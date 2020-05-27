Адвоката Антоненко ознакомили с материалами дела в багажнике автомобиля возле изолятора, защита требует от прокуратуры надлежащих условий. ФОТО+ДОКУМЕНТ

Адвокат Андрея Антоненко, подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, направил жалобу на имя генерального прокурора на неэффективное осуществление прокурором надзора за соблюдением законов при проведении досудебного расследования в уголовном производстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Адвокат Дмитрий Круговой, отмечает, что следователями и прокурорами совершаются препятствия стороне защиты в ознакомлении с материалами в порядке статьи 290 УПК Украины.

По словам адвоката, следствие делает все, чтобы затянуть процесс ознакомления с материалами дела. Прибыв к изолятору временного содержания, его не пропустили внутрь, мотивировав тем, что все комнаты для свиданий заняты. Таким образом адвокат Круговой ознакамливался с тремя томами досудебного расследования в багажнике автомобиля.

Круговой подчеркнул, что статья 11 УПК устанавливает одной из основ уголовного производства уважение человеческого достоинства.

Таким образом адвокат просит генерального прокурора возложить обязанности прокурора в уголовных производствах на другого человека, который сможет обеспечить надлежащие условия стороне защиты для ознакомления с материалами досудебного расследования в следственном управлении Нацполиции.

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