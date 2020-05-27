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Новости Убийство Шеремета
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Адвоката Антоненко ознакомили с материалами дела в багажнике автомобиля возле изолятора, защита требует от прокуратуры надлежащих условий. ФОТО+ДОКУМЕНТ

Адвоката Антоненко ознакомили с материалами дела в багажнике автомобиля возле изолятора, защита требует от прокуратуры надлежащих условий. ФОТО+ДОКУМЕНТ

Адвокат Андрея Антоненко, подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, направил жалобу на имя генерального прокурора на неэффективное осуществление прокурором надзора за соблюдением законов при проведении досудебного расследования в уголовном производстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Адвокат Дмитрий Круговой, отмечает, что следователями и прокурорами совершаются препятствия стороне защиты в ознакомлении с материалами в порядке статьи 290 УПК Украины.

По словам адвоката, следствие делает все, чтобы затянуть процесс ознакомления с материалами дела. Прибыв к изолятору временного содержания, его не пропустили внутрь, мотивировав тем, что все комнаты для свиданий заняты. Таким образом адвокат Круговой ознакамливался с тремя томами досудебного расследования в багажнике автомобиля. 

Круговой подчеркнул, что статья 11 УПК устанавливает одной из основ уголовного производства уважение человеческого достоинства.

Таким образом адвокат просит генерального прокурора возложить обязанности прокурора в уголовных производствах на другого человека, который сможет обеспечить надлежащие условия стороне защиты для ознакомления с материалами досудебного расследования в следственном управлении Нацполиции.

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Адвоката Антоненко ознакомили с материалами дела в багажнике автомобиля возле изолятора, защита требует от прокуратуры надлежащих условий 01
Адвоката Антоненко ознакомили с материалами дела в багажнике автомобиля возле изолятора, защита требует от прокуратуры надлежащих условий 02

Автор: 

адвокат (1429) Антоненко Андрей (260) Офис Генпрокурора (2453)


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Топ комментарии
+23
Полицейська держава відбулась, вітаємо..
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27.05.2020 13:07
+21
Для восстановления законности прокурора-негодяя надо просто.....покатать в багажнике!
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27.05.2020 13:06
+15
кретивненько...
офигеть!
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27.05.2020 13:08
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Для восстановления законности прокурора-негодяя надо просто.....покатать в багажнике!
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27.05.2020 13:06 Ответить
В разных сумках, как у них водится....
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27.05.2020 14:04 Ответить
у зе "правоохорнців" інші приорітетиАдвоката Антоненка ознайомили з матеріалами справи в багажнику автомобіля біля ізолятора, захист вимагає від прокуратури належних умов - Цензор.НЕТ 174
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27.05.2020 14:36 Ответить
Полицейська держава відбулась, вітаємо..
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27.05.2020 13:07 Ответить
Замість держави в смартофоні маємо державу в багажнику.
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27.05.2020 16:34 Ответить
кретивненько...
офигеть!
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27.05.2020 13:08 Ответить
Адвокат сам винуватий .. На крайняк ..Для ознайомлення зі справою (+ разом з обвинуваченим ) складається графік ознайомлення . де чітко записується числа та на підпис !
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27.05.2020 13:17 Ответить
нет.. тут как раз еще один прецедент обратить на плохо сшитое Дело, на неуважение с Законам и законности...(т.е беспредел)
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27.05.2020 13:20 Ответить
говорят Порох посадил в тюрьму 13 тысяч добровольцев, а

Зеленский всех их освободил....
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27.05.2020 13:15 Ответить
Я теж чув про 13 тисяч добровольців ЛДНР.
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27.05.2020 13:27 Ответить
Зі справою - в багажнику автівки, а з вироком десь посеред лісу в щойно викопаній ямі?
Вірус CLOUN-19 поширюється із загрозливою швидкістю
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27.05.2020 13:18 Ответить
Все по пацанському.
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27.05.2020 13:21 Ответить
Опять же мы видим здесь "работу" непотопляемого, заслуженного, хваленного паяцем, авакорюкжака, одновременное это и приговор паяцу.
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27.05.2020 13:36 Ответить
нагібают це називаєця, падонкі
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27.05.2020 13:40 Ответить
тоість, фєміда у ніх глазаста, сварлива та злопамятна
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27.05.2020 13:41 Ответить
Всё это было бы смешно когда бы не было так грустно...
Дело в том, что когда "подозреваемые" Антоненко, Кузьменко и Дугарь будут на свободе, а это рано или поздно -произойдет, они не смогут получить ни денежную компенсацию, ни реабилитацию, ни привлечь к ответственности сотрудников МВД и Прокуратуры "лепивших" им дело, по причине того, что настоящих исполнителей и заказчиков никто ведь и не ищет и "оправдать" и "реабилитировать" их будет абсолютно нечем.
Отсюда и такое наглое поведение всех судей, прокуроров и следователей по этому делу, потому что згают - привлечь их к ответственности никто не сможет...
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27.05.2020 16:31 Ответить
Повезло, что самого в багажник не затолкали и в Кагарлык не повезли.
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27.05.2020 16:58 Ответить
Менты , прокурорские и ГеБеРкутня совсем охренели при зеленой пошести!
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27.05.2020 17:23 Ответить
Я чего то не понял этого юмора. Если все комнаты изолятора были заняты для ознакомления, а он таки получил тома на руки, раз решил изучать материалы в багажнике своего автомобиля, то почему он не сделал это в более комфортных условиях? Там стояли с автоматами и разрешали читать только в багажнике?
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27.05.2020 18:39 Ответить
 
 