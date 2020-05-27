Адвоката Антоненко ознакомили с материалами дела в багажнике автомобиля возле изолятора, защита требует от прокуратуры надлежащих условий. ФОТО+ДОКУМЕНТ
Адвокат Андрея Антоненко, подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, направил жалобу на имя генерального прокурора на неэффективное осуществление прокурором надзора за соблюдением законов при проведении досудебного расследования в уголовном производстве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Адвокат Дмитрий Круговой, отмечает, что следователями и прокурорами совершаются препятствия стороне защиты в ознакомлении с материалами в порядке статьи 290 УПК Украины.
По словам адвоката, следствие делает все, чтобы затянуть процесс ознакомления с материалами дела. Прибыв к изолятору временного содержания, его не пропустили внутрь, мотивировав тем, что все комнаты для свиданий заняты. Таким образом адвокат Круговой ознакамливался с тремя томами досудебного расследования в багажнике автомобиля.
Круговой подчеркнул, что статья 11 УПК устанавливает одной из основ уголовного производства уважение человеческого достоинства.
Таким образом адвокат просит генерального прокурора возложить обязанности прокурора в уголовных производствах на другого человека, который сможет обеспечить надлежащие условия стороне защиты для ознакомления с материалами досудебного расследования в следственном управлении Нацполиции.
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Дело в том, что когда "подозреваемые" Антоненко, Кузьменко и Дугарь будут на свободе, а это рано или поздно -произойдет, они не смогут получить ни денежную компенсацию, ни реабилитацию, ни привлечь к ответственности сотрудников МВД и Прокуратуры "лепивших" им дело, по причине того, что настоящих исполнителей и заказчиков никто ведь и не ищет и "оправдать" и "реабилитировать" их будет абсолютно нечем.
Отсюда и такое наглое поведение всех судей, прокуроров и следователей по этому делу, потому что згают - привлечь их к ответственности никто не сможет...