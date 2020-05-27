Пандемия ощутимо ударила по туристической сфере Киева. Турагентства, гостиницы и рестораны недополучили 1 млрд долларов, - Кличко

По сравнению с прошлым годом турпоток в столице в апреле и мае упал более чем на 90 %.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

"Пандемия ощутимо ударил по туристической сфере Киева. По сравнению с прошлым годом турпотока в апреле и мае в Киеве практически не было. Туроператоры, агентства, гостиницы и рестораны недополучили 1 млрд долларов. А это - и потери города. - В поступлениях от туристического сбора, налогам от бизнеса", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что восстановление и внутреннего, и внешнего туризма зависит от работы железнодорожного и авиационного транспорта. И отметил, что европейские страны постепенно ослабляют ограничения. И по работе туристической сферы в частности.

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"Так будем делать и мы. Как я уже сказал, из 30 мая мы откроем отели. Туристические маршруты и места отдыха в парках, на улицах города уже открыты. С первого июня, по решению правительства, возобновит работу междугороднее - автобусное и железное сообщения. Поэтому, надеемся, что постепенно начнет оживать и туризм. В первую очередь, внутренний. А с восстановлением авиасообщения - и внешний, - сказал мэр Киева. - Мы делаем все, чтобы гости столицы могли насладиться атмосферой нашего города. Посмотрите, каким популярным стал пешеходно-велосипедный мост, который мы открыли год назад. А также - парк "Владимирская горка", обновленная Аллея художников, лестница с Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки. И в этом году мы продолжаем обновлять и создавать туристические объекты и места отдыха. Чтобы Киев становился красивее и привлекательнее - и для жителей столицы, и для ее гостей", - сказал Кличко.