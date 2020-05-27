САП призывает Венедиктову не оказывать давления на прокуроров антикоррупционной прокуратуры
Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что объемы дел в которых судьям Высшего антикоррупционном суда необходимо разобраться и поставить точку составляют тысячи томов.
Об этом сообщает пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.
"Специализированная антикоррупционная прокуратура обращает внимание Генерального прокурора, что общение между структурными подразделениями Офиса Генерального прокурора путем съемки и размещения видеороликов и сообщений в социальных сетях не соответствует мировым стандартам работы правоохранительных органов. Такие действия, никоим образом не способствуют утверждению авторитета органов правопорядка и прокуратуры в частности, а имеют обратный эффект в обществе", - подчеркнули в САП.
"В силу специфики работы мы располагаем информацией и хорошо понимаем запущенные так называемыми "политическими элитами" процессы переподчинении нашей деятельности определенным целям, которые не согласуются с задачами уголовного судопроизводства. Учитывая это, настоятельно призываем Генерального прокурора не быть частью таких процессов, не оказывать давления на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и позорить правоохранительную систему", - отметили в САП
Кроме того, в САП сообщили, что на сегодняшний день на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда находится более 200 уголовных производств по обвинению лиц, которые еще 5 лет назад, могли позвонить генеральному прокурору и решить все проблемы в "режиме online".
"Однако, несмотря на все, в настоящее время они являются подсудимыми и находятся в суде на соответствующей скамье. Так же как и сотни других действующих и бывших чиновников, политиков, народных депутатов, которых Вы "не можете подвести" являются подозреваемыми, а уголовные производства расследуются несмотря на попытки лишить их такого статуса", - объяснили в антикоррупционной прокуратуре.
Кроме того, по словам пресс-службы САП, миллиардные схемы в области энергетики, промышленности, добычи полезных ископаемых и других сферах экономической деятельности прекращены в результате совместных усилий Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.
"И это должны быть именно приговоры и именно суда, и только Высшего антикоррупционного суда, а не "хотелок" следователя, детектива или прокурора. Объемы дел в которых судьям Высшем антикоррупционном суда необходимо разобраться и поставить точку составляют тысячи томов", - подытожили в САП.
Напомним, ранее генпрокурор Венедиктова опубликовала обращение, в котором заявила в бездействии САП.
Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала открытое письмо своих прокуроров на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В письме отмечалось, что САП закрыла дела, в которых ГПУ сама допустила нарушения.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с предложением продемонстрировать результаты работы за 5 лет.
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Так вона ж шістка Зелі, і бреше так само
Думаю, что у них на неё и её мужа есть материала вагон и маленькая тележка.
с преступностью-коррупцией-казнокрадством-сепаратизмом вы так боролись бы...дармоеды!
https://www.youtube.com/watch?v=HWaGaeQ-qfY
(матерная версия)
https://www.youtube.com/watch?v=I5NUVg7q4D8
(цензурная версия)
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