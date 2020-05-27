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САП призывает Венедиктову не оказывать давления на прокуроров антикоррупционной прокуратуры

САП призывает Венедиктову не оказывать давления на прокуроров антикоррупционной прокуратуры

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что объемы дел в которых судьям Высшего антикоррупционном суда необходимо разобраться и поставить точку составляют тысячи томов.

Об этом сообщает пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура обращает внимание Генерального прокурора, что общение между структурными подразделениями Офиса Генерального прокурора путем съемки и размещения видеороликов и сообщений в социальных сетях не соответствует мировым стандартам работы правоохранительных органов. Такие действия, никоим образом не способствуют утверждению авторитета органов правопорядка и прокуратуры в частности, а имеют обратный эффект в обществе", - подчеркнули в САП.

"В силу специфики работы мы располагаем информацией и хорошо понимаем запущенные так называемыми "политическими элитами" процессы переподчинении нашей деятельности определенным целям, которые не согласуются с задачами уголовного судопроизводства. Учитывая это, настоятельно призываем Генерального прокурора не быть частью таких процессов, не оказывать давления на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и позорить правоохранительную систему", - отметили в САП

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Кроме того, в САП сообщили, что на сегодняшний день на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда находится более 200 уголовных производств по обвинению лиц, которые еще 5 лет назад, могли позвонить генеральному прокурору и решить все проблемы в "режиме online".

"Однако, несмотря на все, в настоящее время они являются подсудимыми и находятся в суде на соответствующей скамье. Так же как и сотни других действующих и бывших чиновников, политиков, народных депутатов, которых Вы "не можете подвести" являются подозреваемыми, а уголовные производства расследуются несмотря на попытки лишить их такого статуса", - объяснили в антикоррупционной прокуратуре.

Кроме того, по словам пресс-службы САП, миллиардные схемы в области энергетики, промышленности, добычи полезных ископаемых и других сферах экономической деятельности прекращены в результате совместных усилий Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.

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"И это должны быть именно приговоры и именно суда, и только Высшего антикоррупционного суда, а не "хотелок" следователя, детектива или прокурора. Объемы дел в которых судьям Высшем антикоррупционном суда необходимо разобраться и поставить точку составляют тысячи томов", - подытожили в САП.

Напомним, ранее генпрокурор Венедиктова опубликовала обращение, в котором заявила в бездействии САП.

Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала открытое письмо своих прокуроров на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В письме отмечалось, что САП закрыла дела, в которых ГПУ сама допустила нарушения.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с предложением продемонстрировать результаты работы за 5 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Венедиктова поняла, что не влияет на ход расследований, а через неделю спросят: где посадки? Холодницкий от нее независим", - Чумак

Автор: 

САП (2058) Венедиктова (726)


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Топ комментарии
+23
САП призывает Венедиктову не оказывать давления на прокуроров антикоррупционной прокуратуры - Цензор.НЕТ 7289
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27.05.2020 13:10
+20
Гад такий! Мало шо патєрпєвшого та 73% обікрав, так ще й руку вкрав!

САП призывает Венедиктову не оказывать давления на прокуроров антикоррупционной прокуратуры - Цензор.НЕТ 6030
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27.05.2020 13:13
+17
А она законов не знает, зато исполнительная. Такие кадры у Зю в цене.
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27.05.2020 13:11
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САП призывает Венедиктову не оказывать давления на прокуроров антикоррупционной прокуратуры - Цензор.НЕТ 7289
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27.05.2020 13:10 Ответить
С каких пор сказать что они ничего не делают считается давлением.
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27.05.2020 13:10 Ответить
А на пыдставы чого ви так стверджуєте? Ролика Венедиктової?
Так вона ж шістка Зелі, і бреше так само
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27.05.2020 13:22 Ответить
Что значит врет, по факту она права, этот румяный придурок ничего не сделал за 5 лет.
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27.05.2020 14:38 Ответить
знову свіжий та цнотливий експерд-міжнародник: https://censor.net.ua/user/470396
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27.05.2020 15:57 Ответить
с тех пор, как это стало не её юрисдикция.
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27.05.2020 14:32 Ответить
А она законов не знает, зато исполнительная. Такие кадры у Зю в цене.
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27.05.2020 13:11 Ответить
Треба було Юру-півлітра без освіти повернути.
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27.05.2020 13:26 Ответить
Гад такий! Мало шо патєрпєвшого та 73% обікрав, так ще й руку вкрав!

САП призывает Венедиктову не оказывать давления на прокуроров антикоррупционной прокуратуры - Цензор.НЕТ 6030
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27.05.2020 13:13 Ответить
А знаєте чому вони сині? Тому, що ці руки нічого не кра ... Ги.
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27.05.2020 13:28 Ответить
ти краще піди в гбр і дай доказ що Порошенко вкрав, допоможи їм убогим дурбецелам.
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27.05.2020 13:34 Ответить
Надавали по вороватым пециным рукам, вот и посинели. Теперь ждём нового "арт-объекта"- синяя рука в наручниках. Аминь.
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27.05.2020 14:15 Ответить
Ворнцов- це незагнуздана кобила user/470396, що манить впливом на свідомість?
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27.05.2020 16:02 Ответить
Не, такую руку Пеца точно не украл. Вот если бы там была сине-белая фига (в рыговских тонах)- то да, стащил бы в момЭнт. Символ того, что он 5 лет показывал обворованному народу.
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27.05.2020 14:13 Ответить
Бідненький ти! Патєрпєвший?
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27.05.2020 14:15 Ответить
Не один я. Бери вище- вся Украина!
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27.05.2020 14:16 Ответить
ти Україну не чіпай патєрпєвший.
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27.05.2020 14:57 Ответить
иди садом с пэтей
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28.05.2020 10:57 Ответить
А, что, САП нечего предъявить на Венедиктову?
Думаю, что у них на неё и её мужа есть материала вагон и маленькая тележка.
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27.05.2020 13:18 Ответить
САП призывает Венедиктову не оказывать давления на прокуроров антикоррупционной прокуратуры - Цензор.НЕТ 4529
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27.05.2020 13:18 Ответить
когда уже закончатся эти междусобойные-междоусобные-межведомственные войны?
с преступностью-коррупцией-казнокрадством-сепаратизмом вы так боролись бы...дармоеды!
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27.05.2020 13:24 Ответить
А шо это он так на свой палец внимательно смотрит ? 5 лет вместо работы в носу колупал, проверяет не стерся ли.
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27.05.2020 13:32 Ответить
Лучше бы они на нее дело открыли
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27.05.2020 14:03 Ответить
Этого краснощёкого дядю не раз ловили журналисты во время ночных походов в АП Потрошенки. Ещё тогда стало ясно, что ожидать посадок ворья от этого "застенчивого" пособника коррупционеров- даже в мечтах не стоит. Ни одного расследования. Ни одной посадки за годы! Не понятно, почему он там ещё сидит? А как только его пытаются тронуть- сразу вонь "не давите на меня", "не мешайте работать"! "Работать" над чем? Над покрывательством воров/коррупционеров? Надо исследовать поступления на его счета за это время. Естественно, не те, что указаны в декларации. Уверен, что он уже давно сам миллионер.
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27.05.2020 14:10 Ответить
Пусть он покажет расследование по президенту ФФУ - ПАВЕЛКО, где он является его замом.
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27.05.2020 15:25 Ответить
Судя по тому, как соевая свиноферма вписалась за краснощёкого бездельника, прикрывал он (и продолжает прикрывать) барыгу все эти годы. Ибо НЕ МОЖЕТ нормальных людей устраивать его "работа" на протяжении нескольких лет- ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ПОСАДОК ВОРЬЯ.
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27.05.2020 14:19 Ответить
Венедиктову пора уже увольнять.
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27.05.2020 14:30 Ответить
Зацените мегаприкольную песню про Путина на мотив известной украинской кричалки:

https://www.youtube.com/watch?v=HWaGaeQ-qfY
(матерная версия)

https://www.youtube.com/watch?v=I5NUVg7q4D8
(цензурная версия)

Обязательно покажите эту песню своим знакомым в соцсетях - пусть она станет всемирным мегахитом!!!
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27.05.2020 15:31 Ответить
"Битва" дармоедов внутри СИСТЕМЫ дармоедов.Хлеба и зрелищ !
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27.05.2020 16:34 Ответить
Нікчемна декорація на фасаді корумпованого мафіозного бантустану.
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27.05.2020 17:20 Ответить
У Венедиктовой был конкретный вопрос === Где результаты работы Специализированной корупционной прокуратуры ,котолрую возглавляет американский шпион в Украине Назар Холодницкий ?
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27.05.2020 17:21 Ответить
Нормальный ход, нормальный вопрос, давно пора задавать подобные всем этим дармоедам и ей в то же время.
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27.05.2020 19:58 Ответить
Питання нормальне, але чи в її компетенції?
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27.05.2020 20:48 Ответить
"Чума на оба ваших дома!" (с)
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27.05.2020 21:35 Ответить
шо то вона потаскана така ця прокурорша не з окружной зе подобрав
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28.05.2020 09:22 Ответить
упитаных хлопчиков содержим кпд- 0% политической воли нет нахер такая власть бубочка обещял обно шо хоть начнёт шото а теперь ему просто нравится быть президэнто
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28.05.2020 10:51 Ответить
 
 