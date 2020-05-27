Кабмин до 1 июля продлил запрет на экспорт товаров противоэпидемиологического назначения
Кабинет Министров продлил до 1 июля срок запрета на экспорт товаров протитвоэпидемиологического назначения.
Соответствующее решение с доработкой в однодневный срок правительство приняло на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Предлагается изменить срок действия режима лицензирования экспорта товаров противоэпидемиологического назначения... на срок до 1 июля 2020 года. То есть фактически мы продлеваем срок запрета экспорта таких товаров на один месяц", - сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в ходе правительственного заседания.
Правительство также разрешило экспорт водонепроницаемых лабораторных костюмов и одноразовых изоляционных медицинских халатов 1-5 типов защиты.
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