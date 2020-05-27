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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин до 1 июля продлил запрет на экспорт товаров противоэпидемиологического назначения

Кабмин до 1 июля продлил запрет на экспорт товаров противоэпидемиологического назначения

Кабинет Министров продлил до 1 июля срок запрета на экспорт товаров протитвоэпидемиологического назначения.

Соответствующее решение с доработкой в однодневный срок правительство приняло на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Предлагается изменить срок действия режима лицензирования экспорта товаров противоэпидемиологического назначения... на срок до 1 июля 2020 года. То есть фактически мы продлеваем срок запрета экспорта таких товаров на один месяц", - сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в ходе правительственного заседания.

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Правительство также разрешило экспорт водонепроницаемых лабораторных костюмов и одноразовых изоляционных медицинских халатов 1-5 типов защиты.

Автор: 

запрет (1704) Кабмин (14023) карантин (16729) экспорт (874) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А что еще есть что вывозить, огласите весь список, пожалуйста.
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27.05.2020 13:24 Ответить
масок по одній гривні, принаймі, в тому переліку вже нема....
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27.05.2020 13:30 Ответить
А шо там з масками проданими в Гішпанію?
Кабмин до 1 июля продлил запрет на экспорт товаров противоэпидемиологического назначения - Цензор.НЕТ 1705
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27.05.2020 13:34 Ответить
https://biz.censor.net/news/3198104/minekonomiki_ne_planiruet_ogranichivat_eksport_pshenitsy_nesmotrya_na_ischerpanie_kvoty.

Заразою вбити не змогли, заморять голодом
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27.05.2020 13:41 Ответить
Проснулись-не прошло и трех месяцев..
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27.05.2020 13:49 Ответить
Наданий час це дурість, сам не гам і іншому не дам....
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27.05.2020 14:40 Ответить
 
 