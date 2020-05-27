Сотрудник налоговой задержан во время получения $12 тыс. взятки на Житомирщине, - ГБР. ФОТОрепортаж
Следователи ГБР задержали старшего государственного инспектора одного из отделов ГУ Государственной фискальной службы в Житомирской области за подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, чиновник подстрекал гражданина предоставить неправомерную выгоду в размере $12 тыс. работникам правоохранительного органа за закрытие уголовного производства.
27 мая 2020 следователи ГБР задержали чиновника после получения неправомерной выгоды.
В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тут за долю малую - недоказанность, а там двери поломаны, бумаги стырены
гребанное государство.
У Петербурзі це розцінили як прагнення відокремитися від Росії. Розгнівана Катерина II була готова
віддати гетьмана під суд. Врешті-решт вона запропонувала йому добровільно зректися булави, на що К. Розумовський був змушений погодитися. Як компенсацію він отримав високий чин генерал-фельдмаршала й цілу низку нових маєтностей.
8 клас підручник Історія України / автор Гісем стор.267-268
как-то так))) вся доблесть гетьманов - налицо
все высосано из пальца что бы было удобно каким то уродам. не читайте "советских газет" ))))