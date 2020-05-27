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Сотрудник налоговой задержан во время получения $12 тыс. взятки на Житомирщине, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудник налоговой задержан во время получения $12 тыс. взятки на Житомирщине, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи ГБР задержали старшего государственного инспектора одного из отделов ГУ Государственной фискальной службы в Житомирской области за подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, чиновник подстрекал гражданина предоставить неправомерную выгоду в размере $12 тыс. работникам правоохранительного органа за закрытие уголовного производства.

27 мая 2020 следователи ГБР задержали чиновника после получения неправомерной выгоды.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

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Сотрудник налоговой задержан во время получения $12 тыс. взятки на Житомирщине, - ГБР 01
Сотрудник налоговой задержан во время получения $12 тыс. взятки на Житомирщине, - ГБР 02
Сотрудник налоговой задержан во время получения $12 тыс. взятки на Житомирщине, - ГБР 03
Сотрудник налоговой задержан во время получения $12 тыс. взятки на Житомирщине, - ГБР 04

Автор: 

взятка (6143) Госналогслужба (71) ГБР (2959) Житомирская область (1385)


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Топ комментарии
+7
Чего вы от людей прячете этого урода?!
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27.05.2020 13:38
+2
С музеями результативнее.
Тут за долю малую - недоказанность, а там двери поломаны, бумаги стырены
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27.05.2020 13:38
+2
Главное что взяли с поличным,и пишут в случае доказательства,какие еще нужны доказательства чего?
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27.05.2020 13:50
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Чего вы от людей прячете этого урода?!
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27.05.2020 13:38 Ответить
С музеями результативнее.
Тут за долю малую - недоказанность, а там двери поломаны, бумаги стырены
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27.05.2020 13:38 Ответить
а это когда нибудь прекратиться? или мы уже обречены?
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27.05.2020 13:41 Ответить
Выпускайте Анатолия Захаренко, он быстро с этим корупционером разберется
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27.05.2020 13:50 Ответить
Главное что взяли с поличным,и пишут в случае доказательства,какие еще нужны доказательства чего?
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27.05.2020 13:50 Ответить
неужели посадят? или как всегда, снимут бабло и развалят дело. отпустят за недоказанностью))))
гребанное государство.
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27.05.2020 13:52 Ответить
знаешь, это генетически заложено в крови нашего народа. хоть мы и плачем, и вопим, что тотальная коррупция, продажа должностей и т.д. Генетику не изменишь. Больше скажу - терпеть не могу историю, никогда ее не читал и не доверяю всему, что там пишут, но! На выходных племянница попросила помочь найти ответы на контрольные вопросы по истории Украины. Я знал, что наш народ давно прогнивший, но не думал, что это длится с момента его основания. Все продавалось и покупалось и вчера, и во времена Гетьманщины, и Киевской Руси! . Вот привожу пример из учебника: (он красочно всё описывает, и нет оснований полагать, что что-то измениться в будущем) ***У 1761 р. після смерті імператриці Єлизавети Петрівни на престол зійшов її племінник Петро III. Пробувши імператором лише декілька місяців, він встиг налаштувати проти себе всіх своєю політикою. У результаті змови Петра III було усунуто від влади та вбито. Імператрицею стала його дружина Катерина II. Гетьман К. Розумовський узяв не останню участь у заколоті, проте це не вплинуло на прагнення нової імператриці ліквідувати автономію Гетьманщини. Формальним приводом для скасування Гетьманщини стали дві чолобитні до імператриці, надіслані 1763 р. гетьманом К. Розумовським і представниками козацької старшини. У них йшлося про відновлення давніх прав України (про самостійні судову й фінансову системи, землі, втрачені з 60-х рр. XVII ст., тощо) та офіційне визнання спадковості гетьманської посади за нащадками роду Розумовських.
У Петербурзі це розцінили як прагнення відокремитися від Росії. Розгнівана Катерина II була готова
віддати гетьмана під суд. Врешті-решт вона запропонувала йому добровільно зректися булави, на що К. Розумовський був змушений погодитися. Як компенсацію він отримав високий чин генерал-фельдмаршала й цілу низку нових маєтностей.

8 клас підручник Історія України / автор Гісем стор.267-268
как-то так))) вся доблесть гетьманов - налицо
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27.05.2020 14:07 Ответить
кто пишет учебники по истории? какие то говномудрецы с подачи таких же геев.
все высосано из пальца что бы было удобно каким то уродам. не читайте "советских газет" ))))
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27.05.2020 14:23 Ответить
мне лично все равно, что и из какого места высосано! Для меня факты - это то, что я вижу в реалиях нашей жизни. и мое мнение давно сформировано.
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27.05.2020 14:38 Ответить
флаг вами в руки ))))
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27.05.2020 14:40 Ответить
щиро дякую конечно)) , но нет. такое в руки я брать не буду. возьму что-то стоящее (и не только в руки))
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27.05.2020 14:58 Ответить
Дайте йому калькулятор.Відпустіть трудягу.
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27.05.2020 13:53 Ответить
жадина-говнятина
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27.05.2020 13:54 Ответить
ты в атб на кассе столько теряешь в день,????
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27.05.2020 18:23 Ответить
столько бы на монобанк на вечную затарку в магазины
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27.05.2020 18:22 Ответить
 
 