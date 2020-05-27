Сотрудник налоговой задержан во время получения $12 тыс. взятки на Житомирщине, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи ГБР задержали старшего государственного инспектора одного из отделов ГУ Государственной фискальной службы в Житомирской области за подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, чиновник подстрекал гражданина предоставить неправомерную выгоду в размере $12 тыс. работникам правоохранительного органа за закрытие уголовного производства.

27 мая 2020 следователи ГБР задержали чиновника после получения неправомерной выгоды.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

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