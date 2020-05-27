Кабмин включил Панаму в список офшоров: теперь в перечне 42 страны и территории. СПИСОК

Кабинет Министров включил Панаму в список офшорных зон, внеся изменения в распоряжение №143 от 23 февраля 2011 года.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Перечень обновили второй раз с начала года. В феврале правительство добавило в список Фиджи и исключило Бахрейн.

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С учетом Панамы в перечень офшорных зон теперь входит 42 страны и территории: