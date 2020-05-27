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Кабмин включил Панаму в список офшоров: теперь в перечне 42 страны и территории. СПИСОК

Кабмин включил Панаму в список офшоров: теперь в перечне 42 страны и территории. СПИСОК

Кабинет Министров включил Панаму в список офшорных зон, внеся изменения в распоряжение №143 от 23 февраля 2011 года.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Перечень обновили второй раз с начала года. В феврале правительство добавило в список Фиджи и исключило Бахрейн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Как искать украинских коррупционеров в Panama Papers: инструкция от экспертов. ФОТО

С учетом Панамы в перечень офшорных зон теперь входит 42 страны и территории:

  • остров Гернси
  • остров Джерси
  • остров Мэн
  • остров Олдерни
  • Белиз
  • Панама
  • Андорра
  • Гибралтар
  • Монако
  • Ангилья
  • Антигуа и Барбуда
  • Аруба
  • Багамские Острова
  • Барбадос
  • Бермудские Острова
  • Британские Виргинские Острова
  • Виргинские Острова (США)
  • Гренада
  • Каймановы Острова
  • Монтсеррат
  • Нидерландские Антильские Острова
  • Пуэрто-Рико
  • Сент-Винсент и Гренадины
  • Сент-Китс и Невис
  • Сент-Люсия
  • Содружество Доминики
  • Теркс и Кайкос
  • Тринидад и Тобаго
  • Либерия
  • Намибия
  • Сейшельские Острова
  • Вануату
  • Гуам
  • Маршальские Острова
  • Науру
  • Ниуэ
  • Палау
  • Острова Кука
  • американское Самоа
  • Самоа
  • Фиджи
  • Мальдивская Республика

Автор: 

Кабмин (14023) офшор (511) Панама (53)


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Топ комментарии
+20
из них в восьми находятся офшоры Президента и Главы СБУ
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27.05.2020 13:46
+20
ЭТО УЖЕ НЕ АКТУАЛЬНО, ТЕПЕРЬ ОМАН В МОДЕ.
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27.05.2020 13:47
+13
я тоже одного згадав

Кабмин включил Панаму в список офшоров: теперь в перечне 42 страны и территории - Цензор.НЕТ 3671
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27.05.2020 13:54
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
из них в восьми находятся офшоры Президента и Главы СБУ
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27.05.2020 13:46 Ответить
Песенка Мальдивской барыги:

Но песню иную
О дальней земле
Возил Порошенко
С собою в седле.
Он пел, озирая
Родные края:
«Панама, Панама,
Панама моя!»
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27.05.2020 13:52 Ответить
а сколько там в Панаме у Порошенко нашли ?
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27.05.2020 13:57 Ответить
А сколько не нашли?
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27.05.2020 14:03 Ответить
ты настолько тупой, что не знаешь, что офшоры - НЕ тайна вклада, и ВСЕ транзакции в офшоры идут через банковскую систему в США, Британии и т.д.?
поэтому, посню зебилу, "не нашли" - это отмазка для идиотов типа тебя.. если бы что-то было - давно было бы известно об этом)
Как о офшорных счетах вислюка оманського на десятки миллионов долларов, украденных в Украине.
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27.05.2020 14:58 Ответить
Спасем ПОПкины дерибанные миллярды, обфейкалив Зелины заработанные милльёны?
И заспамив посты всей ботофермой.

Таков план, порохоботнички?
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27.05.2020 15:04 Ответить
дятел, ты про миллиарды по раша тупей услышал или по каналам бени ?
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27.05.2020 16:55 Ответить
На оффшорах бабло не хранят, а лишь используют эти фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, в качестве прокладок
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27.05.2020 17:03 Ответить
Евросоюз исключил из "черного списка" так называемых налоговых гаваней или оффшоров восемь стран: Панаму, Барбадос, Гренаду, Республику Корея, Макао, Монголию, Тунис и ОАЭ. "Черный список" ЕС был составлен после публикации так называемого "Панамского досье". Об этом сообщает во вторник, 23 января 2018 г, агентство https://www.reuters.com/article/us-eu-tax-blacklist/eu-ministers-remove-panama-and-7-others-from-tax-haven-blacklist-idUSKBN1FC13K Reuters . В списке остаются Американское Самоа, Бахрейн, Гуам, Маршалловы Острова, Намибия, Оман, Палау, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад-и-Тобаго.
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27.05.2020 16:30 Ответить
Таков Евросоюз: законы и ценности с двойным дном. А если пробивается оба днища, то припаевается третье.
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28.05.2020 17:53 Ответить
№25
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27.05.2020 14:00 Ответить
ну что, порохоботнички, заспамили с перепугу за свою Барыгу?
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27.05.2020 14:04 Ответить
Блок Панамских Патриотов, шо поробиш
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27.05.2020 14:09 Ответить
расспамь заспамленное порохоботами!
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27.05.2020 14:10 Ответить
стишком
Но песню иную
О дальней земле
Возил Порошенко
С собою в седле.
Он пел, озирая
Родные края:
«Панама, Панама,
Панама моя!»
ты их добил.. не расспамливается совсем
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27.05.2020 14:12 Ответить
они всей сменой спамят, клонов по 5 зараз.
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27.05.2020 14:18 Ответить
идиотизм твой нужно спамить.. как и любой кацапский высер)

п.с.Через офшорные компании Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка".
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - офшорные счета "Квартала-95".
уже и решение Лондонского суда имеется
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/10/15/652571/
--------------------------------------------

Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта и Минобороны России в 2017 году на съемку фильмов. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры.
Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины
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27.05.2020 15:01 Ответить
Обфейкалить Зеленского порохоботским методичками и спамами постов - вот и вся порохоботская "правда" в кацапском стиле.

Мышебратство вышиванкой не прикроешь - у кого за поребриком дед с пуйлом на палке, а y подобных им в Украине - Порохло у Корыта в мечтах.
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27.05.2020 15:08 Ответить
Кабмін вніс Панаму до списку офшорів: тепер у переліку 42 країни і території - Цензор.НЕТ 6781 https://censor.net/user/82781
из них в восьми находятся офшоры Президента и Главы СБУ
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27.05.2020 17:13 Ответить
Кипр и Мальта форева! все уже давно там.
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27.05.2020 13:46 Ответить
ЭТО УЖЕ НЕ АКТУАЛЬНО, ТЕПЕРЬ ОМАН В МОДЕ.
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27.05.2020 13:47 Ответить
А це і справді найцікавіше.ЄС постійно моніторить і переслідує офшорки,які не співпрацюють з ЄС і не виконують взяті зобов'язання .На даний момент це:
ФІДЖІ *ВАНУАТУ *ГУАМ*ПАЛАУ*ОМАН*СЕЙШЕЛИ*ТРИНІДАД І ТОБАґО*АМЕРИКАНСЬКІ ВІРДЖИНСЬКІ*КАЙМАНОВІ*ПАНАМА*САМОА*АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА
Тобто це країни з ЧЕРВОНОГО списку,з брудними грошима,і найцікавішої для українців країни там НЕ-МА-Є !
Інші офшорки вже виконали зобов'язання ,або в процесі виконання.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/18/taxation-council-revises-its-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
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27.05.2020 14:23 Ответить
Мальдивская Республика
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27.05.2020 13:47 Ответить
нові слова почув?
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27.05.2020 13:48 Ответить
Пэтю - лузера вспомнил.
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27.05.2020 13:52 Ответить
я тоже одного згадав

Кабмин включил Панаму в список офшоров: теперь в перечне 42 страны и территории - Цензор.НЕТ 3671
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27.05.2020 13:54 Ответить
Этот хоть в президентах нынче, а Пэтя - лузер.
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27.05.2020 13:55 Ответить
якби ж то, він так президентом і не став, а тільки ************!
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27.05.2020 14:00 Ответить
Согласно законодательству Украины он таки президент. А Пэтя - лузер.
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27.05.2020 14:07 Ответить
вислюк оманський - временно и.о... Попросту говоря: вислюк оманський - тупой иммитатор.. Или зебилы верят что вислюк на пианино играл, а не иммитировал?
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27.05.2020 15:03 Ответить
Во-во !Зеля-красава !Как он лохов обул ! Налоги платит лузер !
Кабмін вніс Панаму до списку офшорів: тепер у переліку 42 країни і території - Цензор.НЕТ 109
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27.05.2020 16:08 Ответить
Оман, Патрушев, літак, масква, вова дома.
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27.05.2020 13:52 Ответить
№80
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27.05.2020 14:02 Ответить
80-й раз будешь рассказывать, что ты - не порохобот?
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27.05.2020 14:06 Ответить
не зєбіл 100%.
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27.05.2020 14:07 Ответить
Ти ж з"являєшся тільки на таких темах. Ось я тобі і нагадую що ти тріпло.
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27.05.2020 14:15 Ответить
Не злись, лузер.
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27.05.2020 14:38 Ответить
Кабмин включил Панаму в список офшоров: теперь в перечне 42 страны и территории - Цензор.НЕТ 5259
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27.05.2020 13:48 Ответить
Страны, где я еще не был.
И слава Богу. Хоть сплю
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27.05.2020 13:50 Ответить
слава Кипру, не офшор
крупнейшие страны-инвесторы в экономику Украины

Кабмин включил Панаму в список офшоров: теперь в перечне 42 страны и территории - Цензор.НЕТ 994
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27.05.2020 13:53 Ответить
Это говорит само за себя. Оффшорная порошенкономика для барыг как на ладони.
Одним Зеленским этого не разгребешь.
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27.05.2020 14:07 Ответить
Зеленским даже твои дырявые обосцанные разбросанные по комнате не разгребешь
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27.05.2020 14:27 Ответить
спамом Порохло не отмоете и не отбрешете, порохоботнички.
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27.05.2020 14:28 Ответить
Ты само помойся иди, или кто там старший в зоопарке сегодня пусть тебе рыло помоет попроси, зепримат умственнонедоразвитый...
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27.05.2020 14:51 Ответить
Зеленский является конечным бенефицаром "Киноквартал", "Vilhar Holdings Limited" на Кипре и "Megiritano Ventures Ltd" на Британских Виргинских островах, а совместно с женой - "Квартала 95", "Aldorante Limited" на Кипре, "Film Heritage inc" в Белизе и "San Tommaso SRL" в Италии.
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27.05.2020 13:55 Ответить
Віргінські острови в списку? Нагадаю, саме там Порошенко купив свої безцінні картини російських художників, і що характерно - "купив" сам у себе.
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27.05.2020 13:56 Ответить
Документы о покупке в студию!
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27.05.2020 13:59 Ответить
Кабмин включил Панаму в список офшоров: теперь в перечне 42 страны и территории - Цензор.НЕТ 8817
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27.05.2020 14:00 Ответить
Это ксерокопия. А где оригинал???
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27.05.2020 14:16 Ответить
аригинал хранит кагал.
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27.05.2020 14:30 Ответить
и что? Мальта и Кипр - тоже офшоры. Я когда отдыхал на Мальте покупал там вино и оливки - ааа, караул, я совершал покупки в офшоре!!!!!
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27.05.2020 14:22 Ответить
Тю... а нэ у тэбе хиба?
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27.05.2020 14:52 Ответить
добре, що опублікували список
це допоможе кловану приховувати гроші від оподаткування
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27.05.2020 13:57 Ответить
ТСН в сентябре 2010 года рассказала, что ГОСКОМСТАТ ПРЕДОСТАВИЛ ИНФОРМАЦИЮ О ВЛАДЕЛЬЦАХ «СТУДИИ «КВАРТАЛ-95».
Оказалось, что с 2009 года группой владеют близкие к Валерию Хорошковскому компании, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ОФШОРАХ.
Официальную информацию об учредителях предоставили в Госкомстате. Учредителями ранее были сценаристы братья Сергей Нахманович Шефир, Борис Нахманович Шефир и ЗЕЛЕНСКИЙ. Но затем главным учредителем в ООО (по данным, полученным неофициально, более 99% уставного фонда) стал КИПРСКИЙ ОФШОР Art fox studios limited.
Как узнали журналисты издания «Телекритика», он зарегистрирован по адресу Аджиоу Павлоу, д. 15, Ледра хауз, г. Ажиос Андреаз.
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27.05.2020 13:57 Ответить
А вот и порохоботского держивора в кацапском стиле подкатили.
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27.05.2020 14:09 Ответить
Подгорная: Трудно будет Владимиру Александровичу - он может потерять все личные деньги.
Останутся только те, которые крутятся в РФ, но и там с финансами проблема
Елена Подгорная напомнила в статье, опубликованной интернет-сайтом tverezo.info, что в Соединенных Штатах рассматривают иск, касающийся возможного отмывания денег Игорем Коломойским. Суд присяжных должен решить - действительно ли эти деньги ранее украли в Украине, а затем выедены в https://replyua.net/usa/ США
В ходе расследования удалось отследить перемещение средств из ПриватБанка через множество оффшоров с последующей покупкой отелей, офисов, предметов роскоши. 5,5 миллиарда долларов - это, согласитесь, сумма.
Казалось бы - при чем здесь Зеленский?
Проблема в том, что через его оффшоры тоже отмывали деньги. В свое время президент Украины был партнером Коломойского. Соответственно, он тоже оказался в поле зрения следователей.
Уже скоро Зеленскому придется делать очень трудный выбор. Не стоит забывать, что истцом по иску против Коломойского является государство Украина. Соответственно, президенту придется определяться - на чьей он стороне. Короче, Владимиру Александровичу будет трудно. Ведь личные деньги он действительно может потерять в любой момент. Останутся только те средства, которые крутятся в РФ, но и там с финансами проблема https://replyua.net/news/212050-podgornaya-trudno-budet-vladimiru-aleksandrovichu-on-mozhet-poteryat-vse-lichnye-dengi-ostanutsya-tolko-te-kotorye-krutyatsya-v-rf-no-i-tam-s-finansami-problema.html
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27.05.2020 13:58 Ответить
Где же Петя будет харчеваться?
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27.05.2020 14:04 Ответить
Кончу- Заспу включили?
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27.05.2020 14:11 Ответить
Эх, не повезло соевому. Цэ палiтiческiе преследованiя, всi на майдан.
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27.05.2020 14:13 Ответить
Больная тема для соевой вышиваты.. Сколько можно было еще чавкать из корыта, а тут ця Шмаркля з'явилася на їх сивочолі голови
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27.05.2020 14:14 Ответить
Держать компанию в офшоре - преступление?
Нет, само по себе это не преступление.
Но при этом офшоры часто используются для преступлений - отмывания криминальных денег, государственной коррупции, всевозможных мошеннических операций. Государства борются с офшорами?
Да, но скорее не с офшорами, а со злоупотреблениями, связанными с офшорами: уклонением от налогов, отмыванием денег и прочими преступлениями.
После вступления в 2015 году в силу закона РФ о деофшоризации деятельность таких компаний в некоторых случаях облагается налогами в России.
Условия зависят от офшора - Центробанк и Минфин делят их на три группы по степени доверия.
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27.05.2020 14:19 Ответить
Законодательство РФ и «офшоры»
Существует статистика - более половины частного капитала размещено в «офшорных зонах». Такая тенденция вынуждает страны, включая Россию, предпринимать попытки по контролю деятельности граждан, которые становятся владельцами такого бизнеса, ведь налог на прибыль они платят вне государства, а проживают в нем, претендуя на социальные гарантии.
Отдельного закона об «офшорах» не существует.
Регулирование налогообложения компаний с иностранной юрисдикцией происходит по №376-ФЗ от 24.11.2014 года, в котором определены понятия контролируемой иностранной организации и контролирующего лица. Если фирма не может причисляться к налоговым агентам РФ, то в качестве «вторых» в обязательном порядке признается физическое лицо или организация (оба резиденты России).
Помимо налогового законодательства, к деятельности «офшорных» организаций в полной мере применяются нормативные акты по противодействию легализации тех прибылей, которые, по предположению государства, могут быть получены преступным путем. Это также относится к контролю оборота валютных средств.
Избежать двойного налогообложения позволяет наличие заключенного соглашения между РФ и 80 странами.
На территории Российской Федерации действует приказ Минфина №108н о внесении ряда «офшорных зон» в «черный список», на деле это юрисдикции, скрывающие данные о финансовых операциях любых компаний, зарегистрированных на их территории.
Текст документа постоянно обновляется, как и перечень внесенных в него «офшоров».
https://alpari.com/ru/beginner/glossary/off-shore/
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27.05.2020 14:20 Ответить
Шось тобі таваріщ лєйтєнант забагато методичної літератури дав не по темі.. Може бухий?
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27.05.2020 14:25 Ответить
Эта "литература" в открытом доступе для всех желающих, кроме трускавецких акамедиков не умеющих читать
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27.05.2020 14:44 Ответить
Но у нас при зюзиках и не вспомнили бы об оффшорах, если бы не Порошенко.
А так заставь дурня Богу молиться , он и лоб расшибет.
Сами по себе оффшоры не преступление, преступление- прятать там грязные деньги!.
А уж это надо доказать!
Так что, зюзи дурноголовые не беспокойтесь за Порошенко, подумайте о себе
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27.05.2020 14:28 Ответить
Генпрокуратура Панами відмовила ексзаступнику глави АП часів Віктора Януковича https://nv.ua/tags/andrej-portnov.html Андрію Портнову в закритті кримінальної справи (протии нього), https://eurosolidarity.org/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE/ повідомляє партія Євросолідарність.
У політсилі з посиланням на генсекретаря Генеральної прокуратури Панами Делія А. Де Кастро, заявили, що «Панама розслідує кримінальну справу проти Андрія Портнова №201900064015 за фактом можливого вчинення ним злочинів проти здійснення правосуддя шляхом фальсифікації фактів, наклепу під час судового провадження, дачі завідомо неправдивих показів, а також злочинів проти економічної безпеки шляхом розповсюдження неправдивих відомостей».
В Євросолідарності заявили, що в жовтні 2019 року Генпрокуратура Панами закрила ініційовану Портновим справу проти Порошенка у зв'язку з відсутністю складу злочину.
У партії додали, що на основі показань Портнова було відкрито справу проти нього, яку сам Портнов намагається закрити.
«Очевидно без Печерського суду це складно зробити. Тепер у панамській справі проти Портнова за дачу під присягою брехливих показів проти Порошенка, самого Порошенка визнано потерпілим», - сказано в повідомленні.
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27.05.2020 14:29 Ответить
Скажи мне, Украйна,
Не в этой ли лжи
Петра Порошенко
оффшорик лежит?
Откуда ж, приятель,
Песня твоя:
«Панама, Панама,
Панама, моя»?
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27.05.2020 14:33 Ответить
Глухому не расскажешь, слепому не покажешь, зелени не докажешь
Дяденька, или кто вы там I Ka 538a282a ,
за Порошенко и Панаму не переживайте.
Там уже со всем разобрались без вас, болезных
Переживайте за Зюзеньку - вот там еще все под вопросом
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27.05.2020 14:41 Ответить
Дiд, мы на одной стороне, но заходим на врага с разных углов зрения.
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27.05.2020 14:55 Ответить
Украина должна стать самым выгодным оффшором в мире!
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27.05.2020 14:18 Ответить
как всегда биомасса прочитала заголовок и возбудилась, но ничего не поняла.
Ну внесли в список офшоров, и что? Вам, биомассе, все равно ничего не обломится.
Просто перевод денег в страны из списка несколько тщательнее проверяется, и все. Как перечислялись деньги в офшоры, так и будут перечисляться.
И кстати, офшор - это не преступление. Вон у Трампа есть офшоры, и он не стесняется, все нормально.
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27.05.2020 14:19 Ответить
та при чём тут Трамп? зебилята у главзебила офшоров не видят. ну прям бревно в глазу.
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27.05.2020 14:29 Ответить
Трамп для того чтобы биомассу научить матчасти - ОФШОРЫ ЛЕГАЛЬНЫ ВО ВСЕМ МИРЕ.
Другое дело кто и как их использует. Трамп использует легально, главзебил - для отмывки украденных денег.
Т.е. проблема не в офшорах, а в ворах.
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27.05.2020 14:39 Ответить
Нашим безграмотным зюзям кроме Трускавецкой акамедии надо было еще и Ликбез пройти.
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27.05.2020 14:33 Ответить
Это да, но цель нынешних академиев - не ликбез, а leak ass, ПОПки асс.
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27.05.2020 14:35 Ответить
> lick ass
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27.05.2020 15:26 Ответить
16.10.19 12:22 В Панаме открыли дело против Портнова

https://censor.net/news/3154125/v_paname_otkryli_delo_protiv_portnova_advokat_poroshenko
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27.05.2020 14:36 Ответить
оффшорные тугрики ПОПки заработали.
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27.05.2020 14:58 Ответить
Можно ссылку на первоисточник, а не на фейкометный сайт.
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27.05.2020 15:42 Ответить
https://24tv.ua/ru/vo_vremja_ozhestochennyh_boev_za_ilovajsk_poroshenko_sozdaval_offshor_na_virginskih_ostrovah_n673498 Во время ожесточенных боев за Иловайск Порошенко создавал оффшор на Виргинских островах.
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27.05.2020 15:07 Ответить
знаем, помним, не простим. Барыге - барыгово: не второй срок, а первую ходку.
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27.05.2020 15:12 Ответить
Это туда ушли деньги за ПВО вокруг Киева, которую никто не видел но все о знают, что Пэдро ее построил?
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27.05.2020 15:19 Ответить
https://www.capital.ua/ru/news/126213-ukradennye-v-private-dengi-perechislyalis-na-ofshory-zelenskogo Украденные в Привате деньги перечислялись на офшоры Зеленского
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27.05.2020 15:23 Ответить
Спасем ПОПкины дерибанные миллярды, обфейкалив Зелины заработанные милльёны?
- Таков план, порохоботнички?
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27.05.2020 15:28 Ответить
Не удается получить доступ к сайту
Превышено время ожидания ответа от сайта www.capital.ua.
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27.05.2020 15:37 Ответить
У меня открылось - "В офшорах Владимира Зеленского хранятся деньги, украденные из ПриватБанка. Об этом на странице в https://www.facebook.com/MinBaryg/videos/332619564270808/?v=332619564270808 Facebook рассказали активисты, которым удалось найти связь между компанией Godfrey Consulting Limited, которая принадлежит подставному лицу Игоря Коломойского Сергею Мельнику, и студией «Квартал 95», пишет http://mignews.com.ua/politics/22721884.html Mignews .
По данным активистов, на счета актеров были переведены средства, украденные из ПриватБанка.
«Именно сюда попал 41 миллион долларов, украденных из ПриватБанка. И именно отсюда эти деньги пошли на счета пяти различных компаний участников «Квартала 95», - пояснили активисты.
Также удалось выяснить, что украденные из ПриватБанка деньги поступали на счет офшорной компании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Megiritano Ventures LTD.
«5 июля 2012, меньше чем за два часа после того, как деньги были получены, Зеленский кладет 9 миллионов долларов на депозит. Три месяца спустя, 5 октября 2012 года, Зеленский переводит 2 миллиона 340 тысяч долларов на счет собственной кипрской компании Aldorante Limited. 14 августа 2013 на счет Aldorante Limited были переведены 800 тысяч долларов. 15 августа 2013 - следующие 850 тысяч, 16 августа 2013 года - еще 800 тысяч долларов. Зачем переводить ежедневно равные суммы на ту же компанию?» - спрашивают активисты.
По их мнению, таким образом Зеленский пытался запутать денежный след. И делал он так не один раз.
«Чтобы скрыть денежный след. Но это только начало. 3 апреля на счет Aldorante поступает 800 тысяч долларов. 24 апреля - что 600 тысяч долларов. 3 июля 2015 на счет этой компании переводится один миллион долларов, 15 июля - еще 2, 97 миллиона долларов. Появляется еще одна компания - Film Heritage Lnc., зарегистрированная в Белизе. Она также принадлежит Владимиру Зеленскому. 24 мая 2016 сюда переводится 560 тысяч долларов. 2 июня того же года - 610 тысяч и 5 декабря - еще 900 тысяч долларов», - рассказали авторы видео.

Читайте также: https://www.capital.ua/ru/news/126209-zelenskiy-obnarodoval-rezultat-analiza-na-narkotiki-zadnim-chislom Зеленский обнародовал результат анализа на наркотики «задним числом»

Активисты настаивают на том, чтобы кандидат в президенты Украины объяснил, как на его счету оказались эти деньги.
«Владимир Зеленский, как ты объяснишь украинцам, что деньги, которые украл Игорь Коломойский из их кармана, оказались на твоих тайных счетах? Вова, верни людям деньги», - настаивают они."
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27.05.2020 15:53 Ответить
http://www.capital.ua www.capital.ua не открывается. Открыл на сайте http://mignews.com.ua/politics/22721884.html Mignews .
Интересный первоисточник у этой новости - АКТИВИСТЫ!!!!
Это днище! Сначала эти активисты на цензоре за рошенки отрабатывают посты в пользу офшорника, а потом в фейсбуке создают фейковую новость о не подтвержденных офшорах зелюка... Почему в той статье отсутсвуют какие-либо документальные подтверждения изложенной информации?
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27.05.2020 18:21 Ответить
https://www.obozrevatel.com/economics/iz-privatbanka-vyiveli-41-mln-v-dele-neozhidanno-vsplyil-zelenskij.htm На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией ПриватБанка во времена олигарха Игоря Коломойского.
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27.05.2020 15:45 Ответить
А где Оман и Кипр???
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27.05.2020 17:17 Ответить
любимые географические названия пьеро.
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27.05.2020 18:57 Ответить
 
 