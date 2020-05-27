Правительство утвердило планы формирования территорий ОТГ в Запорожской, Львовской и Одесской областях

Кабинет министров Украины утвердил перспективные планы формирования территорий объединенных территориальных громад (ОТГ) Запорожской, Львовской и Одесской областей.

Решение было принято на заседании правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно принятому решению, планы охватывают 100% территории областей.

Таким образом, правительство утвердило перспективные планы формирования территорий ОТГ во всех областях страны, кроме территории оккупированного Крыма. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, планы формирования территорий ОТГ на полуострове будут утверждены после его деоккупации.

Читайте на Цензор.НЕТ: Шмыгаль рассчитывает до июля принять изменения в Конституцию по децентрализации: "Коронакризис внес коррективы во все планы"

"Утвержденные по всей территории страны перспективные планы - это двигатель изменений для отдельных общин и страны в целом. Для общин - это не только новый уровень ответственности, но и одновременно - новый уровень возможностей, когда люди выбирают, как им удобнее жить, где строить школу, где открывать детский сад. Модератор жизни на местном уровне отныне местные жители, а не чиновники", - написал премьер-министр Шмыгаль в Telegram.

Также на Цензор.НЕТ: Реформа децентрализации идет к завершению, конфликта вокруг перспективных планов ОТГ нет, - уполномоченный президента по земельным вопросам Лещенко

Ранее Кабмин уже утвердил перспективные планы формирования территорий громад Житомирской, Николаевской, Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Луганской, Винницкой, Черновицкой, Донецкой, Черкасской, Волынской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Закарпатской, Днепропетровской, Киевской, Сумской и Ровенской областей.