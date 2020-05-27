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Правительство утвердило планы формирования территорий ОТГ в Запорожской, Львовской и Одесской областях

Правительство утвердило планы формирования территорий ОТГ в Запорожской, Львовской и Одесской областях

Кабинет министров Украины утвердил перспективные планы формирования территорий объединенных территориальных громад (ОТГ) Запорожской, Львовской и Одесской областей.

Решение было принято на заседании правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно принятому решению, планы охватывают 100% территории областей.

Таким образом, правительство утвердило перспективные планы формирования территорий ОТГ во всех областях страны, кроме территории оккупированного Крыма. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, планы формирования территорий ОТГ на полуострове будут утверждены после его деоккупации.

Читайте на Цензор.НЕТ: Шмыгаль рассчитывает до июля принять изменения в Конституцию по децентрализации: "Коронакризис внес коррективы во все планы"

"Утвержденные по всей территории страны перспективные планы - это двигатель изменений для отдельных общин и страны в целом. Для общин - это не только новый уровень ответственности, но и одновременно - новый уровень возможностей, когда люди выбирают, как им удобнее жить, где строить школу, где открывать детский сад. Модератор жизни на местном уровне отныне местные жители, а не чиновники", - написал премьер-министр Шмыгаль в Telegram.

Также на Цензор.НЕТ: Реформа децентрализации идет к завершению, конфликта вокруг перспективных планов ОТГ нет, - уполномоченный президента по земельным вопросам Лещенко

Ранее Кабмин уже утвердил перспективные планы формирования территорий громад Житомирской, Николаевской, Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Луганской, Винницкой, Черновицкой, Донецкой, Черкасской, Волынской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Закарпатской, Днепропетровской, Киевской, Сумской и Ровенской областей.

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Кабмин (14023) реформы (3950) децентрализация (582) ОТГ (117)


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Правительство утвердило планы формирования территорий ОТГ в Запорожской, Львовской и Одесской областях - Цензор.НЕТ 270Правительство утвердило планы формирования территорий ОТГ в Запорожской, Львовской и Одесской областях - Цензор.НЕТ 5753
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27.05.2020 14:27 Ответить
В перекладі на українську,замість добровільного об'єднання в ОТГ (шляхом заманювання вдвічі більшими бюджетами),селюків будуть зганяти примусово,залякуючи сільських голів.
Все для подальших місцевих виборів,які складова плану з передачі на баланс Україні бандитських анклавів ОРДЛО.
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27.05.2020 14:31 Ответить
"адмін реформа" від МАФІЇ сіоністів що захопила ОБМАНОМ - маніпуляцією 25 кадру Голобородько Свати владу у ВР Уряді...України --. і що чисельність Населення ..смертність ВДВІЧІ перевищує народжуваність .. а Бюджет ОТГ що більший чим сумарний колишніх сіл ? ..зато ЗЕМЕЛЬКУ прихопили .... отак ВЛЯПАЄТЕСЬ в "реформу" .. а тепер ПЛАЧИТЕ ? .. "така адмін " РЕФОРМА" ..це ОДНА "програма" олігархічної БАНДИ доморощених і Світової МАФІЇ . . прибрати до рук СвЗемлі України... перший крок ЗНИЩЕННЯ Села .т.зв ОТГ ..... ДРУГИЙ намагання ЗНИЩИТИ Малі Міста і СМТ .. які Історично СУТНІСТЬ України .. Магдебурське право ..більше 500 років історії .. пережили ТРИ імперії .. а от БАНДА Зе сионістів-ТЕРОРИСТІВ думає що це ПРОКОВТНУТЬ ..НЕ потягнете УБЛЮДКИ ..Палестини 2.0 НЕ буде сіоністи - ТЕРОРИСТИ і їх посіпаки БУДУТЬ нейтралізовані ..якщо вчасно НЕ здриснуть .... то як Вам Українці .. ще довго БУДЕТЕ терпіти цих "Слуг ... потроху ПРОЗРІВАЄ Нарід обдурений сіоністською МАФІЄЮ + паРаша ...що фактично одне і те ж .. Шановні і Дорогі .. Діяти Діяти з Розумом і Мудро Наснаги
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27.05.2020 14:37 Ответить
За рік стало зрозуміло на 100% - те, що зелена влада робить добровільно, йде на користь тільки їй, але не Україні. Діла чорні, а слова білі. Зараз вони крутять заради місцевих виборів. Зелені більшовики страшніші за всі влади, що були в Україні, бо не соромляться ввідверто брехати і манупулювати, бачачи.якусь дитячу довірливість до них.українців.
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27.05.2020 20:31 Ответить
 
 