"Подло и низко": в МИД отреагировали на заявление лоббиста Путина Шредера, обозвавшего украинского посла "карликом"

Заместитель главы МИД Украины назвал "подлым" и "низким" заявление бывшего канцлера Германии, обозвавшего украинского посла "карликом".

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ.

"Очень подленько и низко, как для экс-канцлера Германии, но как говорится, "с кем поведешься, от того и наберешься".

Этот комментарий Шредера - предостережение для других сторонников РФ в Европе: не водитесь с российскими деньгами!

А нашего Посла в обиду не дадим!", - написал он.

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Как известно, бывший канцлер Германии и председатель совета директоров компании "Роснефть" Герхард Шредер завел подкаст и в первом выпуске оскорбил посла Украины в Германии.

Шредер резко высказался о Мельнике, который критиковал его раньше, назвав украинского дипломата "карликом".