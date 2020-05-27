С начала июня железнодорожные билеты можно будет купить за 90 дней до отправления, - Криклий
С 1 июня "Укрзализныця" начнет продавать железнодорожные билеты за 90 дней до даты отправления.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"С 1 июня можно приобрести билеты сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше. Так "Укрзализныця" сможет более гибко реагировать на спрос и заранее назначать поезда на более популярные даты и направления, а для пассажиров это дополнительное удобство и возможность эффективнее планировать свои поездки", - написал Криклий.
Он отметил, что дату открытия рейсов определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Именно они формируют соответствующее решение о возможности ослабления карантина и восстановление сообщения.
"Соответствующие нормы безопасности остаются в приоритете. Это масочный режим, температурный скрининг работников и пассажиров, дезинфекция вагонов до и после каждого рейса", - подчеркнул министр
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