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Новости Коронавирус и карантин
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Польша смягчает карантин: отменяет масочный режим, открывает кинотеатры и разрешает массовые собрания

Польша смягчает карантин: отменяет масочный режим, открывает кинотеатры и разрешает массовые собрания

С 30 мая в Польше отменяют обязанность ношения масок на улицах, а с 6 июня разрешат массовые собрания до 150 человек и откроют культурные (филармонии, театры, кинотеатры) и спортивные заведения (бассейны, фитнес-клубы).

Об этом 27 мая во время совместной пресс-конференции в Варшаве с министром здравоохранения Лукашем Шумовским и вице-премьер-министром, министром культуры и национального наследия Петром Глинским заявил председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Будет действовать один основной принцип: в общедоступном пространстве, где возможно будет соблюдение 2-метровой дистанции, ношение масок не будет обязательным", - заявил Моравецкий.

Он также сообщил, что с субботы будут отменены лимиты на количество покупателей в магазинах.

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По его словам, с воскресенья, 31 мая, в Польше снимается также лимит на количество верующих во время богослужений в костелах и церквях.

В то же время, с 6 июня открываются культурные (филармонии, театры, кинотеатры) и спортивные заведения (бассейны, фитнес-клубы). Исключения составят дискотеки и диско-бары, которые и дальше работать не будут.

Польский премьер подчеркнул, что с 6 июня в Польше разрешат массовые собрания, в частности свадьбы, на которых смогут находиться до 150-ти человек.

Вице-премьер-министр, министр культуры и национального наследия Петр Глинский уточнил, что театры и кинотеатры будут функционировать в ограниченном режиме - залы могут быть заполнены только наполовину.

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В свою очередь глава Минздрава Польши Шумовский отметил, что в связи с очередным этапом смягчений не нужно забывать, что ограничения не снимаются, в частности люди на улицах должны соблюдать дистанцию ​​между собой до 2 метров.

Автор: 

карантин (16729) Польша (8390) Моравецкий Матеуш (287) Глинский (6) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Там где народ не считает себя бесправными баранами, власть прислушивается к народу. Хотя протест и был жестоко подавлен, польские власти явно труханули.
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27.05.2020 15:05
+6
ЕЖЕГОДНО от гриппа (чем и является страшный коронавирус) в мире умирает 250 - 600 тыс. человек. На сейчас умерло около 340 тыс. Поэтому сиди на карантине пожизненно.
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27.05.2020 15:12
+5
Сдулася пандемийка
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27.05.2020 14:57
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ПРосто в угоду экономике принесут в жертвы человеческие жизни во всем мире. Уж простите, моих резервов достаточно еще на год. Пойду за короной, когда вакцину пустят в продажу.
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27.05.2020 14:53 Ответить
кукушка-кукушка, сколько мне жить осталось? ку...
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27.05.2020 14:58 Ответить
Даже самый упоротый религиозный зомби, верующий, что на все воля Его, оглядывается по сторонам, переходя дорогу. Скажу попроще. Заболеют все, вопрос только когда.
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27.05.2020 15:03 Ответить
ЕЖЕГОДНО от гриппа (чем и является страшный коронавирус) в мире умирает 250 - 600 тыс. человек. На сейчас умерло около 340 тыс. Поэтому сиди на карантине пожизненно.
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27.05.2020 15:12 Ответить
340 тысяч и то статистика накрученая процентов на 50. Высосаная с пальца, когда в друг многие сердечники, онкологии и гриппы перекочевали в статистику ковида на основе никчемных плр-тестов.
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27.05.2020 15:20 Ответить
Які ж ви все таки тупі.
А може ви раша боти? Вони теж всі поголовно доказують що ковід не шкідливий, бо він це їх зашквар із вибухом у Векторі.
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27.05.2020 22:06 Ответить
что то я про международное авиа сообщение ничего не вижу...
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27.05.2020 14:56 Ответить
Сдулася пандемийка
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27.05.2020 14:57 Ответить
Там где народ не считает себя бесправными баранами, власть прислушивается к народу. Хотя протест и был жестоко подавлен, польские власти явно труханули.
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27.05.2020 15:05 Ответить
два лукаша,видать-кореша...
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27.05.2020 15:11 Ответить
У нас с поляками одинаково почти по заражениям но Степашка и Ляшко говорит маски должны стать привычкой и надолго,мол такая реальность
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27.05.2020 15:16 Ответить
Ляшко и степашка неадекваты которые пугают людей. Ляшко сам в этом уже признавался, кстати.
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27.05.2020 15:21 Ответить
Лучше чуть испугаться,чем потом страдать и болеть не зная пока от чего.Covid 19 это зараза против которой пока нет лекарств.Думаю ,и говорю прямо,поддерживаю наших врачей.Нам пока рано еще раслаблятся.
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27.05.2020 15:30 Ответить
шоу сворачивается))))
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27.05.2020 15:31 Ответить
Думаю поляки осознали неизбежное.
Вакцины не будет в ближайший год - для широких масс так точно. Следовательно все встретятся с этим вирусом рано или поздно и поляки решили что пора. Пусть лучше народ болеет летом чем это произойдет осенью вместе с сезонным гриппом и прочими местячковыми ОРВИ.
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27.05.2020 15:33 Ответить
А вы верите в 100% эффективность масок? Да и зачем вообще их одевать на улицах и площадях, парках, скверах и т.д. Ну, разве что на самих многолюдных и в городах - "миллионниках.
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27.05.2020 18:52 Ответить
КАК В ГОРОДАХ МОЖНО НА УЛИЦАХ СОХРАНИТЬ ДИСТАНЦИЮ В 2 МЕТРА ?
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27.05.2020 19:03 Ответить
КАК В ГОРОДАХ МОЖНО НА УЛИЦАХ СОХРАНИТЬ ДИСТАНЦИЮ В 2 МЕТРА ?
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27.05.2020 19:04 Ответить
Отрицать необходимость карантинных мер в Украине, это лить воду на мельницу Х-йла.
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27.05.2020 22:01 Ответить
 
 