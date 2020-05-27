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Квотирование импорта удобрений из ЕС навредит отношениям Украины в рамках ВТО, – эксперт

Квотирование импорта удобрений из ЕС навредит отношениям Украины в рамках ВТО, – эксперт

Введение квот на импорт минеральных удобрений причинит вред торговым отношениям Украины с Европейским Союзом, а также со Всемирной торговой организацией.

Об этом заявил представитель литовской компании АВ "Achema", партнер юрфирмы "Анструм" Николай Алексюк.

"Вызывает серьезную обеспокоенность вероятность введения торговых ограничений для экспортеров из стран ЕС, которые на сегодняшний день являются главными экономическими и идеологическими партнерами Украины. Как следствие, страны-экспортеры могут обратиться в органы, рассматривающие спорные вопросы в ВТО, а это уже чревато для Украины не только репутационными, но и материальными потерями", – заявил эксперт.

Он также обратил внимание на наличие многочисленных сущностных и процедурных нарушений при рассмотрении вопроса квот в Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства: "По материалам специального расследования можно констатировать процедурные нарушения. Например, по непонятным причинам не отправлены все заключения зарегистрированным участникам расследования, в частности, производителям и потребителям азотных удобрений. Возникает подозрение, что министерству есть что скрывать".

По мнению Николая Алексюка, введение квот в значительной степени ослабит конкуренцию на внутреннем рынке азотных удобрений, который и без того монополизирован группой компаний Ostchem Дмитрия Фирташа. Компании олигарха злоупотребляют этой монополией. Например, в 2017 году Ostchem остановил производство азотных минеральных удобрений в период весенне-полевых работ, чем вызвал искусственный дефицит. "Так, рост импорта удобрений кое-где был вызван внутренними факторами и незаконными действиями группы компаний Ostchem", – подчеркнул эксперт.

Он также отрицает факт убыточности национальных производителей минеральных удобрений, на основании которого Минэкономики и предлагает ввести ограничения на импорт: "Материалами дела установлено, что газ, необходимый для производства удобрений, перепродавался внутри группы по завышенным ценам. Таким образом, искусственно снижались показатели рентабельности".

Напомним, Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономики планирует ввести ограничения на импорт минудобрений в Украину из Европейского Союза, Беларуси, Узбекистана и других стран сроком на 3 года. Аграрии выступили против намерений министерства, поскольку они направлены на укрепление монополии компаний Дмитрия Фирташа и спровоцируют повышение цен на удобрения для сельхозпроизводителей.

Автор: 

ВТО (460) квоты (169) удобрения (53)


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Топ комментарии
+2
Как было уже сказано:
https://censor.net/news/3198161/nato_i_es_eto_ne_pro_napravlenie_polojeniya_o_strategicheskom_kurse_doljny_byt_bolee_gibkimi_stefanchuk
Это политика нынешней Украины. Враг теперь не на востоке, а в музее сидит!
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27.05.2020 15:21
+1
Ну и чтааа? Зато у нас нелох прииикооольный ...
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27.05.2020 15:13
+1
eto litovskaja kompanija.Tam i gaz oni s norvegov zakupajet ne s raski.Oni ne propadut u nix jest gde prodovat tut meloc kak oni govoriat no vsio ravno podast zalobu v ES sud
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27.05.2020 15:40
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Правила форума Совет форумчан
Ну и чтааа? Зато у нас нелох прииикооольный ...
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27.05.2020 15:13 Ответить
Ну да, типа ЕС квоты можно а Украине нельзя.
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27.05.2020 15:14 Ответить
Зашоль на ОЛХ, так там удобрения люди бесплатно дают - конский навоз самовывозом. Не нада кормить нахлебников из Евро Союза
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27.05.2020 15:15 Ответить
eto litovskaja kompanija.Tam i gaz oni s norvegov zakupajet ne s raski.Oni ne propadut u nix jest gde prodovat tut meloc kak oni govoriat no vsio ravno podast zalobu v ES sud
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27.05.2020 15:40 Ответить
Tut dve kompaniji jest.Achema ona sama delajet,a drugaja tam neznaju tam vsego mozet byt.U nas tomozenyje poslenyje na udobrenyja s raski jest gde to 47 evro za tonu vedeno ne tolko u nas no vo vsiom ES.Neznaju eto mnogo ili malo 47 evro za tonu no kak to raska nexocet na priamuju prodovat
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27.05.2020 18:08 Ответить
Achema oni v 60 stran prodajiot udobrenyje im Ukraina eto meloc
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27.05.2020 18:10 Ответить
Achema ona protiv raski im oni konkurenti.Govoriat sto 47 evro eto dostatocno stob nebylo ruskoj produkciji v ES.Tut u nix gaz glavnoje,a s rosijej trudno konkurirovat,mozet tolko teper mi polucajem desiovi gaz po terminalu,no vsio ravno v rosije on desevle
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27.05.2020 18:18 Ответить
Utocnil bolsinstvo udobreniji prodajut LItve 19%,Francija 16%,Anglija 13%,Germanija 8% i t.d.Vsego 2.55 mln v god prodajut,tut krupni zavod
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27.05.2020 18:50 Ответить
Как было уже сказано:
https://censor.net/news/3198161/nato_i_es_eto_ne_pro_napravlenie_polojeniya_o_strategicheskom_kurse_doljny_byt_bolee_gibkimi_stefanchuk
Это политика нынешней Украины. Враг теперь не на востоке, а в музее сидит!
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27.05.2020 15:21 Ответить
ми маємо налагодити випуск недорогих українських добрив - газ дешевий, потужностей достатньо...і собі вистачить і на імпорт...
це шанс для зе показати себе державником, хіміки будуть йому вдячні
так склалось, що підприємства фірташеві...він свій хлопець, наш, западенець...хтось має бути противагою донецько-придніпровським олігархам
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27.05.2020 15:39 Ответить
Если это конкурентное производство - Настраивай за свой лично счет и свой риск газа по 500 для их производства. Любые оральные услуги фирташу на твое усмотрение. Нехер это делать за счет моего кармана и налогоплательщиков.
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27.05.2020 16:03 Ответить
не переживай, деньги мвф пойдут в бюджет на проедание)))...еще на импорт удобрений
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27.05.2020 16:22 Ответить
Все развитые страны борются за дешевые ресурсы и выпускают продукцию с добавочной стоимостью, а мы боремся за то чтобы быть впереди планеты всей по дебильному сырью в угоду пары олигархов в частности прокацапских, не имея для этого газа для их пооизводства, что приведет у удорожанию агропродукции. Так победим!..? Давайте еще газ, бензин, электричество сделаем дороже к покупке чтобы "свои" производить.. а остальное не сырьевое уничтожим.. а ну так и происходит уже.
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27.05.2020 15:59 Ответить
СН хотят ввести квотирование с ЕС, чтобы больше завезти удобрений из Московии.
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27.05.2020 15:59 Ответить
Хай українські заводи стоять без роботи будем купувати не українське а імпортне добриво.
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27.05.2020 16:21 Ответить
"эксперд" а как насчёт никуда недевшегося квотирования со стороны ЕС на удобрения из Украины? Там все окей с международными правилами? Или на украинскую продукцию из Украины квоты это норма,а защита рынка Украины это очень плохо? Для кого? Для уродов"экспердов"?
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28.05.2020 05:24 Ответить
 
 