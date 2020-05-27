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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Наемники РФ размещают на Донбассе с нарушением линий отвода "Грады", "Гвоздики" и танки, - ОБСЕ

Наемники РФ размещают на Донбассе с нарушением линий отвода

Согласно данным отчета СММ ОБСЕ, на не подконтрольных правительству Украины территориях зафиксированы десятки танков, "Грады" и гаубицы, размещенные с нарушением линий отвода.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.

"По данным отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованного 26 мая, на не подконтрольных правительству Украины территориях было зафиксировано вооружение с нарушением линий отвода. Так, вблизи поселка Софиевка было замечено десять танков вооруженных формирований РФ. Кроме того, накануне Миссия сообщала о таких же нарушениях недалеко от населенного пункта Терновое Донецкой области. Там были размещены 122-мм реактивная система залпового огня БМ-21 "Градˮ, три самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и семь гаубиц неустановленного типа. Кроме того, за пределами мест хранения вооружения выявлено восемнадцать танков оккупационных войск", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, с целью сокрытия своих преступных действий, российские наемники систематически препятствуют деятельности СММ ОБСЕ и отказывают в доступе патрулям Миссии, ссылаясь на противодействие распространению "COVID-19ˮ или на необоснованные приказы их командиров.

Наемники РФ размещают на Донбассе с нарушением линий отвода Грады, Гвоздики и танки, - ОБСЕ 01

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ОБСЕ (4870) оружие (10195) Донбасс (26955) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+24
.."за пределами мест хранения вооружения выявлено восемнадцать танков оккупационных войск"....

....Время подходит к боевым испытаниям Javelin........
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27.05.2020 15:12
+22
Не "линий отвода", а "линий развода" зебилов.
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27.05.2020 15:12
+21
Найманці РФ розміщують на Донбасі з порушенням ліній відведення "Гради", "Гвоздики" і танки, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8254
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27.05.2020 15:20
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унічтожать прєвєнтівно!
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27.05.2020 15:11 Ответить
Не "линий отвода", а "линий развода" зебилов.
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27.05.2020 15:12 Ответить
Найманці РФ розміщують на Донбасі з порушенням ліній відведення "Гради", "Гвоздики" і танки, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8254
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27.05.2020 15:20 Ответить
.."за пределами мест хранения вооружения выявлено восемнадцать танков оккупационных войск"....

....Время подходит к боевым испытаниям Javelin........
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27.05.2020 15:12 Ответить
Джавелтны давно испытаны. Рашисты ждут, когда у граждан Украины закончится терпение произвола зеленой плесени. Сценарий "2014" на новый лад.
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27.05.2020 15:21 Ответить
В Крыму экологическая катастрофа, пересохли все водохранилища из-за бесснежной зимы. Под угрозой 80% всего урожая. По этой причине террористы приведены в полную боевую готовность. И эта новость оттуда же. Пуйло боится катастрофы и ищет способы возобновить водоснабжение.
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27.05.2020 15:13 Ответить
и один из способов - днепровская вода как залог мира и дружбы между х.лом и зе.лом ?
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27.05.2020 15:16 Ответить
Московия может доказать свое богатство, пусть возит воду по мосту в цистернах.
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27.05.2020 15:18 Ответить
Есть более рациональный способ - Днепр сбрасывает свои воды в Чёрное Море, пусть берут оттуда.
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27.05.2020 15:29 Ответить
может (хоть в сите носить)...но куда девать имперский военный дух и наемников, привыкших убивать? они то водовозами не хотят быть...а вот убивать-пытать-насиловать готовы
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27.05.2020 15:29 Ответить
твой ник многое говорит о тебе
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27.05.2020 16:33 Ответить
да, я лечу больных на голову вроде тебя
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27.05.2020 16:54 Ответить
Ума у тебя, как у канарейки спермы
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24.07.2020 23:44 Ответить
ты же тупее на порядок.
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25.07.2020 09:21 Ответить
Канал длинный, можно в нескольких местах подорвать, перед отступлением.
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28.05.2020 03:07 Ответить
Отступать будешь ты кацапа
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28.05.2020 09:05 Ответить
Надо еще отвести до Львова.
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27.05.2020 15:16 Ответить
рєзать к чортовой матєрі! Нє дожидаясь пєрітонітов!!! (С)
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27.05.2020 15:17 Ответить
Вільха та інші квіточки не завадило б і нам підкинути поближче...
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27.05.2020 15:23 Ответить
26.05.20 14:18 https://censor.net/news/3198052/okkupatsionnye_voyiska_na_donbasse_s_20_maya_nahodyatsya_v_polnoyi_boevoyi_gotovnosti_razvedka

Та владі не до того. Головне, протягти закон про подвійне громадянство, референдум, "позаблоковість". Зменшення української мови в Україні. Зерно розпродати. Відмазати авакова. Побороти музей
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27.05.2020 15:26 Ответить
та нехай ******* сунуться, їх вже чекають і вони отримають по самі помідори.
Хоча я впевнений, що не полізуть, то вони так бубочку лякають, тому що сьогодні чергова зустріч у Мінську, свинособаки знову щось будуть вимагати
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27.05.2020 15:26 Ответить
ПОЛЕЗУТ 99% . Сейчас в Крыму хуже чем на войне, особенно в степной части. В Джанкое и Армянске нет питьевой воды, она засолонела. В Симферополе высохло местное озеро, которое снабжает город. Нужно готовиться к худшему - вторжению орков.
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27.05.2020 15:32 Ответить
Найманці РФ розміщують на Донбасі з порушенням ліній відведення "Гради", "Гвоздики" і танки, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8295
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27.05.2020 15:50 Ответить
Будет обсуждение подачи воды с угрозами полного вторжения на Украину.
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27.05.2020 15:33 Ответить
А на расию кокда вторжение будешь делать?
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27.05.2020 15:53 Ответить
Нет такой страны.
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27.05.2020 15:59 Ответить
Так же как и предлог "на". Чисто мордорское выражение...
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27.05.2020 16:01 Ответить
Откудо это воно "на" взялося в летописях киевских? Ихъ Пуйло переправил?
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27.05.2020 16:03 Ответить
Нет такого слова "откудО"
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27.05.2020 16:07 Ответить
да и Пуйло, пардон, тоже через Ху пишется...
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27.05.2020 16:19 Ответить
так кыевськы летописи в мордоре карябали?
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27.05.2020 16:57 Ответить
Тарасе був мордовець? «Молю тілько милосердного бога, щоб поміг мені весни діждати, щоб хоч умерти на Україні»
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27.05.2020 17:07 Ответить
ну, по-перше, не "на", а "в".
а, по-друге, ніхто не полізе, бо якщо лугандони рипнуться, от отримають, я ще раз кажу: їх чекають.. А ******* точно не підуть, бо для свинособачої лаптєстанської імперії це буде означати численні втрати, повну їзоляцію та прискорений розпад.
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27.05.2020 16:00 Ответить
Князья украинские говорили на и я буду.

А ******* точно не підуть

==
Я это слышал от Виталика Кличко, когда решали слать спецназ в Крым или нет.
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27.05.2020 16:02 Ответить
арасе був мордовець? «Молю тілько милосердного бога, щоб поміг мені весни діждати, щоб хоч умерти на Україні»
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27.05.2020 20:46 Ответить
це особливості перекладу зі старовинної мови..
Сперичатися немає сенсу.
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28.05.2020 13:14 Ответить
Это не переклад, это украинский язык.
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28.05.2020 14:28 Ответить
Может время величайшему политику современности съездить туда в глаза позаглядывать....?
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27.05.2020 15:30 Ответить
Ну разрыдайтесь ещё и сопли размажьте по всему лицу, может тогда отведут немного от линии соприкосновения. Эта статистика, этот иобаный стыд. Можете еще пожаловаться в ООН или в лигу сексуальных меньшинств...🤣🤣🤣
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27.05.2020 15:38 Ответить
Зеленскому не до этого, он занят поиском приключением для Порошенко, картины-музеи-гбры, а вы тут со своей войной триста лет ему не интересной.
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27.05.2020 15:41 Ответить
Вспомните, что говорило "полководец"- юморист Зеленский - мы будем отвечать на обстрелы, но первыми открывать огонь не будем....Я это расценил, как приглашение путенских войск вторгаться на нашу территорию, вглубь Украины , без стрельбы по нашим позициям. То есть, несутся расейские танки без стрельбы, и мы их не останавливаем - не стреляем.. ..А сказать "харант" должен был, что мы будем пресекать массированным огнём любое шевеление за линией разграничения. Шевеление техники или только людей - огонь на поражение......
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27.05.2020 15:54 Ответить
"харанту" это не нужно. Сейчас в целях подъема экономики +40% на очереди законы про двойное гражданство (земельку то купить можно будет + участие в выборах в гетто ), игорный бизнес и прочую революционную хрень. А война давно закончилась в его голове.
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27.05.2020 16:05 Ответить
Треба скоріше доставити туди головного зеленого клована,щоб був мішенью для рашистських оккупантів.Гнида ватна!Відвело нашіх хлопців,і постійно намагається "домовлятися "з вбивцями-ворогами Украінців,сидячи в офісі,і борячись з Порошенко.Тупе,маленьке,зелене,смердюче лайно!Коли ж цей цирк зеленого шапіто закінчиться?
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27.05.2020 16:07 Ответить
Воно ж ніколи не служило в арміі,"сраний лох"зелено-головнокомандувач"шутів-лохів 95 кварталу.Не сплачувало налоги,і обслуговувало ворожих покидків,розважаючи іх на корпоративах на па-раші,а також брехнею заробило мільони від бені,якому служило на г+г.А зараз це непорозуміння,намагаеться нагнути Украінців.Мразина ватна!Скоро будешь новим жителем кацапстану,на магадані,готовься зеклован.
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27.05.2020 16:14 Ответить
Нада тока перестать стрелять...
Пусть стреляют в нас...
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27.05.2020 16:22 Ответить
Можно посмеятся конечно. Но вот деталька. Есть такой остров Мальта и Кипр, и Крит и даже Сицилия. И других там валом. Судостроение, судоремонт, оливовые деревья, апельсиновые плантации, миллионы населения, отели, суперлайнеры по 3-5 тыс туристов через день и весь год становятся, пшеница кстати растёт и много. А кто хоть одну реку по имени что там назовёт? Или водопад Ниагарский. За виноградники молчу. Там воды не сильно надо. Где воду берут? И уже лет 700 запросто? А князь Голицын 150 лет назад винзаводы там настроил, персики везли и при мыките с отдыха все. И яблоки и прочая слива? А почему? А потому что все те кто там 500 лет до этого всё это умел, знал, сажал, косил и продавал и с этого жили так с 1944г не стало таких! И уже к 1953году пустыня пошла. Есть и другие причины конечно. Кацапы--вы греков завезите---они покажут как. Это не стёб кстати. Лет с 20 назад австралийцам настохерело везти черец пол мира оливковое масло, та и дорого выходило. И позвали они греков и гражданство за два дня оформляли, условие одно только было, оазводить оливковые сады та рощи, и масло само собой потом давить. И попёрли греки, и стали они австралийцами. И оливковое масло дешевле макухи стало там. Проверьте---это я котяхам крымчанам предлагаю. Хотя хрен что выйдет у них. Турки всё привезут.
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27.05.2020 16:29 Ответить
Вже сліпоглухе ОБСЄ каже про посилення активності рашистів. А де заяви з цього приводу Найвеличнішого? Або хоча б РНБО чи керівництва ВСУ?
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27.05.2020 16:35 Ответить
они обдумывают варианты сдачи Украины, чтобы потом не сидеть пожизненно в Гааге.
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28.05.2020 03:09 Ответить
Все за 'хотєлкамі' зрадника Зечмокіна....
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27.05.2020 17:25 Ответить
Как для меня, то самое печальное, что те учителя даунбаса, которые учили детей патриотизму к "родной стране днр", принимали в "захарята" (а теперь в "пушилинята"? ); чиновники-коллаборанты "госадминистраций", принявшие присягу своим ублюдочным родинам "днр" и "лнр", после освобождения территорий получат амнистию, украинские пенсии, ну а самые наглые через европейские суды - компенсации за "вынужденный прогул", разрушенные войной (конечно, "украми") дома, "неиспользованные отпуск" и "нарушение прав человека", так как Украина "не защитила обитателей даунбаса от российской чумы". Подождите, то ли еще будет.
Не уверен, что бюджет Украины выдержит все эти финансовые требования, придется занимать $20-30 млрд у МВФ.
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27.05.2020 18:04 Ответить
а зелох ниче не видит
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27.05.2020 18:47 Ответить
А ЗЕ у цей час відводить ЗСУ та з Порошенком воює, хоче його посадити.
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27.05.2020 18:49 Ответить
Ответ украинской власти последователен и тверд, как всегда: Главное перестать стрелять! В Крыму не посмели стрелять, итог - Крым потерян. На Донбассе тоже не стреляли, а пытались "услышать Донбасс", Донбасс тоже потерян. Сколько еще нужно лет или десятилетий чтобы наконец-то дошло?
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27.05.2020 21:03 Ответить
а зелена бражка чогось чекає. цікаво що цього разу видно в очах путлера?
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27.05.2020 22:18 Ответить
Адекватний Головнокомандувач повинен зробити попередження а потім провести операцію з нейтралізації загрози (турки показали як). Непротидія агресору заохочує останнього. Іноді важливо не перестати стріляти.
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28.05.2020 00:00 Ответить
https://www.kp.ru/daily/27135/4225557/ голос врага
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28.05.2020 09:06 Ответить
 
 