Наемники РФ размещают на Донбассе с нарушением линий отвода "Грады", "Гвоздики" и танки, - ОБСЕ

Согласно данным отчета СММ ОБСЕ, на не подконтрольных правительству Украины территориях зафиксированы десятки танков, "Грады" и гаубицы, размещенные с нарушением линий отвода.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.

"По данным отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованного 26 мая, на не подконтрольных правительству Украины территориях было зафиксировано вооружение с нарушением линий отвода. Так, вблизи поселка Софиевка было замечено десять танков вооруженных формирований РФ. Кроме того, накануне Миссия сообщала о таких же нарушениях недалеко от населенного пункта Терновое Донецкой области. Там были размещены 122-мм реактивная система залпового огня БМ-21 "Градˮ, три самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и семь гаубиц неустановленного типа. Кроме того, за пределами мест хранения вооружения выявлено восемнадцать танков оккупационных войск", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, с целью сокрытия своих преступных действий, российские наемники систематически препятствуют деятельности СММ ОБСЕ и отказывают в доступе патрулям Миссии, ссылаясь на противодействие распространению "COVID-19ˮ или на необоснованные приказы их командиров.