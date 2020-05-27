Наемники РФ размещают на Донбассе с нарушением линий отвода "Грады", "Гвоздики" и танки, - ОБСЕ
Согласно данным отчета СММ ОБСЕ, на не подконтрольных правительству Украины территориях зафиксированы десятки танков, "Грады" и гаубицы, размещенные с нарушением линий отвода.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.
"По данным отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованного 26 мая, на не подконтрольных правительству Украины территориях было зафиксировано вооружение с нарушением линий отвода. Так, вблизи поселка Софиевка было замечено десять танков вооруженных формирований РФ. Кроме того, накануне Миссия сообщала о таких же нарушениях недалеко от населенного пункта Терновое Донецкой области. Там были размещены 122-мм реактивная система залпового огня БМ-21 "Градˮ, три самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и семь гаубиц неустановленного типа. Кроме того, за пределами мест хранения вооружения выявлено восемнадцать танков оккупационных войск", - говорится в сообщении.
Как отмечается, с целью сокрытия своих преступных действий, российские наемники систематически препятствуют деятельности СММ ОБСЕ и отказывают в доступе патрулям Миссии, ссылаясь на противодействие распространению "COVID-19ˮ или на необоснованные приказы их командиров.
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....Время подходит к боевым испытаниям Javelin........
Та владі не до того. Головне, протягти закон про подвійне громадянство, референдум, "позаблоковість". Зменшення української мови в Україні. Зерно розпродати. Відмазати авакова. Побороти музей
Хоча я впевнений, що не полізуть, то вони так бубочку лякають, тому що сьогодні чергова зустріч у Мінську, свинособаки знову щось будуть вимагати
а, по-друге, ніхто не полізе, бо якщо лугандони рипнуться, от отримають, я ще раз кажу: їх чекають.. А ******* точно не підуть, бо для свинособачої лаптєстанської імперії це буде означати численні втрати, повну їзоляцію та прискорений розпад.
А ******* точно не підуть
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Я это слышал от Виталика Кличко, когда решали слать спецназ в Крым или нет.
Сперичатися немає сенсу.
Пусть стреляют в нас...
Не уверен, что бюджет Украины выдержит все эти финансовые требования, придется занимать $20-30 млрд у МВФ.