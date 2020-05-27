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Аграрии выйдут на акции против квотирования импорта удобрений в интересах монополии Фирташа

Аграрии выйдут на акции против квотирования импорта удобрений в интересах монополии Фирташа

Завтра, 28 мая, в городах и селах Украины запланированы акции протеста аграриев против намерения Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства ввести квоты на импорт минеральных удобрений в Украине.

Об этом заявил председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник.

Как ранее сообщалось, Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономики планирует ввести ограничения на импорт минудобрений в Украину из ЕС, Беларуси, Узбекистана и других стран сроком на 3 года. Аграрии, эксперты, народные депутаты выступили против квотирования, поскольку оно укрепит монополию Ostchem Дмитрия Фирташа и спровоцирует рост цен на внутреннем рынке удобрений.

"К сожалению, аграрии снова вынуждены выходить на улицы, потому что наш диалог с министерством превратился в монолог. Наши аргументы и цифры наталкиваются на одну позицию: у нас такие намерения", – заявил Иван Слободяник.

Он также сообщил, что все аграрные ассоциации выступили против планов министерства и озвучили свою позицию на совещании в Офисе Президента Украины. Категорически против квотирования также Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики. "Однако министерство по-прежнему нас не слышит. Вместо того, чтобы заниматься полевыми работами, аграрии вынуждены отстаивать свою позицию на акциях протеста", – подчеркнул председатель Всеукраинского конгресса фермеров.

Напомним, в 2010 году Ostchem Фирташа за деньги Газпромбанка выкупил четыре частных завода по производству минудобрений, а на два других назначил лояльный менеджмент. Установление монополии привело к подорожанию удобрений для сельхозпроизводителей сразу на 30-40%. С 2014 года началась либерализация рынка минудобрений. Была отменена регистрация и сняты ограничения для выхода на украинский рынок производителей из Турции, Болгарии, Польши, Литвы, Марокко и др. В результате цены на удобрения и себестоимость сельхозпродукции снизились, приблизившись к уровню европейских.

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аграрии (270) квоты (169)


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Топ комментарии
+4
_Вы кто такие, аграрии? Власть работает на олигархов, так что заткнитесь. И вот вам ещё по горбу ментовской дубинкой, ссуки! Ишь, грабителям сопротивляться вздумали!
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27.05.2020 15:28
+2
есть хоть один вопрос, которым затронул ЗЕ не обосрался по самую макушку?
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27.05.2020 15:30
+2
совсем оборзели да? рынка захотели и самостоятельно решать где и у кого покупать? а фиг вам!!!...в стойло!!!
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27.05.2020 15:38
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_Вы кто такие, аграрии? Власть работает на олигархов, так что заткнитесь. И вот вам ещё по горбу ментовской дубинкой, ссуки! Ишь, грабителям сопротивляться вздумали!
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27.05.2020 15:28 Ответить
Да,зеленые активно работают на криминальный олигархат и требовать у них чего -то для людей, для среднего бизнеса, для роста экономики БЕСПОЛЕЗНО. Выход один, просить эту власть к выходу. Она уже всех достала.
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27.05.2020 16:09 Ответить
есть хоть один вопрос, которым затронул ЗЕ не обосрался по самую макушку?
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27.05.2020 15:30 Ответить
_С чего это он обосрался? Ты тупость ляпнул! О его успехах надо судить по его целям, а не твоим домыслам о его целях. Его дела говорят о его целях, а не его слова. И они грабят всю страну и народ - аж гай шумит. Ниуя они не обосрались! Прибарахлились - внукам хватит (с)
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27.05.2020 16:19 Ответить
газ дешевий, саме час запускати виробництво азотних добрив на всіх підприємствах...
так склалось, що вони всі фірташеві)))
сьодні подумалось, а чого це саудити не брались за виробництво азотних добрив...газ є, море близьк - роби, вози водою по всьому світу...дешего же..
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27.05.2020 15:32 Ответить
газ куплен и премии уплачены, кто же теперь юудет разницу в цене
покрывать ?
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27.05.2020 16:41 Ответить
азотные удобрения - деньги из воздуха, за вычетом газа...продажа их покроет многое, если опять на объединения азот газ не станут продавать по "особому" тарифу, что, например, приведет к его перепродаже
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27.05.2020 17:24 Ответить
совсем оборзели да? рынка захотели и самостоятельно решать где и у кого покупать? а фиг вам!!!...в стойло!!!
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27.05.2020 15:38 Ответить
раскатали губу, скоро ЗеГниды прикроют вообще границы,
товары дорогие, доллар дешёвый, надо же как то лохобанов принудить дорого покупать
и дёшево вырощенное продавать ?
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27.05.2020 16:39 Ответить
привет лохам от охметова
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27.05.2020 16:42 Ответить
 
 