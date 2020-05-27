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Китайская госкорпорация CNBM: повторное снижение "зеленого" тарифа приведет к убыткам "Ощадбанка" и банкротству компаний в Украине

Китайская госкорпорация CNBM: повторное снижение

Ожидаемое дискриминационное снижение "зеленых" тарифов для участников рынка солнечной энергетики может привести к существенным убыткам для государственного "Ощадбанка", а также к банкротству бизнеса китайских инвесторов в Украине.

 Такое мнение в интервью изданию "РБК-Украина" высказал директор CNBM New Energy Engineering Юнжчи Чен.

По его словам, намерение правительства и Нацкомиссии, регулирующей сферу энергетики, понизить "зеленый" тариф для разрешения проблем в энергоотрасли может сделать невозможной выплату кредитных обязательств для компании CNBM. При этом, добавил Юнжчи Чен, компания не имеет к этим проблемам никакого отношения, поскольку с 2013 года компания не открывала новых проектов и не наращивала мощности своих 10 СЭС.

"Мы считаем такую инициативу дискриминационной по отношению к китайскому бизнесу, поскольку наша компания единственная, которую понижение тарифов уже коснулось в 2015-16 году. Тогда тариф был снижен исключительно для СЭС мощностью более 10 МВт, то есть только для 10 наших объектов. Авторы закона хотели видеть за спиной китайской госкорпорации, которая входит в список 500 крупнейших компаний мира, руку кого-то из бывших чиновников Украины. Мы с документами на руках доказывали, что это не так, но нас не хотели слушать и не услышали – в результате тариф исключительно для наших станций был снижен на 44%", - сказал Юнжчи Чен

По его словам, дальнейшее снижение тарифов будет способствовать банкротству бизнеса, потере рабочих мест и утрате налоговых поступлений.

"Обсуждается модель уменьшения гарантированного тарифа, но не предлагаются встречные шаги с других сторон: идея о продлении сроков действия тарифов уже не обсуждается, а послабления со стороны банков даже не были на повестке дня. Все предлагают уменьшить доходы инвесторов, но никто не предлагает пропорционально списать долги банков или уменьшить ставки финансирования", - сказал представитель CNBM.

Юнжчи Чен отметил, что понижение тарифов может привести к потере платежеспособности активами CNBM в Украине, которые являются крупными клиентами государственного "Ощадбанка". "Мы только за 2019 год выплатили банку 436,4 млн грн. процентов и 139,5 млн грн. тела кредита. После 2015 года мы уже один раз реструктуризировали свою задолженность. Банк должен был сформировать под такую "проблемную" задолженность дополнительные резервы. При условии снижения тарифов остаток долга придется реструктуризировать еще раз, и явно на более длинный срок, чем до 2029 года. А это неприемлемо ни для нас, ни для банка, поскольку ставит под угрозы интересы и вкладчиков, и государства", - подчеркнул он.

Напомним, CNBM является одной из крупнейших госкорпораций Китая, входит в топ-500 крупнейших компаний мира. Группа является №1 в мире по производству цемента, гипсокартона и стекловолокна. В бизнес группы входит также торговля углем, сталью, продуктами леса, строительным оборудованием, станками, минеральными продуктами и др. В Украине владеет активами суммарной мощностью 267 МВт.

Автор: 

банкротство (284) Китай (2906) Ощадбанк (219) Зеленый тариф (78)


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+17
Китайская госкорпорация CNBM: повторное снижение "зеленого" тарифа приведет к убыткам "Ощадбанка" и банкротству компаний в Украине - Цензор.НЕТ 6692
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27.05.2020 15:23
+14
ша узкоглазый. щас тебе выделят инвест-няню и заживешь в турборежиме
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27.05.2020 15:22
+11
Китайскоахметовские монополисты -- идут на хутор со своими зелеными тарифами !!! Хватить доить Народ Украины ублюдки
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27.05.2020 15:37
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ша узкоглазый. щас тебе выделят инвест-няню и заживешь в турборежиме
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27.05.2020 15:22 Ответить
Китайскоахметовские монополисты -- идут на хутор со своими зелеными тарифами !!! Хватить доить Народ Украины ублюдки
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27.05.2020 15:37 Ответить
Ахметову банкротсво не грозит перегибает китаез
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27.05.2020 15:22 Ответить
Китайская госкорпорация CNBM: повторное снижение "зеленого" тарифа приведет к убыткам "Ощадбанка" и банкротству компаний в Украине - Цензор.НЕТ 6692
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27.05.2020 15:23 Ответить
Нахрен вообще зеленая генерация при наличии Энергоатома ???
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27.05.2020 15:23 Ответить
Энергоатом должен вырабатывать 60% обьема.
Остальное-гидроэнергия(нет воды),тепловая и зеленая.Так что выбор между зеленой и ТЭЦ
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27.05.2020 15:30 Ответить
Пусть вугилля добывают, чем застеляют плодородные земли своими СЕСами. СЕС и ветряки это электроустановки для трудодоступных районов куда не просто кинуть ЛЭП, вот там да это актуально, а на шарка косить бабос за счет солнца как-то не правильно, что это потом ложится на плечи пересичного потребителя з простого нариду...
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27.05.2020 15:34 Ответить
Для того, что бы качать энергию от солнца нужно ох как дохрена денег вложить. СЭС это ведь не только солнечные панели которые на полях стоят, это еще и инверторы, аккумуляторы и еще чего дохрена-дохрена. Все это стоит денег и персонала который всю эту сложную технику обслуживает.
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27.05.2020 15:50 Ответить
А кто их заставляет туда влаживаться? Паяльником наверно или утюгом заставляют ?
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27.05.2020 15:55 Ответить
Жизнь заставляет. Экология заставляет. Здоровье наших потомков заставляет. Или вы об этом не знали? В Европе уже давно предпочтение дают зеленой энергии и электромобилям. А мы и дальше энергию из под земли достаем и радиацией все заражаем.
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27.05.2020 15:59 Ответить
Экология?)))) А может чисто бабла на шару поднять?
Я кстати не могу себе представить фуру которая везет 20 тон груза на электродвижке. Этж какая там батарея должна быть или белаз на электродвижке на какомнибудь феросплавном заводе
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27.05.2020 16:04 Ответить
Тесла має випускати фури на акумуляторах. Дизельелектричні поїзди іздять, вже дуже давно, дизельний генератор, а в рух електродвигун. І машини такого типу є, більші за БЄЛази у буржуїв по дискавері показували
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27.05.2020 17:33 Ответить
значит нужно менять (и садить) депутатов\министров\олигархов и т.п. которые это приняли, способствовали, допустили и продолжают покрывать. или пусть как минимум покажут план развития и экономическую выгоду от таких решений. (хотя кто кому что теперь объяснять станет - все те же, все там же и все в том же)
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27.05.2020 18:50 Ответить
Для того чтобы отбалансировать зеленую энергию нужны тепловые станции примерно такой же мощности. Днём они будут в простое.

Так что вопрос "а нахрена зелёная" всё равно остался. Сейчас тепловые намного выгодней. Газ в разы подешевел.
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27.05.2020 16:35 Ответить
Вони вночі у простої). Енергоринок до "слуг" балансувався так, що на нижньому піку ( а це ніч) мають працювати тільки ГЕС та АЕС. Це давало максимальну загрузку АЕС. Зараз із зупинкою блоків АЕС взагалі якась хєрня почнеться.
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27.05.2020 17:57 Ответить
Как то много у нас китайцев стало. Это, точно, не к добру.
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27.05.2020 15:24 Ответить
А их по всему белу-свету дохрена, не только в Украине. На кацапстане вон уже почти всю сибирь отжали...
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27.05.2020 15:52 Ответить
На сибири нет чернозема, как у нас.
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27.05.2020 15:54 Ответить
На сибири есть лес, нефть и газ
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27.05.2020 15:55 Ответить
Ты не прокормишь ни лесом, ни нефтью свое население.
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27.05.2020 15:57 Ответить
Ну кацапы ж кормят. Если бы не нефть и газ то давно бы жрали то Шо жрали люди в совке в конце 80-х начале 90-х.
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27.05.2020 16:01 Ответить
Китайці вже експортери продуктів харчування. Але вони зараз тісно залазять у Африку - продовольчі ресурси йдуть туда.
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27.05.2020 17:59 Ответить
Подождите, это "бубочка" еще вояж в Китай за деньгами не совершил...
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27.05.2020 15:59 Ответить
а в противном случае будет обнищание Украинского народа!
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27.05.2020 15:27 Ответить
Иногда банкротство бывает полезным.В нормальной современной экономике со всеобъемлющей конкуренцией такое бывает частенько.Выживает тот,кто предлагает лучший продукт за меньшую цену.Ну не атомные же станции нам банкротить,правда?
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27.05.2020 15:30 Ответить
вот как так получается - при порохе и тарифы были на зеленку большие и АЭС работали и за э/э платили небольшие деньги. а у зеленых все посыпалось. "зеленые" бунтуют и просят не снижать цены, АЭС закрываются, э/э планируют поднимать в цене. в чем причина?
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27.05.2020 15:31 Ответить
Раньше был плохой Роттердам,сейчас хороший Роттердам.Главное,барыга не наживается
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27.05.2020 15:34 Ответить
Ой дебил, страна с каждым годом платит все больше в карманы этих китайцев и Ахметова, нужно или снижать зеленый тариф или повышать тарифы для потребителей.
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27.05.2020 15:43 Ответить
ок. давай данные о стоимости зеленого тарифа в 2017, 2018, 2019, 2020 годах. я хочу посмотреть на повышение.
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27.05.2020 16:04 Ответить
В страну обьявившую тарифы на 10 лет вперед для инвесторов уде таже всеядные к коррупции китайцы денег не несут. В бизнесе важнее доверия нет ничего. Будут ставить в странах балтии беларуси и рашке, там "невыгодная" децентрализированная солнечная энергетика (на самом деле самая дешовая при строительстве новых мощностей) нужна, а мы будем дышать углем и кацапским газом, да еще и заплатим больше и угробим атомку в угоду ахметке. Скупой в нашем случае не просто потеряет крохи доверия, а и заплатит дважды и наесться говна, а ахметка всех поимеет не зеленкой а ТЕСами и роттердамами.
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27.05.2020 15:47 Ответить
Сышь, мышебрат, так и стройте у себя зеленую энергетику, кто ж вам мешает.
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27.05.2020 15:55 Ответить
"Не брат ты мне" есть озвученные условия, если они как у шуллеров меняются в процессе игры то это африканское дно а не страна для инвестиций, у себя в кацапии меняй что угодно хоть каждый день, а в Украине если сегодня кинули китайцев в зеленке то завтра они не принесут деньги на чтото полезнее, не придут бурить газ и строить терминал, например. Доверие это основа экономики.
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27.05.2020 16:09 Ответить
В країнах балтії СЕС? І як там вони будуть працювати при 200-250 хмарних днів у рік?
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27.05.2020 18:03 Ответить
Кто нам ближе - свои люди или китайские компании? Вот кто ближе китайцам нам доступно объяснили.
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27.05.2020 15:51 Ответить
10% снижения на покупку ветряной и 20% на покупку солнечной энергии. Это не много. Все равно будут увеличивать тарифы на электроэнергию.
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27.05.2020 15:53 Ответить
Кто, конкретно, "будут", фамилии назови, чтобы все тут знали.
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27.05.2020 15:57 Ответить
Дате этому китайцу недожареную летучую мышу. И бубочке заодно, за таких инвесторов.
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27.05.2020 16:07 Ответить
"Мы только за 2019 год выплатили банку 436,4 млн грн. процентов и 139,5 млн грн. тела кредита."

--------------------
а сколько получили, а главное, вывезли?
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27.05.2020 16:33 Ответить
Значит хорошие сапоги. Надо брать...(с)
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27.05.2020 16:59 Ответить
Знімайте панелі і перевозьте в Китай...
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27.05.2020 17:27 Ответить
скоро за раковую опухоль Украины мазу будут тянуть и марсиане!!!)))ахметов неплохо уже обосновался в Западной Украине!поняв что одевая вишиванку получаешь мандат на беспрепятственное продвижение своих мошенических схемок!!!
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27.05.2020 17:27 Ответить
Почему у Илона Маска пользователи "Солар Сити" всем довольны, и Маск доволен,
и излишки элекричества домовладельцы успешно продают государству ?
Если китайцы не умеют работать - нех йе бббать нам мозги.
Пусть ищут лохов-покупателей на своё неконкурентоспособное барахло.
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28.05.2020 02:30 Ответить
 
 