Китайская госкорпорация CNBM: повторное снижение "зеленого" тарифа приведет к убыткам "Ощадбанка" и банкротству компаний в Украине

Ожидаемое дискриминационное снижение "зеленых" тарифов для участников рынка солнечной энергетики может привести к существенным убыткам для государственного "Ощадбанка", а также к банкротству бизнеса китайских инвесторов в Украине.

Такое мнение в интервью изданию "РБК-Украина" высказал директор CNBM New Energy Engineering Юнжчи Чен.

По его словам, намерение правительства и Нацкомиссии, регулирующей сферу энергетики, понизить "зеленый" тариф для разрешения проблем в энергоотрасли может сделать невозможной выплату кредитных обязательств для компании CNBM. При этом, добавил Юнжчи Чен, компания не имеет к этим проблемам никакого отношения, поскольку с 2013 года компания не открывала новых проектов и не наращивала мощности своих 10 СЭС.

"Мы считаем такую инициативу дискриминационной по отношению к китайскому бизнесу, поскольку наша компания единственная, которую понижение тарифов уже коснулось в 2015-16 году. Тогда тариф был снижен исключительно для СЭС мощностью более 10 МВт, то есть только для 10 наших объектов. Авторы закона хотели видеть за спиной китайской госкорпорации, которая входит в список 500 крупнейших компаний мира, руку кого-то из бывших чиновников Украины. Мы с документами на руках доказывали, что это не так, но нас не хотели слушать и не услышали – в результате тариф исключительно для наших станций был снижен на 44%", - сказал Юнжчи Чен

По его словам, дальнейшее снижение тарифов будет способствовать банкротству бизнеса, потере рабочих мест и утрате налоговых поступлений.

"Обсуждается модель уменьшения гарантированного тарифа, но не предлагаются встречные шаги с других сторон: идея о продлении сроков действия тарифов уже не обсуждается, а послабления со стороны банков даже не были на повестке дня. Все предлагают уменьшить доходы инвесторов, но никто не предлагает пропорционально списать долги банков или уменьшить ставки финансирования", - сказал представитель CNBM.

Юнжчи Чен отметил, что понижение тарифов может привести к потере платежеспособности активами CNBM в Украине, которые являются крупными клиентами государственного "Ощадбанка". "Мы только за 2019 год выплатили банку 436,4 млн грн. процентов и 139,5 млн грн. тела кредита. После 2015 года мы уже один раз реструктуризировали свою задолженность. Банк должен был сформировать под такую "проблемную" задолженность дополнительные резервы. При условии снижения тарифов остаток долга придется реструктуризировать еще раз, и явно на более длинный срок, чем до 2029 года. А это неприемлемо ни для нас, ни для банка, поскольку ставит под угрозы интересы и вкладчиков, и государства", - подчеркнул он.

Напомним, CNBM является одной из крупнейших госкорпораций Китая, входит в топ-500 крупнейших компаний мира. Группа является №1 в мире по производству цемента, гипсокартона и стекловолокна. В бизнес группы входит также торговля углем, сталью, продуктами леса, строительным оборудованием, станками, минеральными продуктами и др. В Украине владеет активами суммарной мощностью 267 МВт.