Кабмин решил объединить Львов с окружающими его селами и городками, - нардеп "Голоса" Лозинский
Кабинет Министров Украины на заседании 27 мая утвердил перспективный план развития громад Львовской области и, в частности, включил в состав Львова почти все окружающие его населенные пункты.
Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат фракции "Голос" Роман Лозинский, передает Цензор.НЕТ.
"Самой большой интригой сегодняшнего заседания Кабмина был вопрос, каким будет Львов после децентрализации: "большим", или у него заберут окружающие села и городки", - рассказал Лозинский агентству "Интерфакс-Украина" в среду.
"Несмотря на то, что городская власть не провела достаточно дискуссий и не убедила окружающие населенные пункты присоединиться ко Львову добровольно, они хотели быть отдельными (территориальными громадами. - Ред.), сегодня правительство утвердило Львов "большим" и все населенные пункты присоединены нему, кроме Сокольников, которые уже созданы и подали свои документы, как отдельная громада. Львов будет "большим" - к нему присоединят все соседние населенные пункты", - Лозинский.
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2) Буде закрита справа "Рясне -2" щодо незаконного відводу Садовим с/г землі -бо тепер вона буде вся "міська".
3) Садовий Поки ,ще мер,оформить сотні,якщо не тисячі ділянок "під забудову" з подвійною тарифікацією -офіційною і "через потрібних людей". НУ а вчорашні сільради будуть закриті і народ звідти буде "..уй сосати"...
3)У селах є купа досі необлікованої землі,кора ж,звичайно буде облікована львівською міськрадою
4)У"планах" на 4- термін Садового -можливо,що всі землі колишніх "землегосподарств" "зависнуть" -і маючи сильний юридичний відділ з винятковою стервою на чолі (Пайонткевич) він ці землі рейдерськи відсудить..
https://site.ua/pavlo.dudra/28498-velikiy-lvivabo-shkurne-pitannya/ «Великий Львів»,або «шкурне питання».
за це "об'єднання" заплатять ВСІ.. або майже всі домогосподарства…Заплатить непередбачливий господар,що не приватизував землю. Тобто майже всі мешканці,котрі ,природньо,за роки свого життя збудували , не задумуючись про брання дозволу у райраді на добудовану кімнату чи навіть «собачу будку»..Вони ж тепер будуть «місто»..
А в загальному на рахунок того що Зе це зло я згідний.
Хоча якщо чесно, то Львів і так повинен був розширятися.
СТВЕРДЖУЮ -- Українці ВІДТАНОВЛЯТЬ інстинкт САМОЗБЕРЕЖЕННЯ - ОБ"ЄДНАЮТЬСЯ на 2-3 Програмах РОЗВИТКУ - партіях ... а НЕ 300 як сьогодні.. ВКЛЮЧАТЬ Розум і навчаться ІГНОРУВАТИ деформоване ЗОМБО-БРЕХНЕЮ інформаційне поле СТВОРЕНЕ олігархічною БАНДОЮ .. і цей ПРОЦЕС де-що поволі - але ІДЕ .. паРашна ПРОПАГАНДА фактично ІДЕНТИФІКОВАНА = ЗІК , Ньювс-ван, Інтер.. і ігнорується БІЛЬШІСТЮ Громадян .. так же БУДЕ і з ЗОМБО сіоністської БАНДИ злодійського племені - 1+1 , 5-й ... Наснаги