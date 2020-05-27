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Кабмин решил объединить Львов с окружающими его селами и городками, - нардеп "Голоса" Лозинский

Кабмин решил объединить Львов с окружающими его селами и городками, - нардеп

Кабинет Министров Украины на заседании 27 мая утвердил перспективный план развития громад Львовской области и, в частности, включил в состав Львова почти все окружающие его населенные пункты.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат фракции "Голос" Роман Лозинский, передает Цензор.НЕТ.

"Самой большой интригой сегодняшнего заседания Кабмина был вопрос, каким будет Львов после децентрализации: "большим", или у него заберут окружающие села и городки", - рассказал Лозинский агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

"Несмотря на то, что городская власть не провела достаточно дискуссий и не убедила окружающие населенные пункты присоединиться ко Львову добровольно, они хотели быть отдельными (территориальными громадами. - Ред.), сегодня правительство утвердило Львов "большим" и все населенные пункты присоединены нему, кроме Сокольников, которые уже созданы и подали свои документы, как отдельная громада. Львов будет "большим" - к нему присоединят все соседние населенные пункты", - Лозинский.

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Автор: 

Лозинский (349) Львов (4578) децентрализация (582)


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Топ комментарии
+7
це вирішить питання утилізації сміття?
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27.05.2020 15:46
+5
Ну і жопа селам. Тепер депутати все будуть забирать на місто, а селам- пуй.
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27.05.2020 16:30
+3
Хотят новый миллионник создать
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27.05.2020 16:17
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це вирішить питання утилізації сміття?
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27.05.2020 15:46 Ответить
Сделать как в Копенгагене! слалом с крыши мусоросжигательного завода.
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27.05.2020 16:11 Ответить
Хотят новый миллионник создать
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27.05.2020 16:17 Ответить
Хотят земли деребанить в округе!!! Теперь это узаконили!
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27.05.2020 16:44 Ответить
Це ж на скільки більше сміття буде. Непочатий край роботи
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27.05.2020 16:27 Ответить
1)Садовий значно зекономить на вивезенні сміття..Для початку відкривши на "колонізованих територіях" пару великих сміттєзвалищ.
2) Буде закрита справа "Рясне -2" щодо незаконного відводу Садовим с/г землі -бо тепер вона буде вся "міська".
3) Садовий Поки ,ще мер,оформить сотні,якщо не тисячі ділянок "під забудову" з подвійною тарифікацією -офіційною і "через потрібних людей". НУ а вчорашні сільради будуть закриті і народ звідти буде "..уй сосати"...
3)У селах є купа досі необлікованої землі,кора ж,звичайно буде облікована львівською міськрадою
4)У"планах" на 4- термін Садового -можливо,що всі землі колишніх "землегосподарств" "зависнуть" -і маючи сильний юридичний відділ з винятковою стервою на чолі (Пайонткевич) він ці землі рейдерськи відсудить..
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27.05.2020 16:56 Ответить
Є шанс що нарешті побудують завод. Здається він уже на фінішній прямі по утвердженню.
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27.05.2020 21:51 Ответить
Ну і жопа селам. Тепер депутати все будуть забирать на місто, а селам- пуй.
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27.05.2020 16:30 Ответить
Ну так надо было не тупить в создании своих громад.
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27.05.2020 20:19 Ответить
депутаты прибирают к руцям земельку лохов
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27.05.2020 16:33 Ответить
Львову потрібен статус міста-мільйонника, ну і, певна річ, додаткові кошти. Але населенним пунктам, що оточують Львів, краще від того не стане, а буде тільки гірше.
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27.05.2020 16:44 Ответить
про це я написав вчора велику тему.
https://site.ua/pavlo.dudra/28498-velikiy-lvivabo-shkurne-pitannya/ «Великий Львів»,або «шкурне питання».
Кабмін вирішив об'єднати Львів з навколишніми селами і містечками, - нардеп від "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 7548

за це "об'єднання" заплатять ВСІ.. або майже всі домогосподарства…Заплатить непередбачливий господар,що не приватизував землю. Тобто майже всі мешканці,котрі ,природньо,за роки свого життя збудували , не задумуючись про брання дозволу у райраді на добудовану кімнату чи навіть «собачу будку»..Вони ж тепер будуть «місто»..
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27.05.2020 16:47 Ответить
А громади этих сел и городков согласны?
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27.05.2020 17:03 Ответить
Я думаю що місцеві вибори в цих населених пунктах невідбудуться, люди недозволять їх провести.
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27.05.2020 17:08 Ответить
Мова йде в основному про два елітні населені пункти,які,до речі,в межах львівської кільцевої дороги - Винники і Брюховичі...Особливо Брюховичі,п"ять км від Львову через сосновий ліс,а географічно вони до центру Львова навіть ближче,аніж найнаселеніший район Львова - Сихівський...Тамтешня місцева влада давно наловчилась продавати ділянки за астрономічні суми,у Львівській міськраді то вже буде важче,там за таким дивиться не одна сотня очей...Ну є ще південно східний напрямок - Старе Село,Черепинь тощо,там теж,як в Брюховичах сосна і пісок,горби,а не глинисті рівнинні мочари,як на південно - західних Рудно,Сокільники...
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27.05.2020 17:13 Ответить
"адмін реформа" від МАФІЇ сіоністів що захопила ОБМАНОМ - маніпуляцією 25 кадру Голобородько Свати владу у ВР Уряді...України --. і що чисельність Населення ..смертність ВДВІЧІ перевищує народжуваність .. а Бюджет ОТГ що більший чим сумарний колишніх сіл ? ..зато ЗЕМЕЛЬКУ прихопили .... отак ВЛЯПАЄТЕСЬ в "реформу" .. а тепер ПЛАЧИТЕ ? .. "така адмін " РЕФОРМА" ..це ОДНА "програма" олігархічної БАНДИ доморощених і Світової МАФІЇ . . прибрати до рук СвЗемлі України... перший крок ЗНИЩЕННЯ Села .т.зв ОТГ ..... ДРУГИЙ намагання ЗНИЩИТИ Малі Міста і СМТ .. які Історично СУТНІСТЬ України .. Магдебурське право ..більше 500 років історії .. пережили ТРИ імперії .. а от БАНДА Зе сионістів-ТЕРОРИСТІВ думає що це ПРОКОВТНУТЬ ..НЕ потягнете УБЛЮДКИ ..Палестини 2.0 НЕ буде сіоністи - ТЕРОРИСТИ і їх посіпаки БУДУТЬ нейтралізовані ..якщо вчасно НЕ здриснуть .... то як Вам Українці .. ще довго БУДЕТЕ терпіти цих "Слуг ... потроху ПРОЗРІВАЄ Нарід обдурений сіоністською МАФІЄЮ + паРаша ...що фактично одне і те ж .. Шановні і Дорогі .. Діяти Діяти з Розумом і Мудро Наснаги
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27.05.2020 17:21 Ответить
"25 кадру" - це даунізм для мавп. Людське око бачить около 200 кадрів а то і більше. Спитайся в геймерів вони тобі розкажуть про фпс і те що менше 60 це дуже мало. Та навіть на ютубі можеш подивитись які відрізняються ролики із дофіга фпс від звичайних.
А в загальному на рахунок того що Зе це зло я згідний.
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27.05.2020 21:56 Ответить
... ТЕХНОЛОГІЯ наз "25 - кадр" ВПЛИВУ на підсвідомість .. є ФІЗИКА ока ..і є ПСИХІКА Людини ... надіюсь зрозуміло ..
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28.05.2020 00:32 Ответить
І з Києва нахрін вислати усі міністерства офіси держслужб і держадміністрації
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27.05.2020 17:41 Ответить
Гада, що це рішення нині не на користь Львова і Садового. Скоріше - це для них добрячий геморой в такий час. В першу чергу від великих приєднаних громад.Почекаємо львівських коментарів.
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27.05.2020 20:19 Ответить
Централізація це децентралізація, а війна це мир. Все в стилі Зе.
Хоча якщо чесно, то Львів і так повинен був розширятися.
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27.05.2020 21:50 Ответить
Причина в його новій кільцевій дорозі.
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27.05.2020 21:58 Ответить
Адміністративно-територіальну реформу і "децентралізацію" придумав не Зе. Її нам навязали наші "західні партнери", а втілювати почали на "добровільних" засадах після майдану, в часи Порошенка. Ці реформи мають на меті спочатку ліквідувати села як явище, а потім ліквідувати і маленькі міста і загнати людей у великі супермегаполіси, яких має бути, згідно розробок Римського клубу, біля 600 на всю Землю. В одному з телеефірів депутат від СН заявив що Україна "недоурбанізована", і треба цю "урбанізацію" провести силою. Ще після помаранчевого майдану куратори помаранчевих хотіли ці реформи провести, навіть призначили Безсмертного віцепремєром з цих питань. Але при тодішніх настроях в суспільстві, при тодішньому складі ВР, з Кримом і Донбасом в складі України, цей номер у них не пройшов. Коли після "революції гідності" західні куратори з питань "адміністративно-територіальної реформи" приїздили в Україну, то в телевізійних інтервю відкритим текстом говорили, що в своїх країнах вони подібні реформи добровільно провести на змогли, і в Україні треба буде застосовувати примус. В часи Порошенка частину громад створили на "добровільній" основі десь застосувавши адмінресурс, десь підкуп місцевих "еліт", десь обіццянками бюдетних вливань. На другому етапі реформ ніхто з жителями сіл і маленьких містечок церемонитись не буде. Будуть примусово обєднані не тільки нас.пункти, де ще не утворені ОТГ, але будуть обєднювати і деякі існуючі ОТГ. Треба, що суспільство піднялося на захист не тільки своїх сіл і містечок, але і проти цих реформ в принципі, але нажаль воно на це не здатне.
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27.05.2020 23:57 Ответить
... аналітична частина реалістична .. підсумок маніпулятивне ЗОМБО ..
СТВЕРДЖУЮ -- Українці ВІДТАНОВЛЯТЬ інстинкт САМОЗБЕРЕЖЕННЯ - ОБ"ЄДНАЮТЬСЯ на 2-3 Програмах РОЗВИТКУ - партіях ... а НЕ 300 як сьогодні.. ВКЛЮЧАТЬ Розум і навчаться ІГНОРУВАТИ деформоване ЗОМБО-БРЕХНЕЮ інформаційне поле СТВОРЕНЕ олігархічною БАНДОЮ .. і цей ПРОЦЕС де-що поволі - але ІДЕ .. паРашна ПРОПАГАНДА фактично ІДЕНТИФІКОВАНА = ЗІК , Ньювс-ван, Інтер.. і ігнорується БІЛЬШІСТЮ Громадян .. так же БУДЕ і з ЗОМБО сіоністської БАНДИ злодійського племені - 1+1 , 5-й ... Наснаги
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28.05.2020 09:31 Ответить
 
 