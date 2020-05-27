Кабмин решил объединить Львов с окружающими его селами и городками, - нардеп "Голоса" Лозинский

Кабинет Министров Украины на заседании 27 мая утвердил перспективный план развития громад Львовской области и, в частности, включил в состав Львова почти все окружающие его населенные пункты.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат фракции "Голос" Роман Лозинский, передает Цензор.НЕТ.

"Самой большой интригой сегодняшнего заседания Кабмина был вопрос, каким будет Львов после децентрализации: "большим", или у него заберут окружающие села и городки", - рассказал Лозинский агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

"Несмотря на то, что городская власть не провела достаточно дискуссий и не убедила окружающие населенные пункты присоединиться ко Львову добровольно, они хотели быть отдельными (территориальными громадами. - Ред.), сегодня правительство утвердило Львов "большим" и все населенные пункты присоединены нему, кроме Сокольников, которые уже созданы и подали свои документы, как отдельная громада. Львов будет "большим" - к нему присоединят все соседние населенные пункты", - Лозинский.

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