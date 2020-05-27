Германия передала наблюдателям ОБСЕ в Украине защитные костюмы, маски, перчатки и командировала врача для усиления медслужбы

Посольство Германии в Украине передало Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) защитные костюмы, респираторы, маски для лица, а также хирургические перчатки.

"Для поддержки Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в выполнении своего мандата и обеспечения безопасности работы наблюдателей и в период кризиса Covid-19 посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен передала сегодня главному наблюдателю СММ ОБСЕ Яшару Халиту Чевику груз из защитных костюмов, респираторов, масок для лица, а также хирургических перчаток. Кроме того, Германия поддерживает СММ во время кризиса путем временной командировки врача для усиления медицинской службы Миссии", - говорится в пресс-релизе посольства, передает Цензор.НЕТ.

Посол Германии подчеркнула, что работа СММ ОБСЕ должна продолжаться как раз и во время кризиса, а также напомнила, что должен быть обеспечен беспрепятственный доступ наблюдателей к неподконтрольным правительству территориям, а кризис коронавируса не должен использоваться как повод для препятствования выполнению мандата Миссии, которая к тому же приняла широкие меры безопасности.

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В посольстве отметили, что эта передача средств защиты является частью всесторонней многосторонней и двусторонней реакции Германии на пандемию Covid-19. Германия активно участвует в борьбе против Covid-19 также в сотрудничестве с украинскими партнерами, в частности как член ЕС: EUR1,2 млрд макрофинансовой помощи предоставляется Украине в рамках Восточного партнерства ЕС.

На двустороннем уровне Германия уже предоставила в апреле поддержку Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в виде груза средств защиты на сумму EUR175 тыс. В рамках проекта децентрализации U-LEAD, который поддерживается ЕС и многими странами ЕС, Анка Фельдгузен на прошлой неделе передала средства защиты, предназначенные для особо уязвимых общин на востоке Украины.

Кроме того, различные проекты, финансируемые Германией, сотрудничают с украинскими общинами на местах с целью активной поддержки борьбы против коронавируса, среди прочего, путем изготовления защитных масок или оснащения больниц.