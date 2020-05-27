Цена тока искусственно занижалась в пользу трейдеров, близких к Герусу, - нардеп Кучеренко

Цена электроэнергии на рынке искусственно занижалась в пользу трейдеров, близких к главе энергетического комитета ВР Андрею Герусу.

Об этом написал народный депутат Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook, реагируя на обращение Андрея Геруса в СБУ с требованием принять меры для остановки снижения цен на электроэнергию для промышленности.



Депутат напомнил, что впервые цена на оптовом рынке электроэнергии упала до исторического минимума - 91 коп. за кВт ч - осенью прошлого года, когда благодаря поправке Геруса был восстановлен импорт тока из России.



"Большими импортерами из России и Беларуси становятся не безразличные ему компании: Юнайтед Энерджи, которую связывают с Коломойским, и Новая энергетическая компания А. Притыки, который является другом А.Геруса. На двоих эти компании импортировали до 300 млн кВт часов российской / белорусской электроэнергии ", - написал Кучеренко.



По словам депутата, в следующий раз цена на ток упала с введением обновленных правил рынка, которые позволили близким к Герусу трейдерам "торговать воздухом".



"Ноябрь. Обновления в правила рынка, совершенные НКРЭКУ, приводят к новому историческому падению цены до 89 коп. Но самое главное, эти изменения публично поддержанные Герусом, открыли возможность для манипуляций на рынке, к т.н. "торговле воздухом". Журналист Головнев на страницах Бизнес-Цензор публикует список крупнейших торговцев воздухом. Первое место занимает "НЭК" Притыки ", - отметил Кучеренко.



Он также обратил внимание, что несмотря на огласку, никаких расследований этих манипуляций на рынке проведено не было, а трейдеры, близкие к Герусау и к некоторым членам НКРЭКУ, продолжают торговать.

Напомним, ранее экс- заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины, эксперт энергетических рынков Сергей Чех заявлял, что в Украине цены на электроэнергию для промышленности снизились настолько, что порой даже не покрывают себестоимость ее производства, а энергетика находится в кризисной ситуации.

В свою очередь народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец считает, что кризис в энергетике был спровоцирован действиями главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса. По словам депутата, Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.