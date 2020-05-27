РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11231 посетитель онлайн
Новости
6 024 100

Цена тока искусственно занижалась в пользу трейдеров, близких к Герусу, - нардеп Кучеренко

Цена тока искусственно занижалась в пользу трейдеров, близких к Герусу, - нардеп Кучеренко

Цена электроэнергии на рынке искусственно занижалась в пользу трейдеров, близких к главе энергетического комитета ВР Андрею Герусу.

Об этом написал народный депутат Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook, реагируя на обращение Андрея Геруса в СБУ с требованием принять меры для остановки снижения цен на электроэнергию для промышленности.

Депутат напомнил, что впервые цена на оптовом рынке электроэнергии упала до исторического минимума - 91 коп. за кВт ч - осенью прошлого года, когда благодаря поправке Геруса был восстановлен импорт тока из России.

"Большими импортерами из России и Беларуси становятся не безразличные ему компании: Юнайтед Энерджи, которую связывают с Коломойским, и Новая энергетическая компания А. Притыки, который является другом А.Геруса. На двоих эти компании импортировали до 300 млн кВт часов российской / белорусской электроэнергии ", - написал Кучеренко.

По словам депутата, в следующий раз цена на ток упала с введением обновленных правил рынка, которые позволили близким к Герусу трейдерам "торговать воздухом".

"Ноябрь. Обновления в правила рынка, совершенные НКРЭКУ, приводят к новому историческому падению цены до 89 коп. Но самое главное, эти изменения публично поддержанные Герусом, открыли возможность для манипуляций на рынке, к т.н. "торговле воздухом". Журналист Головнев на страницах Бизнес-Цензор публикует список крупнейших торговцев воздухом. Первое место занимает "НЭК" Притыки ", - отметил Кучеренко.

Он также обратил внимание, что несмотря на огласку, никаких расследований этих манипуляций на рынке проведено не было, а трейдеры, близкие к Герусау и к некоторым членам НКРЭКУ, продолжают торговать.

Напомним, ранее экс- заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины, эксперт энергетических рынков Сергей Чех заявлял, что в Украине цены на электроэнергию для промышленности снизились настолько, что порой даже не покрывают себестоимость ее производства, а энергетика находится в кризисной ситуации.
В свою очередь народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец считает, что кризис в энергетике был спровоцирован действиями главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса. По словам депутата, Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.

Автор: 

Кучеренко (112) электроэнергия (772)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
цена тока
показать весь комментарий
27.05.2020 15:52
+14
Та да...осталась не раскрытой тема цены напряжения и сопротивления...
показать весь комментарий
27.05.2020 15:56
+13
молодець,головне Зе лайну віритиЦіна струму штучно занижувалася на користь трейдерів, близьких до Андрія Геруса, - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 2546
показать весь комментарий
27.05.2020 16:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
я не знаю за Геруса, но верить этому старому пердуну из партии Йули, который был министром ЖКХ(!!!), это себя не уважать
показать весь комментарий
27.05.2020 15:49 Ответить
молодець,головне Зе лайну віритиЦіна струму штучно занижувалася на користь трейдерів, близьких до Андрія Геруса, - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 2546
показать весь комментарий
27.05.2020 16:06 Ответить
Ціна струму штучно занижувалася на користь трейдерів, близьких до Андрія Геруса, - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 8872
показать весь комментарий
27.05.2020 16:15 Ответить
А за оборону ещё не отчеканили? .))
показать весь комментарий
27.05.2020 20:46 Ответить
Поки в нас справжніх фахівців буде хто ні попадя обзивати пердунами, діла в цій країні не буде.
показать весь комментарий
27.05.2020 17:41 Ответить
за якими такими критеріями Ви визначили що він фахівець ? В цому це проявилось коли він був на посаді міністра ЖКХ ? Факти, будь ласка! От язиком поплескати, як і його шефіня, він майстер
показать весь комментарий
27.05.2020 18:05 Ответить
Фахівець, слідкую за коментами, аналітикою, пропозиціями. За тим, як регулярно спілкується з пересічними за місцем їх проживання. Тому він в курсі проблем і шляхів їх вирішення.
Шефиня також має здобутки і в цій царині. Ще на посаді віце-прем'єра по енергетиці 20 років тому за пару тижнів успішно подолала колапс в енергетиці, коли блекаути по всій Україні щодня були по пів-доби.
показать весь комментарий
27.05.2020 20:32 Ответить
Гнида,ты много платил за коммуналку,когда Кучеренко был министром ЖКХ,а Юля премьером?
показать весь комментарий
29.05.2020 18:34 Ответить
цена тока
показать весь комментарий
27.05.2020 15:52 Ответить
Та да...осталась не раскрытой тема цены напряжения и сопротивления...
показать весь комментарий
27.05.2020 15:56 Ответить
і реактивні втрати забули врахувати
показать весь комментарий
27.05.2020 16:08 Ответить
Это все просто: цена тока = цена напряжения / цена сопротивления.
показать весь комментарий
27.05.2020 16:18 Ответить
показать весь комментарий
27.05.2020 16:23 Ответить
сразу видно проХвесиональный лексикон))
показать весь комментарий
27.05.2020 16:42 Ответить
В Кучеренка на ФБ мова про імпорт і ціну електроенергії. Імпортують ток редактори новин Цензора.
показать весь комментарий
27.05.2020 17:48 Ответить
https://censor.net/n3198364
показать весь комментарий
27.05.2020 17:50 Ответить
Признать виновным в совершении административного правонарушения и наложить административное взыскание в виде штрафа в размере две тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 34 тыс. (тридцать четыре тысячи) рублей", - говорится в постановлении Источник: https://censor.net/n3198364
показать весь комментарий
27.05.2020 17:51 Ответить
Герус-барыга и марадер, не?
показать весь комментарий
27.05.2020 15:52 Ответить
нє -зебобік у зе біла
показать весь комментарий
27.05.2020 16:09 Ответить
Конечно, зачем ДТЭК и своре его гавно-лоббистов нужна дешёвая и конкурентная цена на электроэнергию, когда её можно втюхивать по 1.68 грн за кВт, правда ведь?
показать весь комментарий
27.05.2020 15:53 Ответить
Электроэнергия (и т. п.) от рашистов обходится в десятки тысяч жизней украинцев, миллионы беженцев и оккупированные территории. Так что иди ты на! со своим путлером и его электричеством. А охметов пусть с тобой тоже идет.
показать весь комментарий
27.05.2020 16:10 Ответить
Баран, а можно создать альтернативу в виде энергии с АЭС, без рашистов, путлера и охметова? НЕ ПРОБОВАЛ ДУМАТЬ СЛЕГКА?
показать весь комментарий
27.05.2020 17:04 Ответить
Но не ниже же себестоимости. И не импорт же из РФ.
показать весь комментарий
28.05.2020 06:29 Ответить
я против импорта. а вот по себестоимости надо разбираться! ахмет и прочие олигархи дерут в три шкуры с народа, рассказывая об убытках! а попробуй у них отобрать тот убыточный завод или предприятие? и посмотрите, какие они дивиденды себе выводят с этих убыточных фирм(((
показать весь комментарий
28.05.2020 09:46 Ответить
"Цена тока" - это как??
показать весь комментарий
27.05.2020 15:53 Ответить
Це в амперах.
показать весь комментарий
27.05.2020 15:57 Ответить
Цена тока = напряжение народа / сопративление народа ))
показать весь комментарий
27.05.2020 15:59 Ответить
Я думаю это так - в кВт напряжение есть постоянной величиной, а сила тока - переменной. Фактически мы платим за "ток".
показать весь комментарий
27.05.2020 16:03 Ответить
Ампер зашел к брату Ермака и все порешал.
показать весь комментарий
27.05.2020 16:08 Ответить
Только цена,а остальное по..
показать весь комментарий
27.05.2020 16:21 Ответить
літри за сєкунду
показать весь комментарий
27.05.2020 17:53 Ответить
Цена тока искусственно занижалась в пользу трейдеров, близких к Герусу, - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 7141
показать весь комментарий
27.05.2020 15:54 Ответить
А цена напряжения??😃
показать весь комментарий
27.05.2020 15:55 Ответить
Не так треба. Яка ціна різниці потенціалів?
показать весь комментарий
27.05.2020 15:56 Ответить
Может цена силы тока? ХЗ?
показать весь комментарий
27.05.2020 15:59 Ответить
Сила тока измеряется в амперах...а не в деньгах...
показать весь комментарий
27.05.2020 16:01 Ответить
Понятно. Тогда цена сопротивления в Омах получается... ))) Платёжки теперь в амперах и в омах будем получать )))))
показать весь комментарий
27.05.2020 16:05 Ответить
От потребленной силы тока "нагрузки" - зависит кол-во кВт или денег.
показать весь комментарий
27.05.2020 16:05 Ответить
Количество киловатт стоит денег только в момент покупки того или иного прибора...а то о чем шепчет этот товаришЧ это киловатт-часы...то бишь киловатты и время работы...
показать весь комментарий
27.05.2020 16:13 Ответить
квт в час это не мощность --а работа выполенная за установленный промежуток времени вот так вы и за зе голосовали придурки
показать весь комментарий
27.05.2020 16:19 Ответить
Если это ты мне...то ты ошибся адресом...я и без тебя об этом знал...и потому за осла не мог голосовать...
показать весь комментарий
27.05.2020 16:23 Ответить
Где рынок на котором я, в Киеве, могу выбрать компанию-поставщика. Сколько таких поставщиков?
показать весь комментарий
27.05.2020 16:01 Ответить
и так по всей стране и с газом тоже
показать весь комментарий
27.05.2020 16:09 Ответить
если будет рынок, то ты будеш платить дороже чем сейчас. Потому что сейчас Энергоатом государство заставляет продавать тебе ток по себестоимости.
показать весь комментарий
27.05.2020 16:21 Ответить
Это все досужая болтовня. Где цифры?
показать весь комментарий
27.05.2020 16:45 Ответить
В Германии свободный рынок газа. Выбираешь поставщика и заключаешь контракт. Так же как и в Польше. Но цена при этом в несколько раз дороже чем в Украине где рынка нет. Цифры - май 2019 - 830 Евро/1000 куб., май 2020 - 540 Евро (Германия). Шота рынок никак не влияет на снижение цены.
показать весь комментарий
27.05.2020 19:04 Ответить
для дилетантов --расчеты идут в киловаттах --ватт единица мощности причем она может быть одинакова при разных силах тока и разных напряжениях для тех кто поумнее существует закон ома
показать весь комментарий
27.05.2020 16:04 Ответить
Да не Ома это закон, а Джоуля-Ленца.
показать весь комментарий
27.05.2020 16:08 Ответить
опять для дилетантов связь между силой тока напряжением сопротивлением и мощностю описываеться с помощью законов ома а закон джоуля ленца это о количестве тепла выд в проводнике из за сопротивления цепи ---учите матчасть
показать весь комментарий
27.05.2020 16:16 Ответить
Дорогой мой, закон Ома связывает силу тока и напряжение через сопротивление, а закон Джоуля-Ленца - энергию с силой тока и напряжением, и потребляем мы энергию, за которую и платим, так что учить матчасть нужно тебе.
показать весь комментарий
27.05.2020 16:52 Ответить
Если проще - то за совершенную током работу. То есть мощность умноженное на время, за которую эта работа была совершена. Например стиральная машинка работала 2 часа. Ее мощность 2 квт/ч. 2х2=4 квт
показать весь комментарий
28.05.2020 06:39 Ответить
Вумный... аж страшно!..
показать весь комментарий
27.05.2020 16:13 Ответить
для нєділєтантов - ращоти ідут в Ватт*часах - мощность надо йєстьчьо пріложить шоп виполніть работу
показать весь комментарий
27.05.2020 17:57 Ответить
В пользу кого цена занижалась, так вопрос даже не стоит.
показать весь комментарий
27.05.2020 16:06 Ответить
а выражение "цена тока" имеет столько же смысла как выражение "квадратный килограм" тоисть нами правят придурки - но нечего на зеркало пенять коли рожа крива ---вы ж их и выбрали
показать весь комментарий
27.05.2020 16:08 Ответить
_Гораздо важней что они грабители и бандиты, а не придурки. А придурки их терпят и думают что они к власти рвались чтобы придуркам жизнь улучшить. Буратины дубовые...
показать весь комментарий
27.05.2020 16:13 Ответить
Кучеренко - грамотна та технічно освідчена людина з університетською освітою КНУ (Здаєтся, мехмат) . Він таку х*рню, апріорі сказати не може (ціна тока (струма)). Це неграмотний переказ Цензора. Можете упевнитись у його пості Фейсбука https://m.facebook.com/100003767320921/posts/1925483204253905/?d=n
показать весь комментарий
27.05.2020 16:21 Ответить
Редактор новини його навмисно підставляє. Коментатори миттєво це підхоплюють - "https://censor.net/comments/locate/3198357/019214**-47f0-724a-8fe8-a99ca7e2263d"!
показать весь комментарий
27.05.2020 17:54 Ответить
Во- первых - это устойчивое идиоматическое выражение, ведь все поняли, о чем речь. А во-вторых - по- моему они специально так написали.
показать весь комментарий
28.05.2020 06:49 Ответить
ГБР и Венидиктовой совсем неинтересно как Герус с Коломойским грабят Украину. Вот музей Гончара - это совсем другое дело.
показать весь комментарий
27.05.2020 16:09 Ответить
Они и сами грабят. И им очень интересно! Чтобы побольше. Так прибарахлиться, чтобы и внукам...
показать весь комментарий
27.05.2020 16:14 Ответить
Плевать на то что комуто занижались тарифы. В украине 4 АЭС, 16 - ГЭС. плюс всягие ТЭС, ветровые электростанции. Минус Крым и кусок Донбасса. Хватит вешать лапшу на уши про необходимость повышения тарифов
показать весь комментарий
27.05.2020 16:09 Ответить
тарифы повышать нужно обязательно!!! герусу нехватает на новую яхту
показать весь комментарий
27.05.2020 16:22 Ответить
Они все эти АЭС,ГРЭС,ТЭС закроются, если цена будет ниже себестоимости. Элементарно.
показать весь комментарий
28.05.2020 07:39 Ответить
Ціна струму штучно занижувалася на користь трейдерів, близьких до Андрія Геруса, - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 9113
показать весь комментарий
27.05.2020 16:10 Ответить
Ух, така нагода у Геруса була їдло шЛяшку набить , а він обісрався...
показать весь комментарий
27.05.2020 16:44 Ответить
Патриот и торговый портнер ляшко топит за другого патриота и торгового портнера гудка👍
показать весь комментарий
27.05.2020 16:52 Ответить
Цена электроэнергии звучит правильней, а расчеты ведутся от цены киловатта.
показать весь комментарий
27.05.2020 16:11 Ответить
Розрахунки ідуть за кВт*год. (це внесистемна одиниця вимірювання енергії)
Ват чи кіловат - потужніть, ну як кінська сила
показать весь комментарий
27.05.2020 16:25 Ответить
Разжевал для меня?
Какая сила тока в розетке?
показать весь комментарий
27.05.2020 16:31 Ответить
16 А - должна быть по стандарту)
показать весь комментарий
27.05.2020 17:15 Ответить
Не буду обидные слова говорить, сила тока в розетке зависит от прикладываемое нагрузки, чем выше нагрузка тем больше сила тока. Без нагрузки тока в розетке нет, есть только напряжение😀
показать весь комментарий
27.05.2020 17:19 Ответить
Это конечно так, но стандартные розетки рассчитаны на 16А, и в случае если мощность будет выше 3.5 кВатт или 16А, автоматы в линии должны сработать на отключение, следовательно в розетке сила тока <=16 A, все что выше - отрубается ))))
показать весь комментарий
27.05.2020 18:30 Ответить
😇😀
показать весь комментарий
27.05.2020 20:03 Ответить
Старые счетчики, советские, расчитаны на 3,5 квт. Поэтому, когда люди начали покупать бойлеры, современные утюги, стиральные машинки, электрочайники и т.д. у которых мощность 1,5 - 2 квт/ч и выше, то естественно эти старые счетчики начали гореть. И сейчас ставят в квартирах и домах новые счетчики бесплатно, мощностью 6 квт. И когда мы ходили получать новый счетчик, то увидели целую гору старых. Просто лежат на полу. Их же забирают обязательно. И сказали - в советские времена был телевизор и свет. И 3,5 квт вполне хватало. В 100 квт в месяц вполне укладывались. А сейчас - нет. Но провода ведь тоже менять надо.
показать весь комментарий
28.05.2020 07:03 Ответить
А скока-скока цена на "напряжение"??
Не пора ли закон Ома рехформировать??
🤗
показать весь комментарий
27.05.2020 16:13 Ответить
боже какие там неучи в верховной раде. цена тока ))). может он еще думает что электро энергия на складе хранится???
показать весь комментарий
27.05.2020 16:15 Ответить
На Цензорі неучі, пардон. Кучеренко такого не говорив
показать весь комментарий
27.05.2020 16:26 Ответить
ви праві та надали посилання.., але він (Кучеренко) отримує зараз за клаповуху мишу тю, що не бреше- тільки, якщо хропить.
показать весь комментарий
27.05.2020 16:35 Ответить
Я так думаю, що вимушено підтримує. Хоч мені це і не подобається.
показать весь комментарий
27.05.2020 20:53 Ответить
думаєте, що в цьому списку його не має, мабуть є, а тому . https://censor.net/ua/news/3198369/53***************************************************************************************************
показать весь комментарий
27.05.2020 21:05 Ответить
Интересно, на сколько больше цена активной составляющей тока от реактивной?
показать весь комментарий
27.05.2020 16:17 Ответить
ты шо физику не учил? В корень квадратный из 2.
показать весь комментарий
27.05.2020 16:22 Ответить
А в Трускавце говорят, что надо возводить в степень. И не ниже 10-ой!
показать весь комментарий
27.05.2020 16:56 Ответить
Цена электроэнергии для промышленности в 2 раза выше, чем в среднем по Европе, Украина-51 евро за 1 МВт, в Европе-25 евро за 1 МВт.
показать весь комментарий
27.05.2020 16:18 Ответить
Откуда ты это взял? Вот написано в статье- цена электроэнергии для промышленности - 90 копеек за 1 квт. Или это 9 грн за 1 Мвт. Это явно не 50 евро. Скорее это 30 центов. Или я что-то не так понимаю.
показать весь комментарий
28.05.2020 07:11 Ответить
epravda.com.ua, interfax.com.ua
показать весь комментарий
28.05.2020 08:52 Ответить
1 кВт-0.9 грв,10кВт-9грв.,100 кВт-90 грв., 1мВт-900 грв.+%НДС.
Считай считалка правильно!
показать весь комментарий
28.05.2020 08:57 Ответить
Для промышленности 1 кВт-1,68 грв., 1 мВт-1680грв.
показать весь комментарий
28.05.2020 13:00 Ответить
Ну ясно,треба ж ахметці оду поспівати саме він тобі напевно забашляв!!!
показать весь комментарий
27.05.2020 16:18 Ответить
Все правильно. Геруса расстрелять. Импортр закрыть. Брать у патриота и торгового портнера гудка в тридорога. Кстати а сколько електроэнергии импортировали 0.01%?
показать весь комментарий
27.05.2020 16:51 Ответить
Ну ты слишком кардинально хочешь решить. 😇 Обьем импорта хотели увеличить, но начали все возмущаться. Кстати украинские АЭС закрываются. Ты случайно не знаешь почему? А ведь это самая дешевая электронергия по себестоимости.
показать весь комментарий
28.05.2020 07:26 Ответить
як 0.2% імпорту е/е вбили енергетику в Україні ?

а прибутки ахметки значно понизили ..
через це і плаче кучеренко
показать весь комментарий
27.05.2020 17:07 Ответить
Ну братья мои, украинцы, вижу только один путь выжить рабочему человеку - возврат к плановой системе экономики в стратегических отраслях. Хрен с нереализованными амбициями богатых и сверхбогатых, надо чтобы основа нации выжила без продажи себя в рабство.
показать весь комментарий
27.05.2020 17:14 Ответить
А кто будет эту цену устанавливать? Производитель или потребитель? Или с потолка чиновник? Вопрос тонкий!
показать весь комментарий
28.05.2020 07:13 Ответить
Вы знакомы с концепцией техната? Если да, мне нет нужды ничего объяснять
показать весь комментарий
28.05.2020 17:49 Ответить
глашатые раковой опухоли Украины запели))))нужно национализировать шахты заводы энергосистему.которая незаконно была приватизированна.хороший пример Приватбанк!!и пусть раковая опухоль продает дворцы!!
показать весь комментарий
27.05.2020 17:20 Ответить
Герус- на побегушках у Большого Бени. Какую задачу ему босс нарежет- Герус выполняет.
показать весь комментарий
27.05.2020 21:38 Ответить
Цена на электроэнергию, как и на любой продукт- это рычаг. Либо увеличивать производство данного продукта, либо уменьшать, если его перепроизводство. Цена имеет еще функцию регулирования производства. По-моему это так звучит. И насильно уменьшая цену, вы заставляете сокращать выработку электроэнергии в Украине. Или тока, как раньше говорили. И можете хоть током, хоть электронергией ее называть.
показать весь комментарий
28.05.2020 07:19 Ответить
 
 