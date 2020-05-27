Суд Ивано-Франковска оштрафовал на 34 тыс. грн священника УПЦ МП за нарушение карантина
Ивано-Франковский горсуд признал виновным священника УПЦ МП в несоблюдении карантинных мероприятий и обязал его оплатить 34 тысячи гривен админштрафа.
Об этом говорится в постановлении Ивано-Франковского городского суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Согласно протоколу об административном правонарушении АПР18 № 372239 от 21.04.2020, 21.04.2020 в 08 ч. 30 мин. в Ивано-Франковске по ул. Черновола, 6Б, священник УПЦ Московского патриархата вопреки постановлению Кабинета Министров Украины № 255 от 02.04.2020 года, изменениям в постановление Кабинета Министров Украины №211 от 11.03.2020 года, а именно подпункта 7 пункта 2, провел массовые религиозные мероприятия без обеспечения участников средствами индивидуальной защиты и несоблюдения санитарных и противоэпидемических мероприятий, чем совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 44-3 КУоАП. ...Признать виновным в совершении административного правонарушения и наложить административное взыскание в виде штрафа в размере две тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 34 тыс. (тридцать четыре тысячи) рублей", - говорится в постановлении.
Литургию священник УПЦ МП проводил 21 апреля. На ней присутствовали около 20 человек, из них до 8 прихожан находились в храме, а остальные - на его территории. Во время крестного хода половина прихожан была без защитных масок несмотря на то, что священник знал о требованиях карантинных мероприятий. Также во время освящения люди были без масок и не соблюдали безопасную дистанцию.
"По этому поводу признает свою вину в содеянном, так как не обеспечил порядок соблюдения антикарантинних мероприятий на территории храма во время празднования пасхальных праздников", - отмечается в документе.
Известно, что на судебное заседание священник не явился, несмотря на то, что был уведомлен надлежащим образом.
Постановление Ивано-Франковского городского суда может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его вынесения.
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а ему сказали - Бл*дь,
ты чего тут, поп, гуляешь,
карантин наш нарушаешь?
Ты, попадло, обьясни,
штраф Украйне заплати!
И ступай себе назад,
в православный Масквабад.
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мона не платити - постановлєнійє нєдєйствітєльне, бо незаконне - руплі у нас не ходять
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таки, в орігіналі гривні. Це вже журналісти, шо за рублі продались, напутали
В оригіналі ГРИВЕНЬ
«Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення серії АПР18 №372239 від 21.04.2020, 21.04.2020 о 08 год 30 хв в м.Івано-Франківську по вул. Чорновола, 6Б, священник УПЦ Московського патріархату всупереч постанови Кабінету Міністрів України №255 від 02.04.2020 року, змін до постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 року, а саме підпункту 7 пункту 2, провів масові релігійні заходи без забезпечення учасників засобами індивідуального захисту та недотримання санітарних та протиепідемічних заходів, чим вчинив адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 44-3 КУпАП. …Визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить
34000 (тридцять чотири тисячі) гривень», - йдеться у постанові.
Читайте саму постанову.
http://reyestr.court.gov.ua/Review/89365011
Правильно, значить, називають їх московським сатанатом.
Штрафовать священника глупейшее дело, в конечном итоге за нарушение будут расплачиваться прихожане. В равной степени это касается артистов, дантистов, проституток, президентов и прочих, кто живет с чужого труда. Для них видами ответственности (где они претерпевают неблагоприятные для себя последствия) могут быть лишь наказания, связанные с личностными ограничениями: общественные роботы, удары плетьми, ограничение свободы и прочие.
З таким прізвищем дійсно здаєшся собі недоторканим.