Суд Ивано-Франковска оштрафовал на 34 тыс. грн священника УПЦ МП за нарушение карантина

Ивано-Франковский горсуд признал виновным священника УПЦ МП в несоблюдении карантинных мероприятий и обязал его оплатить 34 тысячи гривен админштрафа.

Об этом говорится в постановлении Ивано-Франковского городского суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Согласно протоколу об административном правонарушении АПР18 № 372239 от 21.04.2020, 21.04.2020 в 08 ч. 30 мин. в Ивано-Франковске по ул. Черновола, 6Б, священник УПЦ Московского патриархата вопреки постановлению Кабинета Министров Украины № 255 от 02.04.2020 года, изменениям в постановление Кабинета Министров Украины №211 от 11.03.2020 года, а именно подпункта 7 пункта 2, провел массовые религиозные мероприятия без обеспечения участников средствами индивидуальной защиты и несоблюдения санитарных и противоэпидемических мероприятий, чем совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 44-3 КУоАП. ...Признать виновным в совершении административного правонарушения и наложить административное взыскание в виде штрафа в размере две тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 34 тыс. (тридцать четыре тысячи) рублей", - говорится в постановлении.

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Литургию священник УПЦ МП проводил 21 апреля. На ней присутствовали около 20 человек, из них до 8 прихожан находились в храме, а остальные - на его территории. Во время крестного хода половина прихожан была без защитных масок несмотря на то, что священник знал о требованиях карантинных мероприятий. Также во время освящения люди были без масок и не соблюдали безопасную дистанцию.

"По этому поводу признает свою вину в содеянном, так как не обеспечил порядок соблюдения антикарантинних мероприятий на территории храма во время празднования пасхальных праздников", - отмечается в документе.

Известно, что на судебное заседание священник не явился, несмотря на то, что был уведомлен надлежащим образом.

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Постановление Ивано-Франковского городского суда может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его вынесения.