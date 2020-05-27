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53 нардепа во главе с Тимошенко просят КС признать неконституционной процедуру, по которой приняли "антиКоломойский" закон

53 нардепа во главе с Тимошенко просят КС признать неконституционной процедуру, по которой приняли

53 депутата Верховной Рады во главе с Юлией Тимошенко подали в Конституционный Суд Украины представление относительно конституционности закона "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры".

Об этом сообщила пресс-служба КСУ, передает Цензор.НЕТ.

Авторы представления считают, что оспариваемый закон не соответствует ряду статей Конституции.

Конституционное представление подписали представители "Батькивщины" и другие депутаты, в том числе Тарас Батенко, Антон Поляков, Анна Скороход, Ольга Василевская-Смаглюк, Игорь Палица, Ирина Констанкевич, Ярослав Дубневич.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обжалование в КСУ "АнтиКоломойского" закона не повлияет на получение транша МВФ, - "слуга народа" Кравчук

Напомним, 30 апреля Верховная Рада одобрила применение особой процедуры при рассмотрении во втором чтении законопроекта №2571-д О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Верховная Рада на заседании 13 марта приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

Читайте на Цензор.НЕТ: МВФ и Украина предварительно согласовали новую программу на $5 млрд

21 мая закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Международный валютный фонд приветствовал подписание закона.

22 мая стало известно, что Украина и МВФ предварительно согласовали новую программу на $5 млрд.

Автор: 

Коломойский (1790) КС (2248) обжалование (37)


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Топ комментарии
+25
В стоимость выборов в 2019 году. Теперь отрабатывают все.
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27.05.2020 16:31
+23
ну вооот! )))) группа коломойши и подсуетится )))
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27.05.2020 16:29
+21
53 нардепа просят КС признать неконституционной процедуру, по которой приняли "антиКоломойский" закон - Цензор.НЕТ 5383
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27.05.2020 16:30
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Правила форума Совет форумчан
ну вооот! )))) группа коломойши и подсуетится )))
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27.05.2020 16:29 Ответить
таму, що паслідовна ?
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27.05.2020 19:50 Ответить
патаму шо заинтересована... чемось?
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27.05.2020 20:21 Ответить
наклеп, вана справжній друг та не стрималась від патурання законів... Хі-Хі!
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27.05.2020 20:28 Ответить
та ладно..вану.. на мякине не проведешь! (не докажите))))))
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27.05.2020 20:31 Ответить
.....и во сколько встала Бене такая заява?......
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27.05.2020 16:30 Ответить
В стоимость выборов в 2019 году. Теперь отрабатывают все.
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27.05.2020 16:31 Ответить
калашникова на них мало
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27.05.2020 16:30 Ответить
53 нардепа во главе с Тимошенко

==========================
ПКК- партія консерв коломойського
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27.05.2020 17:13 Ответить
53 нардепа просят КС признать неконституционной процедуру, по которой приняли "антиКоломойский" закон - Цензор.НЕТ 5383
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27.05.2020 16:30 Ответить
Забавно. Но пока был Богдан, Правительство было Гончарука и Рябошапко прокурор. Как только его убрали премьер - шестерка гудка, прокурор - бенядиктова. Так что картинка -фуфло
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27.05.2020 17:44 Ответить
53 нардепи на чолі з Тимошенко просять КС визнати неконституційною процедуру, за якою ухвалили "антиКоломойський" закон - Цензор.НЕТ 9747
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27.05.2020 17:56 Ответить
Забавно то, что как ни крути, а там будут шестерки кого-то из тех, кто на картинке.
ЗЕ сам по себе фигура не самостоятельная и в его команде таких тоже нет.
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27.05.2020 18:50 Ответить
Оно дурное, но с непомерными понтами. А такими очень легко манипулировать.
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27.05.2020 19:44 Ответить
😮 Серьезно? Скажи ка мне а Рябошапка чья шестерка была? И чья шестерка была Гончарук?
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27.05.2020 20:23 Ответить
Гончарук был шестеркой ЗЕ.
Рябошапку ЗЕ позиционировал для Трампа, как своего карманного генпрокурора.

Гончарук оказался просто говрящим дебилом.
Рябошапка не захотел сидеть в тюрьме за выполнение противозаконных хотелок ЗЕ.
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27.05.2020 20:35 Ответить
Так ты ж сам сказал что зе ничего не решает? Не? Тогда как же Гончарук и Рябошапка были шестерками Зе?
Давай по новой. Богдан ушел, и зе, который ничего не решал, убрал своих шестерок и поставил шестерек бени и гудка. Так?😷
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27.05.2020 23:01 Ответить
Примерно так. Только не совсем он поставил.

А вобще связи между Богданом Гончаруком и Рябошапкой никакой нет. Была связь между ЗЕ и Богданом (читай Коломойским). А все эти бибизянки - временный состав, служащий бутафорией во время укрепления влияния и захвата рычагов.
Потом влияние перераспределилось в пользу увеличения доли Ахметова. Так появился Шмыгаль и второй состав.

У ЗЕ не было и нет своей команды. Основным принципом отбора была только видимая преданность. Первый состав КМ - генератор случайных чисел и Гончарук из массовки ток-шоу выпал, как шар в лотерее. Из него премьер, как из говна пуля.
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28.05.2020 01:36 Ответить
Как считает Гончарук, Зеленский - "президент очень умный". Кроме этого, глава Кабмина говорит, что Зеленский "хороший менеджер и достаточно мудрый человек".
"И это та оценка, которую я постоянно самом деле распространяю абсолютно во всех аудиториях", - добавил Гончарук.
Премьер утверждает, что Зеленский играет решающую роль в деятельности Кабмина. "Для нас, для правительства, он является таким камертоном - клиентом, заказчиком, потому что он на самом деле довольно тонко, по моему мнению, чувствует настроение людей и их потребности. И лично я сверяю с ним правильность решений, которые мы принимаем "


Гончарук вообще понятия не имел, что возглавляет отдельную независимую ветвь власти. Хотя, что касается этого идиота, то вообще трудно сказать, о чем он имел понятие, кроме того, кого он обязан любить...
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27.05.2020 20:40 Ответить
да при каждом случае всплывает ливер, каждый на своей теме!
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27.05.2020 16:33 Ответить
бенины пиз..юки
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27.05.2020 16:35 Ответить
Зеленского вообще нужно судить за измену родине за этот закон. А то звонят ему из Америки и указывают, какие законы принимать, а то они денег не дадут. Это внешнее воздействие. Признаки международной коррупции. Статья за госизмену.
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27.05.2020 16:36 Ответить
Сейчас любители рузьке-мира и прочие малоросы не разберутся, что вы жестко сарказничаете, и начнут ставить вашему посту "вподобайки".
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27.05.2020 16:56 Ответить
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27.05.2020 17:13 Ответить
Почалося! І хто там казав про швидкий транш від МВФ? Чи мо хтось думає, що там сидять дурні і не слідкують за ситуацією з цим законом?

Чомусь я впевнений, що у МВФ транш ухвалять лише тоді, коли будуть 100% гарантії неможливості банківського закону.
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27.05.2020 16:42 Ответить
*неможливості відміни банківського закону...
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27.05.2020 16:44 Ответить
Крупнейшими получателями нового рефинансирования Нацбанка стали банки Гонтаревой и Маркаровой.
https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b5%d1%84.html#more-104252
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27.05.2020 16:45 Ответить
53 нардепи на чолі з Тимошенко просять КС визнати неконституційною процедуру, за якою ухвалили "антиКоломойський" закон - Цензор.НЕТ 6758
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27.05.2020 16:51 Ответить
Ты же куклу этого жирного кота и выбрало. Чем недовольно? Колбаски за труды не отвалили и обидно? Такова судьба всех резиновых изделий.
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27.05.2020 19:49 Ответить
А тихонечко так Юля подписала - а где пиар, где гневные интервью ????
Нечем хвастаться, да ?
Ну да, если выступить :
"Я против того, чтобы Коломойский не смог вернуть себе Приватбанк, на который из-за него госбюджет угрохал 6 миллиардов долларов" ,
то на этом баллы у избирателей не наберёшь. Это же надо будет объяснять людям : "Я за это от Бени ничего не получила" . . .
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27.05.2020 17:00 Ответить
йуля церковна миша, ясно з чиїх подачок живе.Підлі пристосуванці!
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27.05.2020 17:20 Ответить
ви трішки відстали від новин та ТЮлька вже офіційний доларовий мільйонер... Хоча, ще все по "чужих" кутках никається.
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27.05.2020 22:28 Ответить
53 нардепи на чолі з Тимошенко просять КС визнати неконституційною процедуру, за якою ухвалили "антиКоломойський" закон - Цензор.НЕТ 2252
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27.05.2020 19:45 Ответить
Видимо антиукраинская дешевка хапанула у аморального поддонка кучу бабла и не отработала по полнлй, для чего собрала вокруг себя всю продажную сволоту, так как беня поставил эту суку на счетчик.
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27.05.2020 17:07 Ответить
Кому що, а курці просо. Юльці, бенені бабоси.
Бабюля, як же так? А зарлата в 5 тис. грн, а зубАжіння та пів вареничка
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27.05.2020 17:09 Ответить
"Тарас Батенко, Антон Поляков, Анна Скороход, Ольга Василевская-Смаглюк, Игорь Палица, Ирина Констанкевич, Ярослав Дубневич" - які знайомі до болі прізвища...
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27.05.2020 17:11 Ответить
Юлька вже остаточно

лягла під Беню. Вірніше, вона давно вже під нім була , але вже ТАК ВІДВЕРТО...
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27.05.2020 17:12 Ответить
Ще одна героїня "боротьби" з олігархами. А якже народ? Де будете брати гроші на пенсії? Є варіант - якщо Беня покладе вкрадені 5,5 млрд доларів, то не потрібно будуть і кредити.
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27.05.2020 17:18 Ответить
Янукович не помилився коли саджав юлю,шкода що не досиділа.
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27.05.2020 17:23 Ответить
Біда цієї країни що на початку 90-х були створені кримінально олігархічні клани,які за безцінь прихватизували країну ,архітекторами цієї олігархічної модлелі були Кравчук і Кучма.Всі силові органи стоять на захисті олігархату:судди ,МВС,СБУ,прокуратура та інші органи. До речі жоден президент навіть не намагався щось змінити ,а ставав знарядям олігархів.Навіщо Юля захищає олігарха тепер ясно.
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27.05.2020 17:29 Ответить
Біда в тому, що як було 73% зебидла-какоразніков так і залишилось. Обрали Кравчука замість Чорновола, а тепер питають чому так бідно живуть?
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27.05.2020 18:01 Ответить
Я вже не кажу про КПУ, що спокійно дерибанила на пару з олігархами країну до 2014-го.
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27.05.2020 18:01 Ответить
Наймерзенніша істота,найбрехливіша, супер-піарщик--івсе це ця пройдоха. перед кожними виборами найгучніше за всіх кричить про боротьбу з олігархами. а в дійсності вже давно в них є підстилкою в прямому іпереносному слові.По багатьом даним є діючим агентом ФСБ.
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27.05.2020 17:34 Ответить
АНТИКОЛОМОЙСКИЙ ЗАКОН КРИВО ВЫПИСАН

https://www.youtube.com/watch?v=fyqcA_VKt-4
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27.05.2020 17:36 Ответить
Сценарий очень прогнозируемый, но почему то я думал, что бабушка Ю и бабушка Бе этот финт провернут после получения первого транша МВФ. НО, похоже, бабушку Бе так прихватили за яйца, что счет пошел на время.
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27.05.2020 17:45 Ответить
Політична шльондра джЮля відробляє свої 30 серібреників!!! Ця шльондра завжди на підстанції в олігархів!
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27.05.2020 18:17 Ответить
.. СВИНОРИЛИЙ згинь в паРашу .. тут тобі НЕ мордор .. УЩУЧИЛ .. ГНИДА
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27.05.2020 18:35 Ответить
Это все что надо знать о честной и неподкупной Юлии Тимошенко.
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27.05.2020 18:47 Ответить
десь, з останніми потугами волі до боротьби, налаштовується ерегований СУЛІВАНО.
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27.05.2020 20:00 Ответить
так баба юля на кормлении у бени??? или у кремля?
вот так и вскрываются "консервы" )))
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27.05.2020 18:49 Ответить
Сейчас обязательно появится малахольный сулейма,который замечен в изнасиловании девушке в участке,разьяснит без цифр,что все пи**сы-одна юля дартаньян и более всех за Украину.
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27.05.2020 18:53 Ответить
Как надоела эта старая продажная тварь жулька
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27.05.2020 18:54 Ответить
ВонЯ свАїх нЄ брАсаіть
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27.05.2020 19:22 Ответить
Эво як хитро! Не закон, а процедуру! Шкода що кругом одні лохи. "Ми баролись как магли но прадажный канституционный суд прапустил закон в котором аж 100500 нарушений канституции!!!"
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27.05.2020 19:30 Ответить
А щоб цю шльондру брехливу коронавірус взяв
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27.05.2020 20:04 Ответить
Баба Юля не может не показать свое гнилое нутро)))
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27.05.2020 20:07 Ответить
А в американском суде Тимошенко так же за Беню подпишется,или слиняет как и с Лазаренко?

На днях несколько американских СМИ сообщили, что против Коломойского в США ведется расследование на предмет отмывания денег.
В частности, речь идет об отмывании путем покупки олигархом отеля на 484 номера в Кливленде с видом за окном на Великие американские озера, а также 21-этажной офисной башни.Начать уголовное дело против Коломойского американские правоохранительные органы решили после того, как один из бывших партнеров олигарха Вадим Шульман начал сотрудничать с ФБР."Шульман обвинил Коломойского в том, что тот размыл его долю в сталеплавильном заводе в США Warren Steel Holdings в штате Огайо, доведя предприятие до банкротства путем выдачи кредитов от своих же фирм".
https://24tv.ua/ru/lovushka-za-kolomojskim-zakryvaetsja-leshhenko-o-rassledovanii_n1350079
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27.05.2020 20:09 Ответить
ШАНОВНІ українці - В ІГНОР парашне + сіоністське ТРОЛЕ- бидло .. воно ТІЛЬКИ гавкати може .. .. в Україні є Сили Партії які виражають ІНТЕРЕСИ Українців ..ЗБЕРЕЖЕННЯ України її СвЗемлі ресурсів для Наших Дітей та Онуків .. ГЕТЬ банду злодійського племені від ВЛАДИ в Україні ..
Закон про Народовладдя БУДЕ ??? першим ..Закон Про Референдум БУДЕ ? ..Закон про зняття НЕдоторканності з президента суддів БУДЕ ...
..Є .. КРАДІЖКА СвЗемлі України .. Руйнація фінансової Системи держави ...і ..і ..
1. Чому.. гарант Конституції, грубо порушуєте її сам (лобіювання президентом у парламенті всупереч волі народу антиконституційного закону про ринок землі, закону про подвійне громадянство, антиконституційне об'єднання територіальних громад через органи місцевого самоврядування тощо)?
2. Чому... втручаєтесь у діяльність судової гілки влади, наперед заявляючи про результати розслідування резонансних справ (справа Шеремета, справа з плівками Єрмака, справа з плівками Деркача тощо)?
3. Чому ... не відсторонили Андрія Єрмака на час розлідування?
4. Чому ... знаходитесь під зовнішім управлінням, приймаючи під тиском земельний та "антиколомойський" закон в обмін на кредити МВФ...
РЕ-зю-ме .. Українці - КОГО запитуємо .. КОГО ? ...сіоністську БАНДУ злодійського племені ...
.. на ЯКІ ДІЇ-відповіді очікуємо ...
..до Вас Українці ЗАПИТАННЯ - Коли Ви це ПРИПИНЕТЕ ... КОЛИ ? ..
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27.05.2020 20:25 Ответить
Пора тЮльку на консерви відправляти
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27.05.2020 21:12 Ответить
А що нам на це скаже придуркувате вОнятко суліма?
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27.05.2020 22:20 Ответить
Вона цяця,воны кака. Напрягает,что стал к более молодым девушкам присматриваться,к Зеркаль,например. В его излечение давно не верю,необучаемое совсем,но не хотелось бы,что бы зеркаль еще замазал своими грязными руками и пустой головой.
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28.05.2020 01:22 Ответить
А земельный кодекс Юльке уже не интересен?! Беня заказал "антиколомойский"!
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27.05.2020 23:26 Ответить
53 нардепи на чолі з Тимошенко просять КС визнати неконституційною процедуру, за якою ухвалили "антиКоломойський" закон - Цензор.НЕТ 3243
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30.05.2020 00:55 Ответить
 
 