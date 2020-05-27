53 нардепа во главе с Тимошенко просят КС признать неконституционной процедуру, по которой приняли "антиКоломойский" закон
53 депутата Верховной Рады во главе с Юлией Тимошенко подали в Конституционный Суд Украины представление относительно конституционности закона "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры".
Об этом сообщила пресс-служба КСУ, передает Цензор.НЕТ.
Авторы представления считают, что оспариваемый закон не соответствует ряду статей Конституции.
Конституционное представление подписали представители "Батькивщины" и другие депутаты, в том числе Тарас Батенко, Антон Поляков, Анна Скороход, Ольга Василевская-Смаглюк, Игорь Палица, Ирина Констанкевич, Ярослав Дубневич.
Напомним, 30 апреля Верховная Рада одобрила применение особой процедуры при рассмотрении во втором чтении законопроекта №2571-д О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
Верховная Рада на заседании 13 марта приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.
Читайте на Цензор.НЕТ: МВФ и Украина предварительно согласовали новую программу на $5 млрд
21 мая закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Международный валютный фонд приветствовал подписание закона.
22 мая стало известно, что Украина и МВФ предварительно согласовали новую программу на $5 млрд.
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ПКК- партія консерв коломойського
ЗЕ сам по себе фигура не самостоятельная и в его команде таких тоже нет.
Рябошапку ЗЕ позиционировал для Трампа, как своего карманного генпрокурора.
Гончарук оказался просто говрящим дебилом.
Рябошапка не захотел сидеть в тюрьме за выполнение противозаконных хотелок ЗЕ.
Давай по новой. Богдан ушел, и зе, который ничего не решал, убрал своих шестерок и поставил шестерек бени и гудка. Так?😷
А вобще связи между Богданом Гончаруком и Рябошапкой никакой нет. Была связь между ЗЕ и Богданом (читай Коломойским). А все эти бибизянки - временный состав, служащий бутафорией во время укрепления влияния и захвата рычагов.
Потом влияние перераспределилось в пользу увеличения доли Ахметова. Так появился Шмыгаль и второй состав.
У ЗЕ не было и нет своей команды. Основным принципом отбора была только видимая преданность. Первый состав КМ - генератор случайных чисел и Гончарук из массовки ток-шоу выпал, как шар в лотерее. Из него премьер, как из говна пуля.
"И это та оценка, которую я постоянно самом деле распространяю абсолютно во всех аудиториях", - добавил Гончарук.
Премьер утверждает, что Зеленский играет решающую роль в деятельности Кабмина. "Для нас, для правительства, он является таким камертоном - клиентом, заказчиком, потому что он на самом деле довольно тонко, по моему мнению, чувствует настроение людей и их потребности. И лично я сверяю с ним правильность решений, которые мы принимаем "
Гончарук вообще понятия не имел, что возглавляет отдельную независимую ветвь власти. Хотя, что касается этого идиота, то вообще трудно сказать, о чем он имел понятие, кроме того, кого он обязан любить...
Чомусь я впевнений, що у МВФ транш ухвалять лише тоді, коли будуть 100% гарантії неможливості банківського закону.
https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b5%d1%84.html#more-104252
Нечем хвастаться, да ?
Ну да, если выступить :
"Я против того, чтобы Коломойский не смог вернуть себе Приватбанк, на который из-за него госбюджет угрохал 6 миллиардов долларов" ,
то на этом баллы у избирателей не наберёшь. Это же надо будет объяснять людям : "Я за это от Бени ничего не получила" . . .
Бабюля, як же так? А зарлата в 5 тис. грн, а зубАжіння та пів вареничка
лягла під Беню. Вірніше, вона давно вже під нім була , але вже ТАК ВІДВЕРТО...
https://www.youtube.com/watch?v=fyqcA_VKt-4
вот так и вскрываются "консервы" )))
На днях несколько американских СМИ сообщили, что против Коломойского в США ведется расследование на предмет отмывания денег.
В частности, речь идет об отмывании путем покупки олигархом отеля на 484 номера в Кливленде с видом за окном на Великие американские озера, а также 21-этажной офисной башни.Начать уголовное дело против Коломойского американские правоохранительные органы решили после того, как один из бывших партнеров олигарха Вадим Шульман начал сотрудничать с ФБР."Шульман обвинил Коломойского в том, что тот размыл его долю в сталеплавильном заводе в США Warren Steel Holdings в штате Огайо, доведя предприятие до банкротства путем выдачи кредитов от своих же фирм".
https://24tv.ua/ru/lovushka-za-kolomojskim-zakryvaetsja-leshhenko-o-rassledovanii_n1350079
Закон про Народовладдя БУДЕ ??? першим ..Закон Про Референдум БУДЕ ? ..Закон про зняття НЕдоторканності з президента суддів БУДЕ ...
..Є .. КРАДІЖКА СвЗемлі України .. Руйнація фінансової Системи держави ...і ..і ..
1. Чому.. гарант Конституції, грубо порушуєте її сам (лобіювання президентом у парламенті всупереч волі народу антиконституційного закону про ринок землі, закону про подвійне громадянство, антиконституційне об'єднання територіальних громад через органи місцевого самоврядування тощо)?
2. Чому... втручаєтесь у діяльність судової гілки влади, наперед заявляючи про результати розслідування резонансних справ (справа Шеремета, справа з плівками Єрмака, справа з плівками Деркача тощо)?
3. Чому ... не відсторонили Андрія Єрмака на час розлідування?
4. Чому ... знаходитесь під зовнішім управлінням, приймаючи під тиском земельний та "антиколомойський" закон в обмін на кредити МВФ...
РЕ-зю-ме .. Українці - КОГО запитуємо .. КОГО ? ...сіоністську БАНДУ злодійського племені ...
.. на ЯКІ ДІЇ-відповіді очікуємо ...
..до Вас Українці ЗАПИТАННЯ - Коли Ви це ПРИПИНЕТЕ ... КОЛИ ? ..