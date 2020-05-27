53 нардепа во главе с Тимошенко просят КС признать неконституционной процедуру, по которой приняли "антиКоломойский" закон

53 депутата Верховной Рады во главе с Юлией Тимошенко подали в Конституционный Суд Украины представление относительно конституционности закона "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры".

Об этом сообщила пресс-служба КСУ, передает Цензор.НЕТ.

Авторы представления считают, что оспариваемый закон не соответствует ряду статей Конституции.

Конституционное представление подписали представители "Батькивщины" и другие депутаты, в том числе Тарас Батенко, Антон Поляков, Анна Скороход, Ольга Василевская-Смаглюк, Игорь Палица, Ирина Констанкевич, Ярослав Дубневич.

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Напомним, 30 апреля Верховная Рада одобрила применение особой процедуры при рассмотрении во втором чтении законопроекта №2571-д О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Верховная Рада на заседании 13 марта приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

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21 мая закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Международный валютный фонд приветствовал подписание закона.

22 мая стало известно, что Украина и МВФ предварительно согласовали новую программу на $5 млрд.