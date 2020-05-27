РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10993 посетителя онлайн
Новости
7 313 15

При задержании граждан, которые "закладывали" наркотики, харьковский полицейский применил оружие, - Нацполиция

При задержании граждан, которые

В Харькове в среду, 27 мая, днем при задержании подозреваемых в распространении наркотиков на ул.Хуторянской был ранен один из преследуемых и травмирован полицейский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Во время патрулирования сотрудники подразделения "Восток" получили ориентировку, что двое неизвестных на автомобиле ВАЗ-2108 раскладывают закладки с наркотиками.

"Полицейские обнаружили и остановили указанный в ориентировке автомобиль на ул.Хуторянская. При приближении к машине, водитель транспортного средства совершил наезд на одного из полицейских. При этом возникла реальная угроза жизни и здоровью работника полиции и окружающих. Поэтому на основании ст.46 закона Украины "О Национальной полиции", полицейские применили табельное огнестрельное оружие, осуществив несколько выстрелов по колесам транспортного средства правонарушителей", - говорится в сообщении.

В результате происшествия сотрудник полиции получил травмы руки и ноги, 33-летний водитель автомобиля - огнестрельное ранение ягодицы. Пострадавшие доставлены в больницу.

Пассажира автомобиля (31-летнего мужчину) сейчас опрашивают правоохранители.

По информации полиции, и водитель, и пассажир ранее привлекались к уголовной ответственности: один за совершение наркопреступлений, другой - за кражи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, руководство ГУ Нацполиции в Харьковской области и Слободского отдела полиции.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета Слободского отдела полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейские задержали в Харькове мужчину, собиравшегося поджечь себя в ломбарде. ФОТОрепортаж

Автор: 

наркотики (2143) Харьков (7433) борьба с наркотиками (135)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
изрешетил пердак, маленькой лошадке!!
показать весь комментарий
27.05.2020 16:41
+7
Садитесь. *Гражданин судья а он не может сесть...*.
показать весь комментарий
27.05.2020 16:42
+7
метко стрелял по колесам!
показать весь комментарий
27.05.2020 16:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
изрешетил пердак, маленькой лошадке!!
показать весь комментарий
27.05.2020 16:41 Ответить
Я - маленькая лошадка
И мне живётся не сладко,
Мне трудно нести мою ношу,
Настанет день и я её брошу.
Я - маленькая лошадка,
Но стою очень много денег.
Я везу свою большую повозку
С того на этот берег.
показать весь комментарий
27.05.2020 16:47 Ответить
Негоже на чужой территории работать.
показать весь комментарий
27.05.2020 16:41 Ответить
Садитесь. *Гражданин судья а он не может сесть...*.
показать весь комментарий
27.05.2020 16:42 Ответить
метко стрелял по колесам!
показать весь комментарий
27.05.2020 16:48 Ответить
Надо было подойти к "заложителю", да по-дружески погладить его по говоке с мягкими словами: у тебя ещё вся главная травка впереди, только пока что вовремя подмывайся.
показать весь комментарий
27.05.2020 16:49 Ответить
Ничего не умеют! Водить авто не умеют (подтверждение этому количество разбитых полицейских машин), стрелять не умеют (хорошо хоть в этой ситуации не труп), с женщинами не умеют без насилия.
показать весь комментарий
27.05.2020 17:08 Ответить
Перше і третє підтверджую, а от на рахунок другого: краще б він застрелив гада, це був би добрий вчинок.
показать весь комментарий
27.05.2020 19:51 Ответить
Законтачил...
показать весь комментарий
27.05.2020 17:09 Ответить
где колеса, а где ягодицы
показать весь комментарий
27.05.2020 17:13 Ответить
Молодцы полицейские.
показать весь комментарий
27.05.2020 18:39 Ответить
Пуля-дура: стрелял по колесам, а влетела в жопу.
показать весь комментарий
27.05.2020 19:12 Ответить
Нужно снайперов ставить... Только ублюдок начнет закладывать или другой ублюдок искать, а снайпер тут как тут...
показать весь комментарий
27.05.2020 19:14 Ответить
Клоунада тупая. Одни клоуны унижаются и бегают закладывают, вторые, еще большие клоуны платят, а потом бегают ищут. Это клоунада, по другому не назвать.
показать весь комментарий
27.05.2020 20:34 Ответить
Наркоші кулю в дупу - оригінальненько.
показать весь комментарий
28.05.2020 09:13 Ответить
 
 