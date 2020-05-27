При задержании граждан, которые "закладывали" наркотики, харьковский полицейский применил оружие, - Нацполиция

В Харькове в среду, 27 мая, днем при задержании подозреваемых в распространении наркотиков на ул.Хуторянской был ранен один из преследуемых и травмирован полицейский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Во время патрулирования сотрудники подразделения "Восток" получили ориентировку, что двое неизвестных на автомобиле ВАЗ-2108 раскладывают закладки с наркотиками.

"Полицейские обнаружили и остановили указанный в ориентировке автомобиль на ул.Хуторянская. При приближении к машине, водитель транспортного средства совершил наезд на одного из полицейских. При этом возникла реальная угроза жизни и здоровью работника полиции и окружающих. Поэтому на основании ст.46 закона Украины "О Национальной полиции", полицейские применили табельное огнестрельное оружие, осуществив несколько выстрелов по колесам транспортного средства правонарушителей", - говорится в сообщении.

В результате происшествия сотрудник полиции получил травмы руки и ноги, 33-летний водитель автомобиля - огнестрельное ранение ягодицы. Пострадавшие доставлены в больницу.

Пассажира автомобиля (31-летнего мужчину) сейчас опрашивают правоохранители.

По информации полиции, и водитель, и пассажир ранее привлекались к уголовной ответственности: один за совершение наркопреступлений, другой - за кражи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, руководство ГУ Нацполиции в Харьковской области и Слободского отдела полиции.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета Слободского отдела полиции.

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