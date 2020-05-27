Германия не будет экстрадировать Онищенко в Украину, суд отпустил его на свободу

Немецкий суд отказал в экстрадиции в Украину бывшего депутата ВР Александра Онищенко из-за того, что украинские тюрьмы могут не соответствовать минимальным стандартам международного права по содержанию заключенных.

Такое решение приняли судьи Высшего земельного суда Ольденбурга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Согласно решению суда, "существует значительная вероятность", что в случае экстрадиции Онищенко "не будут соблюдены минимальные стандарты международного права относительно условий содержания в тюрьмах", в том числе и Европейской конвенции по правам человека. Поэтому экстрадиция является недопустимой.

Также судьи Высшего земельного суда Ольденбурга отменили ордер об аресте Онищенко, и теперь он свободен.

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Ранее суд обратился к украинским властям с просьбой предоставить "детальное описание" условий содержания под стражей, на которые мог бы рассчитывать Онищенко в следственном изоляторе в Киеве. Однако тогда украинская сторона "только в общих чертах" проинформировала немецкий суд о том, что международные стандарты будут соблюдены. Таких заверений судьям в Ольденбурге было мало.

Аргументируя свое решение, судьи сослались на доклад Совета Европы (СЕ), основанный на данных Европейского комитета против пыток. Эксперты комитета посетили украинские тюрьмы в 2017 и 2018 годах. В сделанном после этого докладе они указали на "нечеловеческие условия содержания заключенных, унижающие человеческое достоинство", говорится в сообщении на сайте суда.

Сам Онищенко с момента своего ареста в Нижней Саксонии в ноябре 2019 года провел несколько месяцев в тюрьме города Ольденбург. В течение этого времени ему сделали операцию на сердце в расположенной возле тюрьмы больницы.

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Теперь, после решения суда, Онищенко может покинуть тюрьму.

Напомним, в феврале этого года тогдашний адвокат Онищенко Инго Миноджио (Ingo Minoggio) сообщил DW, что его клиента есть гражданство России. В случае, если Германия не выдаст бывшего депутата Украине, он готов выехать в эту страну.

Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

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По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд.

21 января 2020 года ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. Это же касается и его помощницы.

30 января стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отправил в Германию запрос о предоставлении международной правовой помощи относительно задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа Александра Онищенко. Запрос касается вручения повестки о вызове на судебное заседание.

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