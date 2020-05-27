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Новости Дело против Онищенко
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Германия не будет экстрадировать Онищенко в Украину, суд отпустил его на свободу

Германия не будет экстрадировать Онищенко в Украину, суд отпустил его на свободу

Немецкий суд отказал в экстрадиции в Украину бывшего депутата ВР Александра Онищенко из-за того, что украинские тюрьмы могут не соответствовать минимальным стандартам международного права по содержанию заключенных.

Такое решение приняли судьи Высшего земельного суда Ольденбурга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Согласно решению суда, "существует значительная вероятность", что в случае экстрадиции Онищенко "не будут соблюдены минимальные стандарты международного права относительно условий содержания в тюрьмах", в том числе и Европейской конвенции по правам человека. Поэтому экстрадиция является недопустимой.

Также судьи Высшего земельного суда Ольденбурга отменили ордер об аресте Онищенко, и теперь он свободен.

Читайте на Цензор.НЕТ: Высший антикорсуд приступил к рассмотрению по сути "газового дела Онищенко", - САП

Ранее суд обратился к украинским властям с просьбой предоставить "детальное описание" условий содержания под стражей, на которые мог бы рассчитывать Онищенко в следственном изоляторе в Киеве. Однако тогда украинская сторона "только в общих чертах" проинформировала немецкий суд о том, что международные стандарты будут соблюдены. Таких заверений судьям в Ольденбурге было мало.

Аргументируя свое решение, судьи сослались на доклад Совета Европы (СЕ), основанный на данных Европейского комитета против пыток. Эксперты комитета посетили украинские тюрьмы в 2017 и 2018 годах. В сделанном после этого докладе они указали на "нечеловеческие условия содержания заключенных, унижающие человеческое достоинство", говорится в сообщении на сайте суда.

Сам Онищенко с момента своего ареста в Нижней Саксонии в ноябре 2019 года провел несколько месяцев в тюрьме города Ольденбург. В течение этого времени ему сделали операцию на сердце в расположенной возле тюрьмы больницы.

Также на Цензор.НЕТ: Защитники экс-нардепа Онищенко не явились на заседание суда по делу о "газовых схемах", ему назначат бесплатного адвоката, - ВАКС

Теперь, после решения суда, Онищенко может покинуть тюрьму.

Напомним, в феврале этого года тогдашний адвокат Онищенко Инго Миноджио (Ingo Minoggio) сообщил DW, что его клиента есть гражданство России. В случае, если Германия не выдаст бывшего депутата Украине, он готов выехать в эту страну.

Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

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По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд.

21 января 2020 года ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. Это же касается и его помощницы.

30 января стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отправил в Германию запрос о предоставлении международной правовой помощи относительно задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа Александра Онищенко. Запрос касается вручения повестки о вызове на судебное заседание.

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Автор: 

Германия (6921) экстрадиция (565) Онищенко Александр (575)


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Топ комментарии
+52
Мнение Украины никого не интересует после прихода членограев к власти
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27.05.2020 17:06
+32
А потом нам немцы будут рассказывать, что мы не хотим бороться с коррупцией. То есть единственный вариант наказать такую мразь как онищенко это просто его ликвидировать
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27.05.2020 17:05
+19
бабки онищенка молодцы, а не адвокаты. Кого нельзя купить за маленький деньги, можно купить за большие и даже в Европе
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27.05.2020 17:07
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Страница 3 из 3
Мені нарати як живуть покидьки .Хоч і повиздихають. А стосовно німеччини- це така пані дуже хитровиєбана да дволика що коли їй вигідно - вона дуже чітко іде проти моралі та справедливості , порядності , на якій й будувався Евросоз а закон це така слизька річ що можна виправдати навіть Онопрієнка було ,як що б його взяв британський або ізраїльський суд та в нього виявилося овердофіга валюти..І прридумали б таке що весь світ повірив би що так правильно. Не треба ідеалізувати те що дотримується закону тільки завдяки злим виборцям..Доречі , не так давно пані Рібентропп заявила що санкції проти Росії треба не скасовувати.. Це на фоні того що Задрищенка відпустили - така типу противага? Бла бла бла а потім відсмоктувати *****...Ось так робиться політика для тупих..
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28.05.2020 13:52 Ответить
обгрунтування висосане із пальца, при цьому Німеччина раніше сотнями громадян України екстрадувала назад до України, але тоді мова йшла не про мультимільйонерів
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02.06.2020 17:26 Ответить
"Нелюдські умови уримання увязнених, що принижують людську гідність"....................... Спитали б краще в будь-якого Українця- чи вважає він Онищенка-Кадирова людиною, одразу б зрозуміли що його законне місце в оновленій експозиції приматів Київського зоопарку .
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28.05.2020 01:19 Ответить
круто фашистські нацики обісрались, ДУЖЕ КРУТО!!!! Ну але, що ще можна було очікувати від держава, яка почала ОБИДВІ СВІТОВІ ВІЙНИ І ВБИЛА ДЕСЯТКИ МІЛЬЙОНІВ ЛЮДЕЙ????!!!! нацистські НІМАКИ нічим не відрізняються від фашистських КАЦАПІВ. КАЦАПИ янукОВОЧА ховають, а ті - ОБДРИЩЕНКА!
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28.05.2020 02:39 Ответить
Додай що своїми Північними потоками вони підштовхнули путєна на агресію проти України.
І що =- вони не знають що путєн террорист?
Отже німчура - спонсори терроризму і зараз.
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28.05.2020 07:46 Ответить
Німеччина не буде екстрадувати Онищенка в Україну, суд відпустив його на свободу - Цензор.НЕТ 9799" />
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28.05.2020 08:03 Ответить
вот так германия защищает бывшего президента
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28.05.2020 08:15 Ответить
Что плохого сделал Онищенко ?
по моему он с успехом заменил бы зеленского
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28.05.2020 08:39 Ответить
Не варто забувати що, згідно закону на харчова норма і медичне обслуговування утриманованого краще ніж для українського пенсіонера.
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28.05.2020 09:42 Ответить
"не будут соблюдены минимальные стандарты международного права относительно условий содержания в тюрьмах", в том числе и Европейской конвенции по правам человека."(с) Блин, а мы надеялись на "полюби меня такой, какая я есть"
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28.05.2020 10:24 Ответить
Замечательный прецедент!
Теперь ЛЮБАЯ экстрадиция в Украину не возможна!
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28.05.2020 13:11 Ответить
Дурниця, як екстрадували так і будуть, а мультимільйонерів ніхто не екстрадує, вони всім потрібні)
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02.06.2020 17:28 Ответить
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