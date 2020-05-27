РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10915 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 555 39

В Украине уже провели 1 355 тестов на антитела к коронавирусу, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

В Украине уже провели 1 355 тестов на антитела к коронавирусу, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

В Украине по состоянию на 27 мая провели 1 355 ИФА-тестов.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ), передает Цензор.НЕТ.

В настоящее время ИФА-тестирование проводится в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Харьковской, Херсонской областях и Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Виннице перед открытием детсадов на СOVID-19 протестируют более 2300 работников, - горсовет

В целом диагностирование COVID-19 в Украине проводят по меньшей мере 62 лаборатории, включая 15 частных. По состоянию на 27 мая, всего исследованы 312 532 образцов методом ПЦР и ИФА.

Наибольшее количество ПЦР-исследований провели Киевский городской лабораторный центр - 25 714, Винницкий областной лабцентр - 19 234, Черновицкий областной лабцентр – 17 237, Черкасский областной лабцентр – 14 621 и Запорожский областной лабцентр - 13 846 исследований.

В Украине уже провели 1 355 тестов на антитела к коронавирусу, - ЦОЗ 01
В Украине уже провели 1 355 тестов на антитела к коронавирусу, - ЦОЗ 02

Автор: 

карантин (16729) тест (285) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
Лучше проведите тесты на взяточничество и воровство - вы от результата охереете
показать весь комментарий
27.05.2020 18:01
+2
Носятся с вирусом как нищий с торбою. Бросить нельзя. У пети война у зели карантин обое рябое.Но спвсители отечества как там уже 120 тыс жизней спасли Примерно столько турчинов каждый день на границе танков видел.На кого рсчитано? Ясно на самих себя для самоуспокоения.
показать весь комментарий
27.05.2020 18:01
+2
https://www.youtube.com/watch?v=XkeMGHolZi4 Director Dr Klaus Püschel, Is a Killer Virus? We did all the Autopsies [SUB-ENG/ITA/ESP] Доктор Клаус Пюшель, который в Гамбурге изучал тела погибших от коронавируса приходит к выводу о безвредности вируса для детей, молодых и здоровых людей. Он заявляет о том, что нет необходимости в дурантинах! Еще один удар по коронапсихозу. Но шум пропагандистких продажных СМИ заглушит любую адекватною информацию о фековой пандемии
показать весь комментарий
27.05.2020 18:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ого! Аж 1335! Це ж скільки відсотків від населення України?
показать весь комментарий
27.05.2020 17:18 Ответить
Треба зробити хоча б 400 тис (1% від населення України). Тоді це буде інформативно.
показать весь комментарий
27.05.2020 17:28 Ответить
Тут важна выборка - как экзит-полы на выборах. Главное - полный разброс по полу/возрасту/населённым пунктам и т.д.
Позволяет понять, сколько людей бессимптомно переболели и получили естественный иммунитет.
В масштабах Украины достаточно будет 10000.
показать весь комментарий
27.05.2020 17:30 Ответить
Если это статистика для определения процента переболевших безсимптомно, почему в статье нет этого самого процента?
показать весь комментарий
27.05.2020 18:10 Ответить
Почему-то молчат...
В Германии был подобный тест на 1000 человек, но в эпицентре эпидемии (есть такой городок Heinsberg). Результаты были такими: 2% знали, что они больны. К ним добавились 13% тех, кто не знал, что они больны.
показать весь комментарий
27.05.2020 20:01 Ответить
Че-то я не понял.Тесты сделали у нас, а "не молчат" в Германии. Какая связь?
показать весь комментарий
27.05.2020 21:01 Ответить
К теме тестирования, но не больных (или с подозрением), а здоровых людей. Т.е. всех подряд.
Для чего оно. Что могут результаты показать.
показать весь комментарий
28.05.2020 02:06 Ответить
я думаю, что журналюги, как обычно, пару-тройку нолей забыли
показать весь комментарий
27.05.2020 21:42 Ответить
А эту кровь с антителами можно использовать для лечения больных короновирусом ??
показать весь комментарий
27.05.2020 17:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ERcYWfI-FA8 Скандал із фальшивим тестуванням чи фальшива пандемія? Місто Дніпро! ось доказ ваших аферо тестів
показать весь комментарий
27.05.2020 17:56 Ответить
На основании обнаружения бессимптомных ******, мутный чудак, утверждающий, что он адвокат, и говорящий "лаболатория" вместо "лаборатория", сделал вывод, что тесты недостоверные.
Офигеть сенсация!
показать весь комментарий
27.05.2020 20:29 Ответить
Мутность в бессимптомности. Тоесть если тебе надо ты можешь тупо фабриковать бессимптомное носительство) и закрывать людей без причины на две недели)
показать весь комментарий
27.05.2020 20:34 Ответить
Рикард Прехт, немецкий философ и автор успешных научно-популярных книг :

"В ходе экологической трансформации нашей экономики, нашей фундаментальной смены парадигмы в сторону устойчивости, нам, безусловно, нужно государство, которое запрещает, вмешивается, устанавливает четкие границы, контингентирует. И люди очевидно, по крайней мере, так говорят либералы и многие другие, не готовы к этому. Теперь мы столкнулись с чем-то сравнительно безвредным, на одном уровне с гриппом со смертностью 0,3 % от числа пострадавших, и внезапно все меняется. Государство вмешивается, вводит карантин и правила, события отменяются, люди меньше летают. Внезапно все возможно, хотя это небольшая угроза. Но, когда речь заходит об угрозе существованию человечества, все это кажется невозможным. Это наводит на мысли."
показать весь комментарий
27.05.2020 21:18 Ответить
Карин Меллинг, известный немецкий вирусолог, была профессором и директором Института медицинской вирусологии в Цюрихском университете с 1993 по 2008 год.:

"Корона не является вирусом убийцей. Проблема в паникерстве!
https://www.litres.ru/karin-melling/virusy-skoree-druzya-chem-vragi/ Книга "Вирусы. Скорее друзья, чем враги" : Грипп, ВИЧ, Эбола - мы привыкли думать, что вирусы несут нам только угрозу. Но на самом деле большинство вирусов безвредны; более того, они наши незаменимые помощники. Вирусы есть повсюду: в воздухе, растениях и животных, внутри нас самих и даже на нашей коже. Они борются с бактериями, влияют на погоду, наше самочувствие и настроение, могут способствовать ожирению или лечить от него. Вирусы - часть нашего генома! Они помогли нам стать теми, кто мы есть. "
показать весь комментарий
27.05.2020 21:21 Ответить
ссылка на незащищенное соединение https://www.litres.ru/karin-melling/virusy-skoree-druzya-chem-vragi/ https://www.litres.ru/karin-melling/virusy-skoree-druzya-chem-vragi/
Нахрен мне читать российские помойки. Они свирусом борются так
https://censor.net/news/3198433/pri_otsutstvii_jalob_zabolevshih_covid19_rossiyan_ne_budut_vklyuchat_v_statistiku_rekomendatsii_minzdrava
показать весь комментарий
27.05.2020 22:22 Ответить
Ти хворий на всю голову коронапараноїк) по-перше вірус реально не несе тієї загрози, щоб закривати цілі країни на карантини. По-друге: сотні вчених це підтверджують. По-третє: це підтверджується накручуванням статистики. Це підверджує віковий графік і кількість сердечників і онкології які стають ніби жертви корони. Тобто явно помітна підтасовка. Не може бути вірус таким небезпечним для стариків і абсолютно безвредним для більшості населення. Тобто видно не озброєнним оком перебільшення загрози від абсолютно не смертельного вірусу. По-третє я не здивуюся якщо цей вірус вже був в минулому році, а тільки зараз вирішили придумати бігати за всіма в кого температура і брати мазок. Раніше такого нічого подібного не робилося. Ну і на факт збагачення топ-мілліардерів. Тобто кому карантин, а кому прибуток. За фармкомпаній взагалі мовчу. І за ВОЗ яке залежне й фінансується цими є фармкомпаніями.
показать весь комментарий
27.05.2020 22:37 Ответить
Ви мені ще про подорожі в часі розкажіть... Так що там писали про ковід-19 в 2018 (а вірніше, ще раніше, бо 2018 - то рік видання російського перекладу)?

Вирусы. Скорее друзья, чем враги
Viruses: More Friends Than Foesрік видання 2018.
https://www.yakaboo.ua/ua/virusy-skoree-druz-ja-chem-vragi.html#tab-attributes

Viruses: More Friends Than Foes

https://doi.org/10.1142/10230 | October 2016

https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/10230
показать весь комментарий
27.05.2020 23:41 Ответить
Ну да книга о вирусах не могла быть написана в 2018 году. Я тоже слышал, что вирусы не существовали до появления в 2019 коронавируса. По-этому я не пойму как этот автор мог написать книгу о вирусах в 2018 году. Представляешь? Это же шарлатанство) кощунство научное. Вирусы ж только в 2019 появились) 😂😆
показать весь комментарий
27.05.2020 23:54 Ответить
На питання "Так що там писали про ковід-19 в 2018 (а вірніше, ще раніше, бо 2018 - то рік видання російського перекладу)?" Ви вирішили під дурня закосити. Чи Ви не косите?
показать весь комментарий
27.05.2020 23:58 Ответить
Мені просто здається ви неадекватна людина. Там ненаписано, що цитата взята з тієї книги, там посилання на книгу про віруси є частиною цитати. Віруси існували й до корони ви це уявляєте чи ні?) Дивно, що ваш тупенький мозок не може зрозуміти елементарного)
показать весь комментарий
28.05.2020 00:00 Ответить
Ну, раз ви такий спец по вірусам, то скажіть суттєве ушкодження якої частини геному ретровіруса не дає змоги до його реплікації gag, poly, env?
показать весь комментарий
28.05.2020 00:06 Ответить
Короче. Это неважно. Я просто знаю, что половина Беларуси вымерла. Информация телеграм-канала Баста. А Лукашенко все скрывает и карантин не вводит. Гадина. А там где шведы жили уже планируют переселять жителей Норвегии. Все осталось говорят только 1 процент шведов( Іспанське інтерв'ю з всесвітньо відомим аргентино-французьким вірусологом Пабло Гольдшмідтом було перекладено німецькою мовою . Гольдшмідт вважає введені заходи медично контрпродуктивними і зазначає, що тепер треба «прочитати Ханну Арендт», щоб зрозуміти «витоки тоталітаризму».
показать весь комментарий
28.05.2020 00:16 Ответить
А про геномы вируса или общайся с Ляшко или со Степановым. А то они падлы все скрывают сотни тысяч жертв от короны в Украине. Слышал сегодня сосед мой кашлял. Полюбому корона. А где же тесты? Ляшко падло не тестирует людей. Я слышал за сегодня 10 людей кашлянули и никто их не тестирует(( ты представляешь? А было то нас 50 млн в 91 году. А сейчас 40 есть подощрения что это вот весной коронавирус выкосил. Скорей всего. А это почему? А потому что парки не вовремя закрыли на карантин.
показать весь комментарий
28.05.2020 00:20 Ответить
Ой, що сталося? А ми ще з вами тонкощі сплайсингу і процесінгу не обговорили... Як вважаєте, який зсув рамки зчитування при транскибції не є критичним?
показать весь комментарий
28.05.2020 00:28 Ответить
Нет. Ты скажи зачем скрываются данные по ковиду? У меня половина улицы уже от ковида умерла. А ещё я видел братскую могилу. Почему скажи скрывают данные. Меня это тоже интересует. Зелёная власть скрывает данные. Говорят трупы уже самолётами отправляют в Финляндию и Польшу как будто рабочих а реально там же трупы летят. Ох как все это страшно. Я вот надел три маски и по-этому не подцепил ещё корону
показать весь комментарий
28.05.2020 00:34 Ответить
От тепер чітко видно хто з нас дурень і параноїк.
показать весь комментарий
28.05.2020 00:52 Ответить
Так чітко видно,антіпушка, як корона косить наші ряди. Нічого не хвилюйтесь біл Гейтс вряту світ від всіх вірусів. Прийде час і вас вилікують.
показать весь комментарий
28.05.2020 00:55 Ответить
Так, лукошечко, ваші ряди не тільки корона косить, а ще й маразм...
показать весь комментарий
28.05.2020 01:01 Ответить
Лучше проведите тесты на взяточничество и воровство - вы от результата охереете
показать весь комментарий
27.05.2020 18:01 Ответить
Ниже- статья А.Бабчекнко о рос. медитках. А унас , ращве не так? Разве бубочкими зелбеножопые не затыкают всем медикам рот и разве они не кричат- что Украина готова к короновирусу? Врачи если и обеспечены- то только волонтерами , государство даже зарплатиу им сецчас по 2 месяца не дает, средств защиты не дает совсем. Заметим - при этом 90% медиков голосовали за эту власть. Поэтому статья- самое то! И нас касается тоже.

Неделю назад я написал пост «Скажите, а медики, которым вы собираете деньги, и медики, которые заперли вашего шамана в психушку - это одни и те же медики?» Естественно, это вызвало шквал «врачей не любишь, падла!»

Ок, переформулирую вопрос.

Скажите, а медики, которым вы собираете деньги, и медики, которые подделывают статистику по ковиду - это одни и те же медики?

Очередное откровение в Запоребрике. Какая-то огненноволосая дама сделала фильм про то, как мужественные медики борются с ковидом, не имея ничего, а Родина их бросила. Я на этот фильм наткнулся на его самом кульминационном отрывке. Десять секунд. Где огненноволосая дама говорит - мы пообщались с сотнями медиков, и все, как один, говорят о катастрофической ситуации. Но только шепотом. На камеру этого не согласился сказать никто.

Открыто сказать правду на камеру не согласился сказать никто…

Вопросов больше не имею, госопда присяжные заседатели.

Россия, это страна, которая состоит исключительно из несчастных жертв. И им надо помогать.

Но в которой никто ни в чем не виноват.

Никто и ни в чем.

Никогда.

Доктор в травмпункте, к которому я пришел после избиения меня ментами шестого мая на Манежной, где мы пытались устроить Майдан - «ушиб левой челюсти, множественные гематомы» - шипел, что мы мутим воду против Путина, а на мой вопрос, будет ли он отправлять запрос об избиении в полицию, что врачи в травмунктах обязаны делать, просто захлебнулся ядом.

Когда на одной акции в Подмосковье местный командир местного ФСБ, мразь с лицом карася и выпученными глазами, начал сажать мою знакомую, отбирать её машину, пытаться обвинять нас в её же угоне, потащил в отделение и у неё начался криз с давлением в двести шестьдесят, врачи стояли рядом, смотрели на неё, лежащую на асфальте, и только потом, спросив фсбшника «она вам больше не нужна?» начали что-то делать.

Про врачей в колониях я уже промолчу.

Про сотку в карман как обычное дело после приезда скорой.

Про то, что «ни один не согласился говорить на камеру».

Ну.. собственно, все тот же вопрос - это те же медики, или какие-то другие?
показать весь комментарий
27.05.2020 20:47 Ответить
какие медики - Коновалы упоротые
показать весь комментарий
30.05.2020 22:32 Ответить
Носятся с вирусом как нищий с торбою. Бросить нельзя. У пети война у зели карантин обое рябое.Но спвсители отечества как там уже 120 тыс жизней спасли Примерно столько турчинов каждый день на границе танков видел.На кого рсчитано? Ясно на самих себя для самоуспокоения.
показать весь комментарий
27.05.2020 18:01 Ответить
і які результати?
показать весь комментарий
27.05.2020 18:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XkeMGHolZi4 Director Dr Klaus Püschel, Is a Killer Virus? We did all the Autopsies [SUB-ENG/ITA/ESP] Доктор Клаус Пюшель, который в Гамбурге изучал тела погибших от коронавируса приходит к выводу о безвредности вируса для детей, молодых и здоровых людей. Он заявляет о том, что нет необходимости в дурантинах! Еще один удар по коронапсихозу. Но шум пропагандистких продажных СМИ заглушит любую адекватною информацию о фековой пандемии
показать весь комментарий
27.05.2020 18:22 Ответить
Ще залишилось 37 млн. тестів провести.
показать весь комментарий
27.05.2020 18:23 Ответить
Я так понимаю что результат тестов никому не нужен, нужно отчитаться о процессе и освоенных деньгах.
показать весь комментарий
27.05.2020 18:33 Ответить
Эти тесты вообще не нужны. Нужны ПЦР тесты. Остальное просто выброшенные деньги. Не знала, но оказывается, я знакома с женой погибшего в Одессе в больнице 10 реаниматолога. Прекрасная семья, трое детей. Младшему ребёнку два года. Больница 10я не предназначена для больных ковид, но этот больной туда попал- его и реанимировал Максим, сам заразился и умер, молодой мужчина.
Теперь расскажите мне, что коронавирус придумали.
В 10 больнице на входе меряют температуру- это вообще ничто!
показать весь комментарий
27.05.2020 20:50 Ответить
 
 