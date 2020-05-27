В Украине уже провели 1 355 тестов на антитела к коронавирусу, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

В Украине по состоянию на 27 мая провели 1 355 ИФА-тестов.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ), передает Цензор.НЕТ.

В настоящее время ИФА-тестирование проводится в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Харьковской, Херсонской областях и Киеве.

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В целом диагностирование COVID-19 в Украине проводят по меньшей мере 62 лаборатории, включая 15 частных. По состоянию на 27 мая, всего исследованы 312 532 образцов методом ПЦР и ИФА.

Наибольшее количество ПЦР-исследований провели Киевский городской лабораторный центр - 25 714, Винницкий областной лабцентр - 19 234, Черновицкий областной лабцентр – 17 237, Черкасский областной лабцентр – 14 621 и Запорожский областной лабцентр - 13 846 исследований.



