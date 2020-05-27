СБУ в трех областях изъяла 60 тонн алкоголя с поддельными акцизными марками. ФОТО

Служба безопасности Украины обнаружила в Черкасской, Полтавской и Житомирской областях склады с почти 60 тоннами алкоголя с поддельными марками акцизного сбора.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что организовал незаконный бизнес топ-менеджмент одного из легальных производителей алкоголя. На неучтенную продукцию злоумышленники наносили акцизные марки с номерами, которые были выданы другим игрокам рынка в предыдущие периоды. Злоумышленники также использовали марки старого образца и поддельные акцизы для маркировки своей продукции.

Во время обысков в складских помещениях правоохранители обнаружили алкогольную продукцию общей стоимостью более 3,5 миллиона гривен. Сейчас устанавливается масштаб убытков государственного бюджета из-за действий злоумышленников. Продолжается досудебное следствие.

Операция проводилась управлениями СБУ в Черкасской и Волынской областях при координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области".

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Фото: сайт СБУ