РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10915 посетителей онлайн
Новости
6 381 7

СБУ в трех областях изъяла 60 тонн алкоголя с поддельными акцизными марками. ФОТО

Служба безопасности Украины обнаружила в Черкасской, Полтавской и Житомирской областях склады с почти 60 тоннами алкоголя с поддельными марками акцизного сбора.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что организовал незаконный бизнес топ-менеджмент одного из легальных производителей алкоголя. На неучтенную продукцию злоумышленники наносили акцизные марки с номерами, которые были выданы другим игрокам рынка в предыдущие периоды. Злоумышленники также использовали марки старого образца и поддельные акцизы для маркировки своей продукции.

Во время обысков в складских помещениях правоохранители обнаружили алкогольную продукцию общей стоимостью более 3,5 миллиона гривен. Сейчас устанавливается масштаб убытков государственного бюджета из-за действий злоумышленников. Продолжается досудебное следствие.

Операция проводилась управлениями СБУ в Черкасской и Волынской областях при координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Производители алкоголя не обеспечены акцизными марками нового образца, - "слуга народа" Гетманцев. ДОКУМЕНТ

СБУ в трех областях изъяла 60 тонн алкоголя с поддельными акцизными марками 01
СБУ в трех областях изъяла 60 тонн алкоголя с поддельными акцизными марками 02
СБУ в трех областях изъяла 60 тонн алкоголя с поддельными акцизными марками 03
СБУ в трех областях изъяла 60 тонн алкоголя с поддельными акцизными марками 04
Фото: сайт СБУ

Автор: 

акциз (385) контрафакт (248) СБУ (19840)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
СБУ в трех областях изъяла 60 тонн алкоголя с поддельными акцизными марками - Цензор.НЕТ 8667СБУ в трех областях изъяла 60 тонн алкоголя с поддельными акцизными марками - Цензор.НЕТ 7997
показать весь комментарий
27.05.2020 17:16 Ответить
Шестидесятью тоннами суррогата можно лугандон выкупить
показать весь комментарий
27.05.2020 17:18 Ответить
Многие подзабыли---так напомню. Как шапкокрад допался до власти с января 10 года, ох и попёрло паленое фуфло с Донбалласта составами и по киоскам круглосуточно на 40% дешевле гудело года три запросто. Таксюки ночные багажники дневному сменщику полно-загруженым передавали. И знали, и видели, и кто тоже знали и крыша чья, она же и сегодня же! Сколько миллиардов в бюджет мимо пролетело прямиком в офшоры---мама дорогая! И сегодня половина этих тварей нам часами с тв каналов говорят какие были у нас успехи!
показать весь комментарий
27.05.2020 17:19 Ответить
У нас в любом магазинчике есть палёная водка - 35 грн. Левых сигарет тоже валом .
показать весь комментарий
27.05.2020 23:47 Ответить
А не пора ли отменить акцизы и монополию в табачной и спиртовой отраслях ?
Где же хвалённая конкуренция ?
показать весь комментарий
27.05.2020 17:40 Ответить
Отправить на Дамбас позорный в качестве гумпомощи
показать весь комментарий
27.05.2020 17:54 Ответить
А чего этикетки зарисовывают? Мы типа не должны знать каких торговых марок нам впаривают говно в магазинах?
показать весь комментарий
27.05.2020 17:55 Ответить
 
 