Кипр обещает покрыть расходы туристов, которые заразятся коронавирусом на отдыхе

Кипр обязуется покрыть все расходы туристов, получивших позитивный результат теста на коронавирус во время отпуска на острове.

Речь об этом идет в правительственном письме, с которым ознакомилось агентство Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.

Это письмо правительство Кипра разослало иностранным правительствам, авиакомпаниям и туроператорам. В нем изложены строгие санитарно-гигиенические протоколы, которые государство принимает, чтобы привлечь иностранных туристов.

Правительство Кипра обещает оплатить проживание, питание и лекарства для туристов с COVID-19 и их семей. Заразившимся отдыхающим нужно будет оплатить только поездку на такси в аэропорт и перелет домой.

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Больница на 100 коек будет обслуживать исключительно иностранных путешественников с подтвержденным коронавирусом. Около 112 отделений интенсивной терапии будут зарезервированы для пациентов в критическом состоянии.

Для членов семей пациентов и их близких людей будет зарезервирован "карантинный отель" на 500 номеров.

Кипр получает от туризма 13% своего дохода. Ожидается, что падение в этой сфере для кипрских бизнесменов может составить до 70%.

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Туристов на Кипре начнут принимать в июне, правда, только из 19 стран и только с результатами тестов на коронавирус.