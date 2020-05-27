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Новости Коронавирус и карантин
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Кипр обещает покрыть расходы туристов, которые заразятся коронавирусом на отдыхе

Кипр обещает покрыть расходы туристов, которые заразятся коронавирусом на отдыхе

Кипр обязуется покрыть все расходы туристов, получивших позитивный результат теста на коронавирус во время отпуска на острове.

Речь об этом идет в правительственном письме, с которым ознакомилось агентство Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.

Это письмо правительство Кипра разослало иностранным правительствам, авиакомпаниям и туроператорам. В нем изложены строгие санитарно-гигиенические протоколы, которые государство принимает, чтобы привлечь иностранных туристов.

Правительство Кипра обещает оплатить проживание, питание и лекарства для туристов с COVID-19 и их семей. Заразившимся отдыхающим нужно будет оплатить только поездку на такси в аэропорт и перелет домой.

Читайте на Цензор.НЕТ: Турция начнет принимать украинских туристов с 1 июля

Больница на 100 коек будет обслуживать исключительно иностранных путешественников с подтвержденным коронавирусом. Около 112 отделений интенсивной терапии будут зарезервированы для пациентов в критическом состоянии.

Для членов семей пациентов и их близких людей будет зарезервирован "карантинный отель" на 500 номеров.

Кипр получает от туризма 13% своего дохода. Ожидается, что падение в этой сфере для кипрских бизнесменов может составить до 70%.

Также на Цензор.НЕТ: Пандемия ощутимо ударила по туристической сфере Киева. Турагентства, гостиницы и рестораны недополучили 1 млрд долларов, - Кличко

Туристов на Кипре начнут принимать в июне, правда, только из 19 стран и только с результатами тестов на коронавирус.

Автор: 

карантин (16729) Кипр (230) туризм (1543) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Да все равно в этом году мало кто рискнет, толку что оплатят проживание если отдых будет испорчен и проведешь его в больнице или карантине.
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27.05.2020 17:52
+2
Спасибо . В этом году потерпим .
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27.05.2020 17:48
+1
от этого вирусняка многие умирают - этим что оплатят?
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27.05.2020 17:52
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Спасибо . В этом году потерпим .
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27.05.2020 17:48 Ответить
коронапсихозник)
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27.05.2020 19:25 Ответить
от этого вирусняка многие умирают - этим что оплатят?
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27.05.2020 17:52 Ответить
ящик бесплатно и музыку!
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27.05.2020 18:00 Ответить
Да все равно в этом году мало кто рискнет, толку что оплатят проживание если отдых будет испорчен и проведешь его в больнице или карантине.
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27.05.2020 17:52 Ответить
не скажи, зубожили ломанутся, халява же!
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27.05.2020 21:39 Ответить
На похороны?
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27.05.2020 17:55 Ответить
похороны от короны возможны только если ты утонишь и возьмут тест у тебя на корону. а так умереть от барановируса очень тяжело.
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27.05.2020 19:44 Ответить
Malo kto pojedut otdyxat v drugije strani,budet svojej strane kurortax otdyxat.
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27.05.2020 17:57 Ответить
Да нахер вы обосрались со своим туризмом - ехать болеть и дохнуть на чужбине
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27.05.2020 17:59 Ответить
Вот только как, вернувшись с Кипра и заболев, доказать что ты заразился именно там и получить свою компенсацию? Сказочки для лохов
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27.05.2020 18:01 Ответить
Це така акція? Заразись коронавірусом та виграй безкоштовний відпочинок)))
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27.05.2020 18:03 Ответить
Им будут ставить диагноз ОРЗ и никаких проблем
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27.05.2020 18:25 Ответить
А кто подохнет - тому сделают кипарисовый гробик
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27.05.2020 19:17 Ответить
Пришлют венок на могилу.
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27.05.2020 19:56 Ответить
 
 