С начала суток 27 мая враг дважды обстрелял наши позиции, потерь нет, - штаб ООС

27 мая вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза обстреляли позиции Объединенных сил.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Новотроицкого противник вел огонь по нашим военнослужащим из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Украинских защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новолуганского, враг обстрелял из запрещенных минскими договоренностями минометами калибра 82 мм.

В ответ из имеющихся огневых средств, наши воины открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника. Подразделения Объединенных сил и в дальнейшем готовы немедленно реагировать на все возможные угрозы со стороны захватчиков.

С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинскими защитниками.

Также вооруженные формирования РФ целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №2 Золотое из стрелкового оружия.

Такие провокации свидетельствуют, что враг сознательно не желает придерживаться существующих мирных договоренностей.

На участках разведения №1 и №3 режим "Тишина" соблюдался".

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