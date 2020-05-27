С начала суток 27 мая враг дважды обстрелял наши позиции, потерь нет, - штаб ООС
27 мая вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза обстреляли позиции Объединенных сил.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Новотроицкого противник вел огонь по нашим военнослужащим из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Украинских защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новолуганского, враг обстрелял из запрещенных минскими договоренностями минометами калибра 82 мм.
В ответ из имеющихся огневых средств, наши воины открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника. Подразделения Объединенных сил и в дальнейшем готовы немедленно реагировать на все возможные угрозы со стороны захватчиков.
С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинскими защитниками.
Также вооруженные формирования РФ целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №2 Золотое из стрелкового оружия.
Такие провокации свидетельствуют, что враг сознательно не желает придерживаться существующих мирных договоренностей.
На участках разведения №1 и №3 режим "Тишина" соблюдался".
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