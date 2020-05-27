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Адвокат Головань подал ряд заявлений о преступлениях сотрудников ГБР в музее Гончара: При обыске были грубые нарушения закона

Адвокат Головань подал ряд заявлений о преступлениях сотрудников ГБР в музее Гончара: При обыске были грубые нарушения закона

Сотрудники ГБР, которые вчера штурмовали помещение музея Гончара в Киеве, сознательно совершили правонарушение. Адвокат пятого президент Украины Петра Порошенко Игорь Голован подал заявления о преступлении относительно нарушения целого ряда статей Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Мы подали соответствующие заявления о преступлении относительно превышения прав и полномочий сотрудника правоохранительного органа, относительно должностного подлога, относительно фальсификации так называемого протокола обыска, относительно препятствования законной деятельности журналистов, относительно препятствования деятельности народных депутатов, относительно препятствования деятельности адвоката и еще целый ряд статей УК, которые те люди, которые должны защищать общество от преступлений, которые они совершали сами здесь, открыто, перед камерами СМИ", - рассказал Головань.

По словам адвоката, обыск длился около трех часов.

"Я все время как адвокат Петра Порошенко присутствовал внутри в зале. Присутствовал при обыске. Неоднократно обращал внимание следственных оперативных работников ГБР и понятых на многочисленные грубые нарушения законодательства, которые они совершали. Это вызвало у следователей истерику - они кричали на меня, угрожали мне, угрожали, что выведут меня из помещения, где они проводили этот незаконный обыск. И все эти их действия зафиксированы на технической записи, которую они сами и проводили. Если они его уничтожат или потеряют - то есть другие технические записи, которые докажут все эти факты, о которых я говорю", - отметил Головань.

Головань отметил, что после того, как обыск был проведен, следователи ГБР сбежали, оттеснив его силой.

Читайте: Зеленский пообещал Порошенко "приключения", и ГБР это отрабатывает, - адвокаты Новиков и Головань

"И насколько я теперь знаю, протокол был сфальсифицирован. В протоколе было указано, что я не присутствовал при обыске, что никто никаких заявлений при обыске вроде бы не сделал, а согласно закону всем присутствующим при обыске должна быть предоставлена ​​возможность их заявления и замечания внести в протокол. То есть протокол был сфальсифицирован, были нарушены мои права как адвоката Петра Порошенко, были нарушены права других лиц, присутствовавших при обыске, которые не были указаны и которым не было предоставлено возможности представить свои замечания относительно хода обыска и законности", - рассказал он.

Головань подчеркнул, что если правоохранители, проводившие обыск, не будут серьезно наказаны в соответствии с тяжестью совершенных ими правонарушений, то это будет означать, что дома украинцев больше не защищены, что каждый человек в форме может "выбить дверь, как они сделали это в музее, ворваться и провести обыск и забрать все, что им понравится".

Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 мая сотрудники ГБР, применяя физическую силу, взломали дверь музея Ивана Гончара в Киеве, в котором была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.

В ГБР опровергают информацию о штурме здания музея и поясняют, что проводят осмотр картин в рамках расследования уголовного производства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Герасимов о прорыве спецназа в музей Гончара: "Зеленский опустился до того, что не менее 6 раз звонил в ГБР". ВИДЕО

Автор: 

Порошенко (19584) ГБР (2964) Головань Игорь (113)


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Топ комментарии
+40
Адвокат Головань подал ряд заявлений о преступлении сотрудников ГБР в музее Гончара: При обыске были грубые нарушения закона - Цензор.НЕТ 2455
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27.05.2020 17:51
+39
Адвокат Головань подал ряд заявлений о преступлении сотрудников ГБР в музее Гончара: При обыске были грубые нарушения закона - Цензор.НЕТ 6989
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27.05.2020 17:50
+34
Адвокат Головань подал ряд заявлений о преступлении сотрудников ГБР в музее Гончара: При обыске были грубые нарушения закона - Цензор.НЕТ 8908
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27.05.2020 17:51
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Страница 2 из 2
Обіжають Петрушку, сволочі. Але чомусь коли Саакашвілі незаконно депортували з мішком на голові, Петя шось не сильно переймався порушеннями законодавства.
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27.05.2020 19:00 Ответить
а, як потяг до України не пускали з Сакашвілі з Польщі з цілою гурбою нардепів, так то можна було.
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27.05.2020 19:05 Ответить
це ті моменти, які відвернули від Пороха багато людей.
Та можливо так Пороха підставили... Впевнений шо підставили. Не міг Порох так топорно робити...
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27.05.2020 19:13 Ответить
Порох сам кого хочеш підставить, - ще той жучара.
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27.05.2020 19:22 Ответить
"Барига" шось крутив, підставлял і крав - і наповнювався бюджет, була відновлена і озброєна армія.
Аби зараз керував жучара - паРаша вже б здохла.
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27.05.2020 19:56 Ответить
жучара ще й податки справно паРаші платив - все встигав
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27.05.2020 20:52 Ответить
Останній аргумент-ліпєцкая фабріка?
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28.05.2020 01:22 Ответить
Па-ч"їму "астаньєй"? А то,шьто Вальйменом работав?А то,шьто брата сваїво убіл і скушял?Бєс солє!
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28.05.2020 03:11 Ответить
А почему не законно? Его же "лишили" гражданства, поэтому и депортировали
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27.05.2020 19:56 Ответить
"Адвокат Головань подав низку заяв про злочини співробітників ДБР..." - ну наконец то делом занялись.

А то, пля, ходят ноют, призывают к совести и т.п.
Набирайте юристов - деньги у вас есть, если на правое дело то и волонтёры помогут - и открывайте и ведите уголовные дела!


Почему ещё не открыты уголовные дела по делу Шеремета - злоупотребление властью должностным лицом "президент" Украины. Незаконное удержание, фальсификация доказательств и т.п.

Для заставы деньги собрали за 3 часа. Для благого дела и оппозиция сбросится и люид помогут.

надеюсь прочтёт кто нормальный.
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27.05.2020 19:11 Ответить
Галлаванавь-їшь чьйо той фашізт!
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28.05.2020 03:13 Ответить
Друзі,ви всі помиляєтесь! У лукавого паяца ми ще затанцюмо сім-сорок! Тренуйтесь!
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27.05.2020 19:17 Ответить
Кого ти маєш на увазі?..
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27.05.2020 19:58 Ответить
ПОРОХА,))))
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27.05.2020 20:06 Ответить
Если пороха, то да - пусть дрожат враги Украины - Порох своё ещё покажет...
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27.05.2020 20:21 Ответить
нема там що показувати
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27.05.2020 21:02 Ответить
за путена тянешь? русський мир?
жопа твоему путену - ему считанные дни остались...
или за зе-агента?
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27.05.2020 22:29 Ответить
Ти примітивний як інфузорія. Всі хто проти петрушки - агенти кремля? Яке ж ти дурненьке виросло.
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27.05.2020 22:46 Ответить
Я не був прибічником Порошенко - здогадувався але не розумів його величі.
А наразі я бачу шо він єдиний хто здатен витягти Україну. Якщо ще не пізно...

Отже, працюючи проти Пороха - працюєш на руку ворогам України.
Це однозначно.
І або ти дурне, що не розумієш цього, або навмисне дурнем прикидаєшся щоб не дуже совість мучила працювати проти власного народу...
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27.05.2020 22:56 Ответить
Чому ти так вирішив?
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27.05.2020 22:59 Ответить
Є Медведчук, Рабінович, Бойко, Шуфрич, Єрмак, Зеленський, Венедіктова.
Є Вакарчук, Тимошенко, Порошенко.

Що тут незрозумілого? Які сили ти підтримуєш чи проти яких сил ти виступаєш?
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27.05.2020 23:05 Ответить
Я за Україну без шоколадного хряка
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28.05.2020 07:02 Ответить
путінський прихвостень?
тягнеш русській мір на Україну?
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28.05.2020 07:12 Ответить
Ні, таких дурників як ти до купи збираю. Далеко не відходь.
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28.05.2020 07:35 Ответить
ти або брешеш, або тупий. Не выдповыдаэш на питання, а жопою крутиш. Хитрозроблений.
Тим що працюєш синхронно з ворогами України - ти ворог України.
Якщо володієш українською - не кацап - отже зрадник, манкрут.
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28.05.2020 07:43 Ответить
бачу ти з секти свідків Святого Петра
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28.05.2020 07:51 Ответить
Писюн на пол шестого))))
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27.05.2020 23:29 Ответить
У тебя же рот - помойка,типично для ,как ты говоришь, лаптеногих.Самый настоящий ПРОВОКАТОР!!!!!
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28.05.2020 15:49 Ответить
ябольшенибуду...
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28.05.2020 18:29 Ответить
Умница,выздоравливаешь👍👍👍
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28.05.2020 18:49 Ответить
Пєтро Лексеевич пошел бы на допрос, как законно послушный гражданин и не ..... бы не было. он плюет на созданные им установы, только видит нарушения на стороне и это был гарант законов. Ему, даже не место в парламенте, прячется, как новобранец от повесток. Стыдно за такого.
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27.05.2020 19:58 Ответить
То піди вдавись з горя на паРаші на радість людям...
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27.05.2020 20:23 Ответить
Только больные на голову могут его порочить в президенты. Ты, один из них, это твое горе.
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27.05.2020 20:47 Ответить
деякі особливо обдаровані ******* ступати двічі в одне і те саме гівно
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27.05.2020 21:05 Ответить
дурнику, послухай трохи - там начитка декілька хвилин:
https://www.youtube.com/watch?v=49ZY7JegyUk&t=27s Путин в ауте: Порошенко показал силу .
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27.05.2020 23:09 Ответить
За 5 років Порох так і не звільнив Крим і Донбас. Про яку ти силу лепечеш?
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28.05.2020 07:04 Ответить
Та знаю я,що вам дах знесло-ваш 8%-ий неофеодал у вишиванці кращий за 73% український народ.
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28.05.2020 04:48 Ответить
зебіл, провокатор з касапії, ти що, свій попередній логін https://censor.net/user/317817 - ти вже не використовуєш?
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28.05.2020 22:35 Ответить
Не хизуйся,провокатор,що переходиш на персоналії і стукаєш модерам,спамлячи,та плачучи,аби банили.Я й без тебе знаю,що бути бабами базарними та стукачами-у всіх українофобів- прихильників цукрового феодала в крові.ua Ан Мур-до Адміна 23.05.2020 22:33.Зараз кнопкою спам доказуй,що я правий .
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28.05.2020 23:48 Ответить
ага, значить, - працюєш з двома логінами. Многостаночник, стахановец...
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29.05.2020 02:38 Ответить
А звідки вони знають,що нарушили закон, якщо більшість з них закінчили навчання в університеті за гроші.Дипломи мають,а знань немає
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27.05.2020 20:45 Ответить
Обіжають Петрушку, сволочі. Але чомусь коли Саакашвілі незаконно депортували з мішком на голові, Петя шось не сильно переймався порушеннями законодавства.
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27.05.2020 20:46 Ответить
Адвокат Головань подав низку заяв про злочини співробітників ДБР у музеї Гончара: Під час обшуку були грубі порушення закону - Цензор.НЕТ 5486
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27.05.2020 20:54 Ответить
******* *******!!!!!!
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27.05.2020 22:02 Ответить
Але чому з такою наполегливістю учора влада не штурмувала «Центренерго», щоб втілити багатомісячне рішення Кабінету Міністрів по зміні там керівництва лояльного Коломойському?
Адвокат Головань подав низку заяв про злочини співробітників ДБР у музеї Гончара: Під час обшуку були грубі порушення закону - Цензор.НЕТ 5496
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27.05.2020 23:30 Ответить
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