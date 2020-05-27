Адвокат Головань подал ряд заявлений о преступлениях сотрудников ГБР в музее Гончара: При обыске были грубые нарушения закона

Сотрудники ГБР, которые вчера штурмовали помещение музея Гончара в Киеве, сознательно совершили правонарушение. Адвокат пятого президент Украины Петра Порошенко Игорь Голован подал заявления о преступлении относительно нарушения целого ряда статей Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Мы подали соответствующие заявления о преступлении относительно превышения прав и полномочий сотрудника правоохранительного органа, относительно должностного подлога, относительно фальсификации так называемого протокола обыска, относительно препятствования законной деятельности журналистов, относительно препятствования деятельности народных депутатов, относительно препятствования деятельности адвоката и еще целый ряд статей УК, которые те люди, которые должны защищать общество от преступлений, которые они совершали сами здесь, открыто, перед камерами СМИ", - рассказал Головань.

По словам адвоката, обыск длился около трех часов.

"Я все время как адвокат Петра Порошенко присутствовал внутри в зале. Присутствовал при обыске. Неоднократно обращал внимание следственных оперативных работников ГБР и понятых на многочисленные грубые нарушения законодательства, которые они совершали. Это вызвало у следователей истерику - они кричали на меня, угрожали мне, угрожали, что выведут меня из помещения, где они проводили этот незаконный обыск. И все эти их действия зафиксированы на технической записи, которую они сами и проводили. Если они его уничтожат или потеряют - то есть другие технические записи, которые докажут все эти факты, о которых я говорю", - отметил Головань.

Головань отметил, что после того, как обыск был проведен, следователи ГБР сбежали, оттеснив его силой.

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"И насколько я теперь знаю, протокол был сфальсифицирован. В протоколе было указано, что я не присутствовал при обыске, что никто никаких заявлений при обыске вроде бы не сделал, а согласно закону всем присутствующим при обыске должна быть предоставлена ​​возможность их заявления и замечания внести в протокол. То есть протокол был сфальсифицирован, были нарушены мои права как адвоката Петра Порошенко, были нарушены права других лиц, присутствовавших при обыске, которые не были указаны и которым не было предоставлено возможности представить свои замечания относительно хода обыска и законности", - рассказал он.

Головань подчеркнул, что если правоохранители, проводившие обыск, не будут серьезно наказаны в соответствии с тяжестью совершенных ими правонарушений, то это будет означать, что дома украинцев больше не защищены, что каждый человек в форме может "выбить дверь, как они сделали это в музее, ворваться и провести обыск и забрать все, что им понравится".

Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 мая сотрудники ГБР, применяя физическую силу, взломали дверь музея Ивана Гончара в Киеве, в котором была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.

В ГБР опровергают информацию о штурме здания музея и поясняют, что проводят осмотр картин в рамках расследования уголовного производства.

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