Адвокат Головань подал ряд заявлений о преступлениях сотрудников ГБР в музее Гончара: При обыске были грубые нарушения закона
Сотрудники ГБР, которые вчера штурмовали помещение музея Гончара в Киеве, сознательно совершили правонарушение. Адвокат пятого президент Украины Петра Порошенко Игорь Голован подал заявления о преступлении относительно нарушения целого ряда статей Уголовного кодекса Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
"Мы подали соответствующие заявления о преступлении относительно превышения прав и полномочий сотрудника правоохранительного органа, относительно должностного подлога, относительно фальсификации так называемого протокола обыска, относительно препятствования законной деятельности журналистов, относительно препятствования деятельности народных депутатов, относительно препятствования деятельности адвоката и еще целый ряд статей УК, которые те люди, которые должны защищать общество от преступлений, которые они совершали сами здесь, открыто, перед камерами СМИ", - рассказал Головань.
По словам адвоката, обыск длился около трех часов.
"Я все время как адвокат Петра Порошенко присутствовал внутри в зале. Присутствовал при обыске. Неоднократно обращал внимание следственных оперативных работников ГБР и понятых на многочисленные грубые нарушения законодательства, которые они совершали. Это вызвало у следователей истерику - они кричали на меня, угрожали мне, угрожали, что выведут меня из помещения, где они проводили этот незаконный обыск. И все эти их действия зафиксированы на технической записи, которую они сами и проводили. Если они его уничтожат или потеряют - то есть другие технические записи, которые докажут все эти факты, о которых я говорю", - отметил Головань.
Головань отметил, что после того, как обыск был проведен, следователи ГБР сбежали, оттеснив его силой.
"И насколько я теперь знаю, протокол был сфальсифицирован. В протоколе было указано, что я не присутствовал при обыске, что никто никаких заявлений при обыске вроде бы не сделал, а согласно закону всем присутствующим при обыске должна быть предоставлена возможность их заявления и замечания внести в протокол. То есть протокол был сфальсифицирован, были нарушены мои права как адвоката Петра Порошенко, были нарушены права других лиц, присутствовавших при обыске, которые не были указаны и которым не было предоставлено возможности представить свои замечания относительно хода обыска и законности", - рассказал он.
Головань подчеркнул, что если правоохранители, проводившие обыск, не будут серьезно наказаны в соответствии с тяжестью совершенных ими правонарушений, то это будет означать, что дома украинцев больше не защищены, что каждый человек в форме может "выбить дверь, как они сделали это в музее, ворваться и провести обыск и забрать все, что им понравится".
Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 мая сотрудники ГБР, применяя физическую силу, взломали дверь музея Ивана Гончара в Киеве, в котором была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.
В ГБР опровергают информацию о штурме здания музея и поясняют, что проводят осмотр картин в рамках расследования уголовного производства.
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Та можливо так Пороха підставили... Впевнений шо підставили. Не міг Порох так топорно робити...
Аби зараз керував жучара - паРаша вже б здохла.
А то, пля, ходят ноют, призывают к совести и т.п.
Набирайте юристов - деньги у вас есть, если на правое дело то и волонтёры помогут - и открывайте и ведите уголовные дела!
Почему ещё не открыты уголовные дела по делу Шеремета - злоупотребление властью должностным лицом "президент" Украины. Незаконное удержание, фальсификация доказательств и т.п.
Для заставы деньги собрали за 3 часа. Для благого дела и оппозиция сбросится и люид помогут.
надеюсь прочтёт кто нормальный.
жопа твоему путену - ему считанные дни остались...
или за зе-агента?
А наразі я бачу шо він єдиний хто здатен витягти Україну. Якщо ще не пізно...
Отже, працюючи проти Пороха - працюєш на руку ворогам України.
Це однозначно.
І або ти дурне, що не розумієш цього, або навмисне дурнем прикидаєшся щоб не дуже совість мучила працювати проти власного народу...
Є Вакарчук, Тимошенко, Порошенко.
Що тут незрозумілого? Які сили ти підтримуєш чи проти яких сил ти виступаєш?
тягнеш русській мір на Україну?
Тим що працюєш синхронно з ворогами України - ти ворог України.
Якщо володієш українською - не кацап - отже зрадник, манкрут.
https://www.youtube.com/watch?v=49ZY7JegyUk&t=27s Путин в ауте: Порошенко показал силу .