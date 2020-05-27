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Новости Взяточники
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На Ривненщине пограничник задержан на взятке 19,2 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО

Правоохранители задокументировали факт незаконной вырубки деревьев и получения взятки инспектором пограничной службы одного из отделов пограничной службы Луцкого пограничного отряда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр военной прокуратуры Западного региона.

На Ривненщине пограничник задержан на взятке 19,2 тыс. грн, - военная прокуратура 01

Прапорщик уличен в незаконной вырубке деревьев породы дуб из лесных насаждений пограничной полосы, перевозке, хранении и сбыте незаконно срубленной древесины, а также получении взятки за беспрепятственный вывоз 2 кубов древесины с территории приграничных населенных пунктов.

На Ривненщине пограничник задержан на взятке 19,2 тыс. грн, - военная прокуратура 02

Взяточник задержан 27 мая при получении 19 200 грн взятки.

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На Ривненщине пограничник задержан на взятке 19,2 тыс. грн, - военная прокуратура 03

Продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будут решены вопросы о сообщении лицу о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

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взятка (6155) пограничники (1569) Военная прокуратура (933) Ровенская область (1231)


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не слишко ли часто как для одного дня?? мда...дно пробито.
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27.05.2020 17:57 Ответить
"Был пиратом жадным Билли..."
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27.05.2020 17:57 Ответить
коли ж уже впіймають якогось слєсаря чи сварщика на хабарі???
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27.05.2020 18:07 Ответить
За 2 куби дерева 20 тис. заплатили?Що це за туфта?
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27.05.2020 18:07 Ответить
..дважды заработал- и рубал и пропускал за гроши..= трудяга..
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27.05.2020 20:01 Ответить
19,2 тыс взятки-странная сумма.К каким рукам 800 грн прилипло?
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28.05.2020 01:27 Ответить
 
 