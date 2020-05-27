На Ривненщине пограничник задержан на взятке 19,2 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО
Правоохранители задокументировали факт незаконной вырубки деревьев и получения взятки инспектором пограничной службы одного из отделов пограничной службы Луцкого пограничного отряда.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр военной прокуратуры Западного региона.
Прапорщик уличен в незаконной вырубке деревьев породы дуб из лесных насаждений пограничной полосы, перевозке, хранении и сбыте незаконно срубленной древесины, а также получении взятки за беспрепятственный вывоз 2 кубов древесины с территории приграничных населенных пунктов.
Взяточник задержан 27 мая при получении 19 200 грн взятки.
Продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будут решены вопросы о сообщении лицу о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
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