"Государство теряло 38 копеек на каждом киловатт-часе", а среди "организаторов схемы назывались Герус, Коваленко и Притыка", - Гончаренко

"Укрзализныця" переплатила более 300 млн грн за электроэнергию из-за коррупционной схемы, одним из организаторов которой называют Андрея Геруса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в Фейсбуке.

Депутат отметил, что ему стало известно о коррупционной схеме по поставкам электроэнергии "Укрзализныци", на которой ее инициаторы заработали более 300 млн грн. По его словам, среди организаторов схемы назывались председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус, член НКРЕКП Дмитрий Коваленко и владелец трейдинговой компании "НЭК" Александр Притыка.



"Схема заработка через прокладки между коммунальным предприятием" Киевтеплоэнерго "и государственной" Укрзализныцей ". Если верить моим собеседникам, она заключается в том, что КП "Киевтеплоэнерго" продает электроэнергию по цене 1,31 грн кВт-ч коммерческим фирмам, перепродавая ее друг другу (в цепочке посредников ООО "НЭК" Александра Притыки), поставляют ток "Укрзализныци "по цене 1,69 грн кВт-ч", - написал Гончаренко.



Он отметил, что схема действовала в течение первого квартала 2020 года, и за это время дельцы смогли обогатиться на 321 млн. грн., Государство же фактически теряло 38 копеек на каждом киловатт-часе.



Депутат также призвал Андрея Геруса вместе расследовать предоставленную ему информацию о коррупции в УЗ.



Напомним, ранее народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил, что если министр инфраструктуры не преодолеет системную коррупцию в "Укрзализныце", депутаты будут инициировать вопрос о его замене.



По данным Госаудитслужбы, по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзализныця" и его 24-х филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019 года выявлено нарушений на сумму 11,8 млрд грн, что негативно повлияло на финансово-хозяйственную деятельность госпредприятия.