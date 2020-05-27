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"Государство теряло 38 копеек на каждом киловатт-часе", а среди "организаторов схемы назывались Герус, Коваленко и Притыка", - Гончаренко

"Укрзализныця" переплатила более 300 млн грн за электроэнергию из-за коррупционной схемы, одним из организаторов которой называют Андрея Геруса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в Фейсбуке.

Депутат отметил, что ему стало известно о коррупционной схеме по поставкам электроэнергии "Укрзализныци", на которой ее инициаторы заработали более 300 млн грн. По его словам, среди организаторов схемы назывались председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус, член НКРЕКП Дмитрий Коваленко и владелец трейдинговой компании "НЭК" Александр Притыка.

"Схема заработка через прокладки между коммунальным предприятием" Киевтеплоэнерго "и государственной" Укрзализныцей ". Если верить моим собеседникам, она заключается в том, что КП "Киевтеплоэнерго" продает электроэнергию по цене 1,31 грн кВт-ч коммерческим фирмам, перепродавая ее друг другу (в цепочке посредников ООО "НЭК" Александра Притыки), поставляют ток "Укрзализныци "по цене 1,69 грн кВт-ч", - написал Гончаренко.

Он отметил, что схема действовала в течение первого квартала 2020 года, и за это время дельцы смогли обогатиться на 321 млн. грн., Государство же фактически теряло 38 копеек на каждом киловатт-часе.

Депутат также призвал Андрея Геруса вместе расследовать предоставленную ему информацию о коррупции в УЗ.

Напомним, ранее народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил, что если министр инфраструктуры не преодолеет системную коррупцию в "Укрзализныце", депутаты будут инициировать вопрос о его замене.

По данным Госаудитслужбы, по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзализныця" и его 24-х филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019 года выявлено нарушений на сумму 11,8 млрд грн, что негативно повлияло на финансово-хозяйственную деятельность госпредприятия.

Автор: 

Укрзализныця (2741) Гончаренко (535) Герус (184)


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Топ комментарии
+31
Зебилы это уже конец эпохи бедности?
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27.05.2020 18:19
+22
"Государство теряло 28 копеек на каждом киловатт-часе", а среди "организаторов схемы назывались Герус, Коваленко и Притыка", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6581
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27.05.2020 18:24
+16
Талантливые люди работают!

"Государство теряло 38 копеек на каждом киловатт-часе", а среди "организаторов схемы назывались Герус, Коваленко и Притыка", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2847
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27.05.2020 18:45
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Правила форума Совет форумчан
Зебилы это уже конец эпохи бедности?
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27.05.2020 18:19 Ответить
"Государство теряло 28 копеек на каждом киловатт-часе", а среди "организаторов схемы назывались Герус, Коваленко и Притыка", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8781
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27.05.2020 18:31 Ответить
минимальная зарплата в конце 2013 года при Овоще 1218 грн (152 долл), минимальная зарплата в начале 2019 года пр Порохе 4173 (154 долл), уже давно догнали.
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27.05.2020 21:10 Ответить
Треба порівнювати не мінімальні, а середні зарплати. А "мінімалку" просто підняли щоб збільшити податки, і з зменшити дефіцит бюджету Пенсійного фонду.
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27.05.2020 22:44 Ответить
конец эпохи бедности, начало эпохи нищеты
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27.05.2020 19:16 Ответить
Ні, То не вибирав і вибирати не буду. То ти вибрало.
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27.05.2020 18:33 Ответить
Ух ти, який ж ти самокритичний...
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27.05.2020 18:41 Ответить
не годуйте тролятину, бо всі його мантри в трьох рядкахhttps://censor.net/ua/comments/locate/3198401/019214**-3317-711f-86ab-f79fc862e513
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27.05.2020 21:14 Ответить
Нет- это начало эпохи суицидов.
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27.05.2020 19:09 Ответить
Государство барыг??
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27.05.2020 18:21 Ответить
Кто пост ни займет -- за полгода становится Б.
Т.е. "барыгой"
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27.05.2020 18:23 Ответить
вот потому тебе, зебил, и поднимут цену на э/э с осени
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27.05.2020 18:29 Ответить
Та будьласка- на пенсію та шаКАЛадки не живу!
Вилизизуй далі 💩шаКАЛад!
😷
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27.05.2020 18:48 Ответить
А тебе, барыжник не поднимут?
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27.05.2020 19:10 Ответить
В нас суспільство бариг, ще з епохи Горбачова. Таке суспільство створити іншу державу не здатне.
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27.05.2020 22:48 Ответить
"Государство теряло 28 копеек на каждом киловатт-часе", а среди "организаторов схемы назывались Герус, Коваленко и Притыка", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6581
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27.05.2020 18:24 Ответить
Фігня, там втрати можливі, це електрика, провода мають опір, не можна так, гірше сарафанного радіо.
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27.05.2020 18:37 Ответить
а паді ти учті то ліпєстрічєство - оно же нє в вьодрах і бочках стоіт
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27.05.2020 18:38 Ответить
Талантливые люди работают!

"Государство теряло 38 копеек на каждом киловатт-часе", а среди "организаторов схемы назывались Герус, Коваленко и Притыка", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2847
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27.05.2020 18:45 Ответить
При "свинарчуках" всем хватало , и Энергоатому и Ахметке . Теперь при владе " чессные" . Но денег чегось нет ..! Парадокс какой то ,, ёлы - палы .
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27.05.2020 19:08 Ответить
Укрзалізниця !? А ви ще ..як барига * . *забугорних * до керівництва поставте !
.ПС )))))) Подавайте заяву до ГБР та ха беруть тих *херусів * за яй...!
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27.05.2020 18:51 Ответить
зелёная энергетика пошла в контратаку.
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27.05.2020 19:09 Ответить
здесь можно хорошо прибарахлиться (с)
помню как герус возмущался что цена на эл. энергию упала...
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27.05.2020 19:15 Ответить
Цена на ЭЭ в Украине уже самая дорогая в Европе....Шо будет дальше?
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27.05.2020 19:23 Ответить
дальше будет сокращение и того уже куцого промышленного производства
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27.05.2020 19:25 Ответить
Звідки такі дані? Можна цифри з посиланням на джерела!
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27.05.2020 22:51 Ответить
хто там прийняв рішення, Що Ахметов може бути монополістом та коли нагадайте...
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27.05.2020 19:18 Ответить
Верніть Петю! При ньому всі крали і всім хватало!
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27.05.2020 19:31 Ответить
Пецю взззад!))
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27.05.2020 19:40 Ответить
Нічо, піднімуть ціни на квітки на 100% і будуть ділі стогнати про збиткові перевезення
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27.05.2020 19:33 Ответить
Гончаренко,ты падлюка врач и борись с вирусом,козлик оплаченный, а не гавкай здесь !!!!
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27.05.2020 20:09 Ответить
Зєля - мародер. Зєлю геть. Дострокові.
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27.05.2020 20:14 Ответить
Ну ниче , будем брать свет у гудка. Тогда государство ссэкономит. Да соя?😷
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27.05.2020 20:18 Ответить
...поставляют ток "Укрзализныце"....
Поставлять можно только электроэнергию, а не ток, грамотеи писавшие.
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27.05.2020 20:38 Ответить
А великий слідопит Лещенко сидить на зарплаті в 300 тисяч і нічого не бачить
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27.05.2020 20:42 Ответить
" ему стало известно о коррупционной схеме по поставкам электроэнергии "Укрзализныци", на которой ее инициаторы заработали более 300 млн грн." Источник: https://censor.net/n3198401

Тут одна неточность они не заработали, а украли у народа более 300 млн грн.
Все остальное по тексту. Пора бы нам называть вещи своими именами. "Заробитчане" на народных деньгах, черт бы их побрал!
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27.05.2020 21:01 Ответить
Ну что, Вава, никаких схематозов?
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27.05.2020 21:07 Ответить
"Держава втрачала 38 копійок на кожній кіловат-годині", а серед "організаторів схеми називалися Герус, Коваленко і Притика", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2697
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27.05.2020 23:08 Ответить
Торгово-феодальна держава.
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28.05.2020 10:23 Ответить
 
 