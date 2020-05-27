В Украине назревает критическая ситуация с запасами пресной воды, - Всемирный фонд дикой природы (WWF)
Во Всемирном фонда дикой природы заявили, что в сфере водных ресурсов Украины назревает критическая ситуация с запасами пресной воды. Главной причиной ситуации называют невыполнение норм действующего законодательства.
"Если представить себе эту проблему в виде пирамиды, то внизу, ее платформой, будет невыполнение законодательства Украины в управлении водными ресурсами. Такая проблема, к сожалению, существует у стран третьего мира. И это все последствия того, что не работает Экоинспекция", - убеждена руководитель практики "Вода" WWF Украины Ольга Денищик, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на 5 канал.
По словам экспертов, ситуацию может изменить только комплексная национальная стратегия. По их мнению, для решения проблемы нужно пересмотреть все действующие нормы, которые в основном внедрены хаотично.
"Если рассмотреть отдельные инструменты, например, то же повышение штрафов. Это вроде и важный шаг, но не определяющий. Среди мер противодействия разрушительных воздействий должны быть те, которые сводят к минимуму саму вероятность экологической безответственности", - считает руководитель центра антикризисных исследований Ярослав Жалило.
Эксперты убеждены, что после децентрализации, местная власть должна стать опорой развития собственных регионов и это должна учесть новая комплексная политика.
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Не давать пить пару дней до выезда?
Що далі?
Печально.
Чистые реки, озера, леса ... Запасы природных ископаемых ...
Такую прекрасную страну просираем.
Наплодили всякой хрени. Сидят на жирных зарплатах и пугают всех концом света, бо надо же как то свои толстые задницы на тёплых. местах обосновывать
Де люди відповідальні за це,де їхні реформи,закони.Чим вони займаються,куди витрачаються кошти.ціле міністерство про діяльність якого не чути...крик душі
И то и другое и третье. Идет общемировое потепление, Украина находится в зоне увеличения средн температур при уменьшении количества осадков за счет более теплых зим, плюс естественное уменьшения лесов изза этого плюс зверская вырубка лесов. Ну и массовое загрязнение...
В Украине назревает критическая ситуация с запасами всего
еще шире:
В Украине назревает критическая ситуация