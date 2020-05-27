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Новости Взяточники
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Чиновник Хмельницкой ОГА задержан при получении 1 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения взятки начальником одного из отделов Департамента социальной защиты населения Хмельницкой областной государственной администрации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник Хмельницкой ОГА задержан при получении 1 тыс. долл. взятки, - Нацполиция 01

Злоупотребляя служебным положением, чиновник требовал и получил тысячу долларов от местного жителя за беспрепятственную выдачу его сыну направления на прохождение альтернативной (невоенной) службы.

Чиновник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Чиновник Хмельницкой ОГА задержан при получении 1 тыс. долл. взятки, - Нацполиция 02

Смотрите: В Хмельницком на взятке 31 тыс. грн за сертификацию антисептика попался чиновник Центра стандартизации, - Нацполиция. ФОТО

Чиновник Хмельницкой ОГА задержан при получении 1 тыс. долл. взятки, - Нацполиция 03

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Также смотрите: Чиновник Ривненского горсовета попался на взятке 2,5 тыс. долл. за согласование строительной документации, - СБУ. ФОТО

Автор: 

взятка (6146) правоохранительные органы (2967) силовики (2797) Хмельнитчина (896) чиновник (1560)


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Это какие-то мелочи. Достойны ли они сайта Бутусова?
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27.05.2020 18:59 Ответить
Сегодня рыбный день. 😂в этой стране умеют только воровать. Фу. Отстой
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27.05.2020 19:06 Ответить
і що це означає? а нічого, завтра поновиться на посаді та ще через "суд" компенсацію отримає з бюджету.
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27.05.2020 19:10 Ответить
скажет что на тротуаре нашел....и за 10 судья ему поверит
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27.05.2020 19:27 Ответить
Дуже мілку рибку висмикують...!
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27.05.2020 19:27 Ответить
фух..так за карантин за взятками соскучились...прямо гроздьями ловят
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27.05.2020 19:31 Ответить
 
 