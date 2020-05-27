Чиновник Хмельницкой ОГА задержан при получении 1 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения взятки начальником одного из отделов Департамента социальной защиты населения Хмельницкой областной государственной администрации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Злоупотребляя служебным положением, чиновник требовал и получил тысячу долларов от местного жителя за беспрепятственную выдачу его сыну направления на прохождение альтернативной (невоенной) службы.

Чиновник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности.

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