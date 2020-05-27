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ВВП и промпроизводство падали, а поступление в бюджет росли. Это значит налоговая работала эффективно, - Верланов

ВВП и промпроизводство падали, а поступление в бюджет росли. Это значит налоговая работала эффективно, - Верланов

ВВП и промышленное производство по сравнению с прошлым годом падали, а поступления в бюджет росли

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  заявил в Фейсбуке экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, комментируя данные Госказначейства.

"Это означает, что налоговая работала на страну и не давала нечистым на руку дельцам и их покровителям разворовывать бюджетные средства. Приложу все усилия, чтобы не позволить снова превратить службу в кормушку для мошенников и коррупционеров", – написал он.

Согласно данным Госказначейства, в январе – апреле 2020 года госбюджет Украины получил 314,8 млрд грн, что на 7,7 млрд, или на 2,4%, меньше, чем за аналогичный период 2019 года, но в части налоговой службы результаты превзошли 2019 год по основным налогам: на 37,3% больше НДС с произведенных товаров с учетом бюджетного возмещения, что стало возможным благодаря новой системе мониторинга; на 15,6% больше налога на прибыль предприятий, на 10,8% больше налога и сбора на доходы физических лиц, на 9,9% больше акцизного налога. В "минусе" оказались НДС с ввозимых товаров, рента за пользование недрами и ввозные пошлины.

"Коронакризис неизбежно повлиял на наполнение бюджета. Но реальная борьба со схемами в сфере НДС и оборота подакцизной продукции и улучшение качества администрирования налогов позволили ГНС достичь лучших результатов, чем в докризисном 2019 году. Это свидетельствует об эффективности проводимой реформы налоговой и способности службы качественно выполнять свою функцию в любых условиях", – сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подписанный президентом законопроект 1210 - это малая налоговая реформа, - Верланов

Автор: 

налоговая (931) Верланов Сергей (114)


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Топ комментарии
+26
А вобще логика интересная даже, если верить этой зелупоньке:
- корова тощает и подыхает, но надои растут.
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27.05.2020 18:57
+15
Народ нищал, но поступления в бюджет росли - значит налоговая работала эффективно.

Самой эффективной налоговая по такому критерию была в 1933 году. Люди ели друг друга, 10 миллионов умерло с голоду, зато бюджет пополнялся!
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27.05.2020 19:00
+10
ВВП и промпроизводство падали, а поступление в бюджет росли. Это значит налоговая работала эффективно, - Верланов - Цензор.НЕТ 7458
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27.05.2020 19:10
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Пытаюсь вспомнить, когда это налоговые поступления росли после сентября 2019.
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27.05.2020 18:55 Ответить
А вобще логика интересная даже, если верить этой зелупоньке:
- корова тощает и подыхает, но надои растут.
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27.05.2020 18:57 Ответить
ВВП и промпроизводство падали, а поступление в бюджет росли. Это значит налоговая работала эффективно, - Верланов - Цензор.НЕТ 7458
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27.05.2020 19:10 Ответить
да какая там "логика"... бизнес ГРАБИЛИ, вымывая оборотные средства в счет налогов "будущих периодов".. вот и вся "эффективность" по зебильному..
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27.05.2020 20:28 Ответить
На папірцях..))
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27.05.2020 18:57 Ответить
Налоговые поступления росли все время с 2014 по 2019.
Равно как и ВВП и промпроизводство, кстати.
ВВП і промвиробництво падали, а надходження до бюджету зростали. Це означає, що податкова працювала ефективно, - Верланов - Цензор.НЕТ 9580
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27.05.2020 19:29 Ответить
Да хоть в юанях, зебил.

Итить вы дегенераты...
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27.05.2020 19:39 Ответить
ВВП і промвиробництво падали, а надходження до бюджету зростали. Це означає, що податкова працювала ефективно, - Верланов - Цензор.НЕТ 4528
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27.05.2020 19:51 Ответить
Янукович, отчаливший с ЗВР и бюджетом и нападение России в 2014 конечно непричем да, балалаечник?
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27.05.2020 19:54 Ответить
И, животное? Что ты этим хотело доказать или опровергнуть?
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27.05.2020 20:03 Ответить
О каг!!! Логика у тебя железная.
А потом эта же команда уххх весь свой срок пополняла ЗВР.

То, что уже весной 2014 Янык был с этим ЗВР у вас в Ростове - это ты как-то за кадром оставил.

Иди уже отсюда, недочеловек нечерноземный...
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27.05.2020 20:09 Ответить
Кроме того, конечно, что ты абсолютно не отбиваешь дупля о том, что произошло между 31.12.2013 и 31.12.2014 в Украине.
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27.05.2020 20:04 Ответить
Собственно с 2015 так и произошло. И это отлично видно на графиках.
Но ты ж упоротый кацап...
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27.05.2020 20:10 Ответить
А вот от этого тебе должно стать совсем анально больно:
ВВП і промвиробництво падали, а надходження до бюджету зростали. Це означає, що податкова працювала ефективно, - Верланов - Цензор.НЕТ 2188
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27.05.2020 19:52 Ответить
Ничего, дегенерат. Все у тебя отлично там на Роисе. И калькулятор правильный.
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27.05.2020 20:01 Ответить
На кацапии Росстат насчитае . ***** скажет "ВВП расти!" и хочешь 6, хочешь 60%
ВВП і промвиробництво падали, а надходження до бюджету зростали. Це означає, що податкова працювала ефективно, - Верланов - Цензор.НЕТ 4298
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27.05.2020 20:13 Ответить
слушай калькулятор -- открой табличку росстата ввп россии по годам в номинале и убедись что за последние 6 лет россия с 2013 по 2016 потеряла половину ввп (2 трл 289 млрд дол- 2013 год и 1трл 282млрд дол -2016 год --- и до сих пор умудрилась долесть аж до уровня 2008 года (ввп россии в 2019 году 1 трл 610 млрд долларов- в 2007 -1трл 391 2008 -1трл 778 млрд)так что ваши русские побасенки о "росте ввп" расскажи своему домашнему психиатру
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27.05.2020 20:36 Ответить
Знатно грабили народ!
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27.05.2020 19:29 Ответить
Не "Падали" а Падлюки..
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27.05.2020 18:56 Ответить
Знбуїни схавають?
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27.05.2020 18:57 Ответить
Это значит только то, что коровок больше доили. Пока не задоили до смерти.
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27.05.2020 18:57 Ответить
Грабили, а не доили. Открыто грабили.
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27.05.2020 19:04 Ответить
ВВП и промпроизводство падали, а поступление в бюджет росли. Это значит налоговая работала эффективно, - Верланов - Цензор.НЕТ 1013
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27.05.2020 18:57 Ответить
Я вообще сначала подумал, что он о промышленном производстве падали (павшие животные) сказал.
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27.05.2020 18:58 Ответить
График ЗЕпакращань для лохотрату.ВВП и промпроизводство падали, а поступление в бюджет росли. Это значит налоговая работала эффективно, - Верланов - Цензор.НЕТ 1515
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27.05.2020 18:59 Ответить
Народ нищал, но поступления в бюджет росли - значит налоговая работала эффективно.

Самой эффективной налоговая по такому критерию была в 1933 году. Люди ели друг друга, 10 миллионов умерло с голоду, зато бюджет пополнялся!
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27.05.2020 19:00 Ответить
Ага. ТОРГСИН был окуенно выгодным для государства, и смертелен для народа.
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27.05.2020 19:05 Ответить
Так голодомор украинцам специально и устроили,чтоб они добровольно несли золото в обмен на еду в этот самый ТОРГСИН.
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28.05.2020 10:39 Ответить
В т. ч. Зерно красные бандиты отобрали и продали за бугор за валюту.
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28.05.2020 10:42 Ответить
_Поступления в бюджет? Идите нах, мрази, ипаные грабители! С нулевой прибыли им ЕСВ заплати. Сдохните, твари!!
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27.05.2020 19:02 Ответить
ВВП и промпроизводство падали, а поступление в бюджет росли. Это значит налоговая работала эффективно, - Верланов - Цензор.НЕТ 1884
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27.05.2020 19:05 Ответить
Я не люблю грабителей. Разбой не люблю - я ведь не разбойник.
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27.05.2020 19:06 Ответить
ЗЕпроффесор. Зебіли, кого ви привели до влади?
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27.05.2020 19:05 Ответить
Это называется -Рэкит в законе !
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27.05.2020 19:06 Ответить
за счёт штрафов падлы выполнили поступления. если зеля не сменит политику налоговиков с каательной системы на консультативную то он потеряет голоса всех фопов,..
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27.05.2020 19:06 Ответить
ВВП и промпроизводство падали, а поступление в бюджет росли. Это значит налоговая работала эффективно, - Верланов - Цензор.НЕТ 5362
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27.05.2020 19:07 Ответить
"Чтобы корова давала больше молока и меньше ела её нужно меньше кормить и больше доить"
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27.05.2020 19:08 Ответить
Маалчать!
ВВП и промпроизводство падали, а поступление в бюджет росли. Это значит налоговая работала эффективно, - Верланов - Цензор.НЕТ 755
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27.05.2020 19:09 Ответить
Если это так, значит паяц идет по дорожке шоколада, следовательно надо было имитировать реформы, а верланов восприрял буквально, за что и поплатился.
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27.05.2020 19:10 Ответить
Что бы корова меньше ела и давала больше молока, ее нужно меньше кормить и больше доить. Уже слышали такого деятеля Азарыча. Сейчас из рахи рассказывает, как его биндеровцы обидели.
Не играйте, суки, с огнем! Не всем получится сбежать на вертолете с награбленным.
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27.05.2020 19:15 Ответить
Хорошо обилетили лохов...
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27.05.2020 19:15 Ответить
ну це ясно...це стара совєтьска технологія - з часів Хрущова, коли забивали в області все стадо і рапортували, що здали державі більше м'яса, ніж минулого року.
Достойні учні комуністів.
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27.05.2020 19:19 Ответить
Дефективне!!! Це означає прискорене знищення економічних процесів в Країні З якого органу з'являються продвинуті
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27.05.2020 19:26 Ответить
У МВФ гроші позичали - от і весь ріст
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27.05.2020 19:27 Ответить
Как для дебила такая логика вполне сойдет конечно...
В вашем понимании на всю сумму кредита можно накупить пивасика простейшим простым людям или себе в оффшор вывести. Значит можно их даже завести в ДФС, шоб казалось, что это поступления от налогов.

О том, как можно или нельзя использовать кредит МВФ вам знать IQ не позволяет.
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27.05.2020 19:33 Ответить
Побудова речень у вас дуже схожа на таку у **********.
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27.05.2020 19:45 Ответить
Татышо???!!!
Такие лингвистические познания видимо обусловлены твоим кругом общения.
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27.05.2020 19:47 Ответить
Не чіпляйся. Для таких як ви є спеціальні клуби.
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27.05.2020 19:49 Ответить
Походу ты из них не вылазишь.
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27.05.2020 19:59 Ответить
Видимо , верланов уже держит в руках мешок с премией ...
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27.05.2020 19:28 Ответить
Стадо баранов имитирует даже борьбу с Короной Вируса,эффективную и самую надежную в Мире.Шариков и Швондер реально Крутые пОцаны Леонида Даниловича,основателя всей этой Шоблы Днепровской
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27.05.2020 19:29 Ответить
и как с падающего производства можно выжать налоги и увеличить поступления в бюджет? )))
просто - очевидное невероятное ))))
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27.05.2020 19:30 Ответить
Майдан Украины без Кучмы ,завтра будет совсем другим....Чуваки....
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27.05.2020 19:34 Ответить
Производство падали...Кругом праффисианалы!
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27.05.2020 19:38 Ответить
При назначении в налоговую эта гнида задекларировала 200 тыс. у.е. НАЛИЧНЫМИ!
Это всё, что надо про него знать..... Сколько у него в подушке и зарыто после увольнения можно догадываться.
П.С. Редкая сволочь! Знаю не по наслышке, а как участник тяжб с налоговой по незаконным доначислениям...
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27.05.2020 19:40 Ответить
Сралин и Молотов в 30-е годы тоже думали что можно построить СССР за похлебку баланды в ГУЛАГе в братстве с Гитлером....
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27.05.2020 19:44 Ответить
а надо было всего лишь перестать воровать
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27.05.2020 19:53 Ответить
https://censor.net/user/73230, кому перестать воровать? Бене, так он и не воровал, ему за патриотизм снизили тарифы, чтобы он смог больше налогов заплатить.
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27.05.2020 21:25 Ответить
Не для того строил Кучма и его ПАСТВА Зелемойская всю эту канитель,чтобы быдло жило как в Финляндии... Держите карман шире
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27.05.2020 19:58 Ответить
Это п...ц! Вот мне не смешно например от того что этот кацап сраный намолол.. Мне совсем не смешно..Меня уже зло берет когда я смотрю как эту чушь тупое быдло хавает с подачи зелёных ботоферм... Когда выходит вот такое недоделанное из этой жидо-кацапской банды зелемойского и начинает вещать ротом абсолютные издевательства ,надеясь на то что украинцы - тупой быдляк который можно разводить и доить - у меня только одна ситуация в голове - как этих паскуд включая главного дебильного клоунского наркомана убивают возле офисов ржавыми трубами..
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27.05.2020 20:02 Ответить
так "банды зелемойского" - це ти ж, саракобот, в т.ч.
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27.05.2020 20:32 Ответить
Зеленский начал ржать с Украины с дня основания квартала 95,Ютьюб вам в помощь...
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27.05.2020 20:05 Ответить
73 % вылезут боком,Порошенко виноват,а Быдло?
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27.05.2020 20:07 Ответить
Такую дичь даже 73 процентные зегенераты не схавают
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27.05.2020 20:15 Ответить
Якщо хтось не розуміє, то ВВП та промвиробництво за 1 квартал 2020 року - це ввп та промвиробництво за 1 квартал 2020 року, а надходження до держбюджету у січні-квітні 2020 року - це податки за минулий рік. Не розумію як одне стосується іншого та що тут можна порівнювати? Якщо це концерт 95 кварталу, це одне, але якщо це концерт мінфіну - то це дві великі різниці!!
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27.05.2020 20:23 Ответить
Согласно данным Госказначейства, в январе - апреле 2020 года госбюджет Украины получил 314,8 млрд грн, что на 7,7 млрд, или на 2,4%, меньше, чем за аналогичный период 2019 года, Источник:https://censor.net/n3198408

Куда это они выросли?
В глубину шо ли?
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27.05.2020 20:55 Ответить
Это значит что жирового запаса у предпринимателей и народа - не осталось. Еще чутка и будем первой либеральной демократией, в которой голодные бунты не хуже чем в "социалистической" Венесуеле.
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27.05.2020 21:04 Ответить
 
 