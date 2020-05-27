ВВП и промпроизводство падали, а поступление в бюджет росли. Это значит налоговая работала эффективно, - Верланов
ВВП и промышленное производство по сравнению с прошлым годом падали, а поступления в бюджет росли
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в Фейсбуке экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, комментируя данные Госказначейства.
"Это означает, что налоговая работала на страну и не давала нечистым на руку дельцам и их покровителям разворовывать бюджетные средства. Приложу все усилия, чтобы не позволить снова превратить службу в кормушку для мошенников и коррупционеров", – написал он.
Согласно данным Госказначейства, в январе – апреле 2020 года госбюджет Украины получил 314,8 млрд грн, что на 7,7 млрд, или на 2,4%, меньше, чем за аналогичный период 2019 года, но в части налоговой службы результаты превзошли 2019 год по основным налогам: на 37,3% больше НДС с произведенных товаров с учетом бюджетного возмещения, что стало возможным благодаря новой системе мониторинга; на 15,6% больше налога на прибыль предприятий, на 10,8% больше налога и сбора на доходы физических лиц, на 9,9% больше акцизного налога. В "минусе" оказались НДС с ввозимых товаров, рента за пользование недрами и ввозные пошлины.
"Коронакризис неизбежно повлиял на наполнение бюджета. Но реальная борьба со схемами в сфере НДС и оборота подакцизной продукции и улучшение качества администрирования налогов позволили ГНС достичь лучших результатов, чем в докризисном 2019 году. Это свидетельствует об эффективности проводимой реформы налоговой и способности службы качественно выполнять свою функцию в любых условиях", – сказано в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- корова тощает и подыхает, но надои растут.
Равно как и ВВП и промпроизводство, кстати.
Итить вы дегенераты...
А потом эта же команда уххх весь свой срок пополняла ЗВР.
То, что уже весной 2014 Янык был с этим ЗВР у вас в Ростове - это ты как-то за кадром оставил.
Иди уже отсюда, недочеловек нечерноземный...
Но ты ж упоротый кацап...
Самой эффективной налоговая по такому критерию была в 1933 году. Люди ели друг друга, 10 миллионов умерло с голоду, зато бюджет пополнялся!
Не играйте, суки, с огнем! Не всем получится сбежать на вертолете с награбленным.
Достойні учні комуністів.
В вашем понимании на всю сумму кредита можно накупить пивасика
простейшимпростым людям или себе в оффшор вывести. Значит можно их даже завести в ДФС, шоб казалось, что это поступления от налогов.
О том, как можно или нельзя использовать кредит МВФ вам знать IQ не позволяет.
Такие лингвистические познания видимо обусловлены твоим кругом общения.
просто - очевидное невероятное ))))
Это всё, что надо про него знать..... Сколько у него в подушке и зарыто после увольнения можно догадываться.
П.С. Редкая сволочь! Знаю не по наслышке, а как участник тяжб с налоговой по незаконным доначислениям...
Куда это они выросли?
В глубину шо ли?