ВВП и промпроизводство падали, а поступление в бюджет росли. Это значит налоговая работала эффективно, - Верланов

ВВП и промышленное производство по сравнению с прошлым годом падали, а поступления в бюджет росли

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в Фейсбуке экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, комментируя данные Госказначейства.



"Это означает, что налоговая работала на страну и не давала нечистым на руку дельцам и их покровителям разворовывать бюджетные средства. Приложу все усилия, чтобы не позволить снова превратить службу в кормушку для мошенников и коррупционеров", – написал он.



Согласно данным Госказначейства, в январе – апреле 2020 года госбюджет Украины получил 314,8 млрд грн, что на 7,7 млрд, или на 2,4%, меньше, чем за аналогичный период 2019 года, но в части налоговой службы результаты превзошли 2019 год по основным налогам: на 37,3% больше НДС с произведенных товаров с учетом бюджетного возмещения, что стало возможным благодаря новой системе мониторинга; на 15,6% больше налога на прибыль предприятий, на 10,8% больше налога и сбора на доходы физических лиц, на 9,9% больше акцизного налога. В "минусе" оказались НДС с ввозимых товаров, рента за пользование недрами и ввозные пошлины.



"Коронакризис неизбежно повлиял на наполнение бюджета. Но реальная борьба со схемами в сфере НДС и оборота подакцизной продукции и улучшение качества администрирования налогов позволили ГНС достичь лучших результатов, чем в докризисном 2019 году. Это свидетельствует об эффективности проводимой реформы налоговой и способности службы качественно выполнять свою функцию в любых условиях", – сказано в сообщении.





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