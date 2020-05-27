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В Харькове замглавы районного суда попалась на взятке 4 тыс. долл., - НАБУ. ФОТО

27 мая детективы НАБУ совместно с СБУ поймали на взятке судью одного из районных судов города Харькова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В Харькове замглавы районного суда попалась на взятке 4 тыс. долл., - НАБУ 01

Служитель Фемиды получил 4 тыс. долл. взятки за вынесение постановления о возвращении обвиняемому в уголовном производстве более 30 тыс. долл. 

В Харькове замглавы районного суда попалась на взятке 4 тыс. долл., - НАБУ 02

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Решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении по предварительной правовой квалификации ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

НАБУ (4217) взятка (6146) правоохранительные органы (2967) силовики (2797) судья (2643) Харьков (7433)


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Топ комментарии
+11
более того даже эти 4 штуки она все таки заберёт
это конченая страна
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27.05.2020 19:15
+10
У нас судьи все такие. 28 лет естественного отрицательного обора - там все такие.
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27.05.2020 19:29
+8
Мене всі проклинають, ненавидять!..
І кличуть, то лайном, то душогубом!..
Бо я - суддя! Бо я і є та «гнида»,
закон якої - слухавка з тризубом!
Син - в Кембріджі, а донечка - в Сорбонні.
Дружина - десь на шопінгу у Ніцці.
Бо я - суддя! Бо я експерт в законі,
де всі статті - в умовних одиницях!
Маєтки, тачки, яхти, пойло, їдло….
Я, майже, як Господь в своєму місті!
Я є суддя, а не якесь там бидло,
що виживає на свої «три двісті»!
Я лиш гарантові - наймИтом, і слугою!
А з вас, убогих, буду дерти шкіри,
допоки над моєю головою
немає ні мотузки, ні сокири!©
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27.05.2020 19:35
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как мелко упал суд..
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27.05.2020 19:13 Ответить
Вопрос другой - а доведут ли дело до того, хотя бы, что взяточник НЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ за всю свою жиизнь ни судьей, ни госчиновником!? Вот что - ГЛАВНОЕ! А вот с этим = проблемы. Каста "судейских" сделает все, чтобы "свой" остался в касте!
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28.05.2020 14:20 Ответить
Был пиратом жадный Билли,
Правда, Билли не любили
Ни матросы, ни пираты, Ни детишки, ни родня
, И не мог умерить Билли
Аппетиты крокодильи,
И, чтоб Билли не побили,
Просто не было и дня.

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27.05.2020 19:13 Ответить
Бомба!))) Я это скопирую с Вашего разрешения!)))
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27.05.2020 19:22 Ответить
Это пестня.
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27.05.2020 19:42 Ответить
от НАБУ та СБУ - молодці.
Але суд її виправдає?
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27.05.2020 19:14 Ответить
более того даже эти 4 штуки она все таки заберёт
это конченая страна
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27.05.2020 19:15 Ответить
Нет нет, это вы описали мордор, а мордор всё таки находится северовосточнее
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27.05.2020 19:23 Ответить
народ тут якраз нормальний.
Немає толкових керівників та організаторів. Все, що підіймається - душиться.
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27.05.2020 19:33 Ответить
...олигархатом
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27.05.2020 20:06 Ответить
Стопудово. То вона за зубні імпланти збиралась заплатити. )
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27.05.2020 19:50 Ответить
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27.05.2020 19:23 Ответить
Профсоюз сук в мантиях её отмажет ......
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27.05.2020 19:25 Ответить
У нас судьи все такие. 28 лет естественного отрицательного обора - там все такие.
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27.05.2020 19:29 Ответить
100% правда, жодного чесного , всі зкурвились.
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27.05.2020 19:55 Ответить
Они курвами и пришли...
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27.05.2020 20:07 Ответить
Демпінг!!
Заложили ж її коллеги-так мало ще ніхто не брав!
😁
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27.05.2020 19:29 Ответить
обратите внимание на икону в углу левее на фото. *Молилась ли ты на ночь---Дездемона*? Та хер его знает, как это делать батюшка---когда руки бабло стогуют с утра до ночи....*.
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27.05.2020 19:31 Ответить
Мене всі проклинають, ненавидять!..
І кличуть, то лайном, то душогубом!..
Бо я - суддя! Бо я і є та «гнида»,
закон якої - слухавка з тризубом!
Син - в Кембріджі, а донечка - в Сорбонні.
Дружина - десь на шопінгу у Ніцці.
Бо я - суддя! Бо я експерт в законі,
де всі статті - в умовних одиницях!
Маєтки, тачки, яхти, пойло, їдло….
Я, майже, як Господь в своєму місті!
Я є суддя, а не якесь там бидло,
що виживає на свої «три двісті»!
Я лиш гарантові - наймИтом, і слугою!
А з вас, убогих, буду дерти шкіри,
допоки над моєю головою
немає ні мотузки, ні сокири!©
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27.05.2020 19:35 Ответить
Ну и что толку-то, погрозят пальчиком, скажут - ну-ну-ну, так делать нельзя да и отпустят, ведь коррупционеров у нас не сажают, наоборот - размножают...
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27.05.2020 19:46 Ответить
_Судьи в принципе не несут ответственность за незаконные решения. Т. е. вообще. Вдумайтесь: они распоряжаются судьбами людей, и при этом ни за что не отвечают! Ежу понятно, это идеальные условия для безграничной коррупции. И никакие законы и реформы, правовое государство, просто не-воз-мож-ны пока судьи - сплошь ******** от безнаказанности бандиты в мантиях.
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27.05.2020 19:47 Ответить
Ачётакова,дєтішкам на молочішко. Ну не виганяти ж суддю за таку дрібницю...
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27.05.2020 20:01 Ответить
Интересно как они "работают", судье первой инстанции четыре штуки, потом апелляционным, шо тоже четыре, а кассационной тоже...Мда круговая порука.
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27.05.2020 20:03 Ответить
Платить лучше начинать с апелляции, гы-гы, шоб не тратиться заранее
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27.05.2020 23:33 Ответить
Но тут другая проблема, в апелляции уже три судьи, а кассации и того более может быть. Походу пальцем в небо или куча бабла есть.
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28.05.2020 08:48 Ответить
Там решает судья-докладчик по делу, а уже он сам решит с коллегами по коллегии.
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28.05.2020 11:29 Ответить
Здесь ключевое слово"попалась".
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27.05.2020 20:27 Ответить
вангую - отпустят , судей то мало , работать некому , и че плохо даже не уволят
а надобно закрыть
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27.05.2020 21:00 Ответить
Плохо, что все у неё будет хорошо...
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27.05.2020 22:26 Ответить
Даже если дойдет до суда, то заплатит штраф и всё. А потом пойдет в адвокаты)))
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27.05.2020 23:34 Ответить
Подстава Харьковский СБУшников. Уже давно в кабинете никто ничего не берет. Просто человек СБ был не угоден.
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30.05.2020 21:31 Ответить
 
 