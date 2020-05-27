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В Харькове замглавы районного суда попалась на взятке 4 тыс. долл., - НАБУ. ФОТО
27 мая детективы НАБУ совместно с СБУ поймали на взятке судью одного из районных судов города Харькова.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Служитель Фемиды получил 4 тыс. долл. взятки за вынесение постановления о возвращении обвиняемому в уголовном производстве более 30 тыс. долл.
Решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении по предварительной правовой квалификации ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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Правда, Билли не любили
Ни матросы, ни пираты, Ни детишки, ни родня
, И не мог умерить Билли
Аппетиты крокодильи,
И, чтоб Билли не побили,
Просто не было и дня.
Але суд її виправдає?
это конченая страна
Немає толкових керівників та організаторів. Все, що підіймається - душиться.
Заложили ж її коллеги-так мало ще ніхто не брав!
😁
І кличуть, то лайном, то душогубом!..
Бо я - суддя! Бо я і є та «гнида»,
закон якої - слухавка з тризубом!
Син - в Кембріджі, а донечка - в Сорбонні.
Дружина - десь на шопінгу у Ніцці.
Бо я - суддя! Бо я експерт в законі,
де всі статті - в умовних одиницях!
Маєтки, тачки, яхти, пойло, їдло….
Я, майже, як Господь в своєму місті!
Я є суддя, а не якесь там бидло,
що виживає на свої «три двісті»!
Я лиш гарантові - наймИтом, і слугою!
А з вас, убогих, буду дерти шкіри,
допоки над моєю головою
немає ні мотузки, ні сокири!©
а надобно закрыть