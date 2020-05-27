В Харькове замглавы районного суда попалась на взятке 4 тыс. долл., - НАБУ. ФОТО

27 мая детективы НАБУ совместно с СБУ поймали на взятке судью одного из районных судов города Харькова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Служитель Фемиды получил 4 тыс. долл. взятки за вынесение постановления о возвращении обвиняемому в уголовном производстве более 30 тыс. долл.

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Решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении по предварительной правовой квалификации ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.