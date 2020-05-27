Погибшего на Донбассе воина 28-й ОМБ Виталия Лимборского похоронят 29 мая на Кировоградщине

29 мая, в доме культуры села Субботцы Знаменского района Кировоградской области, в 11.00 начнется церемония прощания с погибшим украинским воином Виталием Николаевичем Лимборским

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук Кировоградского областного военкомата.

Виталий Лимборский, 1996 года рождения, младший сержант, военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады, которій погиб 26 мая вечером в районе города Марьинка Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела наших позиций со стороны наемников РФ.

Виталий Лимборский родился 20.03.1996 года в селе Субботцы Знаменского района. В 2002 году начал обучение в Суботцевской общеобразовательной школе I-III ступеней, которую окончил в 2013 году. Работал детским тренером по футболу. 28.11.2017 года был призван Знаменский объединенным городским военным комиссариатом в ряды Вооруженных Сил Украины. Службу проходил в воинской части А 1785 (363-й отдельный батальон охраны и обслуживания) в звании младшего сержанта.

Похоронят Виталия Лимборского на сельском кладбище Субботцев. У него остались родители и брат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 28-й ОМБр Виталий Лимборский погиб 26 мая в зоне ООС. ФОТО