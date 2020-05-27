В Новой Зеландии всего 21 больной COVID-19, ни один из них не нуждается в госпитализации, - директор по вопросам здравоохранения Блумфилд

В Новой Зеландии не зарегистрировано новых смертей и уже пятый день подряд нет новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Сейчас в больницах после выписки (последнего. - Ред.) человека из госпиталя Мидлмор нет ни одного пациента с COVID-19", - сказал директор по вопросам здравоохранения Эшли Блумфилд.

Он отметил, что на данный момент зафиксирован 21 активный случай, однако эти больные не госпитализированы. Такую ситуацию зафиксировали впервые за несколько месяцев.

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Также в Новой Зеландии не зарегистрировано новых смертей и уже пятый день подряд нет новых случаев заражения.

По данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса, в Новой Зеландии выявили 1504 случая инфицирования коронавируса, умер 21 человек, выздоровели 1462 человека.

С 14 мая Новая Зеландия сняла ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, пишет Громадське радіо. Люди могут посещать бары, заниматься спортом в парках, а дети - вернуться в школу. Правила социального дистанцирования остаются в силе, а сборы ограничиваются 10 лицами.

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