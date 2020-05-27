Следком РФ завершил расследование "уголовного дела" в отношении Джемилева, он намерен обращаться в ЕСПЧ

В оккупированном Крыму Следком РФ завершил расследование "уголовного дела" в отношении лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Он обвиняется в пересечении государственной границы России при въезде в Россию иностранным гражданином, въезд которому в Россию заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством России, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 322 Уголовного кодекса России); небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшем условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия (ст. 224 УК России); незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК России)", - говорится в тексте.

Уточняется, что расследование завершено.

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"Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру республики Крым для изучения на предмет подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу", - уточнили в ведомстве.

Мустафа Джемилев в комментарии Крым.Реалии сообщил, что его интересуют "задействованные лица" в "уголовном деле", которое открыли против него российские силовики в Крыму.

"Адвокат Николай Полозов занимается этим делом. Я определил задачу так, что нас интересуют задействованные лица. Сейчас пересняли эти 11 томов, эту чушь, которую они набрали. Я эти документы передам в прокуратуру АРК. Они будут рассматривать вопрос, на кого надо открывать уголовные дела. Потом пойдем в Европейский суд по правам человека", - сказал Джемилев.

Напомним, управление Следкома России в оккупированном Крыму 13 апреля предъявило лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву обвинение по трем статьям российского Уголовного кодекса. По словам адвоката Николая Полозова, против Джемилева сейчас используют материалы украинского дела его сына Хайсера.

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Позже адвокат сообщил о завершении предварительного следствия против Джемилева. Полозов ознакомился с материалами уголовного дела российской ФСБ против Джемилева и нашел в нем несоответствия.

Прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту незаконного преследования лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Оно расследуется по. ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).