РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10714 посетителей онлайн
Новости Репрессии в оккупированном Крыму
1 817 28

Следком РФ завершил расследование "уголовного дела" в отношении Джемилева, он намерен обращаться в ЕСПЧ

Следком РФ завершил расследование

В оккупированном Крыму Следком РФ завершил расследование "уголовного дела" в отношении лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Он обвиняется в пересечении государственной границы России при въезде в Россию иностранным гражданином, въезд которому в Россию заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством России, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 322 Уголовного кодекса России); небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшем условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия (ст. 224 УК России); незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК России)", - говорится в тексте.

Уточняется, что расследование завершено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джемилев: Крымские татары могут отказаться от участия в обмене пленных, если узнают что их обменивают на "бандитов"

"Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру республики Крым для изучения на предмет подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу", - уточнили в ведомстве.

Мустафа Джемилев в комментарии Крым.Реалии сообщил, что его интересуют "задействованные лица" в "уголовном деле", которое открыли против него российские силовики в Крыму.

"Адвокат Николай Полозов занимается этим делом. Я определил задачу так, что нас интересуют задействованные лица. Сейчас пересняли эти 11 томов, эту чушь, которую они набрали. Я эти документы передам в прокуратуру АРК. Они будут рассматривать вопрос, на кого надо открывать уголовные дела. Потом пойдем в Европейский суд по правам человека", - сказал Джемилев.

Напомним, управление Следкома России в оккупированном Крыму 13 апреля предъявило лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву обвинение по трем статьям российского Уголовного кодекса. По словам адвоката Николая Полозова, против Джемилева сейчас используют материалы украинского дела его сына Хайсера.

Также читайте: Джемилев - крымчанам: Я призываю всех сменить страх на презрение к оккупантам, с вытекающим из этого мирным ненасильственным сопротивлением

Позже адвокат сообщил о завершении предварительного следствия против Джемилева. Полозов ознакомился с материалами уголовного дела российской ФСБ против Джемилева и нашел в нем несоответствия.

Прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту незаконного преследования лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Оно расследуется по. ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Автор: 

Джемилев (852) Крым (26360) россия (95308)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Но, как и все зебилы, не удержались насрали и шото стырили.
показать весь комментарий
27.05.2020 20:18
+2
ЗЕленый ГБР уже подчиняется Следкому РФ или пока еще нет?
показать весь комментарий
27.05.2020 20:06
+2
а от слідчі ДБР завдяки порошенку вперше в житті відвідали музей...
показать весь комментарий
27.05.2020 20:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗЕленый ГБР уже подчиняется Следкому РФ или пока еще нет?
показать весь комментарий
27.05.2020 20:06 Ответить
следком пидероССии серьезная кантора, там, как путин заказал, так и будет.
показать весь комментарий
27.05.2020 20:13 Ответить
А в ГБР не так?
показать весь комментарий
27.05.2020 20:16 Ответить
На педероССии не насилуют, там сразу мочат, как Немцова под кабинетом царька.
показать весь комментарий
27.05.2020 20:15 Ответить
Добре, що ти пояснив! А я от, грішним ділом, думав тому, що виклик до ДБР був тіко у фейсбуці (про який в КПК України ні сном, ні духом), а не вручений під роспис...
Дуже дякую (с) ЗЕ!
показать весь комментарий
27.05.2020 20:16 Ответить
а от слідчі ДБР завдяки порошенку вперше в житті відвідали музей...
показать весь комментарий
27.05.2020 20:09 Ответить
Но, как и все зебилы, не удержались насрали и шото стырили.
показать весь комментарий
27.05.2020 20:18 Ответить
Следком на Московии , шо то вякает . Государство террорист !
показать весь комментарий
27.05.2020 20:10 Ответить
Почему Эрдоган мочит в сортире рюсских Шакалов и в Сирии и в Ливии?Джемилев виноват,он Друг Эрдогана...,причем близкий друг...
показать весь комментарий
27.05.2020 20:12 Ответить
Российские военные преступники нанесли авиаудар по Идлибу. Впервые с начала прекращения огня 3 месяца назад. Кажется, московские преступники очень расстроены из-за Ливии.
показать весь комментарий
27.05.2020 20:17 Ответить
 
 