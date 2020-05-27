"Венецианская комиссия проведет экспертизу поправок к Конституции РФ в ответ на петицию, которую подписали более 200 тысяч россиян"

Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы решил провести срочную юридическую экспертизу поправок к Конституции России и процедуры их одобрения.

Таким образом ПАСЕ удовлетворил просьбу в обращении, под которым поставили подписи более 200 тысяч граждан России, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Как сообщили изданию координаторы обращения в Совет Европы, поправки рассмотрит Европейская комиссия за демократию через право (так называемая Венецианская комиссия).

Заседание Комитета ПАСЕ состоялось 27 мая в онлайн-формате.

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Венецианская комиссия уполномочена давать правовую оценку конституционных проектов стран-членов Совета Европы. Несмотря на то, что ее экспертные оценки носят рекомендательный характер, именно положительная оценка комиссией конституции России в 1993 году была одним из оснований принятия России в члены Совета Европы в 1996 году.

Венецианская комиссия должна проверить изменения в Конституцию России на соответствие европейским и международным стандартам демократии и верховенства права, а также правовым обязательствам России в рамках Совета Европы.

Ранее уже было принято решение об экспертизе поправки о праве Российской Федерации не выполнять решения международных органов. Ее результаты, как ожидается, будут опубликованы в июне.

11 марта после одобрения поправок парламентом, российские правозащитники, юристы, общественные деятели опубликовали открытое письмо в Совет Европы с негативной оценкой как поправок в Конституцию, так и процедуры их одобрения. Российские власти и лояльные ей СМИ раскритиковали эту инициативу, утверждая, что и поправки, и процедура соответствуют международным нормам. Инициаторы петиции считают, что они нарушают баланс власти и ограничивают свободы граждан. Под петицией собрано более 200 тысяч подписей.

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Напомним, закон о поправке к Конституции РФ, позволяющей Путину переизбираться в президенты еще несколько раз, был подписан самим Путиным. До этого его принял Совет Федерации и согласовали две трети регионов РФ.

Поправки были инициированы президентом России Владимиром Путиным. Одна из них, внесенная позже, предусматривает возможность для него баллотироваться еще на два президентских срока.

Первоначально ожидалось, что общенациональное голосование об одобрении поправок состоится 22 апреля, однако оно было перенесено из-за эпидемии COVID-19. В последнее время называют новые даты - 1 или 8 июля.