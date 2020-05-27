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Венецианская комиссия проведет экспертизу поправок к Конституции РФ в ответ на петицию, которую подписали более 200 тысяч россиян

Венецианская комиссия проведет экспертизу поправок к Конституции РФ в ответ на петицию, которую подписали более 200 тысяч россиян

Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы решил провести срочную юридическую экспертизу поправок к Конституции России и процедуры их одобрения.

Таким образом ПАСЕ удовлетворил просьбу в обращении, под которым поставили подписи более 200 тысяч граждан России, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Как сообщили изданию координаторы обращения в Совет Европы, поправки рассмотрит Европейская комиссия за демократию через право (так называемая Венецианская комиссия).

Заседание Комитета ПАСЕ состоялось 27 мая в онлайн-формате.

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Венецианская комиссия уполномочена давать правовую оценку конституционных проектов стран-членов Совета Европы. Несмотря на то, что ее экспертные оценки носят рекомендательный характер, именно положительная оценка комиссией конституции России в 1993 году была одним из оснований принятия России в члены Совета Европы в 1996 году.

Венецианская комиссия должна проверить изменения в Конституцию России на соответствие европейским и международным стандартам демократии и верховенства права, а также правовым обязательствам России в рамках Совета Европы.

Ранее уже было принято решение об экспертизе поправки о праве Российской Федерации не выполнять решения международных органов. Ее результаты, как ожидается, будут опубликованы в июне.

11 марта после одобрения поправок парламентом, российские правозащитники, юристы, общественные деятели опубликовали открытое письмо в Совет Европы с негативной оценкой как поправок в Конституцию, так и процедуры их одобрения. Российские власти и лояльные ей СМИ раскритиковали эту инициативу, утверждая, что и поправки, и процедура соответствуют международным нормам. Инициаторы петиции считают, что они нарушают баланс власти и ограничивают свободы граждан. Под петицией собрано более 200 тысяч подписей.

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Напомним, закон о поправке к Конституции РФ, позволяющей Путину переизбираться в президенты еще несколько раз, был подписан самим Путиным. До этого его принял Совет Федерации и согласовали две трети регионов РФ.

Поправки были инициированы президентом России Владимиром Путиным. Одна из них, внесенная позже, предусматривает возможность для него баллотироваться еще на два президентских срока.

Первоначально ожидалось, что общенациональное голосование об одобрении поправок состоится 22 апреля, однако оно было перенесено из-за эпидемии COVID-19. В последнее время называют новые даты - 1 или 8 июля.

Автор: 

Венецианская комиссия (423) Конституция (2236) россия (95308) Совет Европы (699)


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Топ комментарии
+5
"А вони собі хай знають
Божеволіють, конають,
Нам своє робить....!"
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27.05.2020 21:26
+2
Ага
И упыри на кримле сразу к прислушиваются
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27.05.2020 20:41
+1
"Венецианская комиссия проведет экспертизу поправок к Конституции РФ в ответ на петицию, которую подписали более 200 тысяч россиян"
_А-аа, ну-ну...
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27.05.2020 20:41
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"Венецианская комиссия проведет экспертизу поправок к Конституции РФ в ответ на петицию, которую подписали более 200 тысяч россиян"
_А-аа, ну-ну...
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27.05.2020 20:41 Ответить
Ага
И упыри на кримле сразу к прислушиваются
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27.05.2020 20:41 Ответить
"А вони собі хай знають
Божеволіють, конають,
Нам своє робить....!"
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27.05.2020 21:26 Ответить
в зад их...\кацапов...\(с)
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27.05.2020 20:49 Ответить
***** срало и на поправки и на комиссии и на всю ихнюю венецию.
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27.05.2020 20:51 Ответить
Зато европейское сообщество получит против рашки дополнительный аргумент, для продавливания санкций. И не только.
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27.05.2020 21:59 Ответить
Параша опять пошлет свой "дополнительный аргумент" ввиде бомбардировщиков и сообщество
забудет про санкции
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27.05.2020 22:24 Ответить
Как сказать... Санкции на пользу, но рашака уже валится. Даже украиноненавистник мйуpидка пишет, что катастрофа уже неизбежна.
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27.05.2020 23:27 Ответить
ніхто їх вже давно не боїться
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28.05.2020 00:43 Ответить
ні ні,нехай приймають.на россії повинен бути сЦарь
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27.05.2020 20:53 Ответить
На РАБсси менять ничего не нуна.Достаточно одной таблэтки Ночичка или Полония...
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27.05.2020 20:57 Ответить
Шо такое ента комиссия??
паРашкє до дупи..
А в Україні переклад спотворювали з часів Хряка1.0..
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27.05.2020 20:59 Ответить
раша с нетерпением ждет выводов ))) ага!
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27.05.2020 21:03 Ответить
Пьяные в дупу Шариков и Швондер решили РАБссию реформировать...Шариков : взять и поделить...,Швондер,неее братан,все дввно украдено и поделено между Гитлером и Джугашви,но Америка сопротивляется,пиндосы проклятые капиталисты...
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27.05.2020 21:07 Ответить
Теперь этих 200 тыс. самих отправят на комиссию. Психиатрическую. Бо только идийот может не любить *****.
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27.05.2020 21:10 Ответить
Игорь,а я рада тому факту , что в парашке ,ХОТЬ,200 человек нашлось порядочных и смелых...
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28.05.2020 04:06 Ответить
Ви б краще бабло кацапське в західних банках заморозили. Тоді і була у кацапів хоч яка небудь реакція.
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27.05.2020 21:32 Ответить
А что сравнивать?На РАБссии в 2012 году была четвертая экономика Мира,с оборотом 5 триллионом долларов.Сегодня РАБссия на 17 месте с бюджетом 212 миллирдов долларов.Это бюджет штата Калифорния...
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27.05.2020 21:39 Ответить
путен введи бее мее...заблеяло стадо вонючих рабов
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27.05.2020 21:48 Ответить
 
 