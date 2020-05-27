Министр юстиции Малюська заявил, что после его жалоб на размер зарплаты, ее увеличили втрое

Министр юстиции Денис Малюська сообщил об увеличении своей зарплаты втрое. В прошлом году Малюська жаловался на низкую зарплату и не исключал своего увольнения с должности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр рассказал в интервью Mind.

По словам Малюськи, до начала карантина в Украине его заработная плата составляла около 61 тысячи гривен. При том, что сначала его зарплата составляла 17 тысяч гривен.

"Сейчас действуют карантинные ограничения относительно зарплат высокопоставленных чиновников, и я получаю около 37 тысяч гривен", - рассказал он.

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