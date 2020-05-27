Министр юстиции Малюська заявил, что после его жалоб на размер зарплаты, ее увеличили втрое
Министр юстиции Денис Малюська сообщил об увеличении своей зарплаты втрое. В прошлом году Малюська жаловался на низкую зарплату и не исключал своего увольнения с должности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр рассказал в интервью Mind.
По словам Малюськи, до начала карантина в Украине его заработная плата составляла около 61 тысячи гривен. При том, что сначала его зарплата составляла 17 тысяч гривен.
"Сейчас действуют карантинные ограничения относительно зарплат высокопоставленных чиновников, и я получаю около 37 тысяч гривен", - рассказал он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
ручка от чемодана
показать весь комментарий28.05.2020 08:19 Ответить Мне нравится 0
Орест Стеців
показать весь комментарий28.05.2020 11:41 Ответить Мне нравится 0
✘
ukr495
показать весь комментарий28.05.2020 14:20 Ответить Мне нравится 0
ukr495
показать весь комментарий28.05.2020 14:31 Ответить Мне нравится 0
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
наскулил?