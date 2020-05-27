РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10714 посетителей онлайн
Новости
8 720 105

Министр юстиции Малюська заявил, что после его жалоб на размер зарплаты, ее увеличили втрое

Министр юстиции Малюська заявил, что после его жалоб на размер зарплаты, ее увеличили втрое

Министр юстиции Денис Малюська сообщил об увеличении своей зарплаты втрое. В прошлом году Малюська жаловался на низкую зарплату и не исключал своего увольнения с должности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр рассказал в интервью Mind.

По словам Малюськи, до начала карантина в Украине его заработная плата составляла около 61 тысячи гривен. При том, что сначала его зарплата составляла 17 тысяч гривен.

"Сейчас действуют карантинные ограничения относительно зарплат высокопоставленных чиновников, и я получаю около 37 тысяч гривен", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тысяч, надолго меня не хватит, - глава Минюста Малюська

Автор: 

Малюська Денис (322) заработная плата (2399)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+33
ну хоть у малюськи зарплата немалюська......
наскулил?
показать весь комментарий
27.05.2020 21:01
+28
Конец эпохи бедности от зеленского.
показать весь комментарий
27.05.2020 21:00
+28
А этот урод пробовал прожить на 7 000 грн.
показать весь комментарий
27.05.2020 21:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ото Петренко дурак!
показать весь комментарий
28.05.2020 08:19 Ответить
Мабуть його жінка вже не пиз%ить макогон, якщо нормальну зарплату приніс!
показать весь комментарий
28.05.2020 11:41 Ответить
Я шизію коли виходять різні барани та верзуть таке що " а він такий професіональний та крутий що міг заробляти десь там мільйони а пішов на 30 тис тому що хоче допомогти країні...." Альо! Ви реально дурні чи видаєте себе за ідіотів? Це коли таке було?? Може все простіше? Може воно тупе як двері зі штатівським дипломом якоїсь фірми "роги та копита" яка "за гроші готує прибиральників" , а тому не потрібне ніде на мільйон зарплати? Або там далеко не 30 тис крутиться а з усім усім - 300- 400 тис? Не меліть нісенітниць про "благородство" а то нудить вже..Ви з Місяця чи звідки?
показать весь комментарий
28.05.2020 14:20 Ответить
Ще одне.. Тупим посадовцям заробити нормальні гроші сьогодні абсолютно немає де окрім взяти з бюджету. Окрім бюджета сьогодні в Україні заробити тупому не прикладаючи зусиль - просто ніде..Ви це розумієте? Тому хто отримуючи мільйон наприклад у місяць не приносить фірмі мінімум 1,7 млн..доходу - це саме найменше - не потрібен як одиниця. Скільки користі приніс оцей невіглас піздюська лиса? В коштах як це оцінили? А тепер вмикайте мозок і робіть висновки. Це як ***** та інший мотлох - висмоктали з держави мільярди - повернули 14 тис. Супер!
показать весь комментарий
28.05.2020 14:31 Ответить
Страница 2 из 2
 
 