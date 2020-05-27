Доработанная программа действий правительства появится в Раде на следующей неделе, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидает, что парламент в ближайшее время увидит доработанную программу действий правительства.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Действительно, программа действий правительства требует серьезной доработки. Об этом выразили позицию, если я не ошибаюсь, 13 комитетов из 23. Думаю, что другие коллеги в той или иной степени разделяют это мнение. Я вам больше скажу, и правительство с этим соглашается. Думаю, что в ближайшее время мы увидим доработанную программу действий правительства ", - сказал спикер.
На уточнение, возможно ли это на следующей неделе, Разумков ответил: "Да, я думаю, что это будет именно на следующей неделе".
Председатель ВР также отметил, что правительство начало работу в начале пандемии, "и было 2 варианта - или писать обоснованную программу действий правительства, или заниматься реальными вещами".
"В таких условиях не начинало свою работу ни одно правительство Украины. Я думаю, что те вопросы, которые стояли и перед господином Шмыгалем, и перед чиновниками, и те изменения, которые сегодня необходимо будет вносить в программу действий правительства после прохождения пика коронавирусной болезни .. .не только медицинские вопросы, это и вопросы экономики. Поэтому я думаю, что эта программа потребует доработки ", - отметил Разумков.
Он также прокомментировал недоукомплектованность правительства.
"По состоянию на сегодня все министерства функционируют. Если мы говорим о назначении министров, то действительно по некоторым позициям это не произошло. Однако функционал и все обязанности выполняются в полном объеме", - сказал Разумков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Теперь год будут дорабатывать.
Потом год перерабатывать.
Еще годик - переработанное испражнять.
А там и зелёной пятилетке конец.
Эй, зеленые, может пора вертолет прогревать?
кому интересно - ссылкка на трансляцию с переводом и комментариями от ребят из Украины (Альфа Центравра)
https://thealphacentauri.net/54719-vse-o-pilotiruemom-zapuske-spacex-crew-dragon/ прямая трасляция
Всех накормим
Обогреем пристыдим
А кого то и посадим
Мы наш мы новый мир построим
Кто был дерьмом,тот станет Всем..
😁😁
Залишилося тільки закатаних по три трихлітрових бутиляк з $ та €…
Печалька...
😣
ТЫ ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ДОБРО ИЗ ЗЛА,ПОТОМУ ЧТО ЕГО БОЛЬШЕ НЕ ИЗ ЧЕГО СДЕЛАТЬ.
Роберт Пенн Уоррен.американский писатель и литературный критик.
Уничтоженную экономику Украины, как поднимать будете двоечники?
Он, https://prm.ua/za-sichen-berezen-byudzhet-nedootrimav-45-milyardiv-griven-rahunkova-palata/ Рахункова палата вже підрахувала, що бюджет України за січень-березень 2020 року недоотримав 45 мільярдів гривень запланованих надходжень до загального фонду вже раз секвестрованого в березні-квітні держбюдету!, з яких 27 млрд грн - митні та податкові платежі ! Нагадаю, що 13 квітня Верховна Рада завершила розпочатий ще в березні https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/13/659301/ після призначення уряду Шмигаля секвестр держбюджету з 1,096 трлн гривень до 975,8 млрд гривень дохідної частини! А планові видатки - навіть ще збільшені на 82,4 млрд грн, або на 7% до 1 266,4 млрд грн.
Це виходить, що щоквартально до секвестрованого бюджету має надходити 244млрд грн, але в першому кварталі надійшло лише 200... Тобто, доведеться ще раз проводити секвестр на 140 млрд; й так в бюджеті невистчає $11млрд, а ще $5 де брати?
Де гроші, Зе?