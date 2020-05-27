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Доработанная программа действий правительства появится в Раде на следующей неделе, - Разумков

Доработанная программа действий правительства появится в Раде на следующей неделе, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидает, что парламент в ближайшее время увидит доработанную программу действий правительства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Действительно, программа действий правительства требует серьезной доработки. Об этом выразили позицию, если я не ошибаюсь, 13 комитетов из 23. Думаю, что другие коллеги в той или иной степени разделяют это мнение. Я вам больше скажу, и правительство с этим соглашается. Думаю, что в ближайшее время мы увидим доработанную программу действий правительства ", - сказал спикер.

На уточнение, возможно ли это на следующей неделе, Разумков ответил: "Да, я думаю, что это будет именно на следующей неделе".

Председатель ВР также отметил, что правительство начало работу в начале пандемии, "и было 2 варианта - или писать обоснованную программу действий правительства, или заниматься реальными вещами".

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"В таких условиях не начинало свою работу ни одно правительство Украины. Я думаю, что те вопросы, которые стояли и перед господином Шмыгалем, и перед чиновниками, и те изменения, которые сегодня необходимо будет вносить в программу действий правительства после прохождения пика коронавирусной болезни .. .не только медицинские вопросы, это и вопросы экономики. Поэтому я думаю, что эта программа потребует доработки ", - отметил Разумков.

Он также прокомментировал недоукомплектованность правительства.

"По состоянию на сегодня все министерства функционируют. Если мы говорим о назначении министров, то действительно по некоторым позициям это не произошло. Однако функционал и все обязанности выполняются в полном объеме", - сказал Разумков.

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Автор: 

Кабмин (14023) Разумков Дмитрий (1520) Шмыгаль Денис (2663)


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Топ комментарии
+6
Даже до слуг начало доходит что "что-то проперделось в Датском королевстве" шута

Доработанная программа действий правительства появится в Раде на следующей неделе, - Разумков - Цензор.НЕТ 4817
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27.05.2020 21:29
+5
На гиляки все это правительство воров.
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27.05.2020 21:20
+3
Доработают,что дефицит бюджета будет не 300 миллиардов,а триллион.... а потом скажут виноват Карантин,Пандемия и Самозоляция...Стадо Швондеров...
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27.05.2020 21:31
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Когда закончатся єксперименты над Украиной.
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27.05.2020 21:20 Ответить
Только когда украинцы эту саранчу остановят.
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27.05.2020 21:27 Ответить
Доработанная программа действий правительства появится в Раде на следующей неделе, - Разумков - Цензор.НЕТ 5322
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27.05.2020 21:29 Ответить
Даже до слуг начало доходит что "что-то проперделось в Датском королевстве" шута

Доработанная программа действий правительства появится в Раде на следующей неделе, - Разумков - Цензор.НЕТ 4817
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27.05.2020 21:29 Ответить
На гиляки все это правительство воров.
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27.05.2020 21:20 Ответить
Год работали - не доработали.
Теперь год будут дорабатывать.
Потом год перерабатывать.
Еще годик - переработанное испражнять.
А там и зелёной пятилетке конец.
Эй, зеленые, может пора вертолет прогревать?
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27.05.2020 21:26 Ответить
Достаточно будет и воздушного шарика Пятачка.
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28.05.2020 06:51 Ответить
Доработанная программа действий правительства появится в Раде на следующей неделе, - Разумков - Цензор.НЕТ 9356
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27.05.2020 21:26 Ответить
Доработают,что дефицит бюджета будет не 300 миллиардов,а триллион.... а потом скажут виноват Карантин,Пандемия и Самозоляция...Стадо Швондеров...
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27.05.2020 21:31 Ответить
Не, сначала скажут, шо Порох виноват, бо картинными галереями отвлекал власть от великих дел во благо всеобщего гешефта.
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27.05.2020 21:49 Ответить
В Правительство набрали Специалистов , а в Верховную Раду фотографов поваров и т д .И если фотографы говорят о просчетах специалистов так Званных. То есть фильм , Тупой и еще Тупее.
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27.05.2020 21:36 Ответить
_Они там чтобы грабить - и они грабят! А тупость - это думать будто они интересами народа и Украины руководствуются.
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27.05.2020 21:43 Ответить
чёта наш ватный кабмин разбушевался в лице рАзумкова и прочей недоваты новых лиц партии рыгоаналов.
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27.05.2020 21:41 Ответить
Через 1:50 Маск планирует запустить двух астронавтов на своем "Драгон Крю" на МКС. Это первый пилотируемый старт за 11 лет после шатлов
кому интересно - ссылкка на трансляцию с переводом и комментариями от ребят из Украины (Альфа Центравра)
https://thealphacentauri.net/54719-vse-o-pilotiruemom-zapuske-spacex-crew-dragon/ прямая трасляция
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27.05.2020 21:43 Ответить
Вчера тут писал об этом
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27.05.2020 21:44 Ответить
Отберем поделим
Всех накормим
Обогреем пристыдим
А кого то и посадим
Мы наш мы новый мир построим
Кто был дерьмом,тот станет Всем..
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27.05.2020 21:43 Ответить
КАКАя пакость Нам исчо грозитца??
😁😁
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27.05.2020 21:50 Ответить
На носу осень, вот тогда и узнаем, умницы запасайтесь продуктами на зиму 2020-2021 г.г.
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27.05.2020 22:07 Ответить
Таки так..😳
Залишилося тільки закатаних по три трихлітрових бутиляк з $ та €…
Печалька...
😣
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27.05.2020 22:12 Ответить
Немного философии.
ТЫ ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ДОБРО ИЗ ЗЛА,ПОТОМУ ЧТО ЕГО БОЛЬШЕ НЕ ИЗ ЧЕГО СДЕЛАТЬ.
Роберт Пенн Уоррен.американский писатель и литературный критик.
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27.05.2020 21:59 Ответить
В психологии есть понятие пограничного дискурса - то есть манеры психики видеть мир на гране психоза. Еще не болезнь - но сильное напряжение на грани срыва, отображенное в речи.
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27.05.2020 22:15 Ответить
Ну вот проторенная стезя, если чего не знают и не понимают, что надо делать, то надо валить на коронавирус, который известен с 50-годов прошлого столетия.
Уничтоженную экономику Украины, как поднимать будете двоечники?
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27.05.2020 22:04 Ответить
Месяц назад в Литве друг получил кредит на бизнес на 2 года под 0,15 % годовых, сумма 100000 Евро,а этот поц будет думать и что-то разрабатывать.
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27.05.2020 22:15 Ответить
ЗРАДА!!!!!!!!!!!
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27.05.2020 22:45 Ответить
Ця влада - це щось... Яка там програма? Про що ви? Про яку економіку може йти мова?

Он, https://prm.ua/za-sichen-berezen-byudzhet-nedootrimav-45-milyardiv-griven-rahunkova-palata/ Рахункова палата вже підрахувала, що бюджет України за січень-березень 2020 року недоотримав 45 мільярдів гривень запланованих надходжень до загального фонду вже раз секвестрованого в березні-квітні держбюдету!, з яких 27 млрд грн - митні та податкові платежі ! Нагадаю, що 13 квітня Верховна Рада завершила розпочатий ще в березні https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/13/659301/ після призначення уряду Шмигаля секвестр держбюджету з 1,096 трлн гривень до 975,8 млрд гривень дохідної частини! А планові видатки - навіть ще збільшені на 82,4 млрд грн, або на 7% до 1 266,4 млрд грн.
Це виходить, що щоквартально до секвестрованого бюджету має надходити 244млрд грн, але в першому кварталі надійшло лише 200... Тобто, доведеться ще раз проводити секвестр на 140 млрд; й так в бюджеті невистчає $11млрд, а ще $5 де брати?
Де гроші, Зе?
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28.05.2020 00:27 Ответить
більше року пишуть програму - це вже просто ж триндець.
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28.05.2020 02:06 Ответить
Побаиваюсь, что трындец будет, когда начнут "действовать" по программе.
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28.05.2020 06:53 Ответить
 
 