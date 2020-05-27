Доработанная программа действий правительства появится в Раде на следующей неделе, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидает, что парламент в ближайшее время увидит доработанную программу действий правительства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Действительно, программа действий правительства требует серьезной доработки. Об этом выразили позицию, если я не ошибаюсь, 13 комитетов из 23. Думаю, что другие коллеги в той или иной степени разделяют это мнение. Я вам больше скажу, и правительство с этим соглашается. Думаю, что в ближайшее время мы увидим доработанную программу действий правительства ", - сказал спикер.

На уточнение, возможно ли это на следующей неделе, Разумков ответил: "Да, я думаю, что это будет именно на следующей неделе".

Председатель ВР также отметил, что правительство начало работу в начале пандемии, "и было 2 варианта - или писать обоснованную программу действий правительства, или заниматься реальными вещами".

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"В таких условиях не начинало свою работу ни одно правительство Украины. Я думаю, что те вопросы, которые стояли и перед господином Шмыгалем, и перед чиновниками, и те изменения, которые сегодня необходимо будет вносить в программу действий правительства после прохождения пика коронавирусной болезни .. .не только медицинские вопросы, это и вопросы экономики. Поэтому я думаю, что эта программа потребует доработки ", - отметил Разумков.

Он также прокомментировал недоукомплектованность правительства.

"По состоянию на сегодня все министерства функционируют. Если мы говорим о назначении министров, то действительно по некоторым позициям это не произошло. Однако функционал и все обязанности выполняются в полном объеме", - сказал Разумков.

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