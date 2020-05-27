Украина впервые вынесла на обсуждение форума по безопасности ОБСЕ ситуацию в Азово-Черноморском регионе, - МИД

Ситуация в Азово-Черноморском регионе впервые вынесена на обсуждение Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок, комментируя ход онлайн заседания Форума под председательством Украины, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Украинское председательство впервые вынесло на комплексное обсуждение Форума ситуацию в Азово-Черноморском регионе", - заявил Божок.

Докладчиком от Украины на мероприятии был Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич. Он рассказал о продолжающихся нарушениях Россией основополагающих принципов и норм ОБСЕ и международного права. Государство-агрессор продолжает незаконную оккупацию Автономной Республики Крым и г. Севастополь, что сопровождается растущей милитаризацией полуострова и прилегающих территориальных вод.

Представитель Украины отметил, что Россия под надуманными предлогами препятствует судоходству в Азово-Черноморском регионе, что является нарушением норм международного морского права. Продолжается интенсивная милитаризация Азовского моря. Такая деструктивная политика РФ несет негативные последствия не только для Украины и других стран Черноморского бассейна, но и для более широкого региона.

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Особое внимание докладчик от Украины обратил на грубое нарушение прав и свобод человека в Крыму, незаконный призыв граждан Украины в российскую армию, притеснения крымскотатарского национального меньшинства, незаконное заключение граждан Украины и другие тяжкие преступления государства-оккупанта в Крыму.

Делегации выразили глубокую обеспокоенность в связи с угрожающей ситуации по безопасности в Азово-Черноморском регионе и за его пределами.

Участники заседания призвали Россию предоставить беспрепятственный доступ международным организациям на оккупированный Крымский полуостров для получения достоверной информации о политике безопасности и гуманитарной ситуации на полуострове.

Они также обсудили пути усиления мониторинговой деятельности СММ ОБСЕ по отслеживанию ситуации с препятствием судоходства в Азовском море и его экономических, социальных последствий для прибрежных районов Украины. Важным является информирование со стороны Миссии о незаконной милитаризации временно оккупированного Крымского полуострова, в частности проведение там военных учений.

Отчеты Миссии должны также отражать последствия такой политики государства-агрессора для окружающей среды, здоровья и безопасности людей, проживающих в близлежащих районах.

Партнеры Украины четко подчеркнули, что активизация военной деятельности НАТО в Черном море является прямым следствием агрессии России против Грузии и Украины. Они заверили украинскую и грузинскую стороны в намерении продолжать тесное сотрудничество.