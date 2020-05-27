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Новости Блокада Азовского моря
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Украина впервые вынесла на обсуждение форума по безопасности ОБСЕ ситуацию в Азово-Черноморском регионе, - МИД

Украина впервые вынесла на обсуждение форума по безопасности ОБСЕ ситуацию в Азово-Черноморском регионе, - МИД

Ситуация в Азово-Черноморском регионе впервые вынесена на обсуждение Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок, комментируя ход онлайн заседания Форума под председательством Украины, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Украинское председательство впервые вынесло на комплексное обсуждение Форума ситуацию в Азово-Черноморском регионе", - заявил Божок.

Докладчиком от Украины на мероприятии был Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич. Он рассказал о продолжающихся нарушениях Россией основополагающих принципов и норм ОБСЕ и международного права. Государство-агрессор продолжает незаконную оккупацию Автономной Республики Крым и г. Севастополь, что сопровождается растущей милитаризацией полуострова и прилегающих территориальных вод.

Представитель Украины отметил, что Россия под надуманными предлогами препятствует судоходству в Азово-Черноморском регионе, что является нарушением норм международного морского права. Продолжается интенсивная милитаризация Азовского моря. Такая деструктивная политика РФ несет негативные последствия не только для Украины и других стран Черноморского бассейна, но и для более широкого региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ожидает решения трибунала в деле о захвате Россией украинских моряков и кораблей в начале 2023 года, - Енин. ВИДЕО

Особое внимание докладчик от Украины обратил на грубое нарушение прав и свобод человека в Крыму, незаконный призыв граждан Украины в российскую армию, притеснения крымскотатарского национального меньшинства, незаконное заключение граждан Украины и другие тяжкие преступления государства-оккупанта в Крыму.

Делегации выразили глубокую обеспокоенность в связи с угрожающей ситуации по безопасности в Азово-Черноморском регионе и за его пределами.

Участники заседания призвали Россию предоставить беспрепятственный доступ международным организациям на оккупированный Крымский полуостров для получения достоверной информации о политике безопасности и гуманитарной ситуации на полуострове.

Они также обсудили пути усиления мониторинговой деятельности СММ ОБСЕ по отслеживанию ситуации с препятствием судоходства в Азовском море и его экономических, социальных последствий для прибрежных районов Украины. Важным является информирование со стороны Миссии о незаконной милитаризации временно оккупированного Крымского полуострова, в частности проведение там военных учений.

Отчеты Миссии должны также отражать последствия такой политики государства-агрессора для окружающей среды, здоровья и безопасности людей, проживающих в близлежащих районах.

Партнеры Украины четко подчеркнули, что активизация военной деятельности НАТО в Черном море является прямым следствием агрессии России против Грузии и Украины. Они заверили украинскую и грузинскую стороны в намерении продолжать тесное сотрудничество.

Автор: 

Азовское море (1603) ОБСЕ (4870) Божок (62) Кориневич Антон (91)


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Топ комментарии
+2
Чтобы вы делали, если бы не было решения Морского трибунала? В 2013 году, что-ли, подали?
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27.05.2020 21:57
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Або армії помогать. Да, кацап?
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27.05.2020 23:00 Ответить
ну да , Гаагский трибунал по делу захвата касапами украинских моряков прошёл ведь пять лет назад ? шизик ты брехливый , сколько можно брехать на форуме ?
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27.05.2020 22:52 Ответить
Чтобы вы делали, если бы не было решения Морского трибунала? В 2013 году, что-ли, подали?
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27.05.2020 21:57 Ответить
Это всё здорово, но почему нынешнее впервые не произошло при попареднике?
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28.05.2020 08:49 Ответить
Мне тебе свой пост вслух прочитать или какие-то буквы алфавита я за тебя выучу?
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28.05.2020 10:43 Ответить
Там нет ответа на мой вопрос, ибо для того, чтобы вынести на обсуждение Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ не требуется решение трибунала. Прочитай сначала внимательно статью и найди там знакомые буквы.
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01.06.2020 16:53 Ответить
Коротко о событии: "Делегации выразили глубокую обеспокоенность...Участники заседания призвали Россию..." Дальше можно не читать.
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27.05.2020 22:07 Ответить
Ситуация в Азово-Черноморском регионе впервые вынесена на обсуждение Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ.

Вы хотите, чтобы на этом впервые сразу вынесли и смертный приговор Пуйлу?
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28.05.2020 08:46 Ответить
 
 