При отсутствии жалоб заболевших COVID-19 россиян не будут включать в статистику, - рекомендации Минздрава РФ
Диагноз "COVID-19" для статистического учета в статистике заболеваемости должен быть выставлен в конце каждого эпизода оказания медицинской помощи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на методические рекомендации Минздрава РФ.
"Диагноз устанавливается на основании типичных жалоб, анамнеза, объективных данных и информации о дополнительных методах обследования (функциональных, инструментальных, лабораторных). В медицинской документации обязательно отражается обоснование установленного диагноза в случаях, связанных с COVID-19. При обращении в медицинскую организацию заболевание, по поводу которого пациент обратился в данном эпизоде, выбирают в качестве основного", - говорится в тексте.
Также регистрации подлежат "основное заболевание и все записанные фоновые, конкурирующие и сопутствующие заболевания". При этом "осложнения основного заболевания в статистике заболеваемости в случаях, связанных с COVID-19, не кодируются и не регистрируются". Однако "при выборе основного заболевания следует пользоваться правилом МВ1 - в качестве основного должно быть выбрано более тяжелое состояние".
"В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8 (носительство возбудителя COVID-19. - Ред.). Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются", - говорится в документе.
По данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса, в Российской Федерации выявили более 370 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, умерло почти 4 тысячи человек, выздоровели более 142 тысяч человек.
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Видео - супер. Вся суть кацапов.
Доставка полезного груза на МКС иже сегодня техникой Макса дешевле в десятки раз чем кацапскими ракетами а доставка людей в космос америкосами так вообще будет в сотни раз дешевле чем хваленым ,,Союзом,, который в своем развитии так и застрял в середине 60-тых.
"Скончалось, грубо говоря, столько-то кубов".
Мне просто тошнит от них, с 2014 г. я вообще не хочу ничего знать про это ***..
, а не государство, которое напало на Украину и уже 6 лет издевается над ней.
Может у США ядренное оружие попросить Украине, для сдерживания ненасытных кацапов.