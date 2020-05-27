При отсутствии жалоб заболевших COVID-19 россиян не будут включать в статистику, - рекомендации Минздрава РФ

Диагноз "COVID-19" для статистического учета в статистике заболеваемости должен быть выставлен в конце каждого эпизода оказания медицинской помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на методические рекомендации Минздрава РФ.

"Диагноз устанавливается на основании типичных жалоб, анамнеза, объективных данных и информации о дополнительных методах обследования (функциональных, инструментальных, лабораторных). В медицинской документации обязательно отражается обоснование установленного диагноза в случаях, связанных с COVID-19. При обращении в медицинскую организацию заболевание, по поводу которого пациент обратился в данном эпизоде, выбирают в качестве основного", - говорится в тексте.

Также регистрации подлежат "основное заболевание и все записанные фоновые, конкурирующие и сопутствующие заболевания". При этом "осложнения основного заболевания в статистике заболеваемости в случаях, связанных с COVID-19, не кодируются и не регистрируются". Однако "при выборе основного заболевания следует пользоваться правилом МВ1 - в качестве основного должно быть выбрано более тяжелое состояние".

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"В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8 (носительство возбудителя COVID-19. - Ред.). Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются", - говорится в документе.

По данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса, в Российской Федерации выявили более 370 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, умерло почти 4 тысячи человек, выздоровели более 142 тысяч человек.