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Новости Коронавирус и карантин
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При отсутствии жалоб заболевших COVID-19 россиян не будут включать в статистику, - рекомендации Минздрава РФ

При отсутствии жалоб заболевших COVID-19 россиян не будут включать в статистику, - рекомендации Минздрава РФ

Диагноз "COVID-19" для статистического учета в статистике заболеваемости должен быть выставлен в конце каждого эпизода оказания медицинской помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на методические рекомендации Минздрава РФ.

"Диагноз устанавливается на основании типичных жалоб, анамнеза, объективных данных и информации о дополнительных методах обследования (функциональных, инструментальных, лабораторных). В медицинской документации обязательно отражается обоснование установленного диагноза в случаях, связанных с COVID-19. При обращении в медицинскую организацию заболевание, по поводу которого пациент обратился в данном эпизоде, выбирают в качестве основного", - говорится в тексте.

Также регистрации подлежат "основное заболевание и все записанные фоновые, конкурирующие и сопутствующие заболевания". При этом "осложнения основного заболевания в статистике заболеваемости в случаях, связанных с COVID-19, не кодируются и не регистрируются". Однако "при выборе основного заболевания следует пользоваться правилом МВ1 - в качестве основного должно быть выбрано более тяжелое состояние".

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"В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8 (носительство возбудителя COVID-19. - Ред.). Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются", - говорится в документе.

По данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса, в Российской Федерации выявили более 370 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, умерло почти 4 тысячи человек, выздоровели более 142 тысяч человек.

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карантин (16729) россия (95308) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Пухнастий бандерівець чекає на позитивну новину.

При отсутствии жалоб заболевших COVID-19 россиян не будут включать в статистику, - рекомендации Минздрава РФ - Цензор.НЕТ 2341
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27.05.2020 22:08
+8
А що, хіба так можна ? 😷
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27.05.2020 22:04
+8
Не считать полоний ядом, записывать смерть по основным заболеваниям...
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27.05.2020 22:04
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А що, хіба так можна ? 😷
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27.05.2020 22:04 Ответить
Так треба, та кітайці з кацапами нікому не розповіли. Тіки з носійством питання, бо такого не може бути.
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27.05.2020 22:12 Ответить
Не считать полоний ядом, записывать смерть по основным заболеваниям...
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27.05.2020 22:04 Ответить
Правильно. А в статистику смертей писать "объелся поганками".
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27.05.2020 22:05 Ответить
***** надо просто засекретить потери мирного населения в мирное на масковии время
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27.05.2020 23:16 Ответить
К стати если сегодня успешно стартует пилотируемый Space X то и на пилотируемых запусках в космос на кацапии можна будет поставить жирный НОЛЬ.
Прямая трансляция запуска уже идет по адресу https://bykvu.com/ru/bukvy/segodnja-na-mks-poletjat-dvoe-astronavtov-na-korable-spacex/
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27.05.2020 22:05 Ответить
Пухнастий бандерівець чекає на позитивну новину.

При отсутствии жалоб заболевших COVID-19 россиян не будут включать в статистику, - рекомендации Минздрава РФ - Цензор.НЕТ 2341
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27.05.2020 22:08 Ответить
Первоисточник: смотрим как Илон Маск через 45 минут порвёт дупы кацапам.
https://www.spacex.com/launches/index.html
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27.05.2020 22:47 Ответить
За відсутності скарг хворих на COVID-19 росіян не включатимуть у статистику, - рекомендації МОЗ РФ - Цензор.НЕТ 7143
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27.05.2020 22:50 Ответить
https://u-news.com.ua/92180-rossijanka-zakatila-skandal-na-dache-u-soseda-i-provalilas-v-sor.html Россиянка закатила скандал на даче у соседа и провалилась в сортир

Видео - супер. Вся суть кацапов.
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27.05.2020 23:49 Ответить
Ой ***** ліл! За відсутності скарг хворих на COVID-19 росіян не включатимуть у статистику, - рекомендації МОЗ РФ - Цензор.НЕТ 5380
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27.05.2020 23:51 Ответить
Дай то Бог,если все пройдет успешно то про кацапию как космическую страну можно затыть.Пока кацапия достигнет сегодняшнего уровня Илона Макса то америкосы уже будут обживать Марс и промышленно добывать полезные ископаемые на Луне.
Доставка полезного груза на МКС иже сегодня техникой Макса дешевле в десятки раз чем кацапскими ракетами а доставка людей в космос америкосами так вообще будет в сотни раз дешевле чем хваленым ,,Союзом,, который в своем развитии так и застрял в середине 60-тых.
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27.05.2020 23:04 Ответить
Особенно прикольно смотреть, как параша свои анало-говнетные пепелацы собирает в закрытых цехах (чтобы враги не подсмотрели как правильно вертеть дырки в туалетах и пыль не попала), а Илон Маск в Бока-Чихо собирает то, что опережает кацапов уже на 100 лет прямо под открытым небом.
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27.05.2020 23:10 Ответить
Момент истинны или кранты кацапскому росскосмосу наступит мение чем через 9 минут.С Богом америкосы...
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27.05.2020 23:24 Ответить
На субботу перенесли из-за погоды...
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27.05.2020 23:26 Ответить
Жаль,но я не понял в сколько часов будет следующий старт.
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28.05.2020 00:05 Ответить
Примерно на 2-2,5 часа раньше вчерашнего (как они в репортаже сказали). Скоро уточнят.
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28.05.2020 07:27 Ответить
Черговий хій в дупу... пардон, ніж в спину кацапам postponed на суботу через сліжні погідні услів'я. Але то не принципово, почекаємо...
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27.05.2020 23:49 Ответить
Не полетел...РПЦ-шные шаманы погоду испортили
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27.05.2020 23:50 Ответить
Когда будет сегодняшняя трансляция и где ее можна будет посмотреть?
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30.05.2020 13:45 Ответить
Мне сегодня не до этого. А завтра "Динамо-Шахтёр" точно посмотрю. Буду болеть за наших, киевских. У меня нет украинских каналов как таковых. Всё, что надо, идёт на ТВ через интернет. Около 1000 каналов из разных стран.
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30.05.2020 17:03 Ответить
В таком случае рекомендую sweet.tv две недели бесплатного просмотра на шести устройствах.
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30.05.2020 17:19 Ответить
У меня здесь свои источники для просмотров. Хватает с головой, но времени мало...
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31.05.2020 10:27 Ответить
Их вообще нельзя включать в статистику, -их надо отнести к леммингам,а еще лучше к валежнику!
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27.05.2020 22:07 Ответить
І виміряти тоннами або кубометрами. Причому дуже приблизно.
"Скончалось, грубо говоря, столько-то кубов".
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27.05.2020 22:10 Ответить
А для чего вообще существует ВОЗ, если каждая страна ведет статистику по COVID-19 как ей заблагорассудится? И как потом сравнивать статистику разных стран? Хотя и не являюсь сторонником Трампа, но согласен с ним в том, что в настоящем виде ВОЗ - абсолютно бесполезное и бесхребетное сборище высокооплачиваемых чиновников.
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27.05.2020 22:12 Ответить
а тех кто будет жаловаться - вывозить за 101 км на лечение-излечение (свежий воздух, бензопила "дружба" и сплоченный коллектив, диетическая низкокаллорийная пища и родниковая вода.. плюс бесплатная охрана и полулюкс-номера...)
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27.05.2020 22:15 Ответить
На фото - настоящий герой, благодаря которому в России от коронавируса умирает в 10 раз меньше людей, чем в той же Европе, Азии или США. Это глава Росстата Павел Малков. Помните своих героев.При отсутствии жалоб заболевших COVID-19 россиян не будут включать в статистику, - рекомендации Минздрава РФ - Цензор.НЕТ 7674
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27.05.2020 22:34 Ответить
За відсутності скарг хворих на COVID-19 росіян не включатимуть у статистику, - рекомендації МОЗ РФ - Цензор.НЕТ 8564
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27.05.2020 22:39 Ответить
Я в РФ живу? На кой иглесиаса мне это?
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27.05.2020 22:43 Ответить
Сдохните все ватины !
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27.05.2020 22:43 Ответить
А на хрена новости эРэФии в Украине.
Мне просто тошнит от них, с 2014 г. я вообще не хочу ничего знать про это ***..
, а не государство, которое напало на Украину и уже 6 лет издевается над ней.
Может у США ядренное оружие попросить Украине, для сдерживания ненасытных кацапов.
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27.05.2020 22:54 Ответить
Правильно было бы написать " асимптоматических".
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27.05.2020 22:58 Ответить
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28.05.2020 07:06 Ответить
При отсутствии жалоб заболевших COVID-19 россиян не будут включать в статистику, а при наличии исключать из числа живых.
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28.05.2020 09:08 Ответить
 
 