Разумков о легализации игорного бизнеса: Законопроект нуждается в доработке, идут горячие дискуссии
Законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении на следующей неделе, поскольку еще нуждается в доработке.
Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
На вопрос, будет ли на следующей неделе рассматриваться законопроект об игорном бизнесе, спикер ответил: "Я думаю, что на следующей неделе еще нет. Трудно сейчас до конца ответить, потому что он нуждается в доработке. Сегодня вы видите горячие дискуссии - они идут и в обществе, и среди наших коллег ".
По словам Разумкова, "чрезмерная зарегулированность" в законопроекте не может способствовать эффективности.
"Есть спорные моменты - я с этими предложениями тоже согласен ... Потому что чрезмерная зарегулированность всегда мешает эффективности процесса. Это не означает, что должна быть вседозволенность, но работа должна быть эффективной, быстрой и качественной. Чем меньше барьеров, тем возможностей будет больше. Но как только будет готов, будем выносить в зал этот законопроект ", - отметил Председатель ВР.
Напоминаем, Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о легализации игорного бизнеса 16 января 2020 г. Его поддержали 260 народных депутатов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Только госсектор может наполнить бюджет Украины, а не какая-то шваль подмявшая под себя все. С шестого места по ВВП на последнее и не только в Европе. ВДУМАЙТЕСЬ!!!
Зараз треба освітлювати головне: Ілон Маск вичавує рашу з космосу.
Як співала колись Вєрка Сєрдючка: "Раша, гудбай".
Запрошую:
https://www.youtube.com/watch?v=Aymrnzianf0
😂😂
Если больше- совковая лопата сбить"корону" паамаагаєт..по бестолковке..
😷
Интересно, чей?!
А Тимошенко в свое время здорово прищучила игровой бизнес и таможне досталось здорово, а мамочкам какие деньги платили, возраст пенсионный не подымала. Ешьте теперь только не подавитесь, гниды безмозглые.
Михо сказал Зеле, тот дал заднюю. Вообще есть надежда на простые решения. В этом болоте мало людей которые могут что-то реально сделать.
Будь вы прокляты, твари!!!
Ведь доведете же народ Украины.