Разумков о легализации игорного бизнеса: Законопроект нуждается в доработке, идут горячие дискуссии

Законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении на следующей неделе, поскольку еще нуждается в доработке.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На вопрос, будет ли на следующей неделе рассматриваться законопроект об игорном бизнесе, спикер ответил: "Я думаю, что на следующей неделе еще нет. Трудно сейчас до конца ответить, потому что он нуждается в доработке. Сегодня вы видите горячие дискуссии - они идут и в обществе, и среди наших коллег ".

По словам Разумкова, "чрезмерная зарегулированность" в законопроекте не может способствовать эффективности.

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"Есть спорные моменты - я с этими предложениями тоже согласен ... Потому что чрезмерная зарегулированность всегда мешает эффективности процесса. Это не означает, что должна быть вседозволенность, но работа должна быть эффективной, быстрой и качественной. Чем меньше барьеров, тем возможностей будет больше. Но как только будет готов, будем выносить в зал этот законопроект ", - отметил Председатель ВР.

Напоминаем, Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о легализации игорного бизнеса 16 января 2020 г. Его поддержали 260 народных депутатов.

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