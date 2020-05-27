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Разумков о легализации игорного бизнеса: Законопроект нуждается в доработке, идут горячие дискуссии

Разумков о легализации игорного бизнеса: Законопроект нуждается в доработке, идут горячие дискуссии

Законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении на следующей неделе, поскольку еще нуждается в доработке.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На вопрос, будет ли на следующей неделе рассматриваться законопроект об игорном бизнесе, спикер ответил: "Я думаю, что на следующей неделе еще нет. Трудно сейчас до конца ответить, потому что он нуждается в доработке. Сегодня вы видите горячие дискуссии - они идут и в обществе, и среди наших коллег ".

По словам Разумкова, "чрезмерная зарегулированность" в законопроекте не может способствовать эффективности.

Смотрите: Саакашвили: Игорный бизнес надо легализовать без изобретения "кормушек", иначе бюджет получит "дырку от бублика". ВИДЕО

"Есть спорные моменты - я с этими предложениями тоже согласен ... Потому что чрезмерная зарегулированность всегда мешает эффективности процесса. Это не означает, что должна быть вседозволенность, но работа должна быть эффективной, быстрой и качественной. Чем меньше барьеров, тем возможностей будет больше. Но как только будет готов, будем выносить в зал этот законопроект ", - отметил Председатель ВР.

Напоминаем, Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о легализации игорного бизнеса 16 января 2020 г. Его поддержали 260 народных депутатов.

Также читайте: Законопроект о легализации игорного бизнеса планируем принять до конца мая, - "слуга народа" Арахамия

Автор: 

игорный бизнес (408) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+13
Разумков о легализации игорного бизнеса: Законопроект нуждается в доработке, идут горячие дискуссии - Цензор.НЕТ 3275
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27.05.2020 22:07
+6
О чем хоть дискутируют?Кто крышевать будет?
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27.05.2020 22:14
+5
Да легализуйте сразу уже наркоманию, разделите области между ахметкой, коломойшей, порохом, пинчуком и теми кого я не знаю по имени, и пусть барыжат крокодилом и анашой среди народонаселения, один хрен у людей остается денег только на еду, отобрать их можно только силой, или подсадив на иглу. Точняк, помимо легализации, нужно в школах ввести уроки наркотического воспитания, и принудительно вводить первую бесплатную дозу. А то ж экономика загнется, прибыли упадут, дефолты один за другим, экономика важнее народа, это ж всем ясно.
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27.05.2020 22:16
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Разумков о легализации игорного бизнеса: Законопроект нуждается в доработке, идут горячие дискуссии - Цензор.НЕТ 3275
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27.05.2020 22:07 Ответить
Неужели вы ничего не можете придумать?
Только госсектор может наполнить бюджет Украины, а не какая-то шваль подмявшая под себя все. С шестого места по ВВП на последнее и не только в Европе. ВДУМАЙТЕСЬ!!!
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27.05.2020 22:12 Ответить
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27.05.2020 22:18 Ответить
Чем недоволен? Или неправда?
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27.05.2020 22:20 Ответить
Да этот идиот всем подзатыльники раздает. Такой у него образ. Мне уже штук 50 таких картинок отправил
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27.05.2020 22:50 Ответить
Не обижайте Йулю. Останетесь без 5 копеек.
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27.05.2020 22:54 Ответить
О чем хоть дискутируют?Кто крышевать будет?
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27.05.2020 22:14 Ответить
этот закон продвигает отмывание грязных денег через онлайн казино , спецом накатали 70 листов , чтобы никто не успел разобраться в деталях , но удалось разобраться и заблокировать эту гадость
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27.05.2020 22:15 Ответить
На крови игроманов хотят зарабатывать. На короне уже наши олигархи и мировой олигархат заработали 1,5 триллиона долларов, надо еще на игорном бизнесе.А что ждать от зеленых, за год ни одного нормального закона.
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27.05.2020 22:49 Ответить
Да легализуйте сразу уже наркоманию, разделите области между ахметкой, коломойшей, порохом, пинчуком и теми кого я не знаю по имени, и пусть барыжат крокодилом и анашой среди народонаселения, один хрен у людей остается денег только на еду, отобрать их можно только силой, или подсадив на иглу. Точняк, помимо легализации, нужно в школах ввести уроки наркотического воспитания, и принудительно вводить первую бесплатную дозу. А то ж экономика загнется, прибыли упадут, дефолты один за другим, экономика важнее народа, это ж всем ясно.
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27.05.2020 22:16 Ответить
Цензор, вимикай офтопні теми.
Зараз треба освітлювати головне: Ілон Маск вичавує рашу з космосу.
Як співала колись Вєрка Сєрдючка: "Раша, гудбай".
Запрошую:
https://www.youtube.com/watch?v=Aymrnzianf0
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27.05.2020 22:19 Ответить
Изздєєєваєєєшся??
😂😂
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27.05.2020 22:25 Ответить
Іздєваєтся Ілон Маск. Особливо над Рогозіним...
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27.05.2020 22:32 Ответить
Спасибо! Интересно.
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27.05.2020 22:34 Ответить
Температуру меряйте..
Если больше- совковая лопата сбить"корону" паамаагаєт..по бестолковке..
😷
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27.05.2020 22:23 Ответить
чрезмерная зарегулированность мешает на кон сфинктеры зелёные поставить...
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27.05.2020 22:30 Ответить
так это ж ЗРАДАААААААААААААА!!!!!!!
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27.05.2020 22:33 Ответить
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27.05.2020 22:45 Ответить
Скорее врядли легализуют. Там сурово очень стоят за спиной. Поздно просто. Мимо бюджета столько утекло. Тут только между Одессой и Измаилом 10 кв. км отдать 50/50 иностранному инвестору, что бы Лас-Вегас открыли и зону Дюти-фри типа там же. Тогда в конкуренции с таким высоким классом сами сдохнут базарные интернет-клубы и крыша их. А ещё в тех местах столько же отдать под базу ВМС США. Пусть Окинаву-2 построят. Крым заржавеет весь включая баркасы и яхты в Балаклаве что кгб себе за 20 лет накупило. Шутка!
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27.05.2020 22:36 Ответить
Дерибан продолжается !
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27.05.2020 22:39 Ответить
а тебе и крошки не достанется
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27.05.2020 22:48 Ответить
А мне и не надо я достаточно зарабатываю
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28.05.2020 22:18 Ответить
Ото бюджет после дискуссий взлетит!
Интересно, чей?!
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27.05.2020 22:41 Ответить
разумков, чючєло, а з приводу що економіка країни в жоп... гарячих дискусій нема?
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27.05.2020 22:42 Ответить
кухарка, ты хочешь давать советы по управлению Государством?
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27.05.2020 22:49 Ответить
Нужно сначала закрыть нелегальный, посадить нарушителей. А потом только легализировать и давать лицензию только кристально чистым людям, без связи с криминалом, политикой, и силовиками.
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27.05.2020 22:44 Ответить
Предлагаешь не открывать)
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27.05.2020 22:50 Ответить
Та лучше не открывать. Всё равно у нас ничего нормального не сделают на данном этапе. Особенно зелёные.
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27.05.2020 22:55 Ответить
замечаю,как начинают приводить в порядок законсервированные игорные рыгаловки - значит,дело на мази..
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27.05.2020 22:44 Ответить
Зрада!!!!!!!
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27.05.2020 22:48 Ответить
Конченные! Какие такие дискуссии?
А Тимошенко в свое время здорово прищучила игровой бизнес и таможне досталось здорово, а мамочкам какие деньги платили, возраст пенсионный не подымала. Ешьте теперь только не подавитесь, гниды безмозглые.
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27.05.2020 22:48 Ответить
начала она вообще с плюс 4 млрд. долларов, просто забрав и перепродав. ВОт то сила, Михо, Пальчевский
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27.05.2020 22:51 Ответить
Михо остановил, в интервью сказал что этот закон 30-40 млн. долларов принесёт, а нужно 400
Михо сказал Зеле, тот дал заднюю. Вообще есть надежда на простые решения. В этом болоте мало людей которые могут что-то реально сделать.
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27.05.2020 22:49 Ответить
Разумков про легалізацію грального бізнесу: Законопроєкт потребує доопрацювання, тривають гарячі дискусії - Цензор.НЕТ 8798
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27.05.2020 22:54 Ответить
Вчера умер миллиардер и король мирового игорного бизнеса Стэнли Хо.
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27.05.2020 22:58 Ответить
В АДу его заждались уже, как и всех остальных "деловых".
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27.05.2020 23:15 Ответить
А если он церковь построил
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28.05.2020 08:33 Ответить
Пока не отменили карантин надо срочно принимать закон об игровом бизнесе, так необходимом народу Украины.
Будь вы прокляты, твари!!!
Ведь доведете же народ Украины.
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27.05.2020 23:10 Ответить
цікаво коли??
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27.05.2020 23:36 Ответить
Игорный бизнес как и проституция вечен... Сколько люди живут, столько и лезут в эти соблазны. Само собой туда же и лезет мафия. И если влада чешет типа решают, совещаются и прочее- это пока не подерибанили кому и сколько. Эти сферы неубиваемы никак, никем и никогда.Но я к тому, что если летят заявы типа "думаем, решаем" то это следует понимать что мафиози уже полностью во владе и уже шустрят, и в кибитку не ходи...
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27.05.2020 23:52 Ответить
Мало, і не всім позолтили зеленню руку, от і загальмувало.
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28.05.2020 06:40 Ответить
Что-то начинают напрягать эти "горячие и тяжелые" дискусии по второму гражданству, языку, а теперь и по игорному бизнесу.
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28.05.2020 06:44 Ответить
А что там с проституцией?
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28.05.2020 08:19 Ответить
Дискусія хто кому має заносити
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28.05.2020 10:38 Ответить
 
 