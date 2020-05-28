Порошенко повторно вызвали в ГБР на допрос по двум производствам на 29 мая. Его адвокаты заявили, что вызов с помощью "видосиков" - незаконный

Пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко вызвали в Государственное бюро расследований для допроса и в качестве свидетеля по двум уголовным производствам (перемещение через госграницу с сокрытием от таможенного контроля коллекции картин и незаконное использование техсредств получения информации) на 11.00 и 12.00 29 мая. В свою очередь, адвокаты пятого президента заявили, что допроса не будет, поскольку вызовы на допрос с помощью "видосиков на сайте" не предусмотрены законом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте ГБР.

"В связи с неявкой 26 мая 2020 года, в соответствии с требованиями ст.133, 135 УПК Украины Порошенко П.А. повторно вызывается в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 11.00 29 мая 2020 в уголовном производстве № 42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников", – говорится в повестке, опубликованной на сайте ГБР в среду вечером.

Кроме этого, Порошенко вызывается в ГБР в 12.00 29 мая 2020 для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 62020000000000456, по "факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам".

В Бюро подчеркнули, что "явка обязательна".

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В свою очередь, как передает пресс-служба "ЕС", адвокаты Петра Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань заявили, что обыск, который состоялся 25 мая в Музее Гончара - незаконный, это подтверждается решением суда. Они также сообщили, что допрос 29 мая не состоится, поскольку вызовы в формате "видосикив" на сайте ГБР не предусмотрены Уголовно-процессуальным кодексом Украины.

"25 мая прошел всем известный обыск в помещении музея Гончара. Обыск был грубым, сломали двери, применили силу к депутатам, журналистам, блогерам. Установили слежку за директором музея, помещением музея. И все это было сделано под тем предлогом, что было необходимо провести обыск срочно. То есть без решения суда. Что значит для следователей немедленно такое решение суда получить, чтобы суд одобрил то, что они сделали. Как нам стало сегодня известно, суд отказал ГБР в принятии такого решения. Обыск признан незаконным. Все, что было сделано в ходе этого обыска - арест имущества, арест картин, все процессуальные действия, вся информация, которая была получена и скопирована - все это незаконно", - сообщил адвокат Илья Новиков.

"Возникает основание для немедленного увольнения тех должностных лиц, которые принимали эти решения, выполняли эти решения, уволить их, я считаю, необходимо просто завтра. Президент Зеленский имеет полную возможность по служебной линии выяснить, кто эти люди, и кроме увольнения они должны быть привлечены к уголовной ответственности. Все видели этот "беспредел". Это было очень хорошо задокументировано. Даже Печерский суд не смог такое "проглотить", - отметил Илья Новиков.

"На завтрашнее число, на 29 мая ГБР хотело вызвать Порошенко на допрос по этому делу. Этого допроса не будет по той причине, что следователи ГБР не смогли с соблюдением закона вручить повестки. Они пытались ввести в Украину такую ​​практику, чтобы вручение повестки можно заменить вывешиванием "видосика" на сайте ГБР с тем, чтобы считать это надлежащим уведомлением свидетеля. Этого не будет. Петр Порошенко определенно не будет рассматривать это как законный способ вызова на допрос в качестве свидетеля, эта практика не должна быть введена в Украине. Ни относительно Порошенко, ни относительно любого другого человека. Если свидетели хотят, чтобы к ним появлялись на допрос свидетели - пожалуйста, вручайте повестки с соблюдением закона", - убежден Новиков.

"Тот самый" видосик "появился на сайте вчера 27 мая, возможно, это и был ответ, поскольку вчера уже и было упомянуто решение суда. И это возможно была реакция. То есть вместо того, чтобы немедленно привлечь к ответственности правонарушителей, следственных и оперативных работников, устроили это ужасное серьезное нарушение закона, за которое они должны быть привлечены - не просто уволены, а привлечены к уголовной ответственности. Вместо того, чтобы провести расследование и привлечь их к ответственности, опубликовали очередной незаконный видосик, который должен, по мнению служащих ГБР, заменить предусмотренные нормами УПК вызовы к следователю", - убежден адвокат Игорь Головань.

"УПК предусматривает, что повестка должна быть вручена за три дня до даты явки на допрос. При этом при этом КПК четко устанавливает, что при расчете этого срока первый день не учитывается. Поэтому если человека вызывают, например, на 29 мая, повестка должна быть вручена не позднее чем 25 мая. А мы знаем, что все эти противозаконные действия начались только вчера. Напомню, что в Украине все еще действует Конституция, согласно Конституции государственные органы должны действовать четко и в порядке, предусмотренном Конституцией и законами. А никто из граждан не может быть принужден выполнять требования, которые не основаны на нормах закона", - отметил Головань.

"Поэтому мы требуем немедленного привлечения к ответственности тех, кто нарушил закон и устроил незаконный обыск в музее, а во-вторых требуем прекратить нарушение УПК при осуществлении вызовов на допросы. И это касается вообще всех граждан Украины. Мы требуем, чтобы ГБР прекратило эту незаконную практику", - отметил Игорь Головань.