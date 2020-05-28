Порошенко повторно вызвали в ГБР на допрос по двум производствам на 29 мая. Его адвокаты заявили, что вызов с помощью "видосиков" - незаконный
Пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко вызвали в Государственное бюро расследований для допроса и в качестве свидетеля по двум уголовным производствам (перемещение через госграницу с сокрытием от таможенного контроля коллекции картин и незаконное использование техсредств получения информации) на 11.00 и 12.00 29 мая. В свою очередь, адвокаты пятого президента заявили, что допроса не будет, поскольку вызовы на допрос с помощью "видосиков на сайте" не предусмотрены законом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте ГБР.
"В связи с неявкой 26 мая 2020 года, в соответствии с требованиями ст.133, 135 УПК Украины Порошенко П.А. повторно вызывается в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 11.00 29 мая 2020 в уголовном производстве № 42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников", – говорится в повестке, опубликованной на сайте ГБР в среду вечером.
Кроме этого, Порошенко вызывается в ГБР в 12.00 29 мая 2020 для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 62020000000000456, по "факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам".
В Бюро подчеркнули, что "явка обязательна".
В свою очередь, как передает пресс-служба "ЕС", адвокаты Петра Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань заявили, что обыск, который состоялся 25 мая в Музее Гончара - незаконный, это подтверждается решением суда. Они также сообщили, что допрос 29 мая не состоится, поскольку вызовы в формате "видосикив" на сайте ГБР не предусмотрены Уголовно-процессуальным кодексом Украины.
"25 мая прошел всем известный обыск в помещении музея Гончара. Обыск был грубым, сломали двери, применили силу к депутатам, журналистам, блогерам. Установили слежку за директором музея, помещением музея. И все это было сделано под тем предлогом, что было необходимо провести обыск срочно. То есть без решения суда. Что значит для следователей немедленно такое решение суда получить, чтобы суд одобрил то, что они сделали. Как нам стало сегодня известно, суд отказал ГБР в принятии такого решения. Обыск признан незаконным. Все, что было сделано в ходе этого обыска - арест имущества, арест картин, все процессуальные действия, вся информация, которая была получена и скопирована - все это незаконно", - сообщил адвокат Илья Новиков.
"Возникает основание для немедленного увольнения тех должностных лиц, которые принимали эти решения, выполняли эти решения, уволить их, я считаю, необходимо просто завтра. Президент Зеленский имеет полную возможность по служебной линии выяснить, кто эти люди, и кроме увольнения они должны быть привлечены к уголовной ответственности. Все видели этот "беспредел". Это было очень хорошо задокументировано. Даже Печерский суд не смог такое "проглотить", - отметил Илья Новиков.
"На завтрашнее число, на 29 мая ГБР хотело вызвать Порошенко на допрос по этому делу. Этого допроса не будет по той причине, что следователи ГБР не смогли с соблюдением закона вручить повестки. Они пытались ввести в Украину такую практику, чтобы вручение повестки можно заменить вывешиванием "видосика" на сайте ГБР с тем, чтобы считать это надлежащим уведомлением свидетеля. Этого не будет. Петр Порошенко определенно не будет рассматривать это как законный способ вызова на допрос в качестве свидетеля, эта практика не должна быть введена в Украине. Ни относительно Порошенко, ни относительно любого другого человека. Если свидетели хотят, чтобы к ним появлялись на допрос свидетели - пожалуйста, вручайте повестки с соблюдением закона", - убежден Новиков.
"Тот самый" видосик "появился на сайте вчера 27 мая, возможно, это и был ответ, поскольку вчера уже и было упомянуто решение суда. И это возможно была реакция. То есть вместо того, чтобы немедленно привлечь к ответственности правонарушителей, следственных и оперативных работников, устроили это ужасное серьезное нарушение закона, за которое они должны быть привлечены - не просто уволены, а привлечены к уголовной ответственности. Вместо того, чтобы провести расследование и привлечь их к ответственности, опубликовали очередной незаконный видосик, который должен, по мнению служащих ГБР, заменить предусмотренные нормами УПК вызовы к следователю", - убежден адвокат Игорь Головань.
"УПК предусматривает, что повестка должна быть вручена за три дня до даты явки на допрос. При этом при этом КПК четко устанавливает, что при расчете этого срока первый день не учитывается. Поэтому если человека вызывают, например, на 29 мая, повестка должна быть вручена не позднее чем 25 мая. А мы знаем, что все эти противозаконные действия начались только вчера. Напомню, что в Украине все еще действует Конституция, согласно Конституции государственные органы должны действовать четко и в порядке, предусмотренном Конституцией и законами. А никто из граждан не может быть принужден выполнять требования, которые не основаны на нормах закона", - отметил Головань.
"Поэтому мы требуем немедленного привлечения к ответственности тех, кто нарушил закон и устроил незаконный обыск в музее, а во-вторых требуем прекратить нарушение УПК при осуществлении вызовов на допросы. И это касается вообще всех граждан Украины. Мы требуем, чтобы ГБР прекратило эту незаконную практику", - отметил Игорь Головань.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Батраки сивочолого нагадують хвойд і комуняк - у одних нема принципів, другі безсоромно весь час брешуть вам у вічі.Безпринципним та брехливим запроданцям олігархату більше довіри в українського народу немає. Довіра- до чесних національних патріотів!
Чому на англомовній версії сайту немає коментарів? Бо хвойди запроданці олігархату потопили б демократичний сайт Бутусова.З цього виходить-демократії в Україні не існує-є дикий неофеодалізм.
От человека до обезьяны короткий шаг,этот шаг кацапские холопы, похоже,уже сделали.Но вот следующий шаг-как до рассейской глубинки с медведями-не потому что далеко как до Марса,а потому,что там жизни нет.
Зебілів тут раз-два і все. І то в них доросла "ломка".
"Сотрудники ГБР явились около 13:30. Один из них показал свое удостоверение директору музея Петру Ивановичу Гончару и представился следователем. Он предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин семьи Порошенко. И попросил написать от руки расписку о получении этого постановления и об уголовной ответственности за незаконные действия с этой коллекцией", - сказано в сообщении.==== хех .."Нету у вас методов против Кости Сапрыкина"(с) ?
========
Он предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин
Браво.
Перший такий явний сигнал - колективний лист колишніх американських послів в Україні. Підписали всі, хто тільки міг - за винятком другого посла Вільяма Міллера і восьмого посла Джеффрі Пайєтта, що працює зараз очільником американського дипломатичного представництва в Греції.
Не потрібно тішити себе ілюзіями, що це - лист відставників, які просто хочуть нагадати про себе. Американські посли, навіть і у відставці - люди системи. І це дуже різні люди, з різними зв'язками у американських політичних колах. Когось призначали президенти-республіканці, когось - демократи. Для когось посада посла в Україні була вінцем дипломатичної кар'єри, а для когось - одним з етапів. І вплив такої людини - ну, наприклад, Джона Тефта, який до посольства у Києві керував диппредставництвами у Литві та Грузії, а з української столиці вирушив до Москви - не визначається перебуванням в Україні.
Поставити свої підписи під спільною заявою настільки різних людей могло змусити тільки одне - чітке розуміння загрози для американо-українських відносин, загрози для самої України і американських інтересів у регіоні. І чітке розуміння настроїв у американському істеблішменті. Не настроїв у якомусь окремому його сегменті, а настроїв загалом. І те, що самому президенту Дональду Трампу або комусь із його родичів може і сподобатися історія із розмовами Порошенка і Байдена, нічого не змінює. У США все визначає саме система, а не чиясь сім'я або чиясь примха. Навіть якщо це примха голови держави і навіть якщо це його сім'я.
І коли досвідчені дипломати стверджують, що їх "вражають спроби втягнути Україну у внутрішні політичні процеси в Америці у контексті майбутніх виборів президента США в 2020 році. Ці зусилля сприяють помилковому і токсичному наративу, який не має підстави в реальності американо-українських відносин, може послабити відносини між США і Україною та внести розкол між двома країнами. Це не відповідає інтересам жодної з країн", - так це не їхня особиста думка.
Це - позиція держави.
Залишилося тільки зрозуміти, чи здатний офіс Володимира Зеленського вловлювати сигнали з Вашингтону хоча б тоді, коли ці сигнали передаються відкритим текстом, вже без всяких еківоків і кулуарних дзвінків. Якщо розуміння не буде, у наших відносинах з США виникнуть серйозні проблеми, вирішувати які доведеться вже спадкоємцю Володимира Зеленського.
https://espreso.tv/tag/vitaliy_portnykov Віталій Портников , - блог https://espreso.tv/article/2020/05/27/vitaliy_portnykov_amerykanci_pereyshly_do_vidkrytykh_sygnaliv Американці перейшли до відкритих сигналів
Украинский журнал Forbes оценил состояние пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко, оно составляет $1,4 млрд. Об этом пишет российская редакция Forbes, ссылаясь на первый номер журнала "Forbes Украина", который сегодня вышел в печать.
Как сообщается в журнале, Порошенко занял третье место среди украинских миллиардеров.
Кому війна...
28.05.20 13:42https://censor.net/news/3198565/ukrainskiyi_forbes_vpervye_s_2016_goda_sostavil_reyiting_100_bogateyishih_ukraintsev
Але там в коментах (як зараз пригадую - Алла Новосад) тикнули зебілів мордою в те, що це не той американський форбс, який несе відповідальність за свої дочки. Тобто, це курченківський форбс, який набрехав, як тільки міг.
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 7 июля 2014 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B МВД Украины объявило в розыск судью Родиона Киреева. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 375 (Постановление судьей (судьями) заведомо не правосудного приговора, решения, определения или постановления) Уголовного кодекса Украины, по которой ему может грозить до 8 лет лишения свободы. По данным МВД, он исчез из поля зрения киевских правоохранителей 2 июляhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] .
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 5 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2015 года Верховная Рада Украины дала согласие на арест Родиона Киреева, решение поддержали 297 депутатов. По некоторым данным, он скрывается в Крымуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] .
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 5 ноября 2015 года Высший совет юстиции Украины принял решение о внесении представления об увольнении за нарушение присяги Родиона Киреева с должности судьи Печерского районного суда города Киеваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] . https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 18 января https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2016 года указом Президента Украины Петра Порошенко Киреев был уволенhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15] . Киреев обжаловал увольнение в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Высшем административном суде Украины , https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 2 марта 2016 года в удовлетворении требований было отказаноhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-16 [16] .
В 2018 году стало известно, что Киреев зарегистрирован как адвокат в реестре адвокатской палаты Москвыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17] .
Зараз Президентом є порядна людина.
Ага. Сокрыл путём выставления в музее.
Этим идиоты даже бумагу гладко написать не могут!