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Порошенко повторно вызвали в ГБР на допрос по двум производствам на 29 мая. Его адвокаты заявили, что вызов с помощью "видосиков" - незаконный

Порошенко повторно вызвали в ГБР на допрос по двум производствам на 29 мая. Его адвокаты заявили, что вызов с помощью

Пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко вызвали в Государственное бюро расследований для допроса и в качестве свидетеля по двум уголовным производствам (перемещение через госграницу с сокрытием от таможенного контроля коллекции картин и незаконное использование техсредств получения информации) на 11.00 и 12.00 29 мая. В свою очередь, адвокаты пятого президента заявили, что допроса не будет, поскольку вызовы на допрос с помощью "видосиков на сайте" не предусмотрены законом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте ГБР. 

"В связи с неявкой 26 мая 2020 года, в соответствии с требованиями ст.133, 135 УПК Украины Порошенко П.А. повторно вызывается в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 11.00 29 мая 2020 в уголовном производстве № 42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников", – говорится в повестке, опубликованной на сайте ГБР в среду вечером.

Кроме этого, Порошенко вызывается в ГБР в 12.00 29 мая 2020 для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 62020000000000456, по "факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам".

В Бюро подчеркнули, что "явка обязательна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из СМИ узнали, что Порошенко там, и работники бюро поехали вручать ему повестку на допрос, - заявление ГБР о событиях в музее Гончара. ВИДЕО

 В свою очередь, как передает пресс-служба "ЕС", адвокаты Петра Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань заявили, что обыск, который состоялся 25 мая в Музее Гончара - незаконный, это подтверждается решением суда. Они также сообщили, что допрос 29 мая не состоится, поскольку вызовы в формате "видосикив" на сайте ГБР не предусмотрены Уголовно-процессуальным кодексом Украины.

"25 мая прошел всем известный обыск в помещении музея Гончара. Обыск был грубым, сломали двери, применили силу к депутатам, журналистам, блогерам. Установили слежку за директором музея, помещением музея. И все это было сделано под тем предлогом, что было необходимо провести обыск срочно. То есть без решения суда. Что значит для следователей немедленно такое решение суда получить, чтобы суд одобрил то, что они сделали. Как нам стало сегодня известно, суд отказал ГБР в принятии такого решения. Обыск признан незаконным. Все, что было сделано в ходе этого обыска - арест имущества, арест картин, все процессуальные действия, вся информация, которая была получена и скопирована - все это незаконно", - сообщил адвокат Илья Новиков.

"Возникает основание для немедленного увольнения тех должностных лиц, которые принимали эти решения, выполняли эти решения, уволить их, я считаю, необходимо просто завтра. Президент Зеленский имеет полную возможность по служебной линии выяснить, кто эти люди, и кроме увольнения они должны быть привлечены к уголовной ответственности. Все видели этот "беспредел". Это было очень хорошо задокументировано. Даже Печерский суд не смог такое "проглотить", - отметил Илья Новиков.

"На завтрашнее число, на 29 мая ГБР хотело вызвать Порошенко на допрос по этому делу. Этого допроса не будет по той причине, что следователи ГБР не смогли с соблюдением закона вручить повестки. Они пытались ввести в Украину такую ​​практику, чтобы вручение повестки можно заменить вывешиванием "видосика" на сайте ГБР с тем, чтобы считать это надлежащим уведомлением свидетеля. Этого не будет. Петр Порошенко определенно не будет рассматривать это как законный способ вызова на допрос в качестве свидетеля, эта практика не должна быть введена в Украине. Ни относительно Порошенко, ни относительно любого другого человека. Если свидетели хотят, чтобы к ним появлялись на допрос свидетели - пожалуйста, вручайте повестки с соблюдением закона", - убежден Новиков.

"Тот самый" видосик "появился на сайте вчера 27 мая, возможно, это и был ответ, поскольку вчера уже и было упомянуто решение суда. И это возможно была реакция. То есть вместо того, чтобы немедленно привлечь к ответственности правонарушителей, следственных и оперативных работников, устроили это ужасное серьезное нарушение закона, за которое они должны быть привлечены - не просто уволены, а привлечены к уголовной ответственности. Вместо того, чтобы провести расследование и привлечь их к ответственности, опубликовали очередной незаконный видосик, который должен, по мнению служащих ГБР, заменить предусмотренные нормами УПК вызовы к следователю", - убежден адвокат Игорь Головань.

"УПК предусматривает, что повестка должна быть вручена за три дня до даты явки на допрос. При этом при этом КПК четко устанавливает, что при расчете этого срока первый день не учитывается. Поэтому если человека вызывают, например, на 29 мая, повестка должна быть вручена не позднее чем 25 мая. А мы знаем, что все эти противозаконные действия начались только вчера. Напомню, что в Украине все еще действует Конституция, согласно Конституции государственные органы должны действовать четко и в порядке, предусмотренном Конституцией и законами. А никто из граждан не может быть принужден выполнять требования, которые не основаны на нормах закона", - отметил Головань.

"Поэтому мы требуем немедленного привлечения к ответственности тех, кто нарушил закон и устроил незаконный обыск в музее, а во-вторых требуем прекратить нарушение УПК при осуществлении вызовов на допросы. И это касается вообще всех граждан Украины. Мы требуем, чтобы ГБР прекратило эту незаконную практику", - отметил Игорь Головань.

Автор: 

допрос (1372) Новиков (249) Порошенко (19584) ГБР (2966) Головань Игорь (113)


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Топ комментарии
+69
Порошенко повторно вызвали в ГБР на допрос по двум производствам на 29 мая. Его адвокаты заявили, что вызов с помощью "видосиков" - незаконный - Цензор.НЕТ 3903
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28.05.2020 21:10
+55
Хер вам кацапы, а не Порох в тюрьме
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28.05.2020 21:08
+47
вазелиновые необучаемые в принципе
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28.05.2020 21:10
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Згадайте коли почався ремонт доріг.
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29.05.2020 00:33 Ответить
Чувак который не управлял даже колхозом, не говоря об экономических знаниях,или на крайняк мэром небольшого города хочет изменить суть функционирования государственного механизма ? вы верите в эту чушь?
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28.05.2020 23:45 Ответить
На день инавгурации Зеленского на счету Казначейства Украины был профицит денежных средств +150 миллиардов и золотовалютных резервов 24 миллиарда долларов.Уже в сентябре профицит исчез.Куда дел бабло Зеля и Гончарук?
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28.05.2020 23:56 Ответить
Не хвилюйтесь,не лоха будуть судити народним судом.
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29.05.2020 00:07 Ответить
Пишіть правдиві заголовки, для тих, хто лише їх і читає - «ДБР знов запостило відосік до Пороха»...
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29.05.2020 00:19 Ответить
Це політичне переслідування. США і Європа це бачать, а США ще раніше звертались до блазня, щоб залишив у спокої Порошенка. А відосики замість повістки випускають для того , щоб розтягнути шоу для зе-дебілів, бо якби викликали на допит згідно закону, то не було б шоу, а зебільному бидлу треба на г+г дати щось хавати. Зе-клоун підтверджує, що блазень ніколи не стане президентом у повному значенні цього слова, що він тупа, безмізка, злопам'ятна, мстива і нікчемна істота.
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29.05.2020 00:19 Ответить
Потрапив Порошенко в рай, ходить, радіє. Через день його переводять в пекло. Обурений Порошенко запитує Всевишнього: - Шановний, чому мене спочатку в рай завели, а потім в пекло? - Щоб ти в раю подивився на те, що обіцяв народу, а в пеклі побачив те, куди ти той народ завів.
Батраки сивочолого нагадують хвойд і комуняк - у одних нема принципів, другі безсоромно весь час брешуть вам у вічі.Безпринципним та брехливим запроданцям олігархату більше довіри в українського народу немає. Довіра- до чесних національних патріотів!
Чому на англомовній версії сайту немає коментарів? Бо хвойди запроданці олігархату потопили б демократичний сайт Бутусова.З цього виходить-демократії в Україні не існує-є дикий неофеодалізм.
От человека до обезьяны короткий шаг,этот шаг кацапские холопы, похоже,уже сделали.Но вот следующий шаг-как до рассейской глубинки с медведями-не потому что далеко как до Марса,а потому,что там жизни нет.
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29.05.2020 01:27 Ответить
О, свіжезареєстрований проксі-кацапчик з номером реєстрації 470972 виліз з гугл-перекладом. А що, останній абзац гугл не зміг перекласти?
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29.05.2020 07:24 Ответить
Лахто, ти для якої аудиторії тут співаєш і танцюєш?
Зебілів тут раз-два і все. І то в них доросла "ломка".
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29.05.2020 12:21 Ответить
Підстилка ***** вилізла з кацапської свинячої конури, щоб хрюкнути про демократію в Україні.
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29.05.2020 15:43 Ответить
В четверг, 28 мая, в Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара" пришли представители Государственного бюро расследований, чтобы арестовать картины из коллекции экс-президента Петра Порошенко, выставка которой открылась 26 мая, после того, как сотрудники https://ukranews.com/news/704786-v-muzee-gonchara-gbr-kartiny-poroshenko-osmotrelo ГБР провели ее осмотр и фиксацию коллекции накануне.Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба музея.
"Сотрудники ГБР явились около 13:30. Один из них показал свое удостоверение директору музея Петру Ивановичу Гончару и представился следователем. Он предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин семьи Порошенко. И попросил написать от руки расписку о получении этого постановления и об уголовной ответственности за незаконные действия с этой коллекцией", - сказано в сообщении.==== хех .."Нету у вас методов против Кости Сапрыкина"(с) ?
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29.05.2020 00:20 Ответить
"Сотрудники ГБР явились около 13:30. Один из них показал свое удостоверение директору музея Петру Ивановичу Гончару и представился следователем. Он предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин семьи Порошенко. И попросил написать от руки расписку о получении этого постановления и об уголовной ответственности за незаконные действия с этой коллекцией",

========
Он предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин
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29.05.2020 00:45 Ответить
Рішення Печерського суду - від якої дати? А що ДБР влаштувало 27 числа?
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29.05.2020 01:09 Ответить
В четверг, 28 мая, в Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара" пришли представители Государственного бюро расследований, чтобы арестовать картины из коллекции экс-президента Петра Порошенко, выставка которой открылась 26 мая, после того, как сотрудники https://ukranews.com/news/704786-v-muzee-gonchara-gbr-kartiny-poroshenko-osmotrelo ГБР провели ее осмотр и фиксацию коллекции накануне.Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба музея.
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29.05.2020 01:15 Ответить
навіть огляд приватної колекції - лише за рішенням суду. А, тим більше - вилучення документів. Чи ти будеш заперечувати, що забрали документи?
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29.05.2020 01:18 Ответить
До речі, виставка не відкривалась. Музей - не працює для відвідувачів. А ці події, що були вами, зеьілами, названі "відкрита виставка" це були презентації, на які запрошуються МУЗЕЄМ певні фізичні та юридичні особи для виконання певних функцій, певної роботи. Силовіків туди не запрошували. Тобто, їхнє проникнення в музей для виконання певних слідчих дій без рішення суду - злочин.
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29.05.2020 01:23 Ответить
Стоять, Зорька!!! Значить, у середу, 27 травня, представники ДБР проводили не слідчу дію - огляд, а "споглядання", як "любителі мистецтва"? В повному озброєнні та захисній амуніції?... А рамки ламали і сертифікати забирали - від надлишку чуттів та в якості сувенірів? Ти хоч сам собі віриш? Постанова суду, пред"явлена 28 травня - це те д саме, як виправдання за ВЖЕ вчинене правопорушення...
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29.05.2020 04:08 Ответить
https://ukranews.com/news/705304-gbr-arestovalo-kollektsiyu-kartin-poroshenko
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29.05.2020 09:46 Ответить
Ну, і що ти мені хочеш ЦИМ сказать? Тобі не здається, що це нагадує картину, коли ти вломився в чужу квартиру, забрав звідти речі, що належать іншій особі, а потім, пізніше, приніс документ, оформлений пізнішим часом, що дозволяє тобі ці речі забрать? Ти, хоч трохи, "дупля відбиваєш" у тому, що 27 травня ДБР діяло без законних підстав, і вчинило, як мінімум, "перевищення посадових повноважень" чи "зловживання посадовим станом", а як максимум - "РОЗБІЙ"? ?
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29.05.2020 11:05 Ответить
адвокати кажуть, що і 28-*го суд не виносив рішення про надання дозволу на обшук, а, навпаки, відмовив!
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29.05.2020 13:28 Ответить
Ти вже кажи що ти хочеш, а то штани- штани .... задовбав вже ...
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29.05.2020 13:34 Ответить
У вас там, у "дурці", галоперидол закінчився? Які "штани"?!... До чого тут вони?!... Я тобі виклав юридичну оцінку того, що сталося, з точки зору кримінального права... А ти вже не знаєш, чим крить? "Як не "серну", то хоч "пердну"?!...
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29.05.2020 13:41 Ответить
Картины арестовали ,и можешь это оценивать с какой тебе нравится точки зрения .... ОНИ АРЕСТОВАНЫ ))
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29.05.2020 14:09 Ответить
Коли саме "арештовані"? На підставі чого? Документу, виданого "заднім числом"? Та й ми не про картини мову ведемо, а про дії по спричиненню матеріальних збитків - насильницькому, без належних підстав, проникненню в приміщення, пошкодженні дверей, рамок експозиції, викраденні сертифікатів, насильства стосовно відвідувачів, що сталися 27 травня!!! Чи ти думаєш, що "війна все спише?..." Злочин ВЖЕ було вчинено 27-го, а що там було зроблено 28-го - це вже інша справа...
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29.05.2020 15:04 Ответить
Батраки сивочолого нагадують хвойд і комуняк - у одних нема принципів, другі безсоромно весь час брешуть вам у вічі.Безпринципним та брехливим запроданцям олігархату більше довіри в українського народу немає. Довіра- до чесних національних патріотів!
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29.05.2020 01:29 Ответить
Зепил, какое решение? Зепил рот открыл - значит воздух испортил)))
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29.05.2020 00:35 Ответить
Красиво Петя макает Зелю и его т.н. "ограны власти", мордой в зеленую лужу.
Браво.
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29.05.2020 00:29 Ответить
Це конвульсії Бубочки після опублікування рейтингів у Києві. На виборах у міськраду Києва партія Порошенка на першому місці, на міського голову клоуни теж в прольоті. https://censor.net/news/3198589/vybory_mera_kieva_klichko_425_palchevskiyi_124_tkachenko_72_pritula_68_opros_sotsialnogo_monitoringa. Крім того минулої неділі на Майдані провів віче Рух опору капітуляції і хоч метро було зачинене, а наземний транспорт працював обмежено, людей прийшло багато, і Ваві стало лячно.
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29.05.2020 01:08 Ответить
Після того, як в українських медіа з'явилися повідомлення про негласні сигнали з держдепартаменту - американські дипломати пояснювали українським колегам, до яких катастрофічних наслідків може призвести втручання офісу Володимира Зеленського у передвиборчу кампанію в США - американці перейшли до відкритих сигналів, досить рідкісного інструмента у двосторонніх відносинах
Перший такий явний сигнал - колективний лист колишніх американських послів в Україні. Підписали всі, хто тільки міг - за винятком другого посла Вільяма Міллера і восьмого посла Джеффрі Пайєтта, що працює зараз очільником американського дипломатичного представництва в Греції.
Не потрібно тішити себе ілюзіями, що це - лист відставників, які просто хочуть нагадати про себе. Американські посли, навіть і у відставці - люди системи. І це дуже різні люди, з різними зв'язками у американських політичних колах. Когось призначали президенти-республіканці, когось - демократи. Для когось посада посла в Україні була вінцем дипломатичної кар'єри, а для когось - одним з етапів. І вплив такої людини - ну, наприклад, Джона Тефта, який до посольства у Києві керував диппредставництвами у Литві та Грузії, а з української столиці вирушив до Москви - не визначається перебуванням в Україні.
Поставити свої підписи під спільною заявою настільки різних людей могло змусити тільки одне - чітке розуміння загрози для американо-українських відносин, загрози для самої України і американських інтересів у регіоні. І чітке розуміння настроїв у американському істеблішменті. Не настроїв у якомусь окремому його сегменті, а настроїв загалом. І те, що самому президенту Дональду Трампу або комусь із його родичів може і сподобатися історія із розмовами Порошенка і Байдена, нічого не змінює. У США все визначає саме система, а не чиясь сім'я або чиясь примха. Навіть якщо це примха голови держави і навіть якщо це його сім'я.
І коли досвідчені дипломати стверджують, що їх "вражають спроби втягнути Україну у внутрішні політичні процеси в Америці у контексті майбутніх виборів президента США в 2020 році. Ці зусилля сприяють помилковому і токсичному наративу, який не має підстави в реальності американо-українських відносин, може послабити відносини між США і Україною та внести розкол між двома країнами. Це не відповідає інтересам жодної з країн", - так це не їхня особиста думка.
Це - позиція держави.
Залишилося тільки зрозуміти, чи здатний офіс Володимира Зеленського вловлювати сигнали з Вашингтону хоча б тоді, коли ці сигнали передаються відкритим текстом, вже без всяких еківоків і кулуарних дзвінків. Якщо розуміння не буде, у наших відносинах з США виникнуть серйозні проблеми, вирішувати які доведеться вже спадкоємцю Володимира Зеленського.
https://espreso.tv/tag/vitaliy_portnykov Віталій Портников , - блог https://espreso.tv/article/2020/05/27/vitaliy_portnykov_amerykanci_pereyshly_do_vidkrytykh_sygnaliv Американці перейшли до відкритих сигналів
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29.05.2020 01:14 Ответить
От человека до обезьяны короткий шаг,этот шаг кацапские холопы, похоже,уже сделали.Но вот следующий шаг-как до рассейской глубинки с медведями-не потому что далеко как до Марса,а потому,что там жизни нет.
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29.05.2020 01:31 Ответить
ПРО ЩО "НЕ ХОЧЕ" ПИСАТИ ЦЕНЗОР.
Украинский журнал Forbes оценил состояние пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко, оно составляет $1,4 млрд. Об этом пишет российская редакция Forbes, ссылаясь на первый номер журнала "Forbes Украина", который сегодня вышел в печать.

Как сообщается в журнале, Порошенко занял третье место среди украинских миллиардеров.
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29.05.2020 02:19 Ответить
Це більше, ніж в 2014 році.
Кому війна...
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29.05.2020 02:20 Ответить
Пруфлінк?
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29.05.2020 02:23 Ответить
Спеціально для тебе:

28.05.20 13:42https://censor.net/news/3198565/ukrainskiyi_forbes_vpervye_s_2016_goda_sostavil_reyiting_100_bogateyishih_ukraintsev

Але там в коментах (як зараз пригадую - Алла Новосад) тикнули зебілів мордою в те, що це не той американський форбс, який несе відповідальність за свої дочки. Тобто, це курченківський форбс, який набрехав, як тільки міг.
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29.05.2020 02:33 Ответить
Тобто 2017 року Порошенко випав із десятки найбагатших українців, а тепер зненацька подвоїв капітал і стрибнув відразу на третє місце, і про все це пише російська філія «Форбс», киваючи на підрахунки українського видання, яких ніхто не бачив, між тим як у https://www.forbes.com/real-time-billionaires всесвітньому рейтингу мільярдерів справжнього американського Forbes ніякого Порошенка і близько немає? Окей. Охоче вірю.

Порошенка повторно викликали в ДБР на допит у двох провадженнях на 29 травня. Його адвокати заявили, що виклик за допомогою "відосиків" - незаконний - Цензор.НЕТ 4999
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29.05.2020 04:25 Ответить
Це пише український Forbes, який працює за всіма стандартами Forbes. Тому цю інформацію опублікує і англомовний Forbes.
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29.05.2020 09:54 Ответить
Коли опублікує, тоді й поговоримо. Станом на зараз (рейтинг поновлюється щоденно) ніякого Порошенка там, як і раніше, немає. А посилання на український Forbes ви так і не навели.
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29.05.2020 15:57 Ответить
...видать нету у них ничего против Кости Сапрыкина !
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29.05.2020 04:17 Ответить
Хех, пора Петро, пора...
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29.05.2020 06:39 Ответить
викторфёдорыч? давненько вас не слышно было. ещё с жулиной посадки.
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29.05.2020 07:38 Ответить
кстати,

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 7 июля 2014 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B МВД Украины объявило в розыск судью Родиона Киреева. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 375 (Постановление судьей (судьями) заведомо не правосудного приговора, решения, определения или постановления) Уголовного кодекса Украины, по которой ему может грозить до 8 лет лишения свободы. По данным МВД, он исчез из поля зрения киевских правоохранителей 2 июляhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] .
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 5 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2015 года Верховная Рада Украины дала согласие на арест Родиона Киреева, решение поддержали 297 депутатов. По некоторым данным, он скрывается в Крымуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] .
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 5 ноября 2015 года Высший совет юстиции Украины принял решение о внесении представления об увольнении за нарушение присяги Родиона Киреева с должности судьи Печерского районного суда города Киеваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] . https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 18 января https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2016 года указом Президента Украины Петра Порошенко Киреев был уволенhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15] . Киреев обжаловал увольнение в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Высшем административном суде Украины , https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 2 марта 2016 года в удовлетворении требований было отказаноhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-16 [16] .
В 2018 году стало известно, что Киреев зарегистрирован как адвокат в реестре адвокатской палаты Москвыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17] .
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29.05.2020 07:42 Ответить
Мали президентом зека, а тепер - "терпілу"
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29.05.2020 06:40 Ответить
Терпіла вже перетерпіла, її вигнали рік тому.
Зараз Президентом є порядна людина.
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29.05.2020 09:56 Ответить
Не перекручуйте, на того волали, що "барига", на війні "наживається". І до речі цілий рік по більш ніж по десятку справ проходить як свідок, не то, що "порядна людина" по двох справах - як потерпілий.
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29.05.2020 10:12 Ответить
https://cutt.ly/8yKyDUC
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30.05.2020 13:12 Ответить
Порошенка повторно викликали в ДБР на допит у двох провадженнях на 29 травня. Його адвокати заявили, що виклик за допомогою "відосиків" - незаконний - Цензор.НЕТ 7737
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29.05.2020 07:35 Ответить
Ссыкло криворыгское)))
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29.05.2020 07:48 Ответить
" обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников"
Ага. Сокрыл путём выставления в музее.
Этим идиоты даже бумагу гладко написать не могут!
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29.05.2020 12:49 Ответить
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