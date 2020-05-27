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МВД и прокуратура подтвердили, что каких-либо уголовных производств в отношении мэра Черкасс Бондаренко нет, - адвокат Цыпин

МВД и прокуратура подтвердили, что каких-либо уголовных производств в отношении мэра Черкасс Бондаренко нет, - адвокат Цыпин

Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко не фигурирует в уголовных производствах ни в одном из качеств - подозреваемым, обвиняемым или осужденным.

Об этом в эфире Громадського радіо заявил адвокат мэра Денис Цыпин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому подали в Печерский суд из-за того, что такие иски подаются по месту нахождения ответчика, а ответчик находится в Печерском районе столицы.

Также адвокат рассказал, что в деле есть две квалификации.

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"Первая квалификация - это оскорбления, потому что ни один гражданин Украины, в том числе и президент, не имеет права оскорблять граждан Украины. "Бандит", как он выразился - это значит, что он назвал Бондаренко бандитом, а это оскорбление. А еще он сказал о 19 уголовных производствах. Что он имел в виду? То, что он является фигурантом, подозреваемым или осужденным? Он отождествил, что у мэра есть 19 уголовных производств, а их на самом деле нет. Мы получили ответ от МВД и от прокуратуры об отсутствии каких-либо уголовных производств, где мэр Черкасс является подозреваемым, обвиняемым или осужденным", - сказал адвокат.

Цыпин также сообщил, что иск дополнят требованием об опровержении недостоверной информации, учитывая позицию, что Зеленский говорил, что он (мэр Черкасс. - Ред.) является фигурантом, то есть подозреваемым.

"Если администрация президента скажет, что он вообще имел не это в виду, а имел в виду, что есть какие 19 производств, по которым, возможно, Бондаренко проходил как свидетель, или что-то еще - это будет достаточная для нас компенсация и тогда эту требование вычеркнем. Поэтому вопрос позиции Офиса Президента, которую они ответят на наши вопросы, что такое 19 уголовных производств и о ком говорил президент, что не сядет за один стол с бандитами. Эту информацию должны опровергать все СМИ, которые эту информацию распространили, это не должен делать президент, а это должны делать СМИ", - подытожил адвокат.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко является фигурантом более десятка уголовных производств.

Зеленский во время пресс-конференции сказал: "Я за один стол с такими бандитами не сяду" и "Пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите".

27 мая Денис Цыпин - адвокат городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко - подал иск в Печерский суд в Киеве против президента Украины Владимира Зеленского.

Автор: 

адвокат (1429) Зеленский (20185) Черкассы (834) Бондаренко Анатолий (58)


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Топ комментарии
+28
и опять вазелин соврал. вот же лживая натура....
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27.05.2020 22:46
+27
Бубачка это генератор случайных букофф, которые складываются в тотальную брехню
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27.05.2020 22:50
+26
Бубачка як не сбреше, то не проживе
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27.05.2020 22:47
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Зато проти бубочки будуть.*********
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27.05.2020 22:45 Ответить
и опять вазелин соврал. вот же лживая натура....
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27.05.2020 22:46 Ответить
воно народилося із виряченими від брехні очима
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27.05.2020 22:48 Ответить
МВС і прокуратура підтвердили, що жодних кримінальних проваджень стосовно мера Черкас Бондаренка немає, - адвокат Ципін - Цензор.НЕТ 9355
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27.05.2020 23:38 Ответить
МВС і прокуратура підтвердили, що жодних кримінальних проваджень стосовно мера Черкас Бондаренка немає, - адвокат Ципін - Цензор.НЕТ 6755
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28.05.2020 01:47 Ответить
Очередной зашквар клоуна. Мои поздравления зебобикам
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27.05.2020 22:46 Ответить
Бубачка як не сбреше, то не проживе
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27.05.2020 22:47 Ответить
"Бубачка як не сбреше, то не проживе" не дихне, як дихне так і збреше.
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28.05.2020 08:27 Ответить
Мда, такое сказать на всю Украину. Ему реально дезу на стол получается кладут? Или это он сам такую ахинею придумывает?
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27.05.2020 22:48 Ответить
Бубачка это генератор случайных букофф, которые складываются в тотальную брехню
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27.05.2020 22:50 Ответить
Та яких там букофф, букварєй!
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27.05.2020 22:57 Ответить
нужные сценаристы пишут нужные слова.

он всю жизнь так жил.

почему вдруг сейчас он будет жить по другой схеме ?
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27.05.2020 23:03 Ответить
Візуальна психодіагностика в поміч...

МВС і прокуратура підтвердили, що жодних кримінальних проваджень стосовно мера Черкас Бондаренка немає, - адвокат Ципін - Цензор.НЕТ 3744
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27.05.2020 22:56 Ответить
мда, доктора Ламброзо на него нет......
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27.05.2020 23:01 Ответить
Потвора.
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27.05.2020 23:09 Ответить
та ні... просто всравсь...
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27.05.2020 23:21 Ответить
каждый звук рождается в муках , зачем так мучится - просто перестань говорить !
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27.05.2020 23:41 Ответить
Бычара.
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27.05.2020 22:48 Ответить
в смысле окурок ?
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27.05.2020 22:51 Ответить
Т.е. преЗ в очередной раз обосра... "ошибся " ? (ой , как неВдобно получилось) .
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27.05.2020 22:48 Ответить
Как же так? бубачка жы сказал, 19 дел! Срачно, ввоз контрабасом рубашки, в которой давал интервью мэр, поссал мимо унитаза, не почистил зубы утром 12.07.1989 года, курил на остановке 17.09.2002 года, после чего сгорела урна - поджег жы, умышленный! Да и вообще, бубачка сказал, значит есть 19 дел, где не важно! Пусть не в МВД, ГПУ, СБУ, ...
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27.05.2020 22:48 Ответить
....во во ! подетальней пожалуйста с незаконно ввезенной Олейником рубашки !
это сейчас модно, когда ДБР мытные декларации тырит
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27.05.2020 22:54 Ответить
Да и кстати, мэр украл мозги у дыбыры! Криминаааааал!!!!
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27.05.2020 23:40 Ответить
Так а нет или нет и не было?)))
А его разбойником называли?
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27.05.2020 22:53 Ответить
это, пардон, не разбойник, а Робин Гуд мелких бизнесменов из Черкасского леса

глядишь, этот Робин и шерифам и самому недо-королю по шее наваляет
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27.05.2020 22:56 Ответить
Та пофиг, один хрен зеля не в состоянии мыслить стратегически)))
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27.05.2020 23:21 Ответить
Самоизоляция подходит к Карантину и говорит
слышь братан,я баба послушная,маску не ношу,у меня астма,пусти пирожок купить в ларьке бкз маски.Плати 17 штук и звездуй...
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27.05.2020 23:03 Ответить
Зашквар в турборежиме
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27.05.2020 23:05 Ответить
Черговий чиновник,що обісцяв Зєлєнского,і йому за це нічого не було.
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27.05.2020 23:07 Ответить
Заставь дурака рыбу ловить,вечно раков наловит
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27.05.2020 23:09 Ответить
МВС і прокуратура підтвердили, що жодних кримінальних проваджень стосовно мера Черкас Бондаренка немає, - адвокат Ципін - Цензор.НЕТ 3903
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27.05.2020 23:20 Ответить
Опять подлец Зеленский соврамши.
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27.05.2020 23:29 Ответить
Обiсрався...)))
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27.05.2020 23:29 Ответить
А жаль. Это мурло надо было показательно закрыть в СИЗО - как минимум за призыв к беспорядкам.
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27.05.2020 23:29 Ответить
Ваш зеленський не менше мурло.
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27.05.2020 23:38 Ответить
Кто опять подставил кролика вову ? Кто-то ж ему дал эту шпаргалку на 8 дел мэра Черкасс... ))
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27.05.2020 23:48 Ответить
Бубочке стоило бы извиниться пока еще не поздно. времени у него осталось не много
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28.05.2020 00:16 Ответить
А представляете шо щас незаменимый авакян просто задним числом возьмёт 19 папочек и назовёт дело 1....19. И усе..... Бубочка не соврамшы!
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28.05.2020 01:20 Ответить
Напевно,вовці крісло перегріли і кришку зірвало...
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28.05.2020 07:19 Ответить
"Бубачка як не сбреше, то не проживе" не дихне, як дихне так і збреше.
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28.05.2020 08:33 Ответить
Зеля наробив в штанці по крупному.
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28.05.2020 08:35 Ответить
Зато головний клоун країни сказав:"бандит"
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28.05.2020 09:33 Ответить
 
 