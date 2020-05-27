МВД и прокуратура подтвердили, что каких-либо уголовных производств в отношении мэра Черкасс Бондаренко нет, - адвокат Цыпин

Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко не фигурирует в уголовных производствах ни в одном из качеств - подозреваемым, обвиняемым или осужденным.

Об этом в эфире Громадського радіо заявил адвокат мэра Денис Цыпин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому подали в Печерский суд из-за того, что такие иски подаются по месту нахождения ответчика, а ответчик находится в Печерском районе столицы.

Также адвокат рассказал, что в деле есть две квалификации.

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"Первая квалификация - это оскорбления, потому что ни один гражданин Украины, в том числе и президент, не имеет права оскорблять граждан Украины. "Бандит", как он выразился - это значит, что он назвал Бондаренко бандитом, а это оскорбление. А еще он сказал о 19 уголовных производствах. Что он имел в виду? То, что он является фигурантом, подозреваемым или осужденным? Он отождествил, что у мэра есть 19 уголовных производств, а их на самом деле нет. Мы получили ответ от МВД и от прокуратуры об отсутствии каких-либо уголовных производств, где мэр Черкасс является подозреваемым, обвиняемым или осужденным", - сказал адвокат.

Цыпин также сообщил, что иск дополнят требованием об опровержении недостоверной информации, учитывая позицию, что Зеленский говорил, что он (мэр Черкасс. - Ред.) является фигурантом, то есть подозреваемым.

"Если администрация президента скажет, что он вообще имел не это в виду, а имел в виду, что есть какие 19 производств, по которым, возможно, Бондаренко проходил как свидетель, или что-то еще - это будет достаточная для нас компенсация и тогда эту требование вычеркнем. Поэтому вопрос позиции Офиса Президента, которую они ответят на наши вопросы, что такое 19 уголовных производств и о ком говорил президент, что не сядет за один стол с бандитами. Эту информацию должны опровергать все СМИ, которые эту информацию распространили, это не должен делать президент, а это должны делать СМИ", - подытожил адвокат.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко является фигурантом более десятка уголовных производств.

Зеленский во время пресс-конференции сказал: "Я за один стол с такими бандитами не сяду" и "Пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите".

27 мая Денис Цыпин - адвокат городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко - подал иск в Печерский суд в Киеве против президента Украины Владимира Зеленского.