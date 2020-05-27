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Новости Силовики
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На Одесчине от взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны погиб мужчина, - Нацполиция. ФОТО

В Одесской области от взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны погиб местный житель.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Одесчине от взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны погиб мужчина, - Нацполиция 01

"Предварительно установлено, что взорвался снаряд времен Второй мировой войны. Погибший - владелец хозяйственной постройки, 1973 года рождения. По имеющейся информации, он был "черным копателем", то есть увлекался поисками устаревшего оружия и взрывчатки", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пытался разобрать снаряд: на Донетчине 24-летний мужчина умер от полученных в результате взрыва травм, - полиция

Полицейские достали из-под руин еще несколько снарядов, мин и боеприпасов.

На Одесчине от взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны погиб мужчина, - Нацполиция 02

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай" и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Также смотрите: В отделении "Новой почты" во Львове сдетонировала учебная граната РГД-5, присланная в посылке. ФОТО

Автор: 

взрыв (6721) Одесская область (3538) Нацполиция (16415) правоохранительные органы (2967) силовики (2797)


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Топ комментарии
+7
не снаряд убил ещё одного, а ещё один убился об снаряд
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27.05.2020 23:00
+6
Редакторы !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ну не извращайте вы на русском языке слова украинского происхождения !!!

Правильно писать так :

Одесщина
Винниччина
Донеччина
Житомирщина
Сумщина
Николаевщина
Закарпатщина
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27.05.2020 22:56
+6
Якщо руки з дупи, в голові ржавчина, копай монетки.
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27.05.2020 22:56
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Эхо войны
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27.05.2020 22:54 Ответить
Жажда наживы
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27.05.2020 22:59 Ответить
он был "черным копателем", то есть увлекался поисками устаревшего оружия и взрывчатки", - говорится в сообщении.

==========================
он был очередным тупоголовым зебилом ой дебилом
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27.05.2020 23:12 Ответить
Да ну что ты такое наговариваешь на коллекционера
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27.05.2020 23:23 Ответить
https://censor.net/user/82781 Там наживы -копейки. Это опасное хобби.
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27.05.2020 23:49 Ответить
Та да...гитлер уже разложился давно...а эхо еще нет..
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27.05.2020 23:17 Ответить
Долго над лесом летали штаны, -
Вот оно - подлое эхо войны!
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28.05.2020 10:12 Ответить
Та да)))
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28.05.2020 10:19 Ответить
На голову не налазит. Спуся 75 после окончания войны снаряд убил ещё одного.
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27.05.2020 22:54 Ответить
не снаряд убил ещё одного, а ещё один убился об снаряд
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27.05.2020 23:00 Ответить
Редакторы !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ну не извращайте вы на русском языке слова украинского происхождения !!!

Правильно писать так :

Одесщина
Винниччина
Донеччина
Житомирщина
Сумщина
Николаевщина
Закарпатщина
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27.05.2020 22:56 Ответить
)))))Закарпатщина -- перебор))(
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28.05.2020 09:18 Ответить
Якщо руки з дупи, в голові ржавчина, копай монетки.
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27.05.2020 22:56 Ответить
Премию Дарвина, поссмертно..
🐒💣💥☠
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27.05.2020 23:23 Ответить
Черный копатель стал мертвый копатель. Идот..
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27.05.2020 23:35 Ответить
Сколько же ублюдков здесь ползает. Кто вас тянет за язык, уроды? Не нравится вам- заткнитесь и не пишите ничего. Нет, надо высраться, на могилу.
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27.05.2020 23:53 Ответить
+много. Ну, было у человека опасное хобби, он пострадал. Бывает. Полагаю, что о рисках своих он знал лучше, чем те, кто тут изголяются.

Аналогичные дебилы пишут про гибель альпинистов, парашутистов, скалолазов и т.д. Они думают, что то что они проживут еще 10 лет и потом дадут дуба от цирроза или рака делает их ужасно умнее, мля. Или эти десять диванных лет более ценными.
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28.05.2020 00:37 Ответить
Приятно и безопасно, когда такой любитель старины живёт в соседней квартире.
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28.05.2020 00:39 Ответить
идиот
я в свое время тоже неплохо покопался, но блин снаряды и мины обходили стороной, а вот стрелкогово орyжия было прилично найдено, большая часть была готова к yпотреблению.
так....это все неправда и давно было и ТТ я давно потерял.
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28.05.2020 01:47 Ответить
Дарвін же попереджував, спочатку наука і освіта, а потім все інше. Ці олігофрени не знають, що в час війни коли ресурси були обмеженні при виготовленні вибухівки деякі технологічні операції прибирали для швидкого і дешевого виробництва ***********, так при мирному часі наприклад, тринітротолуол, промивали з водою з лугом для нейтралізації кислоти від нітруючої суміші, а потім ще раз промивали водою з содою і ще раз водою , а в час війни промивали вибухівку ТНТ просто водою один раз и заливали в снаряд, при знаходженні в снарядах така вибухівка взаємодіє з металевим корпусом ********** і утворюється металеві похідні тротила, які дуже чутливі до ударів, спалахів тощо.Тому такі ********** є дуже небезпечні, хоч іржавий і гнилий корпус заспокоює тих хто їх знаходить.
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28.05.2020 09:16 Ответить
 
 