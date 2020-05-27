На Одесчине от взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны погиб мужчина, - Нацполиция. ФОТО

В Одесской области от взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны погиб местный житель.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Предварительно установлено, что взорвался снаряд времен Второй мировой войны. Погибший - владелец хозяйственной постройки, 1973 года рождения. По имеющейся информации, он был "черным копателем", то есть увлекался поисками устаревшего оружия и взрывчатки", - говорится в сообщении.

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Полицейские достали из-под руин еще несколько снарядов, мин и боеприпасов.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай" и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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