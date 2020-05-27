В Армении сложилась довольно сложная ситуация, и мы имеем дело со второй волной коронавируса, - премьер Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 27 мая заявил, что государство столкнулось со второй волной коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азатутюн.
По словам премьер-министра, очевидно, что в течение ближайшего года коронавирус не исчезнет.
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 372, в общем составив 7774. За сутки от COVID-19 скончались еще 7 пациентов, у 6 из них были сопутствующие хронические заболевания. Общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 98. За прошедшие сутки еще 5 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам. Общее число таких случаев составило 44.
Министерство здравоохранения также сообщает, что число выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на 35 и сейчас составляет 3255, а на фактическом лечении по поводу коронавируса находятся 4377 пациентов.
Премьер-министр повторил, что для обнуления показателей коронавируса необходимо применять три простых правила: носить маску, регулярно дезинфицировать или мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Следующим методом премьер-министр считает административный метод: в ежедневном режиме нужно ужесточать методы административного принуждения, чтобы все граждане следовали этим правилам.
"Ежедневно в административных округах Еревана будут проводиться рейды, чтобы мы могли на месте убедиться, насколько выполняются установленные правила", - сказал премьер-министр.
Пашинян заявил, что если призыв о необходимом ношении масок не будет воспринят, прибегнет к более строгим мерам, вплоть до того, что сделает ношение маски обязательным везде, без исключения.
"Мы сделаем их обязательными, и если человек сидит один в парке, и на 10 километров вокруг никого больше нет, но мы де-юре сделаем ношение обязательным для усиления контроля, значит, он будет оштрафован. И еще будет поставлен вопрос о том, сделать ношение маски дома обязательным или нет. Я немного преувеличиваю, естественно. То есть, мы можем принять такое решение, что если человек вышел из дома без маски, ир он будет оштрафован", - отметил премьер.
Данные о нарушении правил во время чрезвычайного положения представил начальник Полиции Арман Саргсян. По факту отсутствия маски у гражданина было составлено 240 протоколов, за нарушение правил при осуществлении пассажироперевозок составлено 657 протоколов.
Режим чрезвычайного положения с целью пресечения распространения коронавируса был объявлен в Армении с 16-го марта 2020 года на месяц. 13-го апреля правительство продлило режим ЧП на месяц - до 14 мая включительно, а затем - еще на месяц - до 17:00 13-го июня. При этом введенные с 24-го марта ограничения на свободное передвижение и некоторые виды экономической деятельности были сняты с 4-го мая, а с 18-го мая возобновлена работа общественного транспорта, спортзалов, детсадов и объектов общепита.
По положению на утро среды, 27 мая, в Армении зафиксированы 7774 подтвержденных случая коронавируса. От COVID-19 скончались 98 пациентов, вылечились 3255 человек.
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Среди причин смерти на первом месте болезни кровообращения (инсульты), из-за которых умерли 68 548 человек. 47 211 человек умерли из-за ишемической болезни сердца. От онкологии за два месяца умерли 13 451 человек, 4066 человек умерли от цирроза печени. От болезней органов дыхания умерли 2404 человека, из них от гриппа и пневмонии 1326 человек.https://zn.ua/UKRAINE/ot-chego-umirayut-ukraincy-gosstat-pokazal-statistiku-za-dva-mesyaca-352516_.html
И это при том, что шведы сами по себе имеют менталитет, который не способствует распространению вируса - например - в Швеции не принято обниматься и целоваться при встрече, в Швеции не принято даже в общественном транспорте садиться на соседнее сиденье с незнакомым человеком. А кроме того - шведы традиционно при общении держат гораздо большую дистанцию, чем украинцы. И не смотря на это все - там в 14 раз больше умерших при в 3,5 раза меньшем населении! Расскажите нам еще байку о том, что карантин не работает.
Откуда вам знать, что было бы? На основании чего?
Украинцы по "тесности общения" гораздо ближе к итальянцам, чем к шведам - и обнимашки-целовашки при встречах у нас имеют место быть, и хождения по гостям гораздо более распространенные, и дистанция "личного пространства" у нас - практически такая же, как у итальянцев и значительно меньше, чем у шведов. Потому ориентироваться нам нужно отнюдь не на показатели Швеции.
PS Если вы потрудитесь расставлять знаки препинания - понимать ваш текст будет значительно легче.
214 смертей а у https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/ Sweden 35,088 и
4,220 смертей, с белорусскими смертями мало вериться что там так мало умирают, но факт что пока все не переболеют он не отступит, да, смертей и заражений будет намного больше, никто не отрицает но когда Италия ввела карантин все равно тысячи умирали и заражались причем в приличном количестве уже когда действовал строгий карантин,сейчас там переболело большинство, соответственно вирус отступает
Когда там начал действовать строгий карантин - количество новых заражений пошло на спад - не забывайте про инкубационный период болезни до 4-х недель.
"сейчас там переболело большинство"
Там не переболело большинство. Даже близко не переболело.
Официальной статистике Беларуси я лично не верю - скорее всего власти не записывают в жертвы коронавируса тех, кто умер от осложнений после коронавируса и имел другие заболевания.
https://www.youtube.com/watch?v=SBb4D7mhZDc