В Армении сложилась довольно сложная ситуация, и мы имеем дело со второй волной коронавируса, - премьер Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 27 мая заявил, что государство столкнулось со второй волной коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азатутюн.

По словам премьер-министра, очевидно, что в течение ближайшего года коронавирус не исчезнет.

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 372, в общем составив 7774. За сутки от COVID-19 скончались еще 7 пациентов, у 6 из них были сопутствующие хронические заболевания. Общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 98. За прошедшие сутки еще 5 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам. Общее число таких случаев составило 44.

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Министерство здравоохранения также сообщает, что число выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на 35 и сейчас составляет 3255, а на фактическом лечении по поводу коронавируса находятся 4377 пациентов.

Премьер-министр повторил, что для обнуления показателей коронавируса необходимо применять три простых правила: носить маску, регулярно дезинфицировать или мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Следующим методом премьер-министр считает административный метод: в ежедневном режиме нужно ужесточать методы административного принуждения, чтобы все граждане следовали этим правилам.

"Ежедневно в административных округах Еревана будут проводиться рейды, чтобы мы могли на месте убедиться, насколько выполняются установленные правила", - сказал премьер-министр.

Пашинян заявил, что если призыв о необходимом ношении масок не будет воспринят, прибегнет к более строгим мерам, вплоть до того, что сделает ношение маски обязательным везде, без исключения.

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"Мы сделаем их обязательными, и если человек сидит один в парке, и на 10 километров вокруг никого больше нет, но мы де-юре сделаем ношение обязательным для усиления контроля, значит, он будет оштрафован. И еще будет поставлен вопрос о том, сделать ношение маски дома обязательным или нет. Я немного преувеличиваю, естественно. То есть, мы можем принять такое решение, что если человек вышел из дома без маски, ир он будет оштрафован", - отметил премьер.

Данные о нарушении правил во время чрезвычайного положения представил начальник Полиции Арман Саргсян. По факту отсутствия маски у гражданина было составлено 240 протоколов, за нарушение правил при осуществлении пассажироперевозок составлено 657 протоколов.

Режим чрезвычайного положения с целью пресечения распространения коронавируса был объявлен в Армении с 16-го марта 2020 года на месяц. 13-го апреля правительство продлило режим ЧП на месяц - до 14 мая включительно, а затем - еще на месяц - до 17:00 13-го июня. При этом введенные с 24-го марта ограничения на свободное передвижение и некоторые виды экономической деятельности были сняты с 4-го мая, а с 18-го мая возобновлена работа общественного транспорта, спортзалов, детсадов и объектов общепита.

По положению на утро среды, 27 мая, в Армении зафиксированы 7774 подтвержденных случая коронавируса. От COVID-19 скончались 98 пациентов, вылечились 3255 человек.

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