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Новости Коронавирус и карантин
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В Армении сложилась довольно сложная ситуация, и мы имеем дело со второй волной коронавируса, - премьер Пашинян

В Армении сложилась довольно сложная ситуация, и мы имеем дело со второй волной коронавируса, - премьер Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 27 мая заявил, что государство столкнулось со второй волной коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азатутюн.

По словам премьер-министра, очевидно, что в течение ближайшего года коронавирус не исчезнет.

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 372, в общем составив 7774. За сутки от COVID-19 скончались еще 7 пациентов, у 6 из них были сопутствующие хронические заболевания. Общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 98. За прошедшие сутки еще 5 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам. Общее число таких случаев составило 44.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: Армения вводит чрезвычайное положение на месяц

Министерство здравоохранения также сообщает, что число выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на 35 и сейчас составляет 3255, а на фактическом лечении по поводу коронавируса находятся 4377 пациентов.

Премьер-министр повторил, что для обнуления показателей коронавируса необходимо применять три простых правила: носить маску, регулярно дезинфицировать или мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Следующим методом премьер-министр считает административный метод: в ежедневном режиме нужно ужесточать методы административного принуждения, чтобы все граждане следовали этим правилам.

"Ежедневно в административных округах Еревана будут проводиться рейды, чтобы мы могли на месте убедиться, насколько выполняются установленные правила", - сказал премьер-министр.

Пашинян заявил, что если призыв о необходимом ношении масок не будет воспринят, прибегнет к более строгим мерам, вплоть до того, что сделает ношение маски обязательным везде, без исключения.

Также читайте: Пашинян начал в Армении "второй этап революции" - очищение от коррумпированных судей, - Бутусов

"Мы сделаем их обязательными, и если человек сидит один в парке, и на 10 километров вокруг никого больше нет, но мы де-юре сделаем ношение обязательным для усиления контроля, значит, он будет оштрафован. И еще будет поставлен вопрос о том, сделать ношение маски дома обязательным или нет. Я немного преувеличиваю, естественно. То есть, мы можем принять такое решение, что если человек вышел из дома без маски, ир он будет оштрафован", - отметил премьер.

Данные о нарушении правил во время чрезвычайного положения представил начальник Полиции Арман Саргсян. По факту отсутствия маски у гражданина было составлено 240 протоколов, за нарушение правил при осуществлении пассажироперевозок составлено 657 протоколов.

Режим чрезвычайного положения с целью пресечения распространения коронавируса был объявлен в Армении с 16-го марта 2020 года на месяц. 13-го апреля правительство продлило режим ЧП на месяц - до 14 мая включительно, а затем - еще на месяц - до 17:00 13-го июня. При этом введенные с 24-го марта ограничения на свободное передвижение и некоторые виды экономической деятельности были сняты с 4-го мая, а с 18-го мая возобновлена работа общественного транспорта, спортзалов, детсадов и объектов общепита.

По положению на утро среды, 27 мая, в Армении зафиксированы 7774 подтвержденных случая коронавируса. От COVID-19 скончались 98 пациентов, вылечились 3255 человек.

Читайте также: В Новой Зеландии всего 21 больной COVID-19, ни один из них не нуждается в госпитализации, - директор по вопросам здравоохранения Блумфилд

Автор: 

Армения (829) карантин (16729) Пашинян Никол (127) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
В Швеции вообще-то в 3,5 раза меньше людей проживает и при этом в 14 раз больше людей умерло от коронавируса!
И это при том, что шведы сами по себе имеют менталитет, который не способствует распространению вируса - например - в Швеции не принято обниматься и целоваться при встрече, в Швеции не принято даже в общественном транспорте садиться на соседнее сиденье с незнакомым человеком. А кроме того - шведы традиционно при общении держат гораздо большую дистанцию, чем украинцы. И не смотря на это все - там в 14 раз больше умерших при в 3,5 раза меньшем населении! Расскажите нам еще байку о том, что карантин не работает.
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28.05.2020 00:10
+4
Коронопсихоз. Сумашествие продолжается
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27.05.2020 23:17
+4
скоро и у нас будет вторая волна! инкубационный период пройдет после ослабления карантина и пылыхнет опять и каждый день будет только расти конкретно! пугает еще то, что вирус мутирует и медики сообщают, что вирус все новые и новые показатели показывает. И калечит не только легкие, а калечит мозг, сосуды, эпилепсии вызывает, и еще куча всего. И те, кто переболеют, что с ними будет дальше. То бишь как проявится это в будущем и человек может остаться калекой на всю жизнь. И жизнь станет короче намного. Власть реально поставила под угрозу жизни людей, когда поторопилась снять карантин. Нужно было увеличить соц выплаты или еду развозить воякам или т.п. И отменить квартплату или снизить ее на время карантина и добить карантин в 0 случаев заражения! А так мы пошли по кругу и сейчас будет вторая вспышка и будет расти сумасшедшими темпами и придется второй карантин вводить и наносить еще больший ущерб экономике!
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27.05.2020 23:19
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Правила форума Совет форумчан
А про Тунис или Алжир будет подобная новость? Или только про Армению-Грузию, поскольку 30 лет назад в одной стране жили?
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27.05.2020 23:11 Ответить
Завязывайте плов немытыми руками есть, или что вы там едите...
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27.05.2020 23:16 Ответить
Дорион, Вы дуракъ...)
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28.05.2020 11:10 Ответить
Коронопсихоз. Сумашествие продолжается
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27.05.2020 23:17 Ответить
скоро и у нас будет вторая волна! инкубационный период пройдет после ослабления карантина и пылыхнет опять и каждый день будет только расти конкретно! пугает еще то, что вирус мутирует и медики сообщают, что вирус все новые и новые показатели показывает. И калечит не только легкие, а калечит мозг, сосуды, эпилепсии вызывает, и еще куча всего. И те, кто переболеют, что с ними будет дальше. То бишь как проявится это в будущем и человек может остаться калекой на всю жизнь. И жизнь станет короче намного. Власть реально поставила под угрозу жизни людей, когда поторопилась снять карантин. Нужно было увеличить соц выплаты или еду развозить воякам или т.п. И отменить квартплату или снизить ее на время карантина и добить карантин в 0 случаев заражения! А так мы пошли по кругу и сейчас будет вторая вспышка и будет расти сумасшедшими темпами и придется второй карантин вводить и наносить еще больший ущерб экономике!
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27.05.2020 23:19 Ответить
а где разница карантин и без его? например Швеция без карантина 25 место https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/ Sweden 35,088 и 4,220 смертей вообще у нас 36 место https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine 21,905 и 321 умерло за все время с карантином разница небольшая в зараженных а в смертях больше но у нас за два месяца умерло 100 тысяч от рака пожаров автокатастроф сомневаюсь что у Швеции столько же -Согласно отчету, за два месяца нового года ушли из жизни 100 738 человек.
Среди причин смерти на первом месте болезни кровообращения (инсульты), из-за которых умерли 68 548 человек. 47 211 человек умерли из-за ишемической болезни сердца. От онкологии за два месяца умерли 13 451 человек, 4066 человек умерли от цирроза печени. От болезней органов дыхания умерли 2404 человека, из них от гриппа и пневмонии 1326 человек.https://zn.ua/UKRAINE/ot-chego-umirayut-ukraincy-gosstat-pokazal-statistiku-za-dva-mesyaca-352516_.html
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27.05.2020 23:29 Ответить
В Швеции вообще-то в 3,5 раза меньше людей проживает и при этом в 14 раз больше людей умерло от коронавируса!
И это при том, что шведы сами по себе имеют менталитет, который не способствует распространению вируса - например - в Швеции не принято обниматься и целоваться при встрече, в Швеции не принято даже в общественном транспорте садиться на соседнее сиденье с незнакомым человеком. А кроме того - шведы традиционно при общении держат гораздо большую дистанцию, чем украинцы. И не смотря на это все - там в 14 раз больше умерших при в 3,5 раза меньшем населении! Расскажите нам еще байку о том, что карантин не работает.
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28.05.2020 00:10 Ответить
это понятно что население чуть больше 10 млн в Швеции и заражений больше имеется ввиду что если б не было карантина у нас было бы больше жертв и самих зараженных но не было бы Италии и Испании в Украине то есть такого количевства боьных и по смертях как наши политики любят рассказывать и манипулировать но не было такой болезненного спада экономики безработицы по смертях статитстику про 100 тисяч не от вируса я привел выше никто не не отрицает что его нет
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28.05.2020 06:31 Ответить
"имеется ввиду что если б не было карантина у нас было бы больше жертв и самих зараженных но не было бы Италии и Испании в Украине"

Откуда вам знать, что было бы? На основании чего?
Украинцы по "тесности общения" гораздо ближе к итальянцам, чем к шведам - и обнимашки-целовашки при встречах у нас имеют место быть, и хождения по гостям гораздо более распространенные, и дистанция "личного пространства" у нас - практически такая же, как у итальянцев и значительно меньше, чем у шведов. Потому ориентироваться нам нужно отнюдь не на показатели Швеции.

PS Если вы потрудитесь расставлять знаки препинания - понимать ваш текст будет значительно легче.
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28.05.2020 06:40 Ответить
Есть страны который коронавирус намного больше убивает как Италия и Испания например,может это связано с особенностями наций, генами, не знаю но знаю что похожая и ближе к нам Беларусь по ментальности имеет схожесть по зараженниям со Швецией, обе страны не применяли карантин, и обе страны почти равные по населению, https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belarus/ Belarus 38,956 зараженных и
214 смертей а у https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/ Sweden 35,088 и
4,220 смертей, с белорусскими смертями мало вериться что там так мало умирают, но факт что пока все не переболеют он не отступит, да, смертей и заражений будет намного больше, никто не отрицает но когда Италия ввела карантин все равно тысячи умирали и заражались причем в приличном количестве уже когда действовал строгий карантин,сейчас там переболело большинство, соответственно вирус отступает
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28.05.2020 07:18 Ответить
"когда Италия ввела карантин все равно тысячи умирали и заражались причем в приличном количестве уже когда действовал строгий карантин"

Когда там начал действовать строгий карантин - количество новых заражений пошло на спад - не забывайте про инкубационный период болезни до 4-х недель.

"сейчас там переболело большинство"
Там не переболело большинство. Даже близко не переболело.

Официальной статистике Беларуси я лично не верю - скорее всего власти не записывают в жертвы коронавируса тех, кто умер от осложнений после коронавируса и имел другие заболевания.
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28.05.2020 08:00 Ответить
Попроси у власти герметический бокс и пересиди в безопасности. Выйдешь через два годка , весь такой из себя красивый. Все ковидники, а ты д*Артаньян.
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27.05.2020 23:23 Ответить
Всем вакцину от ВОЗ и цифровой контроль вакцинации от Гейтса!!11 Иначе мы все умпрём!!1
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27.05.2020 23:27 Ответить
Загляни под стол - там у тебя жидо-рептилоид не спрятался?
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28.05.2020 00:11 Ответить
Все знают, что это всё сказки. Тут и думать нечего не надо.
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28.05.2020 08:19 Ответить
Максим, бери восемь комплектов вакцины сразу, чтобы на все волны с запасом хватило.
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27.05.2020 23:34 Ответить
тогда,ара Пашинян,слушай ара Саркисян..
https://www.youtube.com/watch?v=SBb4D7mhZDc
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27.05.2020 23:51 Ответить
Армяне очень любят кацапов. Скользкая и подлая нация
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28.05.2020 00:01 Ответить
И в Украине будет после снятия карантина.
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28.05.2020 00:35 Ответить
эта зараза-еще та...А вообще-надо всегда о своем здоровье заботиться. И гепатит, и туберкулез, и СПИД... Думайте вперед.
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28.05.2020 07:41 Ответить
Шьто ,панравілся карантіна?
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28.05.2020 07:49 Ответить
 
 