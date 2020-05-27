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ОАСК признал противоправным заключение Института нацпамяти, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской

ОАСК признал противоправным заключение Института нацпамяти, что символика дивизии СС

Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску против Украинского института национальной памяти и его председателя, третье лицо - Владимир Вятрович.

Дело рассматривалось коллегией судей Окружного административного суда города Киева, всего было проведено около 20 открытых судебных заседаний, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Владимир Вятрович, который был надлежащим образом уведомлен о дате судебных заседаний, не появлялся на них в течение всего срока рассмотрения дела. При этом суд постановлениями от 6 ноября 2019 года и от 4 декабря 2019 года признавал явку Владимира Вятровича в судебное заседание обязательной", - отмечается в сообщении.

"После полной и всесторонней оценки материалов дела, их объективного рассмотрения в судебном заседании, ОАСК признал противоправными действия ответчика о даче заключения о том, что символика 14 гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) в соответствии с действующим законодательства Украины не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение которой запрещено в Украине. Суд обязал Украинский институт национальной памяти и ее должностных лиц воздержаться от распространения указанного вывода, изложенного в письме от 16 мая 2017 по №01/1015", - подчеркнули в суде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ подтвердила, что открыла дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы, - "Укринформ"

Автор: 

Институт нацпамяти (305) СС Галичина (56) Вятрович (275) Окружной админсуд Киева (398)


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Топ комментарии
+72
Наступ на Україну продовжується. Вже не повзучий.
ОАСК - Ганьба!!!
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27.05.2020 23:25
+65
ОАСК визнав протиправним висновок Інституту нацпам'яті, що символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською - Цензор.НЕТ 9198
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27.05.2020 23:37
+59
ОАСК признал противоправным заключение Института нацпамяти, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской - Цензор.НЕТ 7906
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27.05.2020 23:31
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Страница 3 из 3
Дивизия формировалась во Львове в 1943м. Командный состав проходил обучение в Дахау (в городе возле лагеря).
Львовское гетто появилось в 1941м. К лету 43го, когда проходил набор в дивизию, в гетто грабили и жгли дома и настреляли не менее 20к евреев в ходе зачисток.

Но так как гетто и пункт вербовки были на разных улицах - никто ничего не знал.
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28.05.2020 11:26 Ответить
там не все так однозначно.
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28.05.2020 15:53 Ответить
не известно.
в какой газете в 1943 печатались данные по концлагерям и гетто?
и кто читал?
полагаю 95% обывателей были несведущими.
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03.06.2020 06:38 Ответить
Это настолько жалкая отмазка, что даже не смешно.
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03.06.2020 15:18 Ответить
точно. у тебя настолько жалкая отмазка, что даже не смешно.
я снова победил.
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03.06.2020 16:14 Ответить
Анатолий,

если ты как житель Львовской области в 1941 - 1943 за 2 года не в курсе, что в твоём областном центре гетто, что там гасят евреев, что были погромы, что казнили поляков с семьями, если ты не видел ни одной антисемитской листовки ОУН, если не слышал слова Стецько, если не знал про погромы, если не знал о соседних Житомирской и Ровненской области, если не в курсе о той сотне земляков, что прятали евреев - то ты подебил.

Если ты сейчас пытаешься рассказать, что 95% от 80.000 желающих вступить в дивизию об этом не знали - ты снова подебил.

Опечатки нет, ты всё правильно понял.
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03.06.2020 16:31 Ответить
Скучно. 90% даже псалтырь не читали и ничего знать не хотели.
Как и сейчас.
Так что не я, а ты дважды подебил.
Я снова и в третий раз блестяще и безоговорочно победил.
3:0. Всухую.
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03.06.2020 16:42 Ответить
Що мене в цій справі зацікавило, то те, а хто був позивачем? - Про це ж у повідомленні ні мур-мур?

Скажу прямо - мені не подобається В"ятрович, але справа проти нього очевидно виссана з пальця і ще очевидніше з російського.

І суд, будь він самостійним і незалежним і незаангажованим, відповів би тому позивачу, що нехай вони бодаються з мотивів історичних не в суді, а в академічних авдиторіях, і не захаращують суд нікчемними позовами.

Незважаючи ані на СС, ані на ні х-я подібне т.ін., що не мае прямого стосунку до справедливості, польскою (і латиною) ЮСТИЦІЇ.

Історична справка: СС (SS) Schutzstaffeln - «загони оборони».
Іноземці (за законом) не мали права служити у Вермахті (Армії Німеччини) і тому служили у Waffen SS (війсках СС) де це дозволялось і абревіатура СС не є тут жодним обтяжуючим елементом, як не є виправдовуючим звання есесесрського вояки - гвалтівника і вбивці жінок, дівчат, та інших непричетних...
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28.05.2020 00:45 Ответить
Яке має значення хто був позивачем? Ті, хто розглядають одні других через приціл, до суду не позиваються і по судах не ходять. Все це примітивний фарс.
Після всіх скандалів пов'язаних з цим судом і загальною ситуацією в, так званому, правосудді, тут говорити нема про що.
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28.05.2020 00:55 Ответить
Можливо і ніякого. Але хотілося б знати.
Що собою являє той суд мені відомо, але не в ньому справа.
А справа в приданні невиправдано високого значення "історії", яка трапилась стонадцять років тому, і яка ажніяк не важить сьогодні.
Приклад: якщо мій дід-прадід воював за Совєти, чи Гітлера, чи маю я сьогодні за це відповідати?
На мою думку, жодним чином ні, але мене силоміць, "історичними" паралелями до того примушують.

Тобто, історію, канєшно, треба (а точно треба?) знати, але вживати її як сьогоднішній аргумент до справи не варто, м"яко кажучи, бо вона ним і не є.
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28.05.2020 03:27 Ответить
кто не знает своей истории, тот обречен.
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28.05.2020 16:03 Ответить
Більшість вояків вермахту вважали себе антикомуністами а не нацистами. Чому не називають нацистами болгар, угорців, словаків, шведів, норвежців, французів, тисячі яких воювали проти комунізму на німецькому боці ? Що це за "нацизм" коли він виглядає як "повний інтернаціонал" ?
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28.05.2020 01:02 Ответить
"Неначе суки з кобелями, жиди злигались з москалями. І тічка та здавна й понині, гаса по нашій Україні." Т.Шевченко..
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28.05.2020 01:12 Ответить
у них є спільне - ненависть до України і українців і бажання прибрати до своїх рук її багацтва, і з перемінним успіхом їм це вдається.
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28.05.2020 07:09 Ответить
"Дебілоїд", ану, дай посилання на поезію Т. Шевченка... Де саме це написано?
Поналазите, "бидло кацапське", на форум, і паскудите, нишком...
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28.05.2020 08:24 Ответить
Я этого "шедевра" у Шевченко не встречал.
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28.05.2020 10:44 Ответить
Та це таке саме "шевченківське", як і вірш "Хахли"... В ньому взяли епіграму Г. Державіна, "Вельможа", і переробили. Те ж саме і з цим "віршиком"...
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28.05.2020 11:02 Ответить
Брись під шконку набутилочна русня ходоп педофіла путінаХуйла.
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28.05.2020 17:05 Ответить
Шо таке, "ходоп"? Галоперидолу сьогодні забули дать? "Плигонув, як Пилип з конопель!...". А тепер поясни, по-людські, що ти хотів сказать... Що я неправий і у Шевченка є такі вірші? Так давай, підтверджуй... Тільки спочатку набери у Гуглі "Старець Коснятин, "Суд", і прочитай того вірша... А потім назви себе "долбой..ом", і більше не пиши ідіотських коментарів, не перевіривши, "звідки ноги ростуть"...
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28.05.2020 17:24 Ответить
Настоящие нацисты - это путинские оккупанты, преследующие и уничтожающие украинцев и крымских татар на оккупированных ими территориях.
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28.05.2020 01:20 Ответить
Фашисты - не нацисты. На Роисе нет нации, но есть больной сброд, жаждущий крови.
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28.05.2020 01:51 Ответить
Настоящие нацисты - все правильно, бо такие понятия как нацизм и расизм и есть средоточием в великодержавном российском шовинизме. который является последней ступенью крайнего национализма.
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28.05.2020 15:48 Ответить
Шовинизм на сегодня - надбання единственной страны в мире. Лени и Сталин вели неустанную борьбу с шовинизмом в СССР... Но как мы видим, не удалось им в нарабсее.
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28.05.2020 15:52 Ответить
Каждый кто стрелял в краснозадых - герой, защищавгший Европу от порабощения. Поэтому суд идет в дупу.
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28.05.2020 01:23 Ответить
Сказывают, что вояки из "Галичины" хотели на месте Хатыни построить город Солнца имени Томмазо Кампанелла.
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28.05.2020 01:25 Ответить
"Тормоз", "город Солнца" був побудований... На місці Москви... Ти хоч знаєш, що Кампанелла, у своєму творі, описав предтечу сталінського СРСР?... Візьми, і прочитай, спочатку, а потім "кактуси" викладай... Там є місце і "сексотам", і поштовим скринькам для доносів, і таємній поліції, і "репрессаліям" стосовно "інакомислячих"...
І який стосунок до Хатині мають "вояки з "Галичини"?

14-та гренадерська дивізія військ СС «Галичина» (нім. 14 Division Grenadiere der Waffen-SS «Galizien») - підрозділ у складі військ Ваффен-СС ...

На службі‎: ‎28 квітня 1943 - 8 травня 1945."21 марта 1943 года в Хатыни заночевали партизаны изпартизанской бригады «Дяди Васи» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Василия Воронянского ). На утро 22 марта они ушли в сторону https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B Плещениц . Одновременно из Плещениц им навстречу в направлении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA Логойска выехала легковая автомашина в сопровождении двух грузовиков с карателями из https://ru.wikipedia.org/wiki/118-%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD_%D1%88%D1%83%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0 118-го батальона шуцманшафта 201-й немецкой охранной дивизии.
В автомашине ехал шеф-командир первой роты капитан полиции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B5,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81 Ганс Вёльке , направлявшийся на аэродром в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA Минске . По пути колонна натолкнулась на женщин из деревни https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D0%B8_(%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1 Козыри , работавших на лесозаготовке; на заданный им вопрос о наличии поблизости партизан женщины ответили, что никого не видели. Колонна двинулась дальше, но, не проехав и 300 м, попала в партизанскую засаду, устроенную отрядом «Мститель» бригады «Дяди Васи». В перестрелке каратели потеряли трёх человек, включая Ганса Вёльке. Командир взвода карателей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Василий Мелешко заподозрил женщин в пособничестве партизанам и, вызвав подкрепление из https://ru.wikipedia.org/wiki/36-%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%C2%BB батальона «Дирлевангер» , вернулся к месту, где женщины рубили лес; по его приказу 26 женщин были расстреляны, а остальные отправлены в Плещеницы
Основная статья: https://ru.wikipedia.org/wiki/118-%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD_%D1%88%D1%83%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0 118-й батальон шуцманшафта
Костяк батальона был сформирован в Польше в начале 1942 года. Затем формирование 118-го и 115-го шуцманшафт батальонов было продолжено в Киеве преимущественно из пленных бойцов РККА, содержавшихся в киевском и окрестных лагерях военнопленных. Одна из рот 118-го батальона была сформирована из военных https://ru.wikipedia.org/wiki/115-%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD_%D1%88%D1%83%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0 115-го шуцманшафт батальона . Операция проводилась под руководством специального подразделения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1 СС https://ru.wikipedia.org/wiki/36-%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%C2%BB зондербатальона «Дирлевангер» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. "SS-Sonderregiment Dirlewanger")https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C#cite_note-9 [9] . Командовал батальоном бывший польский майор Константин Смовский, начальник штаба - бывший старший лейтенант Красной Армии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8E%D1%80%D0%B0,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Григорий Васюра , командир взвода - бывший лейтенант Красной Армии Василий Мелешко. Немецким «шефом» 118-го вспомогательного батальона был майор полиции Эрих Кернер".
Ти, телепню, хоч свою Вікіпедію читать навчись...
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28.05.2020 08:39 Ответить
Рукоблуды ср аные! Так является или нет?
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28.05.2020 01:29 Ответить
ілі нєт
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28.05.2020 07:09 Ответить
Аh so..
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28.05.2020 08:32 Ответить
Признати ОАСК що вони вже перегній і відправити їх на цвинтар.
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28.05.2020 01:36 Ответить
Но это не реванш. Да, зебилы?
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28.05.2020 01:50 Ответить
Порохоботы, объясните: как Вятрович собирался выиграть дело, если ни разу не посещал заседание суда?

"Владимир Вятрович, который был надлежащим образом уведомлен о дате судебных заседаний, не появлялся на них в течение всего срока рассмотрения дела. При этом суд постановлениями от 6 ноября 2019 года и от 4 декабря 2019 года признавал явку Владимира Вятровича в судебное заседание обязательной", - отмечается в сообщении. Источник: https://censor.net/n3198449
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28.05.2020 02:46 Ответить
а може було достатньо дати відзив і не ходити на той фарс, тим більш в рішенням не визнано, що символіка дивізії Галичина є злочинною
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28.05.2020 07:11 Ответить
Почему Вятрович не являлся в суд? На какой результат он рассчитывал?
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28.05.2020 03:04 Ответить
Повестку в музей видать не присылали.
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28.05.2020 06:34 Ответить
Если сионизм приравнивается ООН к фашизму то ОАСК просто обязан признать что сионистская звезда также является символом фашизма. То что львовский лев вдруг стал символом фашизма по утверждению ОАСК свидетельствует лишь о том что там сейчас сидят зе-дегенераты.
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28.05.2020 03:12 Ответить
Визнавався до 1991 року . В ООН не вистачало одного голосу щоб прибрати це твердження . Тупоголовий горбі проголосував за зняття визначення сіонізму як різновиду фашизму . Сам сіонізм є чистої води фашизмом . Базою . Варто почитати про Хабад Любавичський , який сьогодні осідлав Україну , і стане реально страшно .
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28.05.2020 05:00 Ответить
Ок. Тепер левенятко за рішенням цих мавп в мантіях є символікою нацизма ??? Наступне рішення за позовом бужанських холуїв кремля буде визнання тризуба символом фашизму. Та й синьо жовтий прапор теж "бєндєравской"!!!
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28.05.2020 04:04 Ответить
не нужно утрировать. Как и не нужно перегибать палки с патриотизмом. Простой люд да, не ведал , шо творят их командиры, но были патриотами Украины. Им простительна СС Галичина. а Вот кормчим националистического движения должно быть стыдно, або за незнание, або за перекручиванием фактов. А именно: наш С.Бандера воевал в том числе и с прихлебаем фашистов Мельником(СС Галичина), как и примкнувшими к Мельнику. К примеру, отряд Боровик был полность уничтожен, бо примкнул в Мельниковцам(кста, в 41-ом мельниковцы первыми применили аббревиатуру УПА, к своим отрядам. В 1942-ом году бандеровцы создали свое войско, с таким же названием, так шо не путать УПА41-го Боровца с УПА Бандеры 1942-го)... Много уцелевших из отряда Боровика, как и мельниковцев примкнули к Бандеровцам. Следует отметить еще 4 момента: 1). Бандера продолжил войну с врагами Украины до 1960-ых г. 2). Мельник прекратил борьбу с врагами Украины в 1945-ом году, с капитуляцией фашистской Германии, за что его Бандера осуждал , как фашистского прихлебая. Ведь и дураку понятно , шо в случае победы в гитлеровские планы не входило видеть Украину соборной. Разгром бандеровцев во Львове, когда Бандеру кинули в концлагерь, - тому подтверждение, ведь тогда во Львове не было ни немцев , еще не вошли; ни коммуняк, бо уже драпонули , и Бандера объявил в землях Западной Украины о создании соборного государства Украина. Гитлер планировал в наших теренах воссоздать рейх, бо видел прародину германцев именно в Крым. А ведь Мельник все это видел и вместо солидарности с Бандерой, пошел оизоблюдить к Гитлеру . 3). Кремль Бандеру убил, Мельника не тронул - интересный случай. 4). Националисты до обретения Украиной независимости , так и не помирились с мельниковцами...
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28.05.2020 06:46 Ответить
Я не оправдываю зебелей, бо не знаю их истинные мотивы в этом вопросе. Но и нашим историкам -патриотам не стоит зарываться в патриотизм до сумно-смiшного.
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28.05.2020 06:48 Ответить
4). Националисты, до обретения Украиной независимости , так и не помирились с мельниковцами... - националисты бандеровцы , до обретения Украиной независимости, так и не помири...
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28.05.2020 07:15 Ответить
А вот в Рассее никто не заморачивается в отношении власовского флага как и армии Власова и других формирований, воевавших на стороне Гитлера.
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28.05.2020 06:29 Ответить
У залених колаборантів в тренді зображення Йолки і ватника.
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28.05.2020 06:38 Ответить
ЩАСК - збіговисько катсабських нациків
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28.05.2020 07:04 Ответить
Хм, а кто-то сомневался что судьи скотынякы?
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28.05.2020 07:17 Ответить
вже повні ДЕБІЛИ ще не бачять , шо зебіли приведені в Україну ******, шо б повернути Україну під педірацию! Треба НЕГАЙНО повертати Пороха, інакше у України немає шансів!
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28.05.2020 07:24 Ответить
У Пороха нульові шанси, абсолютно, антирейтинг нікуди не подівся, претензії не зникли. Будь хто має шанси повернутись, але не він.
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28.05.2020 09:15 Ответить
українцям доводиться боронити Україну від зовнішнього агресора і, бл, від внутрішнього (антиукраїнської прокремлівської влади)
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28.05.2020 07:42 Ответить
Ну грохнули пару сотен ино-партийцев и пару тысяч евреев - и сто сразу фашисты?
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28.05.2020 08:34 Ответить
Єврейські дівізії СС грохнули пару тисяч євреїв.
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28.05.2020 08:55 Ответить
Маючи 2 млн москалів на боці Гітлера, спроби домахатись до 10 тис вояків Галичини виглядають смішними, не кажучи вже про те що СРСР був таким самим загарбником в очах українців як Гітлер.
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28.05.2020 08:53 Ответить
Не в бровь, а в глаз. Браво!
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28.05.2020 10:30 Ответить
судьи должны быть уволены и получать пенсию на общих основаниях, все
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28.05.2020 09:07 Ответить
ОАСК - вже давно принтер по видачі рішень за бабло. Їх місце в смітнику!!!
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28.05.2020 09:31 Ответить
Чим цей суд відрізняється від мацковського басманного? Та нічим...
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28.05.2020 09:43 Ответить
этот вражий суд скоро таки тризуб признает противоправным ..
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28.05.2020 09:55 Ответить
это был иск бужанского и портного - пророссийских красных нацистов
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28.05.2020 11:04 Ответить
Сповідування ідеології фашизму, нацизму, нарцисизму, фетишизму ... - це суверенне право кожного етносу, яке входить в перелік основних прав і свобод гомо сапієнс, якщо його реалізація не порушує прав і свобод інших людей.
Намагання комусь побудувати комунізм без з'ясування питання чи той комунізм йому, взагалі, потрібен, це зовсім інша історія, в якій агресивна експансія називається освобождєнієм от ґнєта і защітой соціалістічєскіх заваєваній.
Питання боротьби з фашизмом треба розглядати в комплексі з боротьбою з будівельниками комунізму ва всьом мірє, уникаючи асиметричних підходів.
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28.05.2020 11:48 Ответить
а как быть с роисшовинизмом? ведь он не исключсает фетишизм...Вон на главном цвинтарi нарабсеи главное мумие всех времен и народов до сих пор любой пересiчный может преспокойно созерцать , або и того похлеще - давать клятву пятиконечной звезде... Блин. тока ща осенило, дык пятиконечный символ- это атрибутика сатаны.
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28.05.2020 16:12 Ответить
Тепер усі хвантики з образами лева хвашистські ,хохлораіськая загадочная душа она же срака.
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28.05.2020 13:12 Ответить
Это вопрос ЧИСТО ФОРМАЛЬНЫЙ. И требует ответа на два вопроса:
1. Является ли эта картинка "символикой дивизии СС "Галичина"
2. Является ли дивизиия СС "Галичина" "нацистской".
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28.05.2020 16:14 Ответить
Якщо суд приме рішення, що це нацистська символіка, міліони українців будуть її носити. Назло.
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28.05.2020 19:10 Ответить
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28.05.2020 23:48 Ответить
значит надо раздобыть поскорее и расклеить и вывесить везде
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28.05.2020 21:16 Ответить
вже висить на гербі Львова
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29.05.2020 00:05 Ответить
http://kapterka.com.ua/shevronykupitpogony/nashivki-ukraine-patriot/shevron-galichyna
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29.05.2020 00:11 Ответить
Лев Данилы Галицкого - фашистская символика ?! Ох**ли?
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28.05.2020 22:22 Ответить
Герб Львова часів "совкових фашистів" Той самий ЛЕВ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Lviv_coat_sov.png
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28.05.2020 23:57 Ответить
А в суде что, заседали историки ? Что знают юристы про историю символов ?
Это решение от балды. Где аргументация ? Это беспредел.
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28.05.2020 22:34 Ответить
От геральдики суєві
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28.05.2020 23:55 Ответить
Шатайте шатайте - быстрее вас скинут...
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28.05.2020 22:46 Ответить
"Окружной административный суд города Киева"...оттуда уже рашистские флаги скоро вывесят...и зелёные ленточки...
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28.05.2020 23:43 Ответить
їбанулись судові геральдики, визнавши львівського лева "хфашистом"
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28.05.2020 23:59 Ответить
Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску против Украинского института национальной памяти и его председателя, третье лицо - Владимир Вятрович. Источник: https://censor.net/n3198449

ПОВСТАННЯ СОВКОДРОЧЕРІВ
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29.05.2020 00:03 Ответить
Ідіоти визнали Герб ЗУНРУ - Галицького ЛЕВА, фашистською символікою. Завтра наліплю цей герб на авто Буду "хфашистом"
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:ZUNR_coa.svg
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29.05.2020 00:09 Ответить
А це по висновку Окружного адміністративного суда Київа нацистські символи і організації чи мілітарні вялікорускіє організації ?? :

ОАСК визнав протиправним висновок Інституту нацпам'яті, що символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською - Цензор.НЕТ 2328
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29.05.2020 00:10 Ответить
бандi пiд назвою Окружний суд дадуть прикурити. сьогоднi процес пiшов...
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17.07.2020 21:26 Ответить
ОАСК визнав протиправним висновок Інституту нацпам'яті, що символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською - Цензор.НЕТ 9731
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17.07.2020 21:27 Ответить
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