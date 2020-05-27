ОАСК признал противоправным заключение Института нацпамяти, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской

Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску против Украинского института национальной памяти и его председателя, третье лицо - Владимир Вятрович.

Дело рассматривалось коллегией судей Окружного административного суда города Киева, всего было проведено около 20 открытых судебных заседаний, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Владимир Вятрович, который был надлежащим образом уведомлен о дате судебных заседаний, не появлялся на них в течение всего срока рассмотрения дела. При этом суд постановлениями от 6 ноября 2019 года и от 4 декабря 2019 года признавал явку Владимира Вятровича в судебное заседание обязательной", - отмечается в сообщении.

"После полной и всесторонней оценки материалов дела, их объективного рассмотрения в судебном заседании, ОАСК признал противоправными действия ответчика о даче заключения о том, что символика 14 гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) в соответствии с действующим законодательства Украины не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение которой запрещено в Украине. Суд обязал Украинский институт национальной памяти и ее должностных лиц воздержаться от распространения указанного вывода, изложенного в письме от 16 мая 2017 по №01/1015", - подчеркнули в суде.

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