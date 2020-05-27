ОАСК признал противоправным заключение Института нацпамяти, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской
Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску против Украинского института национальной памяти и его председателя, третье лицо - Владимир Вятрович.
Дело рассматривалось коллегией судей Окружного административного суда города Киева, всего было проведено около 20 открытых судебных заседаний, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
"Владимир Вятрович, который был надлежащим образом уведомлен о дате судебных заседаний, не появлялся на них в течение всего срока рассмотрения дела. При этом суд постановлениями от 6 ноября 2019 года и от 4 декабря 2019 года признавал явку Владимира Вятровича в судебное заседание обязательной", - отмечается в сообщении.
"После полной и всесторонней оценки материалов дела, их объективного рассмотрения в судебном заседании, ОАСК признал противоправными действия ответчика о даче заключения о том, что символика 14 гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) в соответствии с действующим законодательства Украины не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение которой запрещено в Украине. Суд обязал Украинский институт национальной памяти и ее должностных лиц воздержаться от распространения указанного вывода, изложенного в письме от 16 мая 2017 по №01/1015", - подчеркнули в суде.
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Львовское гетто появилось в 1941м. К лету 43го, когда проходил набор в дивизию, в гетто грабили и жгли дома и настреляли не менее 20к евреев в ходе зачисток.
Но так как гетто и пункт вербовки были на разных улицах - никто ничего не знал.
в какой газете в 1943 печатались данные по концлагерям и гетто?
и кто читал?
полагаю 95% обывателей были несведущими.
я снова победил.
если ты как житель Львовской области в 1941 - 1943 за 2 года не в курсе, что в твоём областном центре гетто, что там гасят евреев, что были погромы, что казнили поляков с семьями, если ты не видел ни одной антисемитской листовки ОУН, если не слышал слова Стецько, если не знал про погромы, если не знал о соседних Житомирской и Ровненской области, если не в курсе о той сотне земляков, что прятали евреев - то ты подебил.
Если ты сейчас пытаешься рассказать, что 95% от 80.000 желающих вступить в дивизию об этом не знали - ты снова подебил.
Опечатки нет, ты всё правильно понял.
Как и сейчас.
Так что не я, а ты дважды подебил.
Я снова и в третий раз блестяще и безоговорочно победил.
3:0. Всухую.
Скажу прямо - мені не подобається В"ятрович, але справа проти нього очевидно виссана з пальця і ще очевидніше з російського.
І суд, будь він самостійним і незалежним і незаангажованим, відповів би тому позивачу, що нехай вони бодаються з мотивів історичних не в суді, а в академічних авдиторіях, і не захаращують суд нікчемними позовами.
Незважаючи ані на СС, ані на ні х-я подібне т.ін., що не мае прямого стосунку до справедливості, польскою (і латиною) ЮСТИЦІЇ.
Історична справка: СС (SS) Schutzstaffeln - «загони оборони».
Іноземці (за законом) не мали права служити у Вермахті (Армії Німеччини) і тому служили у Waffen SS (війсках СС) де це дозволялось і абревіатура СС не є тут жодним обтяжуючим елементом, як не є виправдовуючим звання есесесрського вояки - гвалтівника і вбивці жінок, дівчат, та інших непричетних...
Після всіх скандалів пов'язаних з цим судом і загальною ситуацією в, так званому, правосудді, тут говорити нема про що.
Що собою являє той суд мені відомо, але не в ньому справа.
А справа в приданні невиправдано високого значення "історії", яка трапилась стонадцять років тому, і яка ажніяк не важить сьогодні.
Приклад: якщо мій дід-прадід воював за Совєти, чи Гітлера, чи маю я сьогодні за це відповідати?
На мою думку, жодним чином ні, але мене силоміць, "історичними" паралелями до того примушують.
Тобто, історію, канєшно, треба (а точно треба?) знати, але вживати її як сьогоднішній аргумент до справи не варто, м"яко кажучи, бо вона ним і не є.
Поналазите, "бидло кацапське", на форум, і паскудите, нишком...
І який стосунок до Хатині мають "вояки з "Галичини"?
14-та гренадерська дивізія військ СС «Галичина» (нім. 14 Division Grenadiere der Waffen-SS «Galizien») - підрозділ у складі військ Ваффен-СС ...
На службі: 28 квітня 1943 - 8 травня 1945."21 марта 1943 года в Хатыни заночевали партизаны изпартизанской бригады «Дяди Васи» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Василия Воронянского ). На утро 22 марта они ушли в сторону https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B Плещениц . Одновременно из Плещениц им навстречу в направлении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA Логойска выехала легковая автомашина в сопровождении двух грузовиков с карателями из https://ru.wikipedia.org/wiki/118-%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD_%D1%88%D1%83%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0 118-го батальона шуцманшафта 201-й немецкой охранной дивизии.
В автомашине ехал шеф-командир первой роты капитан полиции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B5,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81 Ганс Вёльке , направлявшийся на аэродром в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA Минске . По пути колонна натолкнулась на женщин из деревни https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D0%B8_(%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1 Козыри , работавших на лесозаготовке; на заданный им вопрос о наличии поблизости партизан женщины ответили, что никого не видели. Колонна двинулась дальше, но, не проехав и 300 м, попала в партизанскую засаду, устроенную отрядом «Мститель» бригады «Дяди Васи». В перестрелке каратели потеряли трёх человек, включая Ганса Вёльке. Командир взвода карателей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Василий Мелешко заподозрил женщин в пособничестве партизанам и, вызвав подкрепление из https://ru.wikipedia.org/wiki/36-%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%C2%BB батальона «Дирлевангер» , вернулся к месту, где женщины рубили лес; по его приказу 26 женщин были расстреляны, а остальные отправлены в Плещеницы
Основная статья: https://ru.wikipedia.org/wiki/118-%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD_%D1%88%D1%83%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0 118-й батальон шуцманшафта
Костяк батальона был сформирован в Польше в начале 1942 года. Затем формирование 118-го и 115-го шуцманшафт батальонов было продолжено в Киеве преимущественно из пленных бойцов РККА, содержавшихся в киевском и окрестных лагерях военнопленных. Одна из рот 118-го батальона была сформирована из военных https://ru.wikipedia.org/wiki/115-%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD_%D1%88%D1%83%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0 115-го шуцманшафт батальона . Операция проводилась под руководством специального подразделения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1 СС https://ru.wikipedia.org/wiki/36-%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%C2%BB зондербатальона «Дирлевангер» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. "SS-Sonderregiment Dirlewanger")https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C#cite_note-9 [9] . Командовал батальоном бывший польский майор Константин Смовский, начальник штаба - бывший старший лейтенант Красной Армии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8E%D1%80%D0%B0,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Григорий Васюра , командир взвода - бывший лейтенант Красной Армии Василий Мелешко. Немецким «шефом» 118-го вспомогательного батальона был майор полиции Эрих Кернер".
Ти, телепню, хоч свою Вікіпедію читать навчись...
"Владимир Вятрович, который был надлежащим образом уведомлен о дате судебных заседаний, не появлялся на них в течение всего срока рассмотрения дела. При этом суд постановлениями от 6 ноября 2019 года и от 4 декабря 2019 года признавал явку Владимира Вятровича в судебное заседание обязательной", - отмечается в сообщении. Источник: https://censor.net/n3198449
Намагання комусь побудувати комунізм без з'ясування питання чи той комунізм йому, взагалі, потрібен, це зовсім інша історія, в якій агресивна експансія називається освобождєнієм от ґнєта і защітой соціалістічєскіх заваєваній.
Питання боротьби з фашизмом треба розглядати в комплексі з боротьбою з будівельниками комунізму ва всьом мірє, уникаючи асиметричних підходів.
1. Является ли эта картинка "символикой дивизии СС "Галичина"
2. Является ли дивизиия СС "Галичина" "нацистской".
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Lviv_coat_sov.png
Это решение от балды. Где аргументация ? Это беспредел.
ПОВСТАННЯ СОВКОДРОЧЕРІВ
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:ZUNR_coa.svg