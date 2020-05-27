Вместе с МИД ведем переговоры с разными странами о возобновлении авиасообщения, - Криклий
Министерство инфраструктуры и Министерство иностранных дел ведут переговоры с различными странами по восстановлению регулярных пассажирских авиаперевозок.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Идет работа, чтобы скоро наши граждане смогли безопасно ездить и летать по Украине и за ее пределами. Совместно с МИД ведем переговоры с разными странами мира по восстановлению регулярных пассажирских авиаперевозок ", - отметил он.
Министр добавил, что украинские аэропорты уже готовятся встречать первых пассажиров на новых взлетно-посадочных полосах.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Криклий заявлял, что с 15 июня планируется запустить внутренние и международные авиаперевозки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это из серии тысяч построенных в Ивано-Франковске мостов?