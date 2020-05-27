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Новости
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Вместе с МИД ведем переговоры с разными странами о возобновлении авиасообщения, - Криклий

Вместе с МИД ведем переговоры с разными странами о возобновлении авиасообщения, - Криклий

Министерство инфраструктуры и Министерство иностранных дел ведут переговоры с различными странами по восстановлению регулярных пассажирских авиаперевозок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Идет работа, чтобы скоро наши граждане смогли безопасно ездить и летать по Украине и за ее пределами. Совместно с МИД ведем переговоры с разными странами мира по восстановлению регулярных пассажирских авиаперевозок ", - отметил он.

Министр добавил, что украинские аэропорты уже готовятся встречать первых пассажиров на новых взлетно-посадочных полосах.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Криклий заявлял, что с 15 июня планируется запустить внутренние и международные авиаперевозки.

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Автор: 

авиасообщение (793) Криклий (323)


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Инфицированных свозить на вторую волну коронапсихоза ?
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27.05.2020 23:45 Ответить
украинские аэропорты уже готовятся встречать первых пассажиров на новых взлетно-посадочных полосах

Это из серии тысяч построенных в Ивано-Франковске мостов?
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28.05.2020 01:48 Ответить
Шо, "Бородата Бабушка" бєня плаче, бо хоче заробляти бабло на своїх МАУ?
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28.05.2020 08:02 Ответить
 
 