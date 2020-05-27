Вместе с МИД ведем переговоры с разными странами о возобновлении авиасообщения, - Криклий

Министерство инфраструктуры и Министерство иностранных дел ведут переговоры с различными странами по восстановлению регулярных пассажирских авиаперевозок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Идет работа, чтобы скоро наши граждане смогли безопасно ездить и летать по Украине и за ее пределами. Совместно с МИД ведем переговоры с разными странами мира по восстановлению регулярных пассажирских авиаперевозок ", - отметил он.

Министр добавил, что украинские аэропорты уже готовятся встречать первых пассажиров на новых взлетно-посадочных полосах.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Криклий заявлял, что с 15 июня планируется запустить внутренние и международные авиаперевозки.

Также читайте: Криклий анонсировал начало железнодорожных пассажирских перевозок с 1 июня, а работу касс - 27 мая