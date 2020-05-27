Бойцы 59-й ОМПБр вернулись на Виннитчину после восьми месяцев в зоне ООС. ФОТО
В Винницкой области прошли торжества по случаю возвращения в пункт постоянной дислокации из района проведения ООС воинов 59-й мотопехотной бригады ВСУ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Военнослужащие части выполняли боевые задачи в Донецкой области с сентября 2019 года. Командир бригады отметил, что крайние две ротации бригады прошли без потерь.
За мужество и героизм, проявленные в боях при выполнении боевых задач в районе АТО и ООС, государственными наградами награждены 32 военнослужащих бригады. Отличия Министра обороны, начальника Генерального штаба, командующего Сухопутными войсками, командующего "ОК Юг" получили 800 военнослужащих бригады.
После ротации 59-й бригаде присвоено почетное наименование "имени Якова Гандзюка" - одного из первых создателей новой украинской армии, атамана бригады армии УНР.
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Згідно з повідомленням прес-служби Державного Концерну "Укроборонпром" (до складу якого власне й входить "Укроборонсервіс") комплекс був відновлений підприємством після тривалого простою.
"Метою сьогоднішньої демонстрації комплексу "Кольчуга-КЕ" є підтвердження готовності останнього до виконання бойових завдань.
Ми готові поставити цей комплекс Міністерству оборони України, надати гарантії щодо його працездатності та взяти на себе зобов'язання по подальшому технічному обслуговуванню у випадку, якщо наші військові вирішать придбати цей комплекс.
Також, у разі потреби, ми готові розпочати ремонт інших комплексів РТР цього типу, які вже стоять на озброєнні Збройних сил України та запропонувати свій варіант модернізації", - зазначив під час презентації директор ДП "Укроборонсервіс" Володимир Воронін. Більше тут:https://defence-ua.com/news/ukroboronservis_prezentuvav_vidremontovanij_kompleks_kolchuga_ke_foto-842.html