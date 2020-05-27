Бойцы 59-й ОМПБр вернулись на Виннитчину после восьми месяцев в зоне ООС. ФОТО

В Винницкой области прошли торжества по случаю возвращения в пункт постоянной дислокации из района проведения ООС воинов 59-й мотопехотной бригады ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Военнослужащие части выполняли боевые задачи в Донецкой области с сентября 2019 года. Командир бригады отметил, что крайние две ротации бригады прошли без потерь.

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За мужество и героизм, проявленные в боях при выполнении боевых задач в районе АТО и ООС, государственными наградами награждены 32 военнослужащих бригады. Отличия Министра обороны, начальника Генерального штаба, командующего Сухопутными войсками, командующего "ОК Юг" получили 800 военнослужащих бригады.





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После ротации 59-й бригаде присвоено почетное наименование "имени Якова Гандзюка" - одного из первых создателей новой украинской армии, атамана бригады армии УНР.