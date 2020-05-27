РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10028 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 186 11

Бойцы 59-й ОМПБр вернулись на Виннитчину после восьми месяцев в зоне ООС. ФОТО

В Винницкой области прошли торжества по случаю возвращения в пункт постоянной дислокации из района проведения ООС воинов 59-й мотопехотной бригады ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Бойцы 59-й ОМПБр вернулись на Виннитчину после восьми месяцев в зоне ООС 01

Военнослужащие части выполняли боевые задачи в Донецкой области с сентября 2019 года. Командир бригады отметил, что крайние две ротации бригады прошли без потерь.

Бойцы 59-й ОМПБр вернулись на Виннитчину после восьми месяцев в зоне ООС 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 59-й ОМПБр совершенствуют навыки наступления и обороны на учениях. ВИДЕО


Бойцы 59-й ОМПБр вернулись на Виннитчину после восьми месяцев в зоне ООС 03

За мужество и героизм, проявленные в боях при выполнении боевых задач в районе АТО и ООС, государственными наградами награждены 32 военнослужащих бригады. Отличия Министра обороны, начальника Генерального штаба, командующего Сухопутными войсками, командующего "ОК Юг" получили 800 военнослужащих бригады.

Бойцы 59-й ОМПБр вернулись на Виннитчину после восьми месяцев в зоне ООС 04
Бойцы 59-й ОМПБр вернулись на Виннитчину после восьми месяцев в зоне ООС 05

Также смотрите: Капуста снова в бою: "Арморум Солюшнс" передал в 59 бригаду станок к пулемету ПКТ. ФОТО (обновлено)

После ротации 59-й бригаде присвоено почетное наименование "имени Якова Гандзюка" - одного из первых создателей новой украинской армии, атамана бригады армии УНР.

Автор: 

армия (8490) Винницкая область (1027) 59 отдельная мотопехотная бригада (122) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
Cлава Героям!
показать весь комментарий
27.05.2020 23:45
+9
Бійці 59-ї ОМПБр повернулися на Вінниччину після 8 місяців у зоні ООС - Цензор.НЕТ 7102ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показать весь комментарий
28.05.2020 00:39
+7
"Нельзя петь тем людям, которые тебя хотят побить!"Отметим, что Вахтанг Кикабидзе активно придерживается проукраинских взглядов касательно конфликта на Востоке Украины. В 2015 году артист дал сольный концерт в Киеве и посвятил свое выступление Небесной сотне.https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fshow%2Fpeople%2Fkikabidze-o-rossii-esli-zashel-k-tebe-tank-v-etu-stranu-tyi-ne-dolzhen-ehat-pet.htm%3Ffbclid%3DIwAR1C4c5olEGVYbwG2ZQBDZxwifziRt2t8IZ9Iv7HrsfeGiZdn6Qq_NT9dQI&h=AT1WiTXZDk_tDTQ7ovRyrRx7f3vOgIVwq50M0qB_9ew6LywmHkcpORM1uogbqE0ZxRcZ70fJLAZoDtSYSwwYZJQ0FInQFQh5rV_CoAmYeltwDEdgK8zaUvKLArPi5EohfRDR&__tn__=H-R&c[0]=AT1rXeXhBqjcWWzPq39pVBmghWz6udmiJb1BzanXDOgk0MWrckBNSdekmjH0Ff873G80tjY53yuZcqa0mriWo41W349uvV-T-1iN__F_tIhhxbAatbiamecYSy4xKzFVwOJFOzVCaj8BflSVQ0gUasN1bw7_ZtdsLVk1eTfYly5s1-dC9gxDg-_JC-iE5ByENZwoKsv2ytQEGtPXQ224TruVGn8 .Бійці 59-ї ОМПБр повернулися на Вінниччину після 8 місяців у зоні ООС - Цензор.НЕТ 353
показать весь комментарий
28.05.2020 00:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Cлава Героям!
показать весь комментарий
27.05.2020 23:45 Ответить
И об этом.Оккупационные администрации на востоке Украины будут расформированы после возобновления контроля Украины над оккупированными территориями, - Кулеба....
показать весь комментарий
27.05.2020 23:56 Ответить
Похоже по оманской договорённости украинские контрактники будут вместе с оккупационными войсками России , добивать боевиков на Донбассе, России этот мусор тоже ненужен,Россия вернёт Украине разграбленный и разваленный Донбасс с "интересным" населением,которое власть Украины, должна держать в изоляции до 10 лет от украинского населения, при этом Украина взамен даст на военные базы Крыма днепровскую воду. Потом начнётся делёж Украины на правобережную и левобережную части, часть населения Украины оккупационные войска отправят на Дальний восток,а другая часть населения Украины будет воевать в большой войне в центре Европы против московской Орды ,вместе со своими союзниками. Вот такое просматривается на 15 лет вперёд.
показать весь комментарий
27.05.2020 23:56 Ответить
"Нельзя петь тем людям, которые тебя хотят побить!"Отметим, что Вахтанг Кикабидзе активно придерживается проукраинских взглядов касательно конфликта на Востоке Украины. В 2015 году артист дал сольный концерт в Киеве и посвятил свое выступление Небесной сотне.https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fshow%2Fpeople%2Fkikabidze-o-rossii-esli-zashel-k-tebe-tank-v-etu-stranu-tyi-ne-dolzhen-ehat-pet.htm%3Ffbclid%3DIwAR1C4c5olEGVYbwG2ZQBDZxwifziRt2t8IZ9Iv7HrsfeGiZdn6Qq_NT9dQI&h=AT1WiTXZDk_tDTQ7ovRyrRx7f3vOgIVwq50M0qB_9ew6LywmHkcpORM1uogbqE0ZxRcZ70fJLAZoDtSYSwwYZJQ0FInQFQh5rV_CoAmYeltwDEdgK8zaUvKLArPi5EohfRDR&__tn__=H-R&c[0]=AT1rXeXhBqjcWWzPq39pVBmghWz6udmiJb1BzanXDOgk0MWrckBNSdekmjH0Ff873G80tjY53yuZcqa0mriWo41W349uvV-T-1iN__F_tIhhxbAatbiamecYSy4xKzFVwOJFOzVCaj8BflSVQ0gUasN1bw7_ZtdsLVk1eTfYly5s1-dC9gxDg-_JC-iE5ByENZwoKsv2ytQEGtPXQ224TruVGn8 .Бійці 59-ї ОМПБр повернулися на Вінниччину після 8 місяців у зоні ООС - Цензор.НЕТ 353
показать весь комментарий
28.05.2020 00:12 Ответить
ДП "Укроборонсервіс" представило відновлений комплекс радіотехнічної розвідки "Кольчуга-КЕ"

Згідно з повідомленням прес-служби Державного Концерну "Укроборонпром" (до складу якого власне й входить "Укроборонсервіс") комплекс був відновлений підприємством після тривалого простою.
"Метою сьогоднішньої демонстрації комплексу "Кольчуга-КЕ" є підтвердження готовності останнього до виконання бойових завдань.
Ми готові поставити цей комплекс Міністерству оборони України, надати гарантії щодо його працездатності та взяти на себе зобов'язання по подальшому технічному обслуговуванню у випадку, якщо наші військові вирішать придбати цей комплекс.
Також, у разі потреби, ми готові розпочати ремонт інших комплексів РТР цього типу, які вже стоять на озброєнні Збройних сил України та запропонувати свій варіант модернізації", - зазначив під час презентації директор ДП "Укроборонсервіс" Володимир Воронін. Більше тут:https://defence-ua.com/news/ukroboronservis_prezentuvav_vidremontovanij_kompleks_kolchuga_ke_foto-842.html
показать весь комментарий
28.05.2020 00:32 Ответить
Бійці 59-ї ОМПБр повернулися на Вінниччину після 8 місяців у зоні ООС - Цензор.НЕТ 7102ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показать весь комментарий
28.05.2020 00:39 Ответить
Як красиво...
показать весь комментарий
28.05.2020 05:51 Ответить
У нас найкращий Прапор !
показать весь комментарий
28.05.2020 12:09 Ответить
У мене сльози навертаються, від гордоств, коли дивлюся на Наших військових. Алеж близько 50% проголосувало за зеленського.
показать весь комментарий
28.05.2020 05:48 Ответить
18%
показать весь комментарий
28.05.2020 07:57 Ответить
Бійці 59-ї ОМПБр повернулися на Вінниччину після 8 місяців у зоні ООС - Цензор.НЕТ 574
показать весь комментарий
28.05.2020 08:05 Ответить
 
 