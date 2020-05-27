Тесты на антитела к COVID-19 ненадежны и не определяют степень защищенности от заболевания в будущем, - Центр по контролю заболеваний США

Тесты на антитела, которые позволяют определить, был ли у человека COVID-19, даже если у него никогда не было симптомов, могут давать ложные результаты и не определяют, защищен ли человек от заболевания в будущем.

Об этом говорится в рекомендациях Центра по контролю и профилактике заболеваний США, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Тесты измеряют иммунный ответ организма на вирус и сегодня широко доступны в Соединенных Штатах. Антитела, которые являются одним из многих механизмов иммунного ответа человека на заражение, зачастую могут быть обнаружены через 1-3 недели после появления симптомов. В настоящее время человек уже менее заразный и выработал определенный иммунитет от будущей инфекции.

Само наличие иммунного ответа на вирус, который поразил организм раньше, не означает обязательно, что человек не заболеет COVID-19 снова, объясняется в рекомендациях. На сегодня этот вопрос только изучается в медицинских и научных кругах.

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Само наличие иммунного ответа на вирус, который поразил организм раньше, не означает обязательно, что человек не заболеет COVID-19 снова.

Тесты на антитела считались полезными для определения распространения вируса SARS-CoV-2 среди населения для принятия политических и экономических решений. Но, учитывая низкий процент людей, которые переболели COVID-19, и ограничения самих тестов, эти выводы будет сделать трудно, говорится в рекомендациях.

"Например, среди населения, где заболеваемость составляет 5%, а тест на 90% чувствителен на антитела, он сможет предусмотреть наличие положительных результатов у населения на 49%. Другими словами, меньше половины, у кого положительный результат, действительно будут иметь антитела. С другой стороны, тот же тест среди населения, где более 52% имеют антитела, дает более 95-процентной точности предсказания", - говорится в рекомендациях правительства США.

Некоторые тесты могут дать ложные положительные результаты потому что человек имел другие типы коронавируса, например те, что вызывают простуду. Другие люди могут не иметь антитела в достаточном количестве, чтобы их можно было обнаружить.

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Центр по контролю и профилактике заболеваний США не рекомендует использовать тесты на антитела для того, чтобы определять, заболеет ли человек COVID-19 в будущем, для того, чтобы изменять уровень защитной одежды для медработников, имеющих положительный результат; для принятия решений по размещению лиц в определенных группах, например, в общежитиях или в разных помещениях тюрьмы; и возвращение отдельных лиц на работу.