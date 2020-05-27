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Новости Коронавирус и карантин
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Тесты на антитела к COVID-19 ненадежны и не определяют степень защищенности от заболевания в будущем, - Центр по контролю заболеваний США

Тесты на антитела к COVID-19 ненадежны и не определяют степень защищенности от заболевания в будущем, - Центр по контролю заболеваний США

Тесты на антитела, которые позволяют определить, был ли у человека COVID-19, даже если у него никогда не было симптомов, могут давать ложные результаты и не определяют, защищен ли человек от заболевания в будущем.

Об этом говорится в рекомендациях Центра по контролю и профилактике заболеваний США, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Тесты измеряют иммунный ответ организма на вирус и сегодня широко доступны в Соединенных Штатах. Антитела, которые являются одним из многих механизмов иммунного ответа человека на заражение, зачастую могут быть обнаружены через 1-3 недели после появления симптомов. В настоящее время человек уже менее заразный и выработал определенный иммунитет от будущей инфекции.

Само наличие иммунного ответа на вирус, который поразил организм раньше, не означает обязательно, что человек не заболеет COVID-19 снова, объясняется в рекомендациях. На сегодня этот вопрос только изучается в медицинских и научных кругах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве начато ИФА-тестирование медиков на антитела к коронавирусу, - Гинзбург

Само наличие иммунного ответа на вирус, который поразил организм раньше, не означает обязательно, что человек не заболеет COVID-19 снова.

Тесты на антитела считались полезными для определения распространения вируса SARS-CoV-2 среди населения для принятия политических и экономических решений. Но, учитывая низкий процент людей, которые переболели COVID-19, и ограничения самих тестов, эти выводы будет сделать трудно, говорится в рекомендациях.

"Например, среди населения, где заболеваемость составляет 5%, а тест на 90% чувствителен на антитела, он сможет предусмотреть наличие положительных результатов у населения на 49%. Другими словами, меньше половины, у кого положительный результат, действительно будут иметь антитела. С другой стороны, тот же тест среди населения, где более 52% имеют антитела, дает более 95-процентной точности предсказания", - говорится в рекомендациях правительства США.

Некоторые тесты могут дать ложные положительные результаты потому что человек имел другие типы коронавируса, например те, что вызывают простуду. Другие люди могут не иметь антитела в достаточном количестве, чтобы их можно было обнаружить.

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Центр по контролю и профилактике заболеваний США не рекомендует использовать тесты на антитела для того, чтобы определять, заболеет ли человек COVID-19 в будущем, для того, чтобы изменять уровень защитной одежды для медработников, имеющих положительный результат; для принятия решений по размещению лиц в определенных группах, например, в общежитиях или в разных помещениях тюрьмы; и возвращение отдельных лиц на работу.

Автор: 

карантин (16729) США (26313) тестирование (495) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только тест, за него и держись )))
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28.05.2020 00:07
+3
Под корону-землю решили продать,а что украинское будут продавать под новый собачий вирус-может воздух? Или воду? Покупатели на воду точно есть-Москва. Загнать страну в еще большие долги всякими карантинами а потом сказать что нет другого выхода как Днепроавскую воду в Крым продавать
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28.05.2020 00:17
+2
А может ты мне скажешь почему на вирус гриппа не тестировали?
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28.05.2020 00:44
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Правила форума Совет форумчан
а вони і не повинні виявляти якість і долгожитіє антитіл. ніфіга собі хотєлки.
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28.05.2020 00:00 Ответить
Под корону-землю решили продать,а что украинское будут продавать под новый собачий вирус-может воздух? Или воду? Покупатели на воду точно есть-Москва. Загнать страну в еще большие долги всякими карантинами а потом сказать что нет другого выхода как Днепроавскую воду в Крым продавать
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28.05.2020 00:17 Ответить
А тогда стоял на законодательном уровне вопрос о двойном гражданстве?
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28.05.2020 07:21 Ответить
Введут налог на СО2. Кто носить маски говрят будет платить на 70% меньше.
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28.05.2020 00:37 Ответить
Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только тест, за него и держись )))
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28.05.2020 00:07 Ответить
совершенно правильно . только тест на ДНК вируса дает нужный результат . остальное это китайское фуфло на котором они зарабатывают миллиарды .

..
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28.05.2020 00:08 Ответить
Но если человек уже выздоровел, то ДНК вируса в нем нет. Есть только антитела, как свидетель перенесенной болезни и приобретенного имунитета
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28.05.2020 00:20 Ответить
антитела могут быть на другой тип короновируса . ни о чем они не говорят .

...
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28.05.2020 23:48 Ответить
А как же постулаты Коха?
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28.05.2020 00:41 Ответить
А может ты мне скажешь почему на вирус гриппа не тестировали?
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28.05.2020 00:44 Ответить
Не ДНК, а РНК в данном случае. И ничего он не дает. Спроси у корейцев, почитай инструкцию к ПЦР тестам.
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28.05.2020 07:25 Ответить
корейцы уже второй волной захлебываются . тест на антитела не эффективен .
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28.05.2020 23:49 Ответить
Никто ничем не захлебывается, бо ПЦР - такое же фуфло, т.к. может выявлять РНК давно "сдохшего" вируса и не является основанием для диагноза без доп. исследований.
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29.05.2020 07:14 Ответить
Британский микпрбиолог Александор Флеминг придумайший Пенициллин совершенно случайно из плесневых грибов 1922 году получил Нобелевскую премию в 1945 году.
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28.05.2020 00:36 Ответить
А воно вам реально потрібно? Нє, якщо ви займаєтеся біологією або виробництвом тестів тоді зрозуміло- нічого особистого.... Крім ковід існує ще багато штамів грипу, від них теж кожного року помирають тисячі. Теж можна вивчати і тестувати. Життя небезпечна штука.
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28.05.2020 10:42 Ответить
 
 