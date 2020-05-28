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Новости Санкции против России
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Россия прямо заявила в ООН, что без снятия санкций не будет глобального перемирия, в украинской делегации назвали это шантажом

Россия прямо заявила в ООН, что без снятия санкций не будет глобального перемирия, в украинской делегации назвали это шантажом

Призыв генерального секретаря ООН к глобальному перемирию "неполный" в отрыве от призыва к снятию санкций.

Об этом говорится в речи заместителя постоянного представителя Российской Федерации при ООН Геннадий Кузьмин, опубликованной на сайте представительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас тяготы гражданского населения лишь усугубляются, так как небывалый по своим масштабам кризис здравоохранения, вызванный пандемией COVID-19, умножает все угрозы и вызовы, с которыми они сталкиваются, "не оставляя никого позади". Пришло время объединить усилия, чтобы сообща достичь цель по защите гражданского населения и облегчению его страданий. В этой связи находим крайне важным призыв Генерального секретаря ООН к глобальному перемирию от 23 марта 2020 года", - заявил Кузьмин 27 мая на онлайн-заседании Совбеза ООН о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах.

По мнению РФ, "международное сотрудничество и солидарность не могут носить инклюзивный и исчерпывающий характер, пока действуют односторонние санкции".

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Спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook подчеркнул, что РФ снова прибегает к шантажу.

"Российская делегация откровенно заявляет на заседании Совбеза ООН о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах, что без снятия санкций не будет глобального прекращения огня. Ранее мы слышали только то, что санкции мешают гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. Не помогло, поэтому решили вернуться к старым практикам - шантажу", - написал Николенко.

Он подчеркнул, что это заявление РФ объясняет, почему продолжается насилие в Украине, Сирии, Ливии и других местах, где Россия выступает стороной конфликта.

"Но мы хорошо знаем, что даже если санкции теоретически будут отменены, прекращение огня не будет. Русские всегда найдут повод для продолжения агрессивной политики", - подытожил Николенко.

Также читайте: Меркель выступила за сохранение санкций против России

Россия прямо заявила в ООН, что без снятия санкций не будет глобального перемирия, в украинской делегации назвали это шантажом 01

Напомним, в письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша от 23 апреля говорится, что лидеры стран "Группы 20" должны снять санкции, которые мешают доставке продовольствия и медпомощи в различные страны.

Читайте также: Россия пытается снять с себя санкции, действуя через СНГ, - СМИ

Автор: 

Крым (26360) ООН (4156) россия (95308) санкции (11247) Донбасс (26955) Гутерриш Антониу (334) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+44
Россия прямо заявила в ООН, что без снятия санкций не будет глобального перемирия, в украинской делегации назвали это шантажом - Цензор.НЕТ 397
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28.05.2020 00:31
+36
Андрей Пионтковский: Андрей Ермак завербован российскими спецслужбами под агентурной кличкой «Козырь» 18 мая 2020 Андрей Пионтковский рассказал в интервью, каким образом Кремль с помощью агента Андрея Ермака собирается развалить Украину. По его словам Андрей Ермак завербован российскими спецслужбами под агентурной кличкой «Козырь».
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28.05.2020 00:45
+34
Так санкции только на пользу ..А еще лучше вообще отбирать углеводороды из труб бесплатно и отдавать в качестве компенсации странам которые пострадали от русешвайн агресии - Молдова Грузия Украина Сирия
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28.05.2020 00:36
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із кожного утюга кричали що порох не припиняє війну бо краде, а тут таке откровєніє
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28.05.2020 10:46 Ответить
Империя зла не куда не пропала с розвалом Совы , она просто свою форму изменила .и теперь называется Мордор -Раша, а то что у кацапов нарушена причинно следственная связь , так это понятно всем и этот факт очередное подтверждение этому.Не кто ж не мешает ***** свалить из ДыРки и прекратить боевые действия , но на хрен это ему надо , он будет еще больше убивать людей шантажируя этим ООН и Осла Оманского.
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28.05.2020 11:04 Ответить
Нужно значит усиливать санкции против РФ!!! Нужно дожимать, чтобы отдали Донбасс и Крым!!!
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28.05.2020 11:24 Ответить
Нужно значит усиливать санкции против РФ!!! Нужно дожимать, чтобы отдали Донбасс и Крым!!!
Шантаж!!!!!
Если серьезно, то РФ не отдаст Крым в реальной перспективе, ЕС тему Крыма уже пару лет замалчивает. Что дальше? Не стоит вести идиотскую политику "стань таким как я хочу", как это было с Крымским мостом.
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28.05.2020 19:38 Ответить
Нашли что обсуждать,...
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28.05.2020 11:27 Ответить
Будапештские документы отправили в сортир, а эти Минские бумажки вообще не документ, рекомендация по настроению.
Идите на*** грызлов и кремлёвские.
Захватили Крым, захватили часть Донбасса, и давайте на перемирие, забудем всё, отменим санкции.
Что курите кремлёвские?
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28.05.2020 11:27 Ответить
Дави кацапию! Дави, ее, блд!!
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28.05.2020 11:51 Ответить
Кацапы снова все перепутали: без возврата оккупированных территорий не будет снятия санкций, а уже потом будем говорить о перемирии/мире.
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28.05.2020 11:53 Ответить
Это типичная психология гопника из подворотни. По тому ***** по другому думать не умеет и по тому он как все гопники понимает только силу , а не ослиное нытье про мир в глазах.
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28.05.2020 11:59 Ответить
ну что можно ожидать от козлорылых дегенератов?
одно хреново, вместо главнокомандующего со стальными яйцами у нас сцикло клоунское дешовое))))
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28.05.2020 12:45 Ответить
А у Петра Олексійовича була агентурна кличка "Лоліта".
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28.05.2020 13:25 Ответить
Бпехня, причем чисто кацапская брехня. Это на кацапии "Лолита" ассоциируется с жирной шлюхой Милявской, у нас ее почти не знают. Зато знают Набокова "Лолиту".
Так-то лучше.
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28.05.2020 14:38 Ответить
Никакого мира от козломордых не будет.
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28.05.2020 19:41 Ответить
Хм. Его не будет и ПОСЛЕ снятия санкций!
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28.05.2020 20:37 Ответить
И вот как то не понятно, санкции ведь помнится всегда были локомотивом расейского прогресса, они были только на пользу! Они что пользы не хотят?
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28.05.2020 20:39 Ответить
Тю, а зачем снимать сверхполезные для расейки санкции?
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28.05.2020 21:29 Ответить
Откуда расея знает, когда прекратятся обстрелы , если она не имеет никакого отношения к "внутреннему конфликту"? Значит кремль признаёт, что именно он обстреливает мирную украинскую территорию, убивает украинских граждан , и именно поэтому заслуживает ещё более жёстких и убийственных санкций....
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28.05.2020 22:22 Ответить
Краще війна з санкціями (тобто поступово і спільно п*здити Московію яка слабшає) ніж перемирря без санкцій (тобто Московія оклигує, вирішує свої проблеми і лізе на Харків з Одесою).
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28.05.2020 23:06 Ответить
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