Россия прямо заявила в ООН, что без снятия санкций не будет глобального перемирия, в украинской делегации назвали это шантажом
Призыв генерального секретаря ООН к глобальному перемирию "неполный" в отрыве от призыва к снятию санкций.
Об этом говорится в речи заместителя постоянного представителя Российской Федерации при ООН Геннадий Кузьмин, опубликованной на сайте представительства, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас тяготы гражданского населения лишь усугубляются, так как небывалый по своим масштабам кризис здравоохранения, вызванный пандемией COVID-19, умножает все угрозы и вызовы, с которыми они сталкиваются, "не оставляя никого позади". Пришло время объединить усилия, чтобы сообща достичь цель по защите гражданского населения и облегчению его страданий. В этой связи находим крайне важным призыв Генерального секретаря ООН к глобальному перемирию от 23 марта 2020 года", - заявил Кузьмин 27 мая на онлайн-заседании Совбеза ООН о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах.
По мнению РФ, "международное сотрудничество и солидарность не могут носить инклюзивный и исчерпывающий характер, пока действуют односторонние санкции".
Спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook подчеркнул, что РФ снова прибегает к шантажу.
"Российская делегация откровенно заявляет на заседании Совбеза ООН о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах, что без снятия санкций не будет глобального прекращения огня. Ранее мы слышали только то, что санкции мешают гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. Не помогло, поэтому решили вернуться к старым практикам - шантажу", - написал Николенко.
Он подчеркнул, что это заявление РФ объясняет, почему продолжается насилие в Украине, Сирии, Ливии и других местах, где Россия выступает стороной конфликта.
"Но мы хорошо знаем, что даже если санкции теоретически будут отменены, прекращение огня не будет. Русские всегда найдут повод для продолжения агрессивной политики", - подытожил Николенко.
Напомним, в письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша от 23 апреля говорится, что лидеры стран "Группы 20" должны снять санкции, которые мешают доставке продовольствия и медпомощи в различные страны.
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Шантаж!!!!!
Если серьезно, то РФ не отдаст Крым в реальной перспективе, ЕС тему Крыма уже пару лет замалчивает. Что дальше? Не стоит вести идиотскую политику "стань таким как я хочу", как это было с Крымским мостом.
Идите на*** грызлов и кремлёвские.
Захватили Крым, захватили часть Донбасса, и давайте на перемирие, забудем всё, отменим санкции.
Что курите кремлёвские?
одно хреново, вместо главнокомандующего со стальными яйцами у нас сцикло клоунское дешовое))))
Так-то лучше.