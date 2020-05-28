Россия прямо заявила в ООН, что без снятия санкций не будет глобального перемирия, в украинской делегации назвали это шантажом

Призыв генерального секретаря ООН к глобальному перемирию "неполный" в отрыве от призыва к снятию санкций.

Об этом говорится в речи заместителя постоянного представителя Российской Федерации при ООН Геннадий Кузьмин, опубликованной на сайте представительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас тяготы гражданского населения лишь усугубляются, так как небывалый по своим масштабам кризис здравоохранения, вызванный пандемией COVID-19, умножает все угрозы и вызовы, с которыми они сталкиваются, "не оставляя никого позади". Пришло время объединить усилия, чтобы сообща достичь цель по защите гражданского населения и облегчению его страданий. В этой связи находим крайне важным призыв Генерального секретаря ООН к глобальному перемирию от 23 марта 2020 года", - заявил Кузьмин 27 мая на онлайн-заседании Совбеза ООН о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах.

По мнению РФ, "международное сотрудничество и солидарность не могут носить инклюзивный и исчерпывающий характер, пока действуют односторонние санкции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в ООН призвала Россию прекратить насилие и отказаться от "логики войны" на Донбассе

Спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook подчеркнул, что РФ снова прибегает к шантажу.

"Российская делегация откровенно заявляет на заседании Совбеза ООН о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах, что без снятия санкций не будет глобального прекращения огня. Ранее мы слышали только то, что санкции мешают гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. Не помогло, поэтому решили вернуться к старым практикам - шантажу", - написал Николенко.

Он подчеркнул, что это заявление РФ объясняет, почему продолжается насилие в Украине, Сирии, Ливии и других местах, где Россия выступает стороной конфликта.

"Но мы хорошо знаем, что даже если санкции теоретически будут отменены, прекращение огня не будет. Русские всегда найдут повод для продолжения агрессивной политики", - подытожил Николенко.

Также читайте: Меркель выступила за сохранение санкций против России

Напомним, в письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша от 23 апреля говорится, что лидеры стран "Группы 20" должны снять санкции, которые мешают доставке продовольствия и медпомощи в различные страны.

Читайте также: Россия пытается снять с себя санкции, действуя через СНГ, - СМИ